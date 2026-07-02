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Renato Correia. Vasco, vamos começar este jornal com uma nova atualização do número de vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes na Venezuela. Subiu para 79.

Mais quatro do que no último balanço feito pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. Já o número de desaparecidos desceu de 66 para 64. Entre os mortos, há 14 crianças e também 65 adultos. O governo anunciou ontem que domingo se vai cumprir um dia de luto nacional pelas vítimas dos terremotos de há uma semana na Venezuela.

E com a onda de calor a chegar ao continente, o governo decretou situação de alerta. O primeiro-ministro justifica a decisão com as altas temperaturas que já se estão a fazer sentir.

E que vêm para ficar, no mínimo, nos próximos dias. Numa publicação na rede social X, Luís Montenegro, que vai estar esta noite no Canadá a acompanhar o jogo da Seleção Nacional no Mundial de Futebol, garante que vai acompanhar ao detalhe a evolução do estado do tempo, pede respeito pelas indicações das autoridades, diz que cabe a todos os cidadãos a responsabilidade da prevenção nestes dias mais difíceis. Alertas deixados pelo primeiro-ministro depois de, ao fim da manhã, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, ter anunciado a situação de alerta e a proibição de várias atividades agrícolas. O ministro admite ainda a possibilidade de um eventual pedido de assistência a nível europeu.

Portugal está sempre na primeira fila para poder ajudar e, naturalmente, somos humildes, se necessário for, para grandes catástrofes de exceção, extraordinária exceção, irmos a um mecanismo europeu e solicitar esse apoio.

Luís Neves, numa conferência de imprensa em Leiria, uma das regiões em maior risco de incêndio depois da passagem da depressão Christine. A declaração da situação de alerta do governo estende-se até o dia 6 deste mês, ou seja, segunda-feira.

A esta hora, a preocupar as autoridades, um incêndio em Vila Nova de Famalicão. As chamas estão próximas de habitações, mas para já sem grande risco.

Tem duas frentes ativas, este fogo. Informação confirmada à Rádio Observador por fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Ave. O incêndio entrou na fase de resolução durante a fase da madrugada, mas ganhou esta manhã maior intensidade, muito por força do vento forte que se faz sentir, que está a dificultar o combate às chamas. No teatro de operações, estão nesta altura cerca de sete dezenas de bombeiros apoiados por quase 20 viaturas e ainda três meios aéreos.

Por todo o país, 770 bombeiros combatem a esta hora cerca de duas dezenas de incêndios distribuídos aqui um pouco por todo o território continental.

A apoiar o combate às chamas estão ainda 14 meios aéreos. O incêndio de Vouzela, em Viseu, é o que concentra a esta hora mais meios. São mais de 250 operacionais, apoiados por cerca de sete dezenas de viaturas e ainda sete aeronaves. Destaque ainda para o fogo de Alfândega da Fé, em Bragança. Já está em fase de resolução, mas continua nesta altura com 50 bombeiros.

Na guerra na Ucrânia, subiu para 20 o número de mortos no ataque em Kiev durante a última madrugada.

Descrito pelas autoridades ucranianas como o maior desde o início da guerra, uma informação avançada pelo jornal britânico The Guardian, cita os serviços de emergência do país. Há também registro de cerca de 90 feridos e relatos de danos graves em dezenas de edifícios na capital ucraniana, incluindo em instalações médicas. De acordo com o porta-voz do Kremlin, apenas foram visados alvos militares. Citado pela Reuters, Dmitry Peskov revela também que a Rússia está em reuniões para defender o país do que descreve como ameaças constantes da Europa, que visam aumentar as tensões do conflito.

No Mundial, contagem decrescente para esse Portugal-Croácia, joga-se à meia-noite. A partida acontece em Toronto, uma cidade que conta com uma das maiores comunidades portuguesas em todo o mundo.

