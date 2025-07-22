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São 10 da manhã . As notícias com Carla Jorge Carvalho. Rui Moreira está a ponderar avançar para as presidenciais e já tem um grupo de financiadores.

A informação é confirmada pelo Observador, junto de uma fonte que acompanha o processo, foi inicialmente avançada pela CNN Portugal e é na estação televisiva, ainda hoje, que o próprio deve anunciar, de viva voz, a intenção de avançar. Guilherme Pires, o autarca vê esta entrada tardia até como uma possível vantagem.

Rui Moreira quer replicar a estratégia utilizada na primeira candidatura autárquica em 2013. Uma fonte que acompanha todo este processo revelou o mote para esta candidatura presidencial. O autarca costuma dizer que as eleições não são uma maratona, mas sim uma corrida de 100 metros. No entanto, o Observador sabe que esta decisão está a ser trabalhada há algum tempo. Já existe um grupo de trabalho montado a preparar a candidatura, que até já conta com financiadores. Mas o objetivo é claro: ter uma pré-campanha e uma campanha mais curta, porque isto é visto como uma vantagem em relação aos outros candidatos, já mais desgastados no espaço público e mediático.

E assim sendo, Guilherme, Rui Moreira pode anunciar hoje a entrada em cena nas presidenciais, um dia depois de ter sido conhecida uma sondagem que mostra que o almirante está a perder força na corrida.

Gouveia e Melo perdeu o primeiro lugar isolado nas intenções de voto. Agora, os três nomes que apresentaram uma candidatura surgem empatados. Isto de acordo com o mais recente barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã e o jornal Negócios. No espaço de um mês, o almirante caiu mais de seis pontos percentuais nas intenções de voto e apresenta o valor mais baixo desde que anunciou a candidatura a Belém: 20,6%. No novo barómetro, o candidato social-democrata Luís Marques Mendes surge com 17,2%, uma queda de pouco mais de 1% face aos resultados do último mês. Já António José Seguro disparou nesta última sondagem. Se em junho 11% dos portugueses admitiam votar em Seguro, esse número agora sobe para 16,5%. Mas como a margem de erro da sondagem é de 4%, os três candidatos ficam apenas a uma décima de um cenário de empate técnico. Ainda em caso de segunda volta, a sondagem aponta que Henrique Gouveia e Melo consegue melhores resultados se a decisão for contra António José Seguro do que se for frente a Luís Marques Mendes.

Guilherme Pires, com os resultados da mais recente sondagem às presidenciais. Este fim de semana também João Cotrim Figueiredo, atual eurodeputado, antigo líder da Iniciativa Liberal, admitiu que estava a ponderar avançar com uma candidatura a Belém.

O presidente da Câmara de Lisboa defende a atuação de Ricardo Leão, autarca de Loures, no caso das demolições no bairro do Talude.

Carlos Moedas considera que se trata de um caso de perseguição política por parte da extrema-esquerda. À entrevista à SIC Notícias, o autarca compara a situação em Loures a uma outra que ele próprio viveu neste mandato em Lisboa.

Não há crítica nenhuma a Ricardo Leão. Aliás, porque Ricardo Leão aqui está a ser utilizado politicamente como eu fui quando foram as tendas dos Anjos. À volta da Igreja dos Anjos havia 56 tendas e há partidos políticos neste país, de extrema-esquerda, que não querem que isto se resolva. E, portanto, quando nós fomos tentar resolver, tínhamos toda essa ideologia que não quer resolver os problemas para que isso não fosse. Mas já o disse várias vezes, Ricardo Leão está a fazer aquilo que a lei manda, arranjando sempre alternativas para as pessoas. Se o presidente da Câmara de Loures arranjou essas alternativas, então está a fazer corretamente.

Carlos Moedas, que garante também que fez mais pela habitação em apenas um mandato do que todos os antecessores socialistas na última década.

Fizemos na habitação muito mais do que foi feito em 10 anos. Só para lhe dar uma ideia, nos 10 anos, 2010 a 2020, em Lisboa construíram-se 17 casas por ano. Nós entregámos 2600 chaves e conseguimos ajudar 1200 famílias. E o grande projeto, um dos maiores projetos que temos pro futuro, é exatamente olhar pra cidade, olharmos pra 250 hectares que tão dentro da cidade, que são, no fundo, terrenos abandonados desde há mais de 20 anos. Conhece bem o Vale de Chelas, onde nós desbloqueamos todo esse terreno, que vai ter mais de 2000 casas. Vale de Santo António, em que vai ter 2400 casas.

Anúncio deixado nesta entrevista à SIC Notícias por parte do presidente da Câmara de Lisboa, que confirma também que os nomes que vão fazer parte da lista de recandidatura vão ser conhecidos no dia 18 de agosto.

Isto, Carla, sendo que CDS e Iniciativa Liberal vão ter o mesmo número de vereadores em caso de vitória nas autárquicas.

Dois para cada um nos primeiros nove lugares potencialmente elegíveis, uma informação apurada pelo Observador. O CDS perde, assim, dois lugares em relação às eleições de 2021, que passam diretamente para os liberais. O mesmo acontece nas Juntas de Freguesia. Os centristas passam de nove candidatos a presidente de Junta para ter apenas seis. Os restantes três vão ser indicados pela Iniciativa Liberal nas Juntas de Campolide, Olivais e Alcântara. Fonte oficial da coligação explica ao Observador que os lugares em que cada partido segue na lista vão ser conhecidos amanhã.

Mas, Carla, Nuno Melo desvaloriza a situação.

