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Seis horas. É o Jornal das Seis, edição de José Rafael Lopes. Desde já muito boa tarde. Com José Luís Carneiro, que propôs o apoio do PS a António José Seguro na candidatura à Presidência da República.

O líder do PS declarou, juntamente com o presidente do partido, Carlos César, a intenção de apoiar António José Seguro na corrida a Belém, anúncio que aconteceu durante a Comissão Nacional do PS, que se reuniu em Penafiel. Durante o discurso, José Luís Carneiro elogiou o antigo secretário-geral do Partido Socialista. Fala num candidato presidencial com provas dadas.

Além de ter sido secretário-geral dos Jovens Socialistas, foi também secretário-geral do nosso partido. Tem provas dadas no serviço aos valores democráticos e aos valores constitucionais. Foi ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres e deputado ao Parlamento Europeu. Considerado o tempo especialmente exigente, o tempo social e político que estamos a viver, só a resposta do socialismo democrático poderá responder às exigências fundamentais dos valores que aqui estamos a defender.

José Luís Carneiro ressalvou ainda que sempre garantiu que o tempo da decisão seria depois das eleições autárquicas e que só o PS determina o tempo das próprias ações.

E sobre o orçamento do Estado, o secretário-geral do Partido Socialista explica que colocou quatro matérias às quais Luís Montenegro teria de responder.

Em primeiro lugar, que seriam inaceitáveis propostas relativas às leis laborais. Em segundo, a política fiscal como instrumento de desenvolvimento económico. Em terceiro, a revisão da lei de base da saúde e em quarto lugar, temas ligados aos fundos de pensões. Ora, cumpridos estes quatro parâmetros do PS, o Partido Socialista decidiu abster-se.

O governo correspondeu a estas exigências que o PS colocou. Tendo correspondido, entendi propor ao grupo parlamentar e à comissão política a abstenção em relação ao orçamento do Estado. Houve um entendimento unânime em relação à abstenção e fizemo-lo por razões de estabilidade política. Bem sabem, aqueles que fizeram campanha eleitoral, os portugueses pedem-nos um contributo neste momento da vida coletiva para a estabilidade política do país.

Declarações de José Luís Carneiro, que falou ainda sobre as eleições autárquicas. Aos olhos do secretário-geral do Partido Socialista, o resultado foi positivo.

Nós, sozinhos, ganhamos 126 câmaras e os nossos adversários, se tivessem ido sozinhos, os nossos principais competidores, teriam 76 câmaras. Nós ganhamos cinco capitais de distrito e hoje temos o mesmo número de capitais de distrito que tem a AD. Nós garantimos ainda a maioria das câmaras na área metropolitana de Lisboa e temos o mesmo número de câmaras na área metropolitana do Porto.

Palavras de José Luís Carneiro, no arranque da Comissão Nacional do PS, que está a decorrer em Penafiel. Decorre a esta hora a reunião à porta fechada.

Agora 06h04 com Luís Marques Mendes, que promete fazer uma campanha positiva e moderada, sem ataques pessoais.

Em Santarém, onde anunciou a escolha do chefe Rodrigo Castelo como mandatário distrital, o candidato presidencial assegura que não vai fazer uma campanha negativa e focada no ataque aos adversários. Luís Marques Mendes garante ainda que não vai mudar quem é, nem mudar de estratégia conforme a situação política.

Eu estou nesta campanha igual àquilo que sempre fui. Não vou mudar, não me vou descaracterizar. Vou ser exatamente igual àquilo que era e àquilo que tenciono ser. Não vou guinar à direita ou guinar à esquerda, nem vou responder à maledicência com maledicência. Se disserem mal de mim, não registo. Mas não vou reagir a dizer mal dos outros. O que conta é ajudar a resolver os problemas das pessoas e não a politiquice.

Luís Marques Mendes, aqui no registo da CNN Portugal, o candidato presidencial diz que o objetivo é elevar o debate e centrar a campanha nos problemas concretos dos portugueses, com destaque para a habitação e a saúde.

Entretanto, o candidato presidencial apoiado pelo PCP, António Filipe, defende um controle estatal nas rendas. Já João Cotrim Figueiredo, também candidato a Belém, sugere a construção de 700 mil fogos.

Os candidatos presidenciais estiveram presentes no debate organizado pelo Conselho Nacional dos Estudantes de Direito. Aconteceu esta manhã, em Coimbra. Em cima da mesa esteve o tema da habitação. António Filipe, o candidato apoiado pelo PCP, defende uma forte intervenção pública na regulação do mercado de arrendamento, que possa limitar a especulação do aumento das rendas de casa e que garanta alguma estabilidade no arrendamento. Já João Cotrim Figueiredo, que é apoiado pela Iniciativa Liberal, tem uma solução diferente. O candidato defende que o problema da habitação está ligado a questões de oferta e de procura. Por isso, diz que é necessário construir entre 550 mil a 700 mil fogos de habitação novos. O candidato defende ainda que os estrangeiros ou o alojamento local não estão a limitar o mercado, são apenas uma gota de água, defende João Cotrim Figueiredo, no mundo da habitação.

Agora, no plano internacional, Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária, após o que considera ser uma violação do cessar-fogo.