E por isso, muito do que vai ser feito em termos de apoio à seleção esta noite tem sido notícia nos meios de comunicação social que emitem em português no Canadá. Há jornais, rádios, televisões que trabalham na língua portuguesa. O jornalista Miguel Cordeiro foi visitar a FPTV, canal de televisão com sede em Little Portugal.

Aqui estamos nos headquarters da FPTV, Festival Português de Televisão.

Bon Falcone é italiano, casou com uma portuguesa, mas é ele que passa o dia nos corredores da televisão, que transmite 100% em português para todo o Canadá.

A magia acontece aqui com a nossa programação, que nós criamos todos os dias. Temos uma hora de notícias, das 19h às 20h, de segunda a sexta-feira. Temos vários programas e somos uma equipa muito dedicada.

A FPTV nasceu em 2001 e os estúdios estão situados na Little Portugal, o bairro português de Toronto. Emitem durante todo o dia.

Sempre, 24 horas em português.

Teresa Oliveira é quem gere o canal e reconhece que nem sempre é fácil manter a atividade.

Nós vamos ser positivos, embora sejam as pessoas de uma geração mais idosa que veem a FPTV. Os jovens não estão muito ligados à FPTV. Aliás, eu acho que os jovens não estão muito ligados, hoje em dia, à televisão.

Este canal é um serviço pago, custa $7 canadianos por mês, são menos de €4,5. A FPTV também organiza eventos solidários

E principalmente festas para a comunidade.

Os portugueses aqui gostam de festas. Arranjam sempre maneira.

Aqui e em todo lado.

Arranjam sempre maneira de todos os fins de semana festinhas em todo lado. A FPTV, como o Bon disse, somos uma equipe pequena, não conseguimos estar em todo lado, mas vamos cobrir sempre tudo o que nós possamos.

Com a seleção à porta de casa, Bon e Teresa esperam um bom jogo e prometem carinho da comunidade.

Se Portugal ganha aqui, tu vais ver, vais sentir e nunca vais esquecer a energia que tu sentiste aqui em Toronto.

Tu vais ver pessoas a celebrar aqui que talvez lá é diferente. O imigrante tem sempre aquela saudade.

Sentem mais a seleção?

Eu penso que sim.

Reportagem do Miguel Cordeiro, enviado especial da Rádio Observador a este Mundial de Futebol, que está agora em Toronto, no Canadá.

E há emissão especial de desporto para acompanhar depois das 22h30 aqui na Rádio Observador. O apito inicial é à meia-noite para esse Portugal-Croácia. Vasco Maldonado Correia, há outras notícias que estão a marcar a atualidade.

Portugal teve a maior subida da União Europeia nos preços das casas no primeiro trimestre do ano. Dados da Eurostat dão conta do aumento de quase 18% face ao mesmo período do ano passado. Bulgária e Eslováquia completam o segundo e terceiro lugares desta tabela. Na variação em cadeia, Portugal desce, mas apenas para a segunda posição, com uma subida de perto de 4% na zona do euro, em comparação com o mesmo trimestre de 2025. O indicador subiu 4,7%. Entretanto, na União Europeia acelerou 5,1. A Alemanha alega que a sabotagem ao canal Nord Stream em 2022 foi realizada sob ordens das autoridades ucranianas. A agência francesa AFP indica que os procuradores alemães realizaram um comunicado a explicar que depois de analisarem as acusações feitas a um suspeito, determinaram que ele e outros membros das Forças Armadas ucranianas agiram sob ordens de Kiev. O suspeito em questão foi detido o ano passado, nega qualquer envolvimento no caso. O Ministério Público pede a condenação de Mário Ferreira, empresário que tem a Mystic Invest, dona da Douro Azul, foi acusado de fraude fiscal pela venda do navio Atlântida o ano passado a uma sociedade constituída em Malta, venda que resultou num ganho de mais de € 3 milhões, montante que não foi atempadamente declarado. Ora, o Ministério Público acredita que a declaração tardia possibilitou a obtenção de uma vantagem ilegítima em sede de IRS, cerca de € 1 milhão.