Desvaloriza. O presidente do CDS garante que o partido vai manter uma participação condizente com a história dos centristas. Isto foi depois da reunião do Conselho Nacional do partido ontem à noite. Nuno Melo garantiu que o foco está apenas em voltar a vencer em Lisboa.

O que eu espero é que a IL cresça, o que eu espero é que o CDS cresça, o que eu espero é que o PSD cresça e os três juntos, que é uma coligação, sejam capazes de mostrar, através dessa coligação, que podem ter uma muito importante vitória, que se tudo correr bem, mostrará também porque é que o Partido Socialista, junto com toda a extrema-esquerda, a não merece. É isso que é mais relevante e posso lhe assegurar que em Lisboa o CDS manterá uma representação condizente com o seu histórico, com o valor dos seus quadros, com o histórico dos últimos quatro anos.

Já ao nível nacional, Luís Montenegro afirmou ontem que o Chega está a começar a mostrar sinais de responsabilidade na relação com o Governo. Nuno Melo ainda não está convencido.

Eu sou democrata-cristão, o que significa que, por natureza, acredito na redenção. Acho que ainda há mais umas provas que têm que ser prestadas, apesar de tudo.

O presidente do CDS, Nuno Melo, no final da reunião do Conselho Nacional do partido. Um em cada quatro candidatos a técnicos de emergência no Instituto Nacional de Emergência Médica não concluiu a formação e vários dos que chumbaram dizem só ter conhecido as regras depois de assinarem contrato. Dos 200 candidatos, 50 desistiram ou reprovaram, é o que adiantam dados do INEM divulgados esta manhã. O curso tem sido alvo de várias críticas dos formandos, que se queixam de avaliações incoerentes e más condições de alojamento. Quanto ao concurso, os candidatos queixam-se, por exemplo, que não foram informados de que havia módulos eliminatórios. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, diz à Rádio Observador que as falhas não ficam por aqui.

As incongruências neste concurso não ficam por aqui. Nós temos dezenas de técnicos que vão ser excluídos porque chumbaram no módulo, quando a esmagadora maioria deles já estava a exercer funções no INEM de forma autónoma, ou nas centrais de emergência, ou mesmo nas ambulâncias, nos meios de emergência médica.

Entretanto, o INEM garante que só quem termina a formação pode ficar e diz que recebeu apenas duas queixas formais. Rui Lázaro assegura que está a fornecer apoio jurídico.

Todos os que são nossos associados e que nos pediram ajuda foram encaminhados para o nosso departamento jurídico, onde demos instruções que façam a defesa intransigente dos seus direitos em todo este processo, quer dos que ficaram no concurso, quer dos que possam ter sido excluídos.

Declarações do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, vai reunir-se hoje com o Ministério da Saúde para exigir mudanças que ultrapassem os constrangimentos do atual modelo de formação do INEM. São agora 10:08, Carla. Antes do Contracorrente, que outras notícias marcam esta manhã de terça-feira? Dez meses depois da fuga da prisão de Vale de Judeus, a instalação de inibidores de sinal de telemóvel ainda não foi autorizada. O projeto aguarda aprovação da Agência de Modernização Administrativa. Foi na sequência da fuga de cinco reclusos, em setembro do ano passado, que o Governo decidiu a instalação de drones e de equipamento que impede o sinal de telemóvel, mas de acordo com o Diário de Notícias, o projeto ainda não foi autorizado. Três pessoas morreram e pelo menos outras 12 ficaram feridas em Donetsk, na Ucrânia, nas últimas 24 horas, depois de uma nova onda de ataques russos. Os números das vítimas foram divulgados pelo chefe da administração militar regional de Donetsk, nas redes sociais. Cento e dezoito pessoas foram admitidas esta manhã no hospital no norte de Gaza, é o que escreve o jornal Haaretz, que dá conta de uma morte nas primeiras horas do dia de hoje. De acordo com a imprensa, os mais de 100 palestinianos ficaram feridos quando esperavam para receber apoio humanitário no sul da cidade de Gaza. E já conhecemos o tema do novo podcast Plus, o Observador. Dois atentados internacionais no espaço de três meses que vieram revelar importantes falhas de segurança no país.

1983: Portugal à Queima Roupa, é assim que se chama este novo podcast, que estreou hoje. Em julho desse ano, 83, um comando paramilitar atacou a embaixada da Turquia em Lisboa e fez reféns.

E meses antes, um importante representante palestiniano tinha sido morto a tiro durante um congresso no Algarve. A PSP ainda não tem nenhum tipo de policiamento especial pensado para este tipo de evento. A segurança é feita apenas por agentes que não foram treinados para aquelas situações. As estimativas da imprensa da altura apontam para a presença de 120 polícias no hotel, entre o exterior e o interior. Cada delegação pode escolher trazer segurança pessoal, mas nem todos o fazem. O que leva a situações insólitas, como lembra Ramires Santos.

De tal maneira a segurança era permissiva, chamemos-lhe assim, que eu próprio subi e desci várias vezes com líderes como o Billy Brandt no elevador. Não havia praticamente segurança nenhuma. Só não houve outros atentados com outros líderes de maior projeção mundial porque não calhou.

Um excerto do primeiro episódio de 1983: Portugal à Queima Roupa. É uma série em podcast narrada pela atriz Vitória Guerra e com a banda sonora original dos Linda Martini.

E já pode ouvir o primeiro episódio. No entanto, se for assinante Standard ou Premium do Observador, tem acesso antecipado à série completa, seis episódios.