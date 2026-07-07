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Jornal das cinco, com Vasco Maldonado Correia. PSD e CDS garantem que o governo só não está a fazer mais por culpa dos maiores partidos da oposição.

Do PS e do Chega. Acusação feita durante a sessão de encerramento das jornadas parlamentares da AD, que decorreu entre ontem e hoje em Cascais. É o que nos conta o repórter Ricardo Lopes.

Coube aos líderes das bancadas do PSD e CDS encerrar estas jornadas parlamentares da Aliança Democrática. Começou por usar a palavra Paulo Núncio. O deputado do CDS auxiliou-se do mote destas jornadas, governar com resultados, para distanciar a AD dos restantes partidos.

E estas três palavras distinguem-nos de todas as forças políticas que existem em Portugal. Nos nove governos que a AD governou, o país mudou sempre para melhor.

O líder da bancada do CDS diz que o país está bem melhor com a governação da AD. Se podia estar melhor, Paulo Núncio diz que sim, mas a oposição não permite.

Perguntam-nos: "E esta governação não podia ter ainda mais resultados?" E eu respondo: "Sim, se algumas das reformas que o governo propôs não tivessem sido chumbadas pela oposição."

Paulo Núncio dá o exemplo da reforma laboral, que foi chumbada por uma nova geringonça.

O Chega aliou-se à esquerda e à extrema-esquerda para chumbar a reforma do Código de Trabalho. A geringonça voltou.

Depois subiu ao palco Hugo Soares, o líder da bancada social-democrata, fez um balanço à antever o debate do Estado da Nação, marcado para dia 16, e diz que o PSD chega a esse momento orgulhoso daquilo que conseguiu alcançar até agora e garante que a transformação do país ainda mal começou.

Foram só dois anos, com interrupção, mas nunca é demais relembrar que nós ainda estamos no início. Este é só o princípio da transformação que nós queremos fazer em Portugal.

À semelhança de Paulo Núncio, depois do balanço vêm os ataques à oposição, e para tal, Hugo Soares usa uma velha conhecida expressão portuguesa para dizer que o PSD está no meio e é aí que se quer manter.

Entre o oito e 80, e seja o oito o Chega, 80 o Partido Socialista, ou se quiserem ao contrário, é no meio que está na virtude e nós somos mesmo essa virtude.

Foi com promessas de futuro e avisos à oposição que terminaram estas jornadas parlamentares da AD, que aconteceram ontem e hoje em Cascais.

Ricardo Lopes a acompanhar o encerramento das jornadas parlamentares da AD em Cascais.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, acusa o governo de se estar a vitimizar e recusa estar à procura de uma crise política.

Ontem o presidente do CDS, Nuno Melo, então ministro da Defesa, tinha acusado o PS e Chega de quererem nova ida às urnas. Ora o líder socialista devolve as críticas.

O governo tem tido uma atitude que é uma atitude relativamente incompreensível, e tem sido esta desde que assumiu funções há dois anos. Por um lado, promete e não cumpre. Depois, quando é escrutinado, quando lhe fazem o escrutínio sobre aquilo que prometeu e não cumpriu, procura vitimizar-se. Ora, isso não é uma atitude de um governo responsável na república.

Acusação feita pelo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, de visita a Machico, na Madeira.

Almada é o município com maiores perdas de água em todo o país, é o que revela a ministra do Ambiente.

Maria da Graça Carvalho, isto numa altura em que a água tem faltado nas torneiras do conselho. A ministra fala em perdas na ordem dos 35%, sublinhando a necessidade de manutenção e investimento da rede.

Almada é talvez o município com maior perdas d'água. Tem muito acima da média, perto de mais de 35%. Portanto, há ali uma necessidade de manutenção e de investimento que é importante fazer.

A ministra do Ambiente diz que ainda não recebeu qualquer alerta ou pedido da autarquia em relação aos problemas no abastecimento de água, garante que está disponível para ajudar, mesmo não sendo essa uma responsabilidade do governo.

Não tínhamos nenhum alerta da Câmara de Almada de problemas, nem nenhum pedido, por exemplo, para furos extra. Ainda agora verifiquei com o senhor presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, não havia nenhum pedido. O primeiro contacto que houve foi um contacto telefónico com o senhor vice-presidente da Câmara de Almada. Na verdade, a pedir ajuda nem em relação a novos furos. Agora, a responsabilidade é da esfera municipal, o governo central está para ajudar.

Maria da Graça Carvalho, a ministra do Ambiente e da Energia, em Évora, presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, vai estar esta tarde em Almada para se reunir com o executivo municipal e avaliar que tipo de apoio vai ser necessário para resolver os problemas no abastecimento da água.

Já foi removido o autocarro envolvido no acidente esta manhã junto à estação do Cacém, no Conselho de Sintra.

Há registo de duas vítimas mortais, pelo menos 15 feridos. A Rádio Observador falou com uma das pessoas que aguardava nesta estação pelo autocarro, que acabou por se despistar à chegada do terminal. Fátima Sanches assistiu a tudo o que aconteceu.

Ouvi assim um estrondo e toda a gente ia a gritar. Quando eu me viro, vejo que o autocarro veio em direção a mim, eu só tive coiso foi de entrar nesta estação, senão eu ia à frente. E nisso, quando eu vejo, depois olho assim para a porta, vejo já pessoas no chão, vejo já duas que já não tinham vida, que eu ainda fui ver e tudo, já não respiravam, pronto. E vejo outra entalada entre o autocarro e um poste. Não, é sério, que eu fiquei sem reação.

Sem reação, Fátima Sanches confirma que, para além das duas vítimas mortais, houve mais pessoas a serem atingidas pelo autocarro.

