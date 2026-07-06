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O Jornal da Uma. Jornal da Uma, na Rádio Observador, com edição do Miguel Vilar. Miguel, está em manutenção a plataforma online para a correção dos exames nacionais.

Até às 15h, é o que se pode ler na página inicial desta plataforma. Mais um percalço num processo que tem sido alvo de críticas por parte da oposição. Ainda ontem o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, dizia que o primeiro-ministro deve um pedido de desculpa às famílias e aos jovens. Este ano, pela primeira vez, os exames nacionais foram digitalizados e distribuídos pelos professores avaliadores. Têm, no entanto, sido detectados alguns erros no sistema informático que gera todo este processo de avaliação. Professores denunciam que faltam, em alguns casos, folhas de resposta dos alunos, falhas no sistema que impedem a correção de exames de 10º e 11º ano. No âmbito deste processo, foram também denunciados erros na convocatória dos professores que vão avaliar os exames.

E, de resto, Miguel, o Ministério da Educação decidiu adiar a publicação dos resultados e o calendário da segunda fase dos exames nacionais.

Sim, as pautas com os resultados só vão ser afixadas no próximo dia 17, em vez de 14. Quanto ao arranque da segunda fase dos exames, está agendada para o dia 24 de julho, quatro dias depois da data inicialmente marcada. Entretanto, a Iniciativa Liberal, numa pergunta dirigida ao Ministro da Educação, através do Parlamento, pretende saber se o Governo vai adiar o calendário de acesso ao ensino superior.

E o Bloco de Esquerda quer avançar com uma comissão parlamentar de inquérito a este caso. O PSD considera excessivo, embora esteja disponível para viabilizar audições parlamentares.

Foi isso que disse esta manhã o líder da bancada social-democrata na Assembleia da República. Hugo Soares afirma que se o Bloco de Esquerda quiser ouvir o ministro, os responsáveis pelas empresas de informática, então o PSD irá viabilizar todas as audições. Mas se o Bloco de Esquerda entende que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito, considera Hugo Soares que esta é uma lógica de fazer política com a qual o PSD não se identifica. Viabilizar audições parlamentares, sim. Comissão parlamentar de inquérito, não.

É um assunto para continuar a acompanhar aqui na Rádio Observador. Está em fase de conclusão o incêndio que atingiu uma loja na zona de Carnaxide, às portas de Lisboa.

E que mobilizou meia centena de operacionais e obrigou ao corte de algumas ruas circundantes deste edifício. Aconteceu numa loja de roupa e produtos chineses. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, Reinaldo Muralha, explica que esta força foi chamada ao local de madrugada.

O alerta foi dado por volta das 5h15. Nós chegamos 5h23 e demos com este armazém, com este pavilhão, já com muito fumo e já a começar a ficar todo tomado. Tinha os proprietários fora já do armazém. Encontrava-se também uma patrulha da PSP e começamos em trabalhos.

O comandante dos Bombeiros de Carnaxide. A extinção do incêndio foi feita a partir do exterior da loja. Não há feridos a registar. Não se sabe o que esteve na origem de um fogo. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

E deste incêndio urbano seguimos para os incêndios florestais. Estão dominados os fogos de Vouzela e Vila Verde. Centenas de operacionais continuam, no entanto, Miguel, no terreno para garantir que não há reacendimentos.

Em Vouzela, no distrito de Viseu, continuam no local mais de 700 operacionais, 250 viaturas e três meios aéreos. Em Vila Verde, no distrito de Braga, também permanecem no terreno quase uma centena de operacionais. A descida da temperatura nas últimas horas ajudou ao combate. As previsões apontam para uma descida gradual da temperatura ao longo da semana. Hoje, ainda assim, quatro distritos continuam sob aviso vermelho do IPMA. Os avisos ficam em vigor até ao final do dia.

E os incêndios são também motivo de preocupação em França. Nos Pirenéus Orientais, houve necessidade de retirar de casa perto de 10 mil pessoas.

Com o ministro francês do Interior a admitir que este número pode subir com o agravar das condições meteorológicas. À semelhança de Portugal, também França enfrenta uma onda de calor. As chamas consomem uma zona de floresta e atingiram uma área de quase 5 mil hectares. O incêndio começou no sábado e há pouco ainda não estava dominado.

Um fogo que acaba por dominar a terceira etapa da Volta à França em bicicleta.

Que hoje começa em Espanha. O pelotão entra depois em território francês e termina a tirada em Les Angles, precisamente nos Pirenéus Orientais. O presidente do departamento desta região dos Pirenéus Orientais anunciou a proibição da presença de público no percurso em França. A caravana do Tour fica também limitada aos ciclistas e a veículos considerados essenciais.