O governo israelita já deu ordens às Forças de Defesa de Israel para suspender a entrada de ajuda humanitária no enclave, até nova indicação. Segundo o jornal "Haaretz", o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, aceitou a recomendação do chefe do Estado-Maior das Forças Israelitas, que sugeriu essa mesma suspensão da ajuda humanitária. Apesar do corte, o governo israelita assegura que o cessar-fogo em Gaza se mantém em vigor, apesar do bombardeamento levado a cabo contra o que Israel considera serem alvos terroristas em Gaza. A garantia foi dada pelo porta-voz do governo israelita, depois do primeiro-ministro ter ordenado ações vigorosas contra alvos terroristas em Gaza.

E na análise, o membro do Observatório de Segurança e Defesa da CEDA, João Anes, acredita que o cessar-fogo em Gaza está em condições para ser mantido durante meses.

O governo israelita anunciou que o acordo de cessar-fogo é para manter e que continua em vigor, apesar de considerar que o Hamas quebrou os termos. Em declarações na Rádio Observador, João Anes diz que a única forma do cessar-fogo cair por terra é se a comunidade internacional falhar com Israel.

Se nós tivermos um cessar-fogo que cai nas próximas semanas ou mesmo meses, porque ele vai durar, do meu ponto de vista Tem condições para durar vários meses, neste momento, ao dia de hoje, mas se vier a cair é porque a comunidade internacional não entregou no devido tempo e com a devida assertividade aquilo que se comprometeu com ambas as partes. Portanto, que não falhe agora o mundo a Israel e a Gaza, porque o Hamas e o IS esse já falhou ao mundo e à humanidade há muito tempo atrás.

João Anes diz ainda que a confirmação do governo israelita de manter o cessar-fogo mostra que Israel está com maior tolerância em todas estas questões ligadas a Gaza.

E no Vaticano, o Papa Leão XIV apela à paz na Terra Santa.

No final da missa na Praça de São Pedro, o Papa rezou pelos países afetados pela guerra e pediu para que os líderes mundiais se empenhem na solução dos conflitos.

Confiamos a nossa oração contínua pela paz na Terra Santa, na Ucrânia e noutros locais de conflito, à intercessão de Nossa Senhora e dos novos santos. Que Deus conceda a todos os líderes sabedoria e perseverança para avançar na busca por uma paz justa e duradoura.

Declarações do Papa perante milhares de pessoas que participaram na Eucaristia, onde decorreu a canonização de sete beatos e beatas de vários países.

É o jornal das 6. Em França, a ministra da Cultura confirma o roubo das joias no Louvre e assegura que a investigação está já em curso.

Em entrevista à televisão francesa, Rachida Dati fala de um roubo muito rápido, feito por alguém que sabia o que estava a fazer. Nove peças foram roubadas do museu. Uma já foi recuperada com danos. A ministra francesa assegura que a investigação está aberta e destaca o valor das joias que foram roubadas.

Dirigimo-nos imediatamente ao local, alguns minutos depois de termos visto a informação deste assalto. Para ser clara, esta operação durou quase quatro minutos. Foi muito rápida. Temos de dizer que são profissionais. O crime organizado tem hoje como alvo as obras de arte e os museus, claro, tornaram-se alvo, porque a França, como sabem, é um país de património, um país com objetos históricos de grande valor. É claro que as joias têm um valor incalculável.

As explicações da ministra da Cultura francesa. Também o ministro da Administração Interna de França explica que as joias roubadas do Museu do Louvre têm um valor inestimável.

O vereador na Câmara Municipal de Paris, Hermano Sanchez Ruivo, considera que houve falta de meios de segurança no assalto ao Museu do Louvre, em Paris.

Há quatro meses, o mesmo museu foi encerrado devido a uma greve dos trabalhadores. Em causa estava a falta de profissionais para garantir a segurança. A entrevista na Rádio Observador. O vereador na Câmara Municipal de Paris diz que o espaço onde aconteceu este assalto poderia ter muito mais segurança.

Tendo em conta o profissionalismo do assalto, receio que as medidas de segurança nunca serão suficientes, até porque justamente tem a ver com a evolução também das tecnologias, que não é apenas na defesa, é também no ataque. E portanto, sabemos que é uma questão também de meios. E claramente a questão dos meios fica sobre a mesa, porque não é apenas a questão da segurança técnica, é também a questão da segurança humana. E, por exemplo, o espaço onde aconteceu o assalto está completamente ao oposto das principais entradas e do público e dos trabalhadores. Portanto, tem a ver realmente com zonas que merecem ainda mais cuidado.

Hermano Sanchez Ruivo, entrevistado pelo jornalista Francisco Carreo, o vereador na Câmara Municipal de Paris, assegura que as autoridades estiveram sempre no local para tentar perceber os contornos deste assalto ao Museu do Louvre.

Jornal das seis, edição de José Rafael Lopes. A propósito deste assalto, isto vai dar uma série Netflix daqui a uns anos. Tens noção disto?

Tenho.

Ou HBO, uma coisa assim do gênero.

Sim, sem dúvida, uma história peculiar. Deixe ver, ainda não temos os capítulos todos.

É verdade. Olha, de volta daqui a pouco, às 18h30.

Até já.

Então até já. A seguir a primeira parte da Realpolitik.