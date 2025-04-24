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Muito boa noite, edição da meia-noite com António José Soares e a começar no futebol. É o Benfica que está na final da Taça de Portugal. Ganhou esta noite ao Tirsense, 3x0. Foi no Estádio da Luz. Foi um jogo também a contar para a segunda mão da meia-final.

Os gols dos encarnados foram marcados por António Silva, Bahrami e Andrea Belotti. O treinador do Tirsense diz que o resultado foi pesado, mas destaca a prestação da equipa. Emanuel Simões acredita que daqui a uns anos o Tirsense vai poder recordar uma eliminatória bonita.

Fizemos uma primeira parte, acho que muito repartida, e acho que estamos de parabéns, embora o resultado seja pesado. Eu acho que saímos de parabéns e acho que dignificamos a presença do Tirsense nesta meia-final. Vamos recordar isso como uma eliminatória bonita, embora tenhamos perdido com dois jogos em que são muitos gols. Mas eu acho que dignificamos, mostramos que há trabalho, há qualidade e que é possível as pessoas sonharem um bocadinho mais para além do patamar onde estás.

O treinador do Tirsense, Emanuel Simões, em declarações à Sport TV1. Já o técnico encarnado diz que o Benfica teve um percurso muito bom na competição. Quanto ao resultado de hoje frente ao Tirsense, Bruno Lage considera que foi justo e enaltece a prestação da equipa adversária.

Acho que foi um percurso muito bom nesta competição. Marcamos acima dos 20 gols, chegamos com mérito ao Jamor. Era um dos objetivos da época. Uma primeira parte morna, mas uma segunda parte já com a dinâmica pretendida. Tivemos a oportunidade no intervalo também corrigir um ou outro posicionamento. Realçar também uma palavra para o Tirsense, porque realmente fez um percurso também muito bom. Tentou ao máximo, em particular neste jogo, atrasar o resultado, para que o resultado não se ditasse. Nós tivemos várias oportunidades para marcar, marcamos quatro. Acho que é o resultado justo.

Bruno Lage, em declarações à Sport TV1, depois da vitória do Benfica esta noite frente ao Tirsense por 3x0, no Estádio da Luz, no jogo da segunda mão das meias-finais. Os encarnados já vinham da primeira mão com uma vantagem de 5x0. Vão agora defrontar o Sporting no final da Taça de Portugal, no dia 25 de maio, no Estádio do Jamor.

Agora na política com Cavaco Silva, lembra que em 1980 os ataques da oposição ao primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro não surtiram efeito.

Um possível paralelismo com a situação política atual, ainda que o antigo presidente da República não tenha feito qualquer referência a Luís Montenegro. Cavaco Silva discursou na apresentação de um livro sobre Sá Carneiro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Sem referir a atual crise política, lembrou o clima no início dos anos 80, com o que descreve como uma campanha de calúnias do PS e do PCP contra o então governo da Aliança Democrática, mas sublinha que esses ataques tiveram o efeito contrário ao pretendido pela oposição.

Apesar das campanhas movidas pela oposição contra o primeiro-ministro Sá Carneiro, a Aliança Democrática voltou a ganhar as eleições em 5 de outubro de 1980, reforçando mesmo a sua maioria. Os ataques à pessoa do primeiro-ministro por parte do Partido Socialista e do Partido Comunista tiveram, afinal, efeitos contrários àquilo que eles esperavam.

Aníbal Cavaco Silva, num discurso sem referências à atual crise política, disse apenas que as qualidades políticas de Sá Carneiro, especialmente a procura da estabilidade, continuam relevantes nos dias de hoje.

António, depois de Cavaco Silva, também discursou Luís Montenegro. O primeiro-ministro volta a acusar a oposição de ter impedido a AD de governar.

O presidente do PSD lembra a moção de rejeição que foi apresentada logo a seguir à tomada de posse do governo e as mais recentes moções de censura apresentadas no Parlamento. Todas elas foram chumbadas, mas Montenegro considera que o resultado das votações não espelhava a verdadeira vontade dos partidos e que isso ficou muito claro com o chumbo da moção de confiança levada à Assembleia da República pelo Executivo.

Foi por, efetivamente, os votos nessa moção de rejeição, que também foi apresentada à época, e depois mais tarde, em duas moções de censura, ser diferente daquela que era a vontade política genuína dos deputados que estavam a tomar essa posição, que nós apresentamos uma moção de confiança. E a moção de confiança mostrou ao país aquilo que os partidos da oposição queriam esconder. É que não queriam mesmo dar condições ao governo para executar o seu programa. E é isso que agora está em discussão.

Luís Montenegro, que sublinhou ainda que para o país ter estabilidade política, é crucial que o governo da AD volte a ser legitimado nas urnas.

Agora 00h05. Quanto ao secretário-geral do PCP, não fecha a porta a uma nova geringonça. No entanto, avisa: é necessário que o PS mude o programa eleitoral.

Uma posição assumida no debate desta tarde frente ao PAN. Paulo Raimundo recusa ter colado o Partido Socialista à direita no debate contra Pedro Nuno Santos, mas deixa um alerta.