Vamos ao Mundial de Futebol. Portugal defronta esta noite Espanha, num jogo a contar para os oitavos de final da competição.

Quem perder está fora do Campeonato do Mundo. Ontem, durante a conferência de imprensa de antevisão da partida, Cristiano Ronaldo confirmou que este é o último Mundial da carreira. Espera o internacional português que o derradeiro capítulo seja escrito lá mais pra frente, sinal de que a equipa portuguesa conseguiu ultrapassar a difícil Espanha.

Tem sido uma experiência bonita. Estamos a melhorar de jogo a jogo. Sabemos que esta é uma competição que é impossível jogar bem todos os jogos. Não está fácil pra ninguém. É só ver as equipas que já foram eliminadas e diz tudo. Mas eu vejo a equipa tranquila, a equipa bem, treinamos bem, preparamos bem. A respeitar o adversário, sabemos que é um adversário superdifícil, mas estou com aquela fé que amanhã vai correr bem e vamos ganhar.

Assim seja. É também esse o desejo do selecionador nacional. Roberto Martínez considera que a equipa chega mais forte a este decisivo encontro com a seleção espanhola.

Não estamos aqui para defrontar a Espanha, estamos aqui para estar ao melhor nível. Todos os jogos são diferentes, mas sem dúvida estamos agora mais preparados que quando chegamos.

O Portugal-Espanha está agendado para às 20h. Vamos acompanhar tudo a par e passo aqui na antena do Observador. A emissão especial arranca logo depois do jornal das 19h.

E ainda no Mundial de Futebol, há uma polêmica motivada pela despenalização de um jogador dos Estados Unidos que viu um cartão vermelho na última partida.

Foulard Bala-Gun, o avançado estrela da seleção norte-americana, viu o cartão vermelho no jogo dos 16 avos de final contra a Bósnia. A FIFA decidiu levantar a suspensão que impediu o atleta de participar do encontro dos oitavos de final frente à Bélgica. O Martim Madeira esteve a reunir as informações relacionadas com este caso. Martim, por que o levantamento da suspensão determinado pela FIFA está a provocar polêmica?

Temos dois tipos de polêmica neste caso, uma mais futebolística e uma mais política. Vamos à que toca ao futebol primeiro. Inicialmente, a FIFA decidiu suspender, como dita a regra, o jogador por um jogo, mas entretanto decidiu reverter essa decisão e congelá-la por um ano. Portanto, se Bala-Gun se portar bem, o castigo desaparece como se fosse uma espécie de liberdade condicional. Depois desta decisão, Trump escreveu nas redes sociais que a FIFA tomou a decisão correta e com isto vários jornais escrevem que Donald Trump ligou e pediu ao presidente da FIFA para levantarem a suspensão. Entretanto, a UEFA fez um comunicado a dizer que esta decisão vai contra os regulamentos e os princípios do futebol. A organização questiona mesmo a integridade da FIFA e a capacidade desta salvaguardar os princípios do futebol. Também o treinador da Bélgica comentou sobre o caso, diz que não sabia que o dia 5 de julho era o dia das mentiras para a FIFA. Quanto à questão mais política, Donald Trump quis acabar com a cidadania por direito de nascimento nos Estados Unidos e o jogador em questão, que alegadamente Trump quis salvar, nasceu nos Estados Unidos, viveu em Inglaterra a vida toda e é cidadão do país justamente ao abrigo do direito que Trump quer acabar. O que abriu novamente o debate sobre esta matéria.

Martim Madeira, com a polêmica em torno da despenalização do avançado dos Estados Unidos, apesar do cartão vermelho visto no último encontro, Foulard Bala-Gun vai estar disponível para o encontro dos oitavos de final frente à seleção belga.

01h08, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade a esta hora?

São dados avançados esta segunda-feira pela Guarda Nacional Republicana. Já foram detidas 134 pessoas pelo crime de incêndio. A GNR adianta que a maioria das detenções está relacionada com negligência, uso negligente do fogo. A Guarda Nacional Republicana anuncia também em comunicado o reforço do patrulhamento em todo o país face ao agravamento do perigo de incêndio rural. Em Teerão, capital do Irão, decorre uma procissão de homenagem ao antigo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei. Mais um momento integrado nas cerimônias fúnebres. Ali Khamenei morreu no primeiro dia de ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irão. A urna com os restos mortais de Ali Khamenei está coberta com a bandeira nacional. Passa pelas ruas de Teerão, onde estão milhares e milhares de pessoas.

Miguel Videra e o Jornal da Uma.