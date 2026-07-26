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Três horas. As notícias com o jornalista José Rafael Lopes. E começamos com os grandes incêndios que estão a afetar Espanha e França. Há 75 bombeiros feridos no grande incêndio em Gironda, no sudoeste francês.

A informação é dada pelo jornal "Le Monde", avança que um total de 75 bombeiros já ficaram feridos e precisaram de receber cuidados médicos. Ainda assim, nenhum corre perigo de vida. No terreno, o cenário continua a ser muito desfavorável. É o que diz o ministro francês da Administração Interna. Laurent Nunez aponta o caso mais grave, o fogo de Gironda, que se dirige em direção à região metropolitana de Bordéus. A autarquia admite mesmo evacuar a cidade inteira se o combate às chamas não for favorável nas próximas horas. São mais de 200 mil as pessoas que tiveram de sair e procurar abrigo por causa dos incêndios. As autoridades falam na maior operação de evacuação civil em França desde a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o governo francês criou uma unidade de crise econômica para apoiar empresas nas zonas afetadas pelos fogos. O presidente da Câmara de Bordéus pediu ao governo francês a criação dessa unidade econômica e o ministro já aceitou o pedido.

Em Espanha, o rei elogia o trabalho exemplar da Proteção Civil.

Felipe VI destacou que há sinais positivos na evolução do incêndio e do trabalho de todos os efetivos mobilizados. O rei de Espanha visitou o poliesportivo de Villamanta, em Madrid, onde estão abrigadas as pessoas que tiveram de ser retiradas. Em declarações citadas pelo jornal "El País", Felipe VI diz que quer manifestar carinho, apoio e compreensão às populações, e diz que a prioridade continua a ser preservar a vida humana e garantir a segurança das pessoas. O rei apela ainda ao reforço do mecanismo de apoio da União Europeia e reforçou o pedido à população para que sigam as indicações das autoridades.

No terreno, entretanto, já foram controladas várias frentes deste incêndio, mas o fogo ainda levanta preocupação às autoridades, José.

É o que revela o mais recente briefing. A Unidade Militar de Emergência Espanhola diz que a maior parte do fogo está controlado, embora ainda existam frentes ativas do incêndio. Isso mesmo deu conta também esta manhã o presidente do governo espanhol. Pedro Sánchez alerta que as próximas horas vão continuar a ser muito duras para quem está no terreno.

"Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje. Mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção".

Pedro Sánchez, que falou esta manhã aos jornalistas na província de Ávila. O presidente do governo espanhol deixou ainda uma palavra de agradecimento à ajuda portuguesa no combate aos incêndios.

"Tenho a oportunidade agora de cumprimentar os militares que chegaram do nosso país irmão, Portugal. Queremos agradecer-lhes porque houve outros momentos em que Portugal também sofreu incêndios graves. E Portugal e Espanha têm mantido esta relação de irmandade e solidariedade".

A Proteção Civil portuguesa anunciou ontem o envio de ajuda operacional, uma força conjunta de mais de 120 homens e mulheres que vão ajudar no combate a este grande incêndio em Espanha, que já tem grande parte das frentes controladas, é certo, mas que continua a levantar preocupações. O número de pessoas deslocadas em Espanha já ultrapassa as 100 mil.

É um assunto que vamos continuar a acompanhar aqui na Rádio Observador ao longo da tarde. No Reino Unido, o novo primeiro-ministro afasta a hipótese de eleições antecipadas no país.

Andy Burnham assumiu o poder na última semana, depois de Keir Starmer ter apresentado a demissão. Agora, em entrevista à BBC, o novo líder britânico lembra que o Reino Unido vive num sistema parlamentar e que o foco é outro que não as eleições.

"Vou descartar essa possibilidade. Não haverá eleições antecipadas. Não creio que as pessoas queiram isso. As sondagens de opinião podem indicar que algumas pessoas querem, outras não. Acho simplesmente que o que é mais necessário fazer é concentrar o Reino Unido em colocar o país de volta onde deve estar, em fazê-lo funcionar".

A recusa do novo chefe de governo britânico em convocar eleições antecipadas, apesar das pressões da oposição.

Ainda na atualidade internacional, o Papa pede que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

Apelo feito hoje, a partir do Vaticano, Leão XIV pede a todas as partes envolvidas em conflitos militares que ponham fim às operações militares.

"Renovo o meu apelo em relação à situação em todo o Médio Oriente, onde a intensificação das operações militares trouxe de volta a violência e a destruição, colocando em grave risco a vida de inúmeros civis e agravando a escassez de água potável e de eletricidade. Do fundo do meu coração, exorto todas as partes envolvidas a cessarem os ataques e a reabrirem, com urgência, vias para o diálogo e a diplomacia".

O apelo do Papa Leão XIV, este domingo, no Vaticano.

Por cá, José, o secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis.

