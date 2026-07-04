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Do Carlos Pedro. Carlos, boa tarde mais uma vez. Começamos esta edição das 16h com o ponto de situação dos incêndios que afetam Portugal continental. São mais de dois mil operacionais no terreno, com a ajuda, pela primeira vez, da Força Aérea Portuguesa.

Sim, há dois helicópteros da Força Aérea Portuguesa envolvidos no combate às chamas que lavram no país. É a primeira vez que este ramo das Forças Armadas intervém diretamente no combate aos incêndios. A informação foi confirmada esta tarde pelo ministro da Defesa, Nuno Melo. Falamos de aeronaves P-3 Orion C-295, que estão a fazer detecções precoces de incêndios. Também um helicóptero Black Hawk já pode atuar. Nuno Melo, ministro da Defesa, diz ainda que os bombardeiros Canadair, que foram adquiridos, chegam em 2029 e 2030.

E, entretanto, Carlos Pedro, de Espanha e de Itália, chega também ajuda a Portugal para o combate aos incêndios.

Isto em coordenação com o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Ontem chegaram a território nacional mais de 100 bombeiros e 45 viaturas de Espanha. Há mais três aviões a caminho do país, diz a RTP, um de Espanha e dois de Itália, também através do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Em Portugal continental, por esta altura, e de acordo com o site da Proteção Civil, estão no combate às chamas mais de dois mil operacionais, apoiados por 700 viaturas e 12 meios aéreos. A situação mais difícil é no Conselho de Vouzela. Mais de 12 mil hectares já foram consumidos em dois dias de fogo. Está também, neste momento, a consumir a encosta da Serra do Caramulo, em Tondela, onde há várias frentes ativas, revela a autarca Carla Antunes Borges.

Temos várias frentes ativas na Serra do Caramulo, todas elas na freguesia de São João de Monte, portanto com uma área muito extensa. Claro que nos merece preocupação, acima de tudo pelo fato de iniciarmos agora um período em que as temperaturas vão aumentar e há uma previsão da alteração da direção dos ventos. Isso merece a nossa preocupação, porque pode alterar profundamente a estratégia que está a ser implementada pelas equipes que estão no terreno.

O ponto de situação feito à Rádio Observador pela presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges. Já o autarca de Vouzela admite que pode vir a ser preciso evacuar localidades. No explicador da Rádio Observador, durante esta manhã, Carlos Oliveira fala num cenário muito imprevisível.

Estamos com mais tranquilidade, mas as aparências, como diz o ditado, às vezes podem iludir. Temos ainda várias frentes ativas. Temos uma extensão muito grande, quer ao nível da área, quer ao nível do perímetro do incêndio. Temos muitos pontos quentes ou muito quentes ainda. Temos reacendimentos constantes em vários locais. Temos todas essas preocupações. A que acresce a questão da temperatura. Esta noite, para ter uma ideia, a temperatura não baixou dos 25 graus.

Carlos Oliveira, o autarca de Vouzela, esta manhã no explicador da Rádio Observador. Em fase de resolução está o incêndio em Barcelos. No local, estão ainda perto de 80 operacionais. Em Mangual, o fogo está dominado e em Setúbal as chamas entraram em fase de resolução esta manhã, depois de o fogo consumir uma área assinalável de Vale de Cobro e nas zonas do Faralhão, Santo Ovídio e Mourisca, diz a autarquia de Setúbal em comunicado.

Mudamos de tema nesta edição das 16h, ainda com foco para a atualidade nacional. Isto porque o PS defende, Carlos Pedro, que o primeiro-ministro deve vir a público pedir desculpa aos portugueses pela situação dos exames nacionais.

É descrita por José Luís Carnaro como absolutamente grave. O governo anunciou ontem o adiamento por quatro dias da realização dos exames nacionais em segunda fase. Vão começar no dia 20, com os resultados a serem divulgados depois no dia 7 do próximo mês de agosto. Também a afixação das pautas relativas às notas da primeira época de exames foi adiada por alguns dias, isto devido às dificuldades informáticas no processo de classificação eletrônica. Por isso, José Luís Carnaro pede que Luís Montenegro e o governo se retratem.

O ministro da Educação e o governo permitiram que se instalasse o caos nas escolas e, mais grave do que isso, o ministro faltou à sua responsabilidade na Assembleia da República, porque procurou esconder a gravidade do que estava a passar. Mais grave ainda do que isso, procurou culpar os diretores das escolas e culpar os professores, mostrando uma total insensibilidade com o que está a passar com os jovens e com as famílias. Eu, se fosse primeiro-ministro nesta altura, já tinha vindo pedir desculpa às famílias portuguesas e explicar ao país como é que o governo explica que neste momento sejam professores que vão classificar as avaliações ainda sem receber as provas e como é que nesta altura ainda haja professores de matemática que tenham recebido provas de português e professores de português que tenham recebido provas de matemática.

