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32 graus. Vamos às notícias na Rádio Observador, edição do Miguel Videira. Começamos com uma atualização do incêndio em Vouzela. Uma das várias frentes está dominada, outra está em consolidação.

Disse mesmo, a teu conto, esta manhã, fonte oficial da Proteção Civil à Agência Lusa. A mesma fonte avisa, no entanto, que o cenário é imprevisível e que pode haver uma mudança na situação no terreno. Já ontem à noite, o comandante da Proteção Civil, Simão Velez, antecipava que o fogo pode ficar dominado entre hoje e amanhã, mas alerta que o cenário é muito imprevisível e, por isso, não é possível dar garantias.

É difícil darmos aqui algum garante. Temos uma expectativa, naturalmente, e uma expectativa positiva seria entre as próximas 24 e 48 horas, nós conseguimos dar o incêndio como dominado. Mas como referi, e como se percebe, qualquer português entende que as condições climatéricas são muito adversas e poderemos ter a qualquer momento uma reativação que nos traga aqui limitações e que possa trazer uma nova realidade.

O comandante da Proteção Civil, Simão Velez, em declarações à RTP ontem à noite, mais de 1200 operacionais apoiados por 400 viaturas e seis meios aéreos continuam a combater este incêndio que dura há três dias. O fogo chegou a várias povoações ontem à noite, sobretudo na serra do Caramulo, mas não foi preciso retirar ninguém de casa. O incêndio começou na madrugada de quinta-feira, já consumiu pelo menos 13 mil hectares de terreno.

Atenções também viradas para Santo Tirso, onde houve um reacendimento esta madrugada.

O fogo começou ontem à tarde, foi dado como dominado, mas está novamente ativo. O incêndio tem, nesta altura, uma frente, está próximo da freguesia de Reguenga. No terreno estão 130 operacionais apoiados por 30 viaturas e um meio aéreo. Sete distritos continuam hoje sob aviso vermelho do IPMA. Para as próximas horas, espera-se um ligeiro alívio das temperaturas em alguns pontos do país. Ainda assim, o calor vai continuar intenso em grande parte do território continental. Face a este cenário, o governo pondera manter o estado de alerta na próxima semana.

Falamos agora dos sismos na Venezuela. Assinala-se hoje um dia de luto nacional pelas vítimas, sobretudo portugueses e lusodescendentes.

O número de vítimas não para de aumentar. O mais recente balanço dá conta de pelo menos 93 mortos e 57 desaparecidos entre a comunidade portuguesa e lusodescendente. No total, há 2954 mortos e quase 17 mil feridos. A jornalista Maria Miguel Marques foi perceber o impacto destes sismos na perspectiva da comunidade portuguesa na Venezuela.

A origem desta comunidade remonta ao século XX, como explica ao Observador o historiador distinguido entre a comunidade portuguesa na Venezuela, Daniel Bastos.

A Venezuela foi uma das grandes rotas extra-europeias da imigração portuguesa. E um período em que a Venezuela atravessava um grande crescimento económico, graças, sobretudo, a um boom petrolífero, contrastava naturalmente com a realidade portuguesa, marcada ainda pela ditadura salazarista.

Hélder Teixeira é filho de imigrantes madeirenses que fugiram da guerra colonial e acabou por nascer na Venezuela. Quando a situação política venezuelana piorou há cerca de 10 anos, os pais voltaram para a Madeira, mas Hélder Teixeira ficou. Agora com família estabelecida em Caracas, está a passar um momento difícil e por isso mesmo não quer ir embora.

Este é o momento onde nós, tanto como cultura portuguesa e tanto também como venezuelano, é o momento de prestar muito mais apoio.

Resiliência é a palavra que o historiador Daniel Bastos usa para descrever a comunidade portuguesa na Venezuela.

Esta é mais uma dura batalha, dura dificuldade que a comunidade portuguesa na Venezuela está a atravessar e que eu estou convencido que com o seu espírito de resiliência, de sacrifício e de luta que lhe é tão característica, irá consolidar a volta por cima.

O historiador Daniel Bastos acrescenta ainda que apesar dos portugueses na Venezuela constituírem uma das maiores comunidades de diáspora, nos próximos tempos serão muitos menos os portugueses que vão escolher a Venezuela como nova casa.

A jornalista Maria Miguel Marques com as raízes desta ligação de portugueses à Venezuela. A ONU estima que 50 mil pessoas ainda estejam desaparecidas. O governo interino de Delci Rodríguez anunciou, entretanto, um pacote de medidas para apoiar as vítimas dos terremotos. O anúncio surge num clima de forte tensão social, com protestos na região de La Guaira, uma das mais afetadas pelos sismos.

Donald Trump exalta a grandeza dos Estados Unidos e volta a falar numa era dourada graças à atual administração. O presidente norte-americano assinala os 250 anos de independência dos Estados Unidos com um discurso repleto de autoelogios.