A partir de amanhã, o preço da gasolina e do gasóleo vai voltar a subir, ultrapassa os €2 por litro. Em declarações em Vila Nova de Gaia, o secretário-geral do PS não quis voltar a comentar o caso do ministro da Administração Interna, quis antes criticar o governo. José Luís Carneiro entende que têm faltado medidas por parte do Executivo para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis e aos efeitos que têm na vida dos portugueses.

Nós avançamos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA temporariamente sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o governo deve fazer, porque o governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só De carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e todos nós quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

José Luís Carneiro a criticar o governo pelo aumento do preço dos combustíveis. Amanhã a gasolina e o gasóleo sobem, vão ultrapassar os €2 por litro.

A Comissão de Trabalhadores do INEM denunciou hoje a retirada de 100 ambulâncias do dispositivo operacional do INEM.

Consideram que tal vai aumentar a pressão sobre os bombeiros e a Cruz Vermelha, com um risco acrescido para os utentes. Em comunicado, a Comissão de Trabalhadores nega o cenário de um reforço de meios. Esta posição surge após declarações do presidente do INEM, Luís Mendes Cabral, em entrevista à RTP, onde confirmou a transferência das ambulâncias, mais de 100, que vão passar de veículos de emergência médica do INEM para as unidades locais de saúde. Anunciou também, Luís Mendes Cabral, a transformação das atuais ambulâncias de suporte imediato de vida em viaturas ligeiras.

Ainda na saúde, José. Os técnicos de emergência pré-hospitalar fizeram mais de 360 mil horas extras no ano passado. O sindicato que representa a classe alerta para a falta de profissionais.

O jornal Público escreve esta manhã que mais de um quarto do trabalho dos técnicos do INEM foi feito em horas extra em 2025, no ano passado. À Rádio Observador, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, diz estar pouco surpreendido com os números e alerta que ter profissionais a fazer tantas horas extra pode tornar-se um risco para as pessoas.

Desde logo para os próprios profissionais, que com menos tempo de descanso estarão sempre mais suscetíveis a terem lesões de trabalho ou, como alguns colegas já estão a entrar em estado burnout, devido à pressão da missão em si associada ao número de trabalho extraordinário que fazem. E naturalmente que este risco pode também expressar-se pelos cidadãos à medida que os trabalhadores vão ficando cada vez mais cansados e mais desersos com o trabalho.

E perante este cenário, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar explica na Rádio Observador que é urgente começar a olhar para o país como um todo.

Garantir mais resposta, mais eficiente, com mais educação e mais competências e a todo o país. Não podemos tomar medidas com base no que acontece no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Temos de olhar para o país como um todo, garantir uma equidade nos serviços. Para isso precisamos de mais técnicos, precisamos que as competências destes técnicos sejam alargadas a todas as ambulâncias do sistema, incluído bombeiros e Cruz Vermelha, pois são estes, sobretudo em todo o país, sempre os primeiros a chegar às ocorrências mais graves e é aqui que tem que se dar uma resposta rápida, segura e eficaz.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar na Rádio Observador a dar conta do aumento do risco para os utentes relacionado com a falta de profissionais de saúde.

Três horas, nove minutos, José. É tempo de olharmos para as notícias de âmbito local.

Começamos em Matosinhos. Foi inaugurada a ligação entre as ruas do Moinho Posto e do Carvalhal, bem como a requalificação do Caminho das Raboquinhas. A intervenção integra um dos projetos do Plano Diretor Municipal. Faz ainda parte da estratégia municipal a criação de uma rede de caminhos rurais. Em Oliveira de Azeméis, a Câmara Municipal vai apoiar financeiramente o associativismo social, cultural e recreativo. O investimento global é de €240 mil para o próximo ano. A comparticipação financeira inclui ainda associações locais. Em Lisboa, a Câmara Municipal aprovou uma proposta que inicia uma nova edição do BIP ZIP Lisboa, uma iniciativa que promove o desenvolvimento comunitário, a participação dos cidadãos e a inovação social nos territórios prioritários. O município prevê atribuir um orçamento inicial de €400 mil para apoiar estes novos projetos desenvolvidos por parcerias locais no território. Em Almada, o trânsito vai estar condicionado amanhã e terça-feira. A intervenção deve-se aos trabalhos de desmontagem de uma grua. As zonas condicionadas são a Alameda Timor-Lousã, a Caparica e a estrada no sentido da universidade. Nas Caldas da Rainha, o abastecimento de água vai estar temporariamente interrompido. A intervenção vai realizar-se durante a segunda e a terça-feira, amanhã e terça. Os trabalhos de reparação vão decorrer em todos os edifícios situados na freguesia do Nadadouro. Na Marinha Grande, o município vai promover um passeio na natureza no dia 8 de agosto. A iniciativa chama-se Biodiversidade das Dunas da Marinha Grande, tem como objetivo levar a população a descobrir a riqueza ecológica dos habitats na Praia Velha e também em São Pedro de Moel.

E é com um passeio na natureza que fechamos esta edição das 15h. Já não sei falar, José.

É do passeio.

Queres ajudar-me? Teve edição do jornalista José Rafael Lopes. Esperamos por ti às 15h30. Até já.