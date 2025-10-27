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Notícias das 7 com Miguel Cordeiro. Em destaque, tem estado ao longo da tarde o debate do Orçamento do Estado. Luís Montenegro responde às críticas de André Ventura e José Luís Carneiro.

O Primeiro-Ministro respondeu aos líderes dos dois maiores partidos da oposição. André Ventura criticou o governo por querer carregar mais nos impostos sobre os combustíveis. Já José Luís Carneiro quer ir mais longe no aumento das pensões. A acompanhar o debate esteve o repórter Miguel Viteiro Dias, agora em direto. Miguel, Montenegro cedeu a alguma das intenções do Chega ou do Partido Socialista?

Não, por ora não. No que toca ao Chega, André Ventura criticou o aumento da receita fiscal com o imposto sobre os produtos petrolíferos, imposto sobre os combustíveis. A Comissão Europeia está a pressionar o governo para pôr fim a esse desconto do imposto. Luís Montenegro garante que vai ter que o fazer, mas mantendo o combustível ao preço atual, sem ter impacto na carteira dos portugueses. Ainda assim, André Ventura elogiou a atuação de Pedro Sánchez, em Espanha, quanto a esta matéria, e Luís Montenegro aproveitou para responder sobre os grandes ídolos políticos de André Ventura.

Ando na rua em Portugal e não tenho memória, nem tenho saudade. Memória tenho, saudade não tenho do Portugal de há mais de 51 anos, senhor deputado. Também não é o presidente do governo espanhol, meu estimado colega, mas não é ele o meu exemplo e o meu referencial de política pública e de gestão do país. Quer juntar a três Salazares, três Pedro Sánchezes, é uma opção sua, mas não é minha.

Luís Montenegro a fazer referência às declarações de André Ventura sobre a necessidade do país ter três Salazares para pôr fim à corrupção, aqui à boleia dessa crítica sobre os impostos dos combustíveis. Já José Luís Carneiro pediu um aumento permanente das pensões. Luís Montenegro disse não aceitar a proposta e deixou ainda o apelo para que o Chega e o PS não se unam para levar para frente essa iniciativa, numa intervenção em que o secretário-geral do PS aproveitou também para justificar e elogiar o primeiro-ministro por ter cumprido as linhas vermelhas socialistas.

Fizemos quatro exigências fundamentais: que este Orçamento do Estado não desse suporte às alterações às leis do trabalho, às alterações à lei de bases da saúde, à alteração da natureza pública da Segurança Social e também que não fosse a sede para alteração à política fiscal. O governo correspondeu a essas exigências e nós queremos ser claros de que, em sede própria, no momento político oportuno, daremos combate político a essa vontade de alterar as leis laborais, a Segurança Social, a proteção social, a saúde e também a política fiscal.

"Uma luta de cada vez", diz José Luís Carneiro, para justificar esta abstenção exigente. O PS vai viabilizar este Orçamento do Estado, que por isso tem já garantida a aprovação nesta fase da generalidade, numa altura em que o debate de hoje se encaminha para a reta final. Amanhã teremos muitos ministros a falar. Começa às 10h com Joaquim Miranda Sarmento.

A votação desta proposta do Orçamento do Estado, na generalidade, acontece também amanhã.

Também no Parlamento, André Ventura falou há minutos sobre a lei da nacionalidade.

Até porque há propostas de alteração à lei desenhada pelo governo e há negociações que devem acontecer com o PSD. O repórter Miguel Gato esteve a acompanhar essas declarações de André Ventura. Miguel, o que disse o líder do Chega?

André Ventura falou há poucos minutos. Acabou a declaração há muito poucos minutos para dizer que o Chega vai avocar a lei da nacionalidade, propõe alterações à última proposta do governo relativamente a esta matéria, nomeadamente naquilo que diz respeito à perda da nacionalidade para quem comete crimes graves e também para quem obtém essa mesma nacionalidade de forma fraudulenta. E por isso, como disseste, o Chega promete negociações noite dentro com o PSD para aprovar a lei da nacionalidade. Uma lei da nacionalidade que vai ser discutida amanhã em plenário e votada aqui na Assembleia da República. Sobre o Orçamento do Estado e sobre a posição oficial do partido Chega em relação ao documento apresentado pelo governo, André Ventura não revela qual é que é a tomada de posição oficial do Chega para este Orçamento do Estado, que já se sabe que vai contar com a abstenção do Partido Socialista.

Repórter Miguel Gato a acompanhar essas declarações de André Ventura na Assembleia da República.

Na corrida presidencial, Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo ataca André Ventura. O candidato apoiado pelo PSD diz que a ideia de ditadura sem corrupção é ficção científica.

Ainda esta tarde, durante o debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2026, na Assembleia da República, o líder do Chega reiterou essa ideia de que para acabar com a corrupção em Portugal seriam necessários três Salazares. Aos jornalistas, no Porto, Luís Marques Mendes diz que André Ventura está a tentar branquear o antigo regime.

Aquela ideia de que não havia corrupção no tempo da ditadura, isso é de ficção científica. Quem diz isso, que não havia corrupção antigamente, está a branquear o antigo regime. Vamos ser francos e sérios. Não se sabia porque havia censura. Agora, não vou falar mais sobre essa pessoa. Este homem, pelo seu estilo, pela sua linguagem e pelas ideias que tem, não vai ser presidente da República, nunca.

