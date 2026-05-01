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Nadine, boa tarde mais uma vez. Começamos com a Operação Influencer. O Chega quer avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, se necessário, de forma potestativa, para ouvir António Costa no Parlamento.

O presidente do Chega anunciou que o partido vai propor uma comissão parlamentar de inquérito à Operação Influencer, de forma que o antigo primeiro-ministro António Costa seja ouvido no Parlamento. André Ventura garante que o partido vai procurar consensos com as restantes forças políticas para aprovar esta CPI. Se tal não acontecer, não exclui avançar com um pedido potestativo.

É incompreensível que alguns achem que num caso valia a pena uma comissão de inquérito e no outro caso não valia a pena. Estamos à vontade, porque nos dois casos dissemos que quem não deve não teme, que devia ser feita essa comissão de inquérito e que devia ser levada essa investigação até às últimas consequências. Repito, espero que o Parlamento possa consensualmente aprovar esta comissão de inquérito em nome da saúde e da integridade do escrutínio da República.

São declarações de André Ventura esta tarde aos jornalistas na sede do partido em Lisboa. O líder do Chega, que compara o caso Influencer ao caso Pinão Viva, de Luís Montenegro, e por isso defende que é necessário passar também por uma comissão parlamentar de inquérito.

Olhamos ainda nesta edição para os destaques do 1º de Maio, no Dia do Trabalhador. Nadine, a CGTP pede ao governo para deixar cair o pacote laboral.

Tiago Oliveira pede ao executivo de Montenegro o fim da proposta de revisão da Lei do Trabalho. Num discurso na Alameda no 1º de Maio, o secretário-geral da CGTP diz que o país já se pronunciou sobre este pacote laboral.

Nós já sabemos a resposta. Os trabalhadores já deram a resposta. Os trabalhadores, a sociedade no seu todo, já deram a resposta. Nós rejeitamos o pacote laboral. Não queremos o pacote laboral. Retirem o pacote laboral. Foi isso, camaradas. Foi isso que disseram os trabalhadores da grandiosa greve geral do passado mês de 11 de dezembro. Foi isso que disseram os trabalhadores nas mais de 190 mil assinaturas que entregamos ao primeiro-ministro.

Tiago Oliveira, que apela ainda à participação na nova greve geral marcada para 3 de junho.

Vamos afirmar a nossa indignação e protesto, a exigência de uma vida melhor, da derrota do pacote laboral. Vamos afirmar a poderosa força dos trabalhadores. Todos juntos, camaradas. Vamos realizar uma grande greve geral no próximo dia 3 de junho.

Os destaques do discurso do líder da CGTP no final da manifestação do Dia do Trabalhador.

Já a UGT, Nadine, garante que não vai ceder a pressões e, por isso, não vai recuar na posição quanto a esta reforma laboral.

Esta tarde, em Oeiras, centenas de pessoas participaram nas celebrações do 1º de Maio da UGT. O secretário-geral Mário Mourão defende que as pressões sobre a central sindical falharam.

Tentaram pressionar, dividir e fragilizar a UGT. Quero deixar aqui uma mensagem muito clara a quem tentou enfraquecer a nossa central. Falhou! Falhou! Falharam as tentativas de dividir a UGT. E falharam porque não entenderam a nossa essência. A UGT é e continuará a ser uma instituição de sindicalistas e não de militantes partidários, como querem fazer crer.

Mário Mourão, que garante que a UGT não vai ceder quanto às traves-mestras do governo.

A responsabilidade de não aproveitar os resultados do diálogo social será sempre do governo. A responsabilidade de ter apresentado um projeto que o país não precisa e não pediu e que os trabalhadores portugueses recusam é deste governo. E dizemos aqui bem alto e bom som: não há pressões partidárias ou quaisquer outras, porque a UGT só não cede a uma pressão, à pressão dos trabalhadores, é aquelas a que nós temos que ceder.

O secretário-geral da UGT no discurso do Dia do Trabalhador, em que contou também com a presença e intervenção do presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.

E, Nadine, também neste 1º de Maio, o secretário-geral do PS insiste com Luís Montenegro para deixar cair o pacote laboral.

Depois de ter ido cumprimentar a CGTP ao Martim Moniz, José Luís Carneiro passou ainda no Já Amor. Nesta concentração da UGT, em declarações aos jornalistas, insistiu com o primeiro-ministro para deixar cair a proposta da revisão laboral.

As propostas que o governo apresentou são inaceitáveis. Do meu ponto de vista, o primeiro-ministro, faço-lhe um apelo, deve deixar cair esta teimosia e deixar cair este pacote laboral, porque ele ofende particularmente, é ofensivo dos mais jovens, das mulheres trabalhadoras, dos mais vulneráveis e ofende particularmente as famílias portuguesas.

José Luís Carneiro, neste registo captado pela RTP, que se mostra expectante para saber com quem vai negociar o governo.

O PS já disse que esta proposta que o governo apresentou contará com o voto contra do PS. Mas eu estou agora para ver o que é que o governo vai fazer, se vai ou não coligar-se com o Chega, porque o Chega disse que viabilizaria a proposta do governo. Vamos aguardar que a proposta chegue à Assembleia da República. O mais importante é: os jovens deste país, as mulheres deste país, os trabalhadores deste país merecem condições para o exercício digno do trabalho e da sua atividade profissional.

O líder do PS, que escreveu ainda hoje um artigo de opinião no jornal "Público" a pedir a Luís Montenegro para acabar com esta iniciativa da revisão da Lei do Trabalho.

E voltamos nesta edição das 19h, Nadine, a escutar André Ventura, que reagiu à convocatória da greve geral para 3 de junho pela CGTP.

O líder do Chega diz que o governo falhou na forma como geriu o processo negocial da nova Lei do Trabalho e as provas estão à mostra.

A convocatória desta greve geral é o sinal e o sintoma, por um lado, do fracasso do governo nestas negociações, que de forma intransigente e de forma até indiferente, decidiu levar a cabo aquilo que nem sequer é uma reforma laboral, é a mudança de artigos da legislação laboral, que dificilmente se consegue vislumbrar onde vão melhorar a economia, a produtividade, o crescimento económico. É isso que faz falta, é isso que as pessoas querem, é isso que os jovens precisam e é isso que os trabalhadores e os empresários precisam. Dificilmente se vê em que é que esta reforma laboral ajuda a esse desígnio.

André Ventura, em declarações aos jornalistas na sede do partido esta tarde, neste registo captado pela RTP, o presidente do Chega, que lamenta que o governo tenha posto a Lei do Trabalho na mão de sindicais, que, no entender de André Ventura, são pouco representativas dos trabalhadores.

E notícias que interessam à carteira dos trabalhadores. A subida do preço dos combustíveis, Nadine, da próxima semana vai ser aliviada pelo aumento do desconto no ISP.

O governo aprovou uma nova descida do imposto sobre produtos petrolíferos, uma redução de €0,01,5 por litro no gasóleo e de 0,6 cêntimos na gasolina simples. Assim sendo, em vez de um aumento de €0,10, o gasóleo deve subir apenas €0,08. Já a gasolina, com alívio no ISP, vai ficