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Tarde, vamos às notícias. Jornal das três, com o José Rafael Lopes. José, o secretário-geral do PS insiste no ataque à reforma laboral e diz que as mais recentes sondagens mostram que os portugueses não confiam no Governo.

Sondagens essas do DN e do Correio da Manhã que dão conta de uma AD em queda, que contrasta com uma subida do Partido Socialista. Números animadores para José Luís Carneiro no dia de aniversário do Partido Socialista. O secretário-geral do PS voltou a criticar a reforma laboral do Governo, numa altura em que o presidente da República se prepara para receber os parceiros sociais. Acontece na próxima quarta-feira, um dia antes da UGT decidir se aprova ou não a mais recente proposta do Governo. Por agora, a fórmula laboral continua na mira de José Luís Carneiro, que João Lourenço deixa vários recados ao executivo.

Em dia de aniversário, a família socialista reúne-se para uma reunião da Comissão Política. Antes do apagar das velas, o discurso do líder refere que o PS mudou o país e traça o caminho para os próximos anos.

Seremos uma oposição firme, responsável. A cada crítica, as nossas propostas alternativas, porque nós temos apenas uma única coligação. A nossa coligação é mesmo com as portuguesas e com os portugueses.

O desafio ao virar da esquina é a reforma laboral. Luís Montenegro guardou segredo na campanha. José Luís Carneiro não gostou e acredita que a reforma não passa de um retrocesso.

Guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais, melhor dizendo, a contrarreforma das leis laborais.

O aumento do custo de vida também serviu para criticar o governo. O secretário-geral socialista acusa o executivo de ser imoral.

O Estado, só em aumento anual da receita do IVA, terá um aumento da receita do IVA de cerca de € 500 milhões, ou seja, uma imoralidade o Estado estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício das portuguesas e dos portugueses.

Com dois anos somados na oposição, as últimas sondagens mostram um cenário mais alegre para o PS. Carneiro pede calma, mas considera que a AD está em apuros.

Não podemos viver com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento, mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem. E dizem, fundamentalmente, que os portugueses não confiam no governo e que o doutor Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor.

Depois do 25º congresso, a Comissão Nacional vai votar a lista de José Luís Carneiro para os três órgãos do partido. Depois disso, o líder apaga as velas dos 53 anos do Partido Socialista. Reportagem do João Lourenço a acompanhar a Comissão Nacional do PS em Lisboa. Mais de metade desta comissão política do PS proposta por José Luís Carneiro foi renovada. Há lugares para nomes como os ex-ministros Fernando Medina e Alexandra Leitão, bem como os eurodeputados Francisco Assis e Ana Catarina Mendes.

E o Papa Leão XIV elogia o cessar-fogo no Líbano e apela para que os líderes mundiais se entendam para que o mesmo aconteça em todo o Médio Oriente.

Apelo deixado na oração do Regina Coeli, em Angola. Leão XIV está de visita ao país e presidiu à missa no complexo residencial do Kilamba, a 30 km de Luanda. E na oração, no final da missa, o Papa elogiou o entendimento alcançado para o cessar-fogo no Líbano.

A trégua anunciada no Líbano é motivo de esperança, representando um sinal de alívio para o povo libanês e para o Levante. Encorajo aqueles que se têm empenhado na busca de uma solução diplomática a prosseguirem os diálogos de paz, para que o fim das hostilidades em todo o Médio Oriente se torne permanente.

O Papa lamentou ainda o intensificar de ataques contra a Ucrânia e reitera o apelo para o fim do conflito no Médio Oriente e também na Ucrânia. Espera também o líder da Igreja Católica que se siga o caminho do diálogo.

E Donald Trump insiste no acordo de paz, mas ameaça com a destruição total do Irão.

Através da rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos acusa Teerão de disparar contra duas embarcações no estreito de Ormuz. Donald Trump insiste que está a oferecer ao Irão um acordo justo e razoável e avisa que, caso Teerão não aceite, irá destruir as centrais energéticas e as pontes no país. O presidente norte-americano diz ainda que acredita que o bloqueio do estreito de Ormuz está a beneficiar os Estados Unidos e a prejudicar o Irão. Diz Trump que os iranianos estão a perder cerca de US$ 500 milhões por dia.