Não, muita gente tentou

Atingida, porque conforme vou vendo o autocarro, vejo muita gente estiada no chão e algumas já por baixo do autocarro, porque eu ainda tive coisa de ver. Mas de óbitos ainda só vi duas, porque estavam ali mesmo à frente do autocarro, mas pessoas estavam a gritar, porque estavam lá dentro. Muita gente ferida.

Muitos feridos, é o relato de Fátima Sanches, que realça que os bombeiros chegaram ao local muito rápido, em cerca de cinco minutos. O autocarro envolvido neste acidente já foi removido do terminal por um camião reboca.

E no Reino Unido, o líder do Reform UK, Nigel Farage, anunciou hoje a demissão do Parlamento, na sequência de um escândalo financeiro, mas vai recandidatar-se.

Farage renunciou ao lugar no Parlamento pelo círculo de Clacton-on-Sea, mas nesse anúncio da demissão confirmou também a recandidatura, garante que vai ser uma luta do povo contra o sistema.

"Pensei muito sobre o assunto e decidi hoje que me vou demitir do cargo de deputado por Clacton, o que implicará a realização de uma eleição suplementar. Entendo que devem ser os eleitores de Clacton a julgar as minhas ações. Esta será uma eleição entre o povo e o sistema, e é por isso que apresento a minha candidatura a este novo escrutínio. Vou lutar para vencer e para dar continuidade à revolução política iniciada pelo Reform. E digo-vos isto, eleitores de Clacton: se eu vencer, vocês vencem. Se eu perder, são eles que vencem."

Anúncio de Nigel Farage, que garante que não fez nada de errado. Em causa estão as suspeitas sobre o patrimônio do líder do partido de direita radical, que já levaram à abertura de duas investigações pela Comissão de Normas Parlamentares do Reino Unido. Uma delas diz respeito a uma alegada não declaração de uma doação milionária recebida por Farage antes da eleição como deputado. A segunda, revelada pelo próprio, está relacionada com alegações de que não terá declarado benefícios em numerário recebidos de George Cottrell, um criminoso condenado no ano anterior à eleição.

E no futebol, no Mundial, já arrancou o último dia dos oitavos de final da prova. A esta hora já jogam Argentina e Egito, procuram um lugar nos quartos de final.

Ou Lionel Messi ou Mohamed Salah. Uma destas lendas, destes astros do futebol, terá hoje a provável chamada última dança em Mundiais. A acompanhar esta partida, já temos conosco em estúdio o João Lourenço. João, bem-vindo. Depois do susto contra Cabo Verde, o selecionador argentino fez alguma alteração na equipa inicial para corrigir o que terá corrido mal nesse jogo?

Concretamente, duas alterações. Boa tarde, Vasco. Acima de tudo, no eixo da defesa, sai Facundo Medina, o lateral esquerdo saiu lesionado dessa partida frente a Cabo Verde e já no eixo mais adiantado do terreno está Lautaro Martinez, que saiu para o lugar de Julián Álvarez. Neste momento, a partida já leva sete minutos, tem como estádio o estádio de Atlanta e é a Argentina quem tem essa iniciativa de jogo. Dar conta ainda que o antigo atleta do Benfica, Enzo Fernandes, também consta das escolhas iniciais do selecionador Lionel Scaloni. Minuto oito desta partida, Argentina zero, Egito também zero.

João Lourenço vai continuar conosco em estúdio. De meia em meia hora para atualizar este Argentina-Egito, vai estar também no relato dos instantes finais da partida, como é de resto habitual aqui na Rádio Observador no Minuto 90.

E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira.

A esta hora, um incêndio no Sabugal, no distrito da Guarda, está a mobilizar nove meios aéreos. No terreno estão também perto de 190 bombeiros. O incêndio está perto da vila de Gonçalo, que fica junto ao Parque Natural da Serra da Estrela. Entretanto, continua ativo o incêndio em Montalegre, no distrito de Vila Real. A esta hora no terreno estão três helicópteros, para além de cerca de 100 bombeiros. O incêndio começou já ontem à noite. Esta manhã as autoridades davam conta de que os turistas teimam em aceder à zona das Sete Lagoas, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, onde os bombeiros continuam a combater as chamas. Subiu para 97 o número de portugueses e lusocidentes mortos na sequência dos terremotos da passada semana na Venezuela. Mais uma vítima mortal face ao último balanço. Foi também atualizado o número de desaparecidos, são agora 59. São dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O ciclista dinamarquês Mads Pedersen venceu a quarta etapa da Volta à França. O atleta da equipa Lidl-Trek foi o mais rápido na chegada ao sprint à cidade de Foix, localizada no sudoeste francês. Ricardo, tu como pessoa erudita, tens vários autores de poesia portuguesa.

Então, não. De eleição.

Mas tens preferidos?

Não, não ficava bem.

Estar a escolher.

Claro.

Pronto, então eu digo-te que grandes estrelas da poesia portuguesa, Cecília me chamaram.

Eu, por regra, gosto de poetas obscuros.

Pronto, então se calhar não vais gostar destes nomes que eu vou apresentar. Florbela Espanca, Miguel Torga, Césario Verde. Estes três nomes, talvez seja improvável, vão dar o nome a satélites que vão orbitar sobre diferentes pontos da Terra.

Isso é interessante. Satélites portugueses?

Satélites portugueses e poéticos vão juntar-se aos restantes cinco que já estão nas posições designadas para dar início a este projeto português, que se chama Oásis dos Oceanos, projeto que promete revolucionar as comunicações marítimas globais, tanto na área da vigilância, também na segurança e, claro, nas operações de busca e salvamento no mar.

Portanto, vamos ter mais três. Será o Florbela Espanca, o Miguel Torga e o Césario Verde, é isso?

Exatamente.

Boas escolhas a fechar o Jornal das Cinco.