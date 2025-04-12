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Jornal das quatro com o Miguel Videira. Miguel, começamos este jornal com a decisão da Casa Branca de excluir das novas taxas alfandegárias os telemóveis, os computadores e componentes eletrónicos.

Uma decisão que se aplica a todas as importações, incluindo as provenientes da China, e que deve beneficiar, por exemplo, a Apple, a empresa norte-americana que precisa importar alguns componentes. Esta decisão do governo liderado por Donald Trump, agora conhecida, coincide com a entrada em vigor da tarifa de 125% aplicada pela China aos produtos importados dos Estados Unidos. Uma retaliação pela subida acentuada da tarifa aplicada aos produtos chineses, que está fixada nos 145%.

Olhamos agora para as legislativas, Miguel. Pedro Nuno Santos considera que o programa eleitoral da AD é um embuste.

Foi essa a expressão usada pelo secretário-geral do PS durante o encontro com militantes em Esposende. Em causa, a despesa prevista nos programas eleitorais de PS e PSD/CDS.

Luiz Montenegro, quando nós apresentamos o nosso programa, acusou-nos de despesismo e de irresponsabilidade. Nós apresentamos medidas que custam 1.750 milhões de euros. Passada uma semana, o PSD apresenta o seu programa e o que nós descobrimos é que o PSD apresenta uma despesa que é o dobro daquela que o Partido Socialista apresenta no seu programa, sempre com o mesmo objetivo: enganar os portugueses para ter os votos dos portugueses.

Pedro Nuno Santos fala num embuste. O secretário-geral do PS aproveitou também a ocasião para responder ao repto ontem lançado pelo presidente do PSD.

Luiz Montenegro lançou-me um desafio por estarmos a lembrar os truques no IRS e desafiou o líder do PS, desafiou-me a mim, a dizer se houve ou não redução do IRS. E eu quero vos dizer a todos: houve redução de IRS. A grande redução de IRS foi decidida pelo governo anterior do PS e a redução do IRS, que foi feita durante o ano de 2024, foi a aprovação de uma proposta do PS. Houve por causa do PS.

A resposta de Pedro Nuno Santos ao repto ontem lançado por Luiz Montenegro. O secretário-geral do PS participou este sábado no almoço-comício em Esposende com o programa eleitoral da AD na mira.

Falavas de Luiz Montenegro, que nega que o PSD tenha sido financiado pela gasolineira, que é também cliente da empresa familiar do presidente do PSD.

A notícia avançada na edição deste fim de semana do semanário "Expresso" dá conta que vários membros da família Barros Rodrigues, proprietária dessa gasolineira, fizeram doações ao Partido Social-Democrata. Luiz Montenegro admite que possam ter sido feitas contribuições a título individual, sim, mas nega que haja uma empresa a patrocinar o PSD.

Um cliente da Spinonviva estava no top dos financiadores do PSD. É falso. É simplesmente falso. Não há nenhum cliente dessa empresa que seja financiador do PSD. Aliás, não há nenhuma empresa que financie o PSD. Há cidadãos, individualmente, que fazem donativos aos partidos políticos, pequenos donativos, que no caso do PSD são sempre registados de forma transparente, de forma legal. É possível que alguns deles tenham relações familiares com dirigentes partidários e até com titulares de responsabilidades empresariais, mas fazer qualquer associação com o presidente do partido, que não tem nada a ver com isso, nem sequer intervém nesse assunto, é simplesmente manipulação.

É o que diz Luiz Montenegro, numa declaração à margem da Feira do Flor, em Valpaços. O presidente do PSD foi também confrontado com a manchete este sábado do "Correio da Manhã", que tem o título: "Montenegro esconde contas". O jornal conta que Luiz Montenegro não declarou todas as contas que tem ao Tribunal Constitucional. Nega Luiz Montenegro.

