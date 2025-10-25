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Uma hora. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, suma da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador. E começamos pela atualidade internacional. O enviado de Vladimir Putin a Washington acredita que a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia estão bastante próximos de uma solução diplomática de paz. Kirill Dmitriev, um dos principais negociadores russos, voou nesta sexta-feira para os Estados Unidos, dias depois de Donald Trump ter anunciado sanções econômicas às petrolíferas russas e depois de ter cancelado a cimeira prevista com Putin em Budapeste. Ora, numa entrevista à CNN, o enviado do Kremlin disse que os três Estados estão, na verdade, bastante próximos de chegarem a uma solução diplomática. Dmitriev considera que é um grande passo para o presidente Zelensky admitir que se tratam de linhas de batalha. Sublinha que a anterior posição do líder ucraniano era que a Rússia deveria sair completamente. O enviado da Rússia esclareceu ainda que a cimeira em Budapeste, onde estava previsto o encontro entre Putin e Trump, não foi cancelada, mas sim suspensa. Esta visita de Kirill Dmitriev aos Estados Unidos acontece também no meio da cada vez maior frustração norte-americana com a recusa do Kremlin em pôr fim à guerra na Ucrânia. E as Forças Armadas norte-americanas têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir a adesão do Hamas e de Israel ao cessar-fogo. Isto depois do acordo que foi assinado com a intervenção dos Estados Unidos. É então que avança o New York Times, que cita fontes no exército norte-americano e israelita. Os drones têm sido usados para vigiar a atividade no terreno da Faixa de Gaza, explicam, tendo o consentimento de Israel para o fazer. E por cá, André Ventura diz que eram precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem. A referência a António de Oliveira Salazar foi feita numa entrevista à Sic Notícias, na sequência de uma pergunta sobre como o líder do Chega pretende cumprir a promessa de instaurar a Quarta República. Ora, André Ventura diz ser democrata por natureza. Ainda assim, invoca o tempo da ditadura.

Olha, eu vou usar uma expressão, eu sei que está um risco, mas vou usar esta expressão.

Quer responder à minha pergunta?

Deixe-me usar esta expressão. Eu sou democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que faz sentido. De facto, não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares, porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso três Salazares para pôr isto na ordem.

Ventura justificou ainda a descrença no atual regime com a corrupção na política. Diz que há uma epidemia de corrupção em Portugal e alega que as palavras são de António Ramalho Eanes. E no Partido Socialista, há quem tenha engolido o sapo e apoie a candidatura de António José Seguro e há quem ainda resista. A expressão é de Álvaro Cunhal e foi usada na segunda volta das presidenciais de 1986, numa tentativa de aliviar a consciência comunista. Na altura, o sapo a engolir era Mário Soares. Agora, o dilema chegou ao PS com outros contornos e por antecipação. Há uns dias, o PS oficializou o apoio a António José Seguro e esta semana vários socialistas inclinaram-se para o mesmo caminho por necessidade estratégica, mesmo que a contragosto. Outros, como Eduardo Ferro Rodrigues, continuam a adiar uma decisão. Ao Observador, o antigo líder admite que desde 1980 que vota no candidato presidencial apoiado pelo PS. Desta vez, diz que está mesmo em reflexão e à espera dos debates. Este é um artigo assinado pela grande repórter Rita Tavares, que faz manchete a esta hora no site do Observador e que lá poderá ler com mais detalhe. Saltamos das presidenciais para as autárquicas. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a CDU fica apenas a um voto do Chega na Câmara de Lisboa. O Tribunal Constitucional avaliou o recurso da coligação encabeçada por João Ferreira à votação e a diferença de três votos foi encurtada para um. No entanto, não é desta que a votação fica fechada. Um voto nulo tinha sido validado a favor da CDU, enquanto ao Chega aconteceu o contrário. Por isso, o Tribunal Constitucional ordena agora a recontagem da secção de voto número 28, da assembleia de voto da freguesia de São Domingos de Benfica. A recontagem vai ser realizada pela Assembleia de Apuramento Geral num futuro próximo e com esta decisão, a CDU continua a ter a possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara, que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega. E mudando de tema, por enquanto, o Presidente da República não vai comentar a Lei da Nacionalidade. Diz que prefere esperar pela votação final na Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que falar antes de 28 de outubro, dia da votação global do diploma no Parlamento, seria prematuro.