Nós temos um país que teve 19 urgências fechadas no fim de semana passado. Falta médicos, falta professores, falta investigadores. Dois milhões de pobres, 380 mil crianças nesta situação. Ora, a política serve para quê? É para responder a isto ou é para responder...

Então diga-me muito rapidamente e diretamente.

Se for para responder a isto, não faltaremos. Nós nunca falhamos às soluções. O PS é que tem que mudar o seu programa, que o programa que tem não responde às necessidades do país.

Do outro lado, Inês de Sousa Real diz que o PAN tem as linhas vermelhas bastante definidas. Questionada sobre a dificuldade de posicionamento ideológico do partido, a porta-voz do PAN é perentória, rejeita consenso com a AD e acusa o Executivo de eleitoralismo.

É muito difícil haver qualquer tipo de consenso ou convergência com o governo da AD e de Luís Montenegro, quando sabemos os recuos que fez na proteção animal, quando quer voltar a abater animais nos canis municipais ou até mesmo quando anda a fazer estes números do ponto de vista midiático no combate à corrupção. Ainda agora deste Conselho de Ministros, saiu também mais uma medida para o combate à corrupção, que sabemos que é uma medida puramente eleitoralista.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, em um debate com Inês de Sousa Real. A porta-voz do PAN acusou o líder do PCP de ser incoerente por não aprovar a avaliação do impacto ambiental do aeroporto.

E Luís Marques não comenta a decisão do Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional seis normas referentes à lei da eutanásia.

Marques Mendes, candidato à Presidência da República, diz que uma lei é difícil de regularizar, esta da eutanásia. Foram declarações ao Observador esta tarde no Porto. Marques Mendes recusa comprometer-se com qualquer um dos lados, seja o governo, seja o Tribunal Constitucional.

Eu não conheço ainda o acórdão do Tribunal Constitucional, só conheço as notícias no essencial. É uma matéria muito sensível, muito delicada do ponto de vista jurídico e, portanto, agora há de ter que voltar à Assembleia da República para serem corrigidas as inconstitucionalidades. Mas não posso acrescentar muito porque não li o acórdão ainda.

Marques Mendes, esta tarde, em declarações à Rádio Observador, à margem da inauguração de uma exposição na Câmara Municipal do Porto.

A Ministra da Saúde admite que é necessário garantir que nasçam menos bebés em ambulâncias. No entanto, diz que em algumas circunstâncias é impossível, Vitória.

Ana Paula Martins recorda, no entanto, que sempre existiram nascimentos em ambulâncias. A ministra aproveitou ainda para recusar as críticas do ex-CEO do SNS, Fernando Araújo, que alertou que o plano de emergência e transformação da saúde falhou. A ministra Ana Paula Martins responde com uma provocação e instiga o cabeça de lista do PS pelo Porto a não fugir a debates eleitorais.

Eu gostava era que o ex-diretor executivo, que já não é diretor executivo, mas que é candidato pelo Partido Socialista ao círculo do Porto, portanto, é cabeça de lista, gostava era que ele debatesse com o doutor Paulo Rangel e não desertasse dos debates, que foi aquilo que ele fez.

Já sobre o encerramento recorrente de urgências, a ministra admite que há uma preocupação com a península de Setúbal, mas insiste que há sempre profissionais a trabalhar em urgências hospitalares.

Agora é meia-noite e oito. E para fechar, António, que outras notícias vão marcando a atualidade?

A PSP está a fazer uma nova avaliação de risco sobre as manifestações previstas para o 25 de abril em Lisboa. Inicialmente, a polícia tinha dado parecer positivo e afirmou não haver risco de desordem pública com a concentração que os militantes da extrema-direita têm marcada para sexta-feira no Martim Moniz. Depois de ter conhecimento da realização de outras manifestações com objetivos distintos para a mesma hora e local, decidiu fazer uma nova avaliação de risco. A Câmara Municipal de Lisboa adiou a atribuição do nome Papa Francisco ao Parque Tejo. O voto de pesar foi aprovado esta quarta-feira, em assembleia municipal. Estava também prevista a apreciação da proposta de atribuir o nome Papa Francisco ao Parque Tejo, um dos palcos das Jornadas Mundiais da Juventude de 2023, mas foi adiada devido à agenda pessoal do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que se ausentou mais cedo da reunião. O Papa doou €200 mil da conta pessoal para ajudar prisioneiros em resposta ao responsável pela caridade pastoral e das prisões em Roma, que falou de uma hipoteca para pagar. Francisco não demorou na resposta. Nos últimos dias, têm sido também vários os reclusos a pedir que seja colocada uma flor no túmulo de Francisco, em nome dos prisioneiros. O responsável pela caridade pastoral e das prisões em Roma garante que, em vez disso, está a trabalhar para que possam estar presentes no funeral que se realiza este sábado. Já segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, citado por La Stampa, cerca de 20 mil pessoas prestaram já homenagem ao Papa Francisco na Basílica São Pedro, desde as 11h da manhã desta quarta-feira.

Ponto final da edição da meia-noite. António José Soares, de regresso à informação nesta noite, à meia-noite e meia, continuamos a tudo. Até amanhã.

Adeus, até amanhã.

Até amanhã.