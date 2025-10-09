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Jornal das 7, com a jornalista Vanessa Cruz e o PS admite viabilizar o orçamento do Estado para o próximo ano.

José Luís Carneiro sublinha que a proposta do governo não seria a do PS e, apesar de numa primeira reação, o secretário-geral socialista até ter dito que o documento aponta para um desequilíbrio orçamental na despesa central do Estado, também diz que as exigências do PS foram acatadas.

O governo correspondeu às exigências colocadas pelo Partido Socialista, nomeadamente em relação às questões laborais, que eram para nós uma matéria vital. Também correspondeu em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação à Segurança Social Pública e ainda ao tratamento fora do orçamento das questões de natureza fiscal. Respeitarei e honrarei a palavra que dei aos portugueses de contribuir para a estabilidade política no nosso país.

Já o Chega deixa um aviso à AD sobre uma matéria em particular, o imposto sobre os combustíveis.

Posso estar enganado, e o que acontece é que o governo está a prever um consumo extraordinário de combustível no próximo ano, ou então não. Há aqui uma manobra encapotada de aumentar os impostos sobre os combustíveis. Vou deixar isto claro: o Chega não tolerará na Assembleia da República nenhum aumento sobre os combustíveis.

Ora, o governo está à procura de uma solução para acabar com o desconto fiscal nos combustíveis, que dura há três anos. A Comissão Europeia tem pressionado Portugal para pôr fim a essa medida.

E o Presidente da República diz que a proposta de orçamento do Estado que o governo apresentou esta tarde é simples e menos polêmica.

E também relativiza Marcelo Rebelo de Sousa quando o governo diz que a folga é curta.

Este orçamento deve ser o orçamento mais simples, mas também menos polêmico. O excedente é curto, mas há sempre uma tática por trás disso: ir para o debate orçamental apertando os cordões à bolsa. Se se vai ao contrário, com uma perspectiva de muita folga, isso pode querer dizer, depois, exigências que reduzem substancialmente o excedente orçamental.

Mas é isso mesmo que diz o ministro das Finanças. Para o país conseguir ter um excedente de 0,1% no próximo ano, como está inscrito nesta proposta de orçamento, a margem é de apenas 230 milhões de euros, uma manta curta que, diz Joaquim Miranda Sarmento, não estica.

Se o país não quer voltar a entrar num déficit, obviamente que a margem é próxima de zero, porque os números são o que são. Se queremos executar a totalidade do PRR e manter equilíbrio orçamental, nós temos um saldo de cerca de 230 milhões de euros positivo. O Parlamento terá que decidir se quer manter o equilíbrio das contas públicas. Não há propriamente margem para medidas adicionais.

Avisos, sobretudo aos dois maiores partidos da oposição, o Chega e PS, que têm defendido um aumento permanente nas pensões. Quanto ao IRS, desce 0,3 pontos entre o segundo e o quinto escalão. A atualização é refletida nas tabelas de retenção na fonte, a partir de janeiro do próximo ano e na totalidade.

E quanto ao salário mínimo, o governo assume na proposta de orçamento que vai aumentar para os €920 em 2026, muito aquém das expectativas, é o que diz a CGTP.

As negociações ainda estão em curso na concertação social, mas o valor que está plasmado no documento é mesmo esse, uma subida de €50 no salário mínimo, de 870 este ano para 920 no próximo. O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, reconhece que o sindicato esperava mais.

Um valor muito aquém das necessidades e das potencialidades que se podia ir na valorização dos salários de quem trabalha. Nós precisamos de romper com uma política de baixos salários. Nós precisamos de permitir aos trabalhadores terem uma vida diferente, uma vida desafogada. Não é com esta política que, no nosso ponto de vista, as coisas vão ser alteradas.

A CGTP queria que o salário mínimo nacional aumentasse para €1000 logo este ano e para €1050 em 2026.

E no IRC, há uma descida de um ponto percentual para os 19%. Para a Confederação Empresarial de Portugal, não é uma perda de receita para o Estado, mas sim um investimento.

Este alívio para as empresas tem um impacto orçamental de 300 milhões ao ano, porque a ideia é reduzir um ponto até 2028. O presidente da CIP, Armindo Monteiro, antevê que o Estado possa sair a ganhar, apesar de a taxa de IRC diminuir.

O facto da receita, e nesse caso o IRC, baixar a taxa, nós não estamos convencidos que isso se traduza em menor receita de IRC. Aquilo que se tem verificado, e verificou-se, por exemplo, este ano, que apesar de ter baixado um ponto percentual, a receita, no seu todo, aumentou. Se houver mais investimento, naturalmente que a receita aumenta. Portanto, não é uma perda, é sim um investimento.

Reações de patrões e sindicatos recolhidas pela jornalista do Observador, Francisca Ré.

E o que dizem os outros partidos, Vanessa?

Aqueles que ainda não ouvimos, vamos a eles. A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, tem uma queixa específica a fazer.

O preço das casas continua a aumentar a cada mês que passa e, portanto, quando, se não é agora, quando é que estas propostas vão estar refletidas? Depois, a questão da despesa do Estado. A despesa do Estado continua a aumentar. A despesa do Estado aumenta sem que os serviços públicos sirvam verdadeiramente as pessoas. Continuamos a ter inúmeros problemas na saúde, na educação, ao nível da mobilidade.

O Livre ainda não tem um sentido de voto definido, mas o porta-voz Rui Tavares acusa o ministro das Finanças de pôr o ônus da responsabilidade orçamental na Assembleia da República e não no governo.

Luís de Montenegro gastou o excedente em campanha eleitoral permanente e agora vem dizer ao Parlamento que há pouco para gastar. Seria um pouco como uma pessoa que chegasse a casa de madrugada e dissesse à sua família: "Olha, atenção, já gastei o dinheiro todo na noite, agora vocês sejam responsáveis". Não.

O Livre garante que tem propostas para apresentar e pede ao PS que faça o mesmo. O PCP assume desde já o voto contra. O Bloco de Esquerda só vai tomar uma posição depois de uma análise profunda, mas faz desde já um diagnóstico negativo.

E há outras notícias a marcar a tarde desta quinta-feira. Vanessa?

Donald Trump revela que os reféns nas mãos do Hamas vão ser entregues na segunda ou na terça-feira da próxima semana. Diz também que depois da viagem que vai fazer ao Egito para assinar o acordo oficial, vai estar presencialmente em Jerusalém para assistir a esse momento da troca de reféns. O presidente dos Estados Unidos foi ainda questionado numa reunião do gabinete da Casa Branca, aberta a jornalistas, sobre uma solução de dois Estados para Gaza. Respondeu assim:

"I don't have a view, I'm going to go with what they agree to".

O presidente dos Estados Unidos aqui a dizer que aceita qualquer decisão que seja negociada entre Israel, o Hamas e o novo comitê de paz que vai ser criado, independentemente se isso significa um ou dois Estados. Uma afirmação feita no dia em que foi assinado o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O grupo extremista tem, em teoria, 72 horas para entregar os reféns.

E às 19:30 voltamos a atualizar as notícias na Rádio Observador.