Eu aguardo pelo diploma que saia e seja enviado para Belém, para me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado esse diploma, a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção de juiz. É outro diploma, portanto, terei de esperar pelo outro diploma para realmente poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na Assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da Assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

São declarações do Presidente da República no primeiro dia da deslocação às Ilhas das Flores e Corvo, nos Açores, em que Marcelo Rebelo de Sousa se pronunciou ainda sobre a substituição do presidente do INEM. Diz que aconteceu dentro do quadro legal e é, por isso, uma decisão que deve ser respeitada. Nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que esta mudança foi feita de acordo com os critérios da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O chefe de Estado espera agora que o serviço cumpra bem esta missão.

Aquilo que eu soube é que foi de acordo com critérios do GRESAP. Houve o cumprimento das condições da lei, o que significa que foram apresentadas candidaturas, houve quem se candidatasse, houve quem não se candidatasse e dentre os candidatos foram estabelecidas prioridades. Uma hierarquia na aplicação dos critérios deu um determinado resultado. É uma aplicação da lei e, nesse sentido, há que respeitar a aplicação da lei.

São declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira, na Ilha das Flores, a defender o processo administrativo da substituição do presidente do INEM. O chefe de Estado afirma que, teoricamente, a decisão é boa. E a Ministra da Saúde anunciou uma via verde para contratar médicos tarefeiros. A regulamentação aprovada em Conselho de Ministros tem como objetivo disciplinar os valores pagos aos médicos em prestação de serviço e prevê um regime de incompatibilidades. A ministra Ana Paula Martins diz que esses médicos podem voltar ao trabalho, à tarefa no SNS, mas têm de se voltar a vincular.

O que nós pretendemos é que seja, de facto, nas situações onde há necessidade, efetivamente, onde os nossos recursos humanos não conseguem responder. E para isso também criámos, neste regime, a possibilidade de médicos que estando nas condições de incompatibilidade, possam reconsiderar e voltar a ver a possibilidade de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde.

Outra novidade deste Conselho de Ministros é que a primeira urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal no início do próximo ano e vai ser dedicada à especialidade de ginecologia e obstetrícia. A Ministra da Saúde tenta também descansar os médicos a propósito das deslocações que vão ter de ser feitas entre hospitais.

Estas urgências centralizadas têm um regime jurídico e é deixar isto muito claro: os médicos, os enfermeiros, os técnicos auxiliares de saúde continuam a trabalhar nas suas ULS. Nada muda. O seu vínculo laboral é à sua Unidade Local de Saúde e ao seu hospital. Mas, no âmbito daquilo que a lei já prevê, os próprios acordos coletivos de trabalho, há deslocações em serviço. Já hoje há. E é também uma maneira de libertar os profissionais de tantas urgências semanais, uma vez que ao fazermos estas urgências centralizadas, teremos, naturalmente, escalas diferentes.

Há também outras novidades deste Conselho de Ministros de sexta-feira para a área da saúde. A ministra explicou também o novo sistema de lista de espera no SNS, o Sistema Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia, que vem substituir o SIGIC, numa referência direta ao caso do dermatologista do Hospital Santa Maria, o médico que ganhou €400 mil em 10 sábados de cirurgias adicionais no ano passado. Ana Paula Martins refere que este novo sistema vai conseguir identificar situações anómalas. A Ministra da Saúde anunciou também uma nova unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde, que vai ser coordenada pela Polícia Judiciária. É ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui, mas está de regresso à 13h30 com a síntese.