As celebrações do 4 de julho continuam ser, por norma, apolíticas, mas o presidente dos Estados Unidos fez um comício ontem à noite em Washington que serviu para enumerar os vários feitos da administração Trump, na perspectiva do atual inquilino da Casa Branca, para garantir, por exemplo, que os Estados Unidos vivem uma época dourada, apesar dos efeitos decorrentes do conflito no Médio Oriente. Trump fala numa nação vitoriosa e a crescer.

A América é uma nação de vencedores e hoje o nosso país está a ganhar novamente. E estamos a ganhar como nunca. A América está de volta.

Palavras de Donald Trump durante o discurso que assinala os 250 anos da independência dos Estados Unidos. A intervenção do presidente norte-americano teve que ser adiada por causa de uma tempestade em Washington. O calor que se tem feito sentir no país já tinha levado a cancelamentos e alterações no programa de celebração do 4 de julho em várias cidades.

Vamos ainda ao Mundial, neste jornal das 10. A Seleção Nacional chegou esta madrugada a Dallas, no Texas, onde vai defrontar a Espanha nos oitavos de final. Miguel, a equipe portuguesa foi recebida em festa por centenas de adeptos.

Esperaram várias horas para ver os jogadores no momento da chegada ao hotel. Um momento de festa e euforia que foi acompanhado pelo enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro. O momento assim relatado.

Foi um momento de autêntica loucura em frente ao The Adolfo's, um hotel no centro de Dallas, com centenas e centenas de adeptos em frente ao local em que entrou a seleção, uma porta nas traseiras, o autocarro parou mesmo em frente. Esta rua está completamente cortada, as pessoas estão do outro lado da estrada, junto ao passeio. À minha frente, 17 automóveis da polícia, contei, num espaço de 80 metros. Estão também 12 motas que acompanharam o autocarro da seleção do aeroporto até este hotel, uma viagem que durou aproximadamente 20 minutos. Ainda muitos telemóveis ao alto à minha frente a tentar captar fotografias de mais alguns jogadores da Seleção Nacional, mas acaba agora de entrar o último jogador, João Neves, e entram agora alguns membros do staff da Seleção Portuguesa. É um momento muito curto, são cinco, seis minutos que os jogadores demoram a sair do autocarro e entrar no hotel, e os adeptos tentam aproveitar ao máximo esse momento. Alguns já começam a dispersar e a deixar este local. Queriam essencialmente ver Cristiano Ronaldo, gritaram "sim" nesse momento, mais uma vez, enchente para ver a seleção no momento da chegada a uma cidade que acolhe o mundial. Desta vez foi em Dallas.

Miguel Cordeiro comenta a chegada da seleção ao hotel onde os jogadores vão ficar até o jogo contra a Espanha em Dallas, partida agendada para amanhã, 8h da noite. Ainda no mundial, ontem a França venceu o Paraguai por 1 x 0, o que garantiu a passagem aos quartos de final da competição. Marrocos também segue em frente depois de eliminar o Canadá, vitória por 3 x 0.

Temas que vão estar em destaque também nesta edição de "E o Campeão é?", depois das 11h30 aqui na Rádio Observador. Já a seguir, há gabinete de guerra, Miguel, mas antes há ainda outras notícias que estão a marcar esta manhã de domingo.

Portugal registou entre 2024 e 2025 o maior aumento anual de despesa em defesa da última década. O país elevou o investimento para 6,1 mil milhões de euros, cumpre assim, pela primeira vez, a meta da NATO de 2% de despesas em defesa, 2% do PIB. É isso que indica o relatório anual divulgado pela Aliança Atlântica. A cimeira da NATO ocorre esta terça e quarta-feira em Ancara, na Turquia. Donald Trump e Vladimir Putin falaram ontem ao telefone. A guerra na Ucrânia foi também destaque. É isso que confirma o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. A Rússia adianta que foi a Casa Branca a ter a iniciativa desta conversa. Ontem Trump falou também com Volodymyr Zelensky sobre este conflito. De saída, João, o que é que fazias se assim, de repente, do pé para a mão, recebesses uma herança de 1,7 milhões de euros?

Estaria bem longe daqui. Aposto que tu também.

Sim, eu também, mas não é o caso de uma idosa em França que deixou uma herança precisamente deste valor, desta ordem de grandeza, 1,7 milhões de euros, mas não foi aos filhos, nem aos netos que legou esta verba, até porque não tinha família.

Já ia dizer, eu se fosse neto ficaria triste. Então quem é que recebeu este dinheiro, Miguel?

Um museu de Belas Artes em Limoges, cidade francesa, fez um donativo para o museu comprar obras de arte. Esta mulher era uma apaixonada por pintura e por isso decidiu ajudar este museu, que já garantiu que vai cumprir o desejo da senhora, que também foi homenageada, deu nome a uma rua em Limoges.

Muito bem. Foi devidamente recompensada por isso, acho que é merecido. Ponto final neste jornal das 10 com Miguel Videra.