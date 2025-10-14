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Vanessa Cruz, arrancamos este jornal das 19h com as novidades no PS.

José Luís Carneiro e Carlos César vão propor à Comissão Nacional do Partido Socialista apoiar António José Seguro na corrida a Belém, um anúncio que vai ser feito oficialmente, quer pelo secretário-geral, quer pelo presidente do partido, no próximo domingo, na reunião da Comissão Nacional, isto de acordo com a Agência Lusa. José Luís Carneiro foi confrontado na última hora no Parlamento com esta notícia. Foi aí João Gama, à entrada para o primeiro encontro do dia com a bancada socialista.

E apesar de insistir que o tema de agora é o Orçamento do Estado, José Luís Carneiro acabou por não desmentir essa notícia.

Você sabe como é a coisa. Agora é o Orçamento do Estado e a análise dos resultados eleitorais e logo à noite faço uma declaração sobre a nossa posição em relação ao Orçamento do Estado, está bem? Muito obrigado. Não desmente a notícia. Muito obrigado. Não posso desmentir. Muito obrigado.

Ficamos com esse não desmentido de José Luís Carneiro, numa altura em que o grupo parlamentar do Partido Socialista está reunido, a esta hora, na sala do Senado. Vai ser uma reunião que vai servir para decidir o sentido de voto do partido quanto ao Orçamento do Estado. Está prometida uma declaração de José Luís Carneiro, mas só depois da reunião da Comissão Política Nacional do partido. É mais logo, às 21h, no Largo do Rato.

Vai também acompanhar esse encontro na sede do Partido Socialista, João Gama, mais logo.

Entretanto, reunido esteve também o comité central do PCP, do Partido Comunista. Paulo Raimundo garante que não pediu a recontagem dos votos em Lisboa, nem em nenhum outro local do país.

Esclarecimento feito na sequência da notícia que dá conta de 60 votos que ficaram por contar na freguesia de São Domingos de Benfica. No domingo, a lista encabeçada por João Ferreira ficou 11 votos atrás do Chega. A CDU perdeu, dessa forma, para o partido de André Ventura, o segundo assento que tinha no executivo municipal. O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, diz que, para já, vai esperar pelo apuramento final dos votos, que ainda decorre.

O apuramento está a ser feito, em Lisboa e em todo o país. Não tenho nenhuma dúvida, o apuramento se fará. Agora, não há nenhuma voz do PCP a pedir a recontagem, nem em Lisboa, nem em lado nenhum. Nunca ninguém do PCP afirmou que ia pedir uma recontagem. Agora, como digo, o apuramento está a ser feito. Quando chegarmos ao fim do apuramento, logo se vê o que é que acontece.

E pode vir a demorar mais do que um dia, é a indicação dada pelo secretário-geral do PCP antes desta conferência de imprensa. A CDU de Lisboa tinha avançado, num comunicado enviado ao Observador, que na Assembleia de São Domingos de Benfica vão ser contabilizados 60 votos que não chegaram a ser contados.

O vice-presidente do PSD, Carlos Coelho, acredita que não deve existir uma extrapolação nacional se houver eventuais entendimentos autárquicos com o Chega.

Foi no Explicador da Tarde Política. Carlos Coelho foi questionado sobre se esse tipo de acordos contraria ou não o "não é não" de Luís Montenegro. O social-democrata dá o exemplo de entendimentos celebrados no passado com o Partido Comunista, a nível local, que não refletiam em nada o panorama nacional.

No passado, houve entendimentos locais, incluindo com a atribuição de pelouros municipais, entre o PSD e o Partido Comunista, porque na realidade local desses concelhos, o entendimento entre as pessoas e a perceção dos problemas concretos levou a esses entendimentos. E não passou pela cabeça de ninguém que houvesse uma extrapolação nacional, tipo uma grande coligação entre o PSD e o Partido Comunista, que não faria sentido nenhum.

O vice-presidente do PSD, Carlos Coelho, diz que só uma coligação que pudesse violar a posição tomada pelo Partido Social-Democrata é que poderia ser interpretada como o fim do "não é não".

E na Tarde Política da Rádio Observador, também ouvimos o líder parlamentar do Chega. Pedro Pinto diz que entendimentos com outros partidos nos municípios têm de ser ponderados caso a caso.

Pedro Pinto ficou em terceiro lugar na corrida à Câmara de Faro, que vai ter uma liderança socialista, afasta de todo a possibilidade de uma coligação com o PS, mas mostra-se disponível para negociar propostas.

A questão da ingovernabilidade é dizer assim: o Chega vai agora juntar-se ao Partido Socialista, por exemplo, numa câmara municipal, e vamos estar quatro anos a governar essa câmara municipal. Aí não contem conosco, é isso que eu estou a dizer. Outra coisa é proposta a proposta, orçamento a orçamento, para nós vermos o que é que se pode fazer.

Pedro Pinto no Explicador, que vai ficar disponível em podcast.