Posição de Luís Marques Mendes, esta tarde, no Porto.

Henrique Gouveia e Melo disse que Ventura apresenta uma postura que faz lembrar Hitler.

E faz esta comparação perante o discurso do Chega sobre os imigrantes.

Acho que o doutor André Ventura entrou num corrupio de xenofobismo e de racismo, que é essa a palavra certa, que a democracia não deve tolerar. Nós podemos não concordar que a imigração tenha tido as portas escancaradas. Eu não concordo também. Mas daí a definir pela cor Ou pelos trajes, que são as pessoas que devem ficar em Portugal ou não, para mim é racismo puro e duro e faz-me lembrar o sistema italiano.

Ouvê-me numa declaração à Agência Luz, à margem de uma visita à Associação Académica de Coimbra.

Miguel, oito associações ciganas vão apresentar uma queixa no Ministério Público contra os cartazes da candidatura presidencial de André Ventura.

Cartazes em que está a frase: "Os ciganos têm de cumprir a lei". O vice-presidente da Associação Letras Nómadas referiu que o constitucionalista Vitalino Canas admitiu a possibilidade de haver indícios de crime. As associações estão agora a reunir provas para formalizar a queixa e ponderam ainda avançar com uma providência cautelar.

A Associação de Hotelaria de Portugal alertou hoje o governo para o risco de colapso do aeroporto de Lisboa, devido ao novo sistema europeu de controle de entradas e saídas.

Numa carta enviada ao primeiro-ministro e a vários ministros, a direção desta organização expressa profunda preocupação com aquilo que se vive na capital portuguesa, com filas intermináveis que já estão a causar atrasos nas partidas e nas chegadas, um cenário que se repete, em menor escala, em Faro. O presidente da Associação de Hotelaria alerta para a falta de meios humanos e técnicos. Bernardo Trindade aponta o dedo ao Estado português.

Falha diariamente no controle de fronteiras a tempo, gerando filas intermináveis, falha na segurança, falha na sua condição até de consistente, ao abrigo de um contrato de concessão e, sobretudo, falha no tratar da imagem de Portugal.

O presidente da Associação de Hotelaria recorda à Agência Luz que o turismo representa cerca de 12% do PIB e que Lisboa concentra mais de um quarto da procura turística nacional. Por isso, a organização pede medidas urgentes para evitar consequências económicas graves.

São agora 07h09. Vamos olhar ainda para outras notícias que estão a marcar este final de dia.

Começamos pelo desporto, porque o Futebol Clube do Porto joga daqui a pouco frente ao Moreirense, às 20h15. Vamos ter relato em direto aqui na Rádio Observador e no estádio do Moreirense está já o repórter do Observador, Vítor Tomé, que vai estar no relato deste encontro. Vamos chamá-lo já em direto. Vítor, muito boa tarde. Ambiente e já temos 11 nesta altura?

Ambiente despido e já temos 11. Antes de tudo, boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Observador. Vamos então aos 11 escolhidos por Vasco Botelho da Costa e também por Farioli. Começamos pela equipe da casa, o Moreirense, com André Ferreira, Diogo Travassos, Cedric, Stepanovitch, Alanzinho, Beni, Maracás, Francisco Domingues, Marcelo, que é o capitão, Dinis Pinto e Yan Sousa. Já o Futebol Clube do Porto com Diogo Costa, Kivia, Bednarek, Viktor Frohold, Samu, Gabri Novas, PP, também Borja, Alberto, Baio, Alan Varela e Francisco Moura. Daqui a pouco vamos colocar as peças no respectivo CD. Já sabe, às 20h15, com relato aqui na Rádio Observador. Moreirense, Futebol Clube do Porto, é o jogo que fecha a jornada nova.

Relato que está a cargo do Vítor Tomé aqui na Rádio Observador. José Pedro Aguiar Branco, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, promove uma reunião de trabalho sobre a reforma da Justiça. É um encontro entre operadores judiciários e grupos parlamentares. Vai acontecer na Assembleia da República no dia 7 de novembro. É uma notícia Observador. A ministra Rita Judice vai fazer o discurso de abertura dessa reunião. Para fechar, Vanessa, entre amanhã e quinta-feira, o Cristo Rei, em Almada, vai mudar de cor.

Então, por quê?

Passa a estar iluminado de cor-de-rosa, como parte de uma ação de sensibilização contra o câncer da mama. A iniciativa tem como objetivo lembrar a população da importância de fazer rastreios regularmente.

E ainda estamos no Outubro Rosa. Ao longo deste mês, há várias instituições, sempre marcas, empresas a nível internacional e nacional também, que promovem o diagnóstico precoce do câncer da mama.

Sim, e segundo a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a iluminação deste monumento emblemático nacional não serve apenas como alerta. É também uma homenagem a todas as mulheres que enfrentam a doença.

Uma iniciativa entre amanhã e quinta-feira no Cristo Rei, em Almada. As notícias com o Miguel Cordeiro. Às 19h30 voltamos a atualizar toda a informação aqui na Rádio Observador.