Apesar desta ameaça de Washington, o Irão admite que as negociações com os Estados Unidos avançaram, mas avisa que um acordo final de paz ainda está longe. Em causa está o estreito de Ormuz.

Que é também no Médio Oriente. É o que afirma o presidente do Parlamento e principal negociador do Irão, em entrevista à televisão estatal do país. Explica que, em alguns pontos, as duas partes já chegaram a conclusões, mas há outros onde o acordo está ainda longe. Isto depois do Irão ter voltado a fechar o estreito de Ormuz, porque os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Na análise, o coronel José do Carmo explica que o contexto atual não é favorável para nenhuma das partes. Como tal, antecipa que esta troca de avisos vá continuar.

Trump, o que é que fará? Vai ceder? Eu não creio que o faça assim. Por outro lado, mantém aberta a porta das negociações no sentido em que, ok, fizeram isto, nós vamos manter o bloqueio, façam como quiserem, mas vamos negociar. Por outro lado, o Irão já vem dizendo que isto vai demorar tempo, que o que querem agora é estabelecer um quadro de negociação e não um acordo já feito assim acelerado. Portanto, está-se aqui a jogar duro, mas o tempoNão corre politicamente a favor de Trump, nem corre militarmente economicamente a favor do Irão.

A análise do coronel José do Carmo no Gabinete de Guerra, numa altura em que Donald Trump insiste que um acordo de paz é possível, mas ameaça com a destruição total do Irão.

José, vamos também às notícias de âmbito local.

Começamos em Leiria. O jovem que terá esfaqueado um agente da PSP no interior da esquadra de Marrazes, em Leiria, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, de acordo com o comando distrital da PSP de Leiria. O jovem foi presente ao Tribunal de Leiria ao início da tarde de ontem. Em causa, um esfaqueamento que aconteceu na sexta-feira. O agente está ainda em observação no Hospital de Leiria, embora não corra perigo de vida. Desconhecem-se, para já, as motivações deste ataque. A GNR lançou um alerta para o aumento de burlas no arrendamento de férias em Santarém, onde se registaram quase 40 casos em 2025, o que faz do distrito um dos mais atingidos por este tipo de crime. Numa altura em que a aproximação das férias volta a expor muitos consumidores a esquemas que são cada vez mais sofisticados, a GNR chama a atenção para o aumento da circulação de anúncios falsos em plataformas digitais. Em Almada, o acesso às praias de São João permanece interdito durante todo o dia de hoje e até segunda-feira, por motivos de segurança. A Agência Portuguesa do Ambiente determinou a proibição devido aos trabalhos de montagem e bombagem de areia para o restauro da linha de costa. O calor convida a uma ida à praia, mas as autoridades avisam que a circulação ou permanência nas zonas sinalizadas é proibida. Quem ignorar o aviso arrisca uma multa que pode ir dos €30 aos €100. E no Porto, decorre hoje um encontro entre o presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, e a comunidade cabo-verdiana que reside no Porto. Este evento é organizado pela Embaixada de Cabo Verde, realiza-se no auditório principal do Instituto Universitário da Maia, acontece por volta das 16h. De acordo com uma nota de imprensa divulgada nas redes sociais da Embaixada da República de Cabo Verde, entre hoje e o próximo domingo, José Maria Neves vai cumprir uma intensa agenda nos municípios do Porto. Vai também passar por Guimarães, Braga e Barcelos. Além destas deslocações, vai também passar em Tondela. Em Estarreja, foi divulgada a programação do Cine-Teatro de Estarreja para os próximos quatro meses. Vai contar com vários espetáculos de música, com foco no jazz. Abril é o mês do jazz em Estarreja, mas o cine-teatro da localidade vai também receber mostras de cinema, de teatro e dança contemporânea. E o cantor Ne-Yo atua hoje à noite na MEO Arena, em Lisboa. É a primeira atuação do artista norte-americano em nome próprio em Portugal e está integrada na tour mundial de 2026. O concerto começa às 21h. Ainda há bilhetes à venda, mas apenas para o Golden Circle, começam nos €85. De acordo com a página de venda de bilhetes, o espetáculo celebra 20 anos de carreira do cantor, sendo que as portas da MEO Arena abrem às 19h30 para receber o cantor Ne-Yo.

Notícia de fecho do Jornal das Três.