Ainda como consequência dos resultados das autárquicas, o líder do PS Madeira demitiu-se na noite de domingo, na noite eleitoral, e agora há já um candidato à sucessão.

Ricardo Franco, presidente da Câmara de Machico, quer suceder a Paulo Cafôfo. O PS perdeu uma das três câmaras que tinha na Madeira, ficou atrás da JPP e do PSD. Ricardo Franco mostra-se preocupado com o estado do partido e, nas entrelinhas, tece críticas à liderança de Paulo Cafôfo.

A minha candidatura não é contra ninguém, mas sim a favor do PS. É uma candidatura que releva o todo em detrimento de atitudes egocêntricas, chantagens ou manipulações, que têm custado prejuízos elevados para a imagem desta instituição política e não premiará, nem tolerará qualquer tipo de caciquismo execrável e arruaceiro.

Ouçávamos aqui Ricardo Franco, que quer tomar os destinos do PS Madeira. O registo é da RTP Madeira.

Entretanto, a nova proposta da Lei da Nacionalidade vai ser discutida amanhã no Parlamento. A parte relativa à perda da nacionalidade vai transitar para um diploma autónomo.

É uma maneira de evitar problemas de constitucionalidade, é o que confirma o Observador junto de fonte parlamentar. O governo quer manter a sanção mais pesada, a perda de nacionalidade, para imigrantes que cometam crimes graves, mas a ideia é que essa mudança fique isolada num outro diploma. Entretanto, PSD e CDS retiram mesmo a retroatividade da proposta de lei. Confirmação feita de viva voz pelo deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, António Rodrigues.

Nós dividimos a proposta de lei inicial em duas propostas, quer na Lei da Nacionalidade pura e simples, quer na questão da perda da nacionalidade como uma sanção acessória, que passa a constar de um projeto de lei separado, precisamente porque havia dúvidas quanto à eventual inconstitucionalidade sobre essa matéria. E queremos também deixar claro que se essa matéria for enviada para o Tribunal Constitucional para apreciação, essa não contaminará o processo da Lei da Nacionalidade.

António Rodrigues, do PSD. Assim que o diploma chegar a Belém, o Presidente da República promete tomar uma decisão até quinta-feira. A Lei da Nacionalidade foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, está agora de volta ao Parlamento com uma versão reformulada.

E já daqui a pouco há futebol. Portugal joga com a Hungria no Estádio de Alvalade.

O encontro começa quando faltar um quarto de hora para as oito da noite. A seleção portuguesa recebe a Hungria, pode carimbar já hoje a presença no Mundial do próximo ano. Precisa de vencer a equipe húngara e esperar também que a Arménia não ganhe à República da Irlanda. No Estádio de Alvalade já está o Miguel Cordeiro. Miguel, já são conhecidas as escolhas dos dois treinadores.

Sim, já temos os dois ons, quer da Hungria, quer de Portugal, sendo que em Portugal já sabíamos que havia uma mexida à partida. Gonçalo Inácio, que foi titular no jogo anterior frente à Irlanda, saiu da convocatória lesionado e, portanto, Roberto Martínez teria que fazer uma alteração. E é precisamente apenas essa alteração que faz no eixo da defesa e depois uma alteração no corredor direito, sai Dalo, entra Nelson Semedo, no caso da defesa, sai Gonçalo Inácio e entra Renato Veiga. Onze de Portugal: Diogo Costa é o guarda-redes, defesa a quatro homens com Nuno Mendes à esquerda, Nelson Semedo à direita. Os centrais são Rúben Dias e Renato Veiga. O meio-campo é o mesmo que jogou com a Irlanda, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes. No ataque, Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. Quer isto dizer que não entra João Félix no 11. Vamos agora perceber se Bernardo Silva joga à direita ou à esquerda, como aconteceu no jogo frente à Irlanda. Rapidamente, também o 11 da Hungria. Balázs Dzsudzsák é o guarda-redes, defesa a quatro homens com Milos Kerkez à esquerda, Willi Orban à direita. Os centrais são Szalai e Willi Orban. O meio-campo é para Calum Styles, Schafer e o craque Szoboszlai, o número 10 desta equipa, jogador do Liverpool. No ataque jogam Szalai, Bola e Barnabás Varga, que já marcou duas vezes a Portugal neste apuramento no jogo em Budapeste, na Hungria, na primeira volta desta fase de qualificação, que Portugal venceu por 3 x 2. Portugal está 100% vitorioso. Hoje, se vencer Portugal e se a Arménia não vencer, ou seja, se tiver um empate ou uma derrota com a Irlanda, nesse cenário, Portugal garante de imediato o apuramento para o Mundial 2026 e será assim a primeira seleção europeia a conseguir fazê-lo.

Portugal-Hungria às 19h45, com relato do Miguel Cordeiro.

A ser relato em direto, emissão desportiva aqui na Rádio Observador, arranca ali por volta das 19h30.