É falso. Ao longo dos últimos 25 anos, eu tenho, nas minhas declarações junto do Tribunal Constitucional, nomeadamente, feito sempre menção das minhas contas bancárias. E tenho feito menção de acordo com aquilo que é o preenchimento das respectivas declarações. É verdade que me foram pedidos esclarecimentos adicionais, precisamente na sequência de uma notícia do Correio da Manhã, e que esses esclarecimentos foram prestados e que o caso ficou encerrado com esses esclarecimentos.

O presidente do PSD rejeita, como ouvimos, ter omitido contas bancárias ao Tribunal Constitucional. Sublinha também que é Luiz Montenegro o líder partidário mais escrutinado em Portugal.

O Livre lamenta que o primeiro-ministro não tenha participado no debate de ontem à noite.

Mais um debate rumo às legislativas de 18 de maio. Francisco Paupério considera que Luiz Montenegro desconsidera os partidos mais pequenos ao faltar aos debates e que toma essa decisão de forma deliberada. O candidato do Livre diz que é um mau sinal para a democracia que o primeiro-ministro escolha com quem quer debater.

O que parece que aconteceu foi que Luiz Montenegro não queria estar no debate com todos os partidos. E se nós tentarmos encontrar uma explicação, não encontramos. O facto de dizerem que o CDS faz parte da coligação e que, portanto, tinha um lugar à mesa, a verdade é que não só o ano passado não participou, mas também se olharmos para tudo o que foi a parte democrática de Portugal, normalmente são sempre os líderes da coligação e os supostos candidatos a primeiro-ministro, coisa que Nuno Melo não é. Nós, muito antes do debate, avisamos que não era bom para a democracia Luiz Montenegro não estar presente.

Francisco Paupério, do Livre, convidado desta manhã, esteve aqui na Rádio Observador para analisar o debate de ontem entre o Livre e o CDS. Quem também participou nesta conversa foi a Liliana Reis, deputada do PSD. Sugere que Luiz Montenegro não quer evitar qualquer debate, mas sim dar espaço ao líder do CDS, Nuno Melo, com quem partilha a coligação

Olhamos agora para a política internacional. Nicolás Maduro vai marcar presença nas comemorações do Dia da Vitória em Moscovo.

Disso mesmo deu esta tarde conta o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. O presidente venezuelano participa nas cerimónias que servem para assinalar os 80 anos da vitória sobre o regime nazi. Vai ser no próximo dia 9 de maio, na capital russa. Espera-se que Nicolás Maduro aproveite a ocasião para assinar um acordo bilateral com a Rússia. Vladimir Putin sugeriu no mês passado que seria importante assinar um tratado de parceria estratégica com Caracas.

A Ucrânia triplicou a produção de armas em 2024.

É um dado avançado na última hora, de acordo com o Ministro das Indústrias Estratégicas ucraniano. No ano passado foram gastos quase 8 mil milhões de euros em armamento e o objetivo para este ano é quadruplicar este valor. Também a produção de mísseis balísticos aumentou oito vezes e a produção de munições de artilharia e de morteiros cresceu quase três vezes face a 2023.

Miguel, agora no que diz respeito ao desporto, daqui a pouco pode haver festa pintada a vermelho e branco. A equipa feminina do Benfica está muito perto de conquistar o pentacampeonato nacional.

Basta apenas um ponto às comandadas de Filipa Patão para carimbarem o quinto título consecutivo em obra. O jogo é frente ao Valadares de Gaia, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Gaia. Ao intervalo, o Benfica já vence por 2 x 0, golos de Krysi Uśeibu e Cristina Martin Prieto. Na jornada 29 da Liga Portuguesa de Futebol Masculina, a esta hora, o Boavista já perde em casa frente ao Nacional da Madeira por uma bola a zero. Está a decorrer também a esta hora o Famalicão-Estoril. Concluídos os primeiros 38 minutos de jogo, o placar assinala Famalicão zero, Estoril também zero.

E já que falas de desporto, lembrar apenas que hoje é dia de jogo aqui na Rádio Observador. O Santa Clara vai jogar com o Sporting. Temos emissão especial a partir das 17h15. Obrigada, Miguel. Fica então por aqui este jornal das 16h na Rádio Observador.