Secretário-geral do PS em Vila do Conde, José Luís Carnaro, que está hoje a fazer uma ronda por alguns dos congressos federativos do partido.

E Carlos Pedro, já estamos em contagem decrescente para o Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Ora, o lateral Nuno Mendes espera um bom duelo contra Lamine Yamal.

Dois dos melhores jogadores jovens da atualidade, Nuno Mendes e Yamal, mediram forças no último Portugal-Espanha a contar para a final da Liga das Nações. O português levou a melhor, mas mais recentemente o extremo do Barcelona apontou Nuno Mendes como o adversário mais complicado que encontrou pela frente. Na reação ao elogio, o jogador português perspectiva um bom duelo.

É um jogador também que tem muita qualidade. Vamos jogar agora um contra o outro. E como é óbvio, sim, é um bom duelo. Gosto de jogar contra ele também. É um jogador novo, jogador com muita qualidade, que pode fazer a diferença no jogo, por isso acho que é sempre um bom duelo.

Bom duelo em perspectiva entre Nuno Mendes e Lamine Yamal. Portugal treina precisamente a esta hora, ainda em Toronto, no Canadá, onde a comitiva portuguesa tem sido muito acarinhada por uma grande comunidade de portugueses e lusodescendentes. Na memória dos atletas está ainda a recepção no hotel depois da vitória diante da Croácia. Por isso, Nuno Mendes agradece um apoio que, diz, tem sido importante.

Parecia que estávamos em Portugal, mas não estamos. Como é óbvio, é muito bom para nós distrair um bocadinho. Os adeptos estão a nos dar um apoio enorme e acho que isso é muito importante para nós. Sentimo-nos mais confortáveis e muito contentes por ter recebido toda aquela ovação.

Nuno Mendes, antes do treino que vai por esta altura decorrendo em Toronto. Portugal parte ainda hoje para Dallas, nos Estados Unidos, onde vai defrontar na segunda-feira a seleção espanhola.

Jogo a contar pros oitavos de final do Mundial, que é para ouvir aqui na Rádio Observador, uma emissão especial que vai arrancar um pouco antes do apito inicial do encontro, que está marcado para às 20h. Ainda no desporto, o piloto português António Félix da Costa subiu ao pódio do Mundial de Fórmula E.

É agora terceiro classificado geral e para isso muito contribuiu o segundo lugar alcançado na corrida um do Grande Prêmio de Xangai. Debaixo de chuva, o piloto da Jaguar partiu do quinto lugar da grelha e terminou a prova apenas atrás do antigo companheiro Pascal Wehrlein, da Porsche. No final da corrida, aos jornalistas, Félix da Costa apontou uma corrida atípica onde tudo correu bem.

Um dia bom, é um dia sólido, uma qualificação nos top cinco, depois uma corrida sempre a lutar na frente com um P2, um pódio no fim é muito bom. Fechamos a distância pro primeiro do campeonato, acho que são 18 pontos agora. Uma corrida com uma estratégia um bocadinho mista, entre estar bem de energia, mas sabíamos que eventualmente a chuva ia chegar, então eu queria estar naquele grupo dos top quatro a qualquer custo. E as coisas acabaram por correr exatamente como planeado, que quase nunca acontece. Por isso, faltou um bocadinho de andamento para ganhar a corrida ali no final, o Porsche era um bocadinho mais rápido, mas contente com o resultado.

Félix da Costa, segundo classificado na corrida número um do Grande Prêmio de Xangai, terceiro na classificação geral. A corrida dois acontece nesta próxima madrugada.

E a fechar esta edição das 16h, tempo ainda para falar de atualidade internacional, isto porque a Ucrânia, Carlos Pedro, pede mais apoio à Alemanha para a defesa antiaérea contra os mísseis da Rússia.

Foi um pedido feito hoje por Zelensky, depois de uma conversa ao telefone com o chanceler alemão Frederik Merz, sobre as necessidades da Ucrânia em matéria de defesa antiaérea. Zelensky salienta que a prioridade do país prende-se com os sistemas Patriot. A conversa centrou-se na forma de garantir mais munições para os sistemas de defesa antiaérea. Embora a defesa antiaérea ucraniana apresente uma taxa de interceção relativamente elevada contra os drones e os mísseis de cruzeiro russos, revela-se praticamente incapaz de travar os mísseis balísticos.

Informação de regresso à antena da Rádio Observador, resumida e atualizada às 16h30, também com edição do Carlos Pedro. Carlos, um abraço. Até já.

Até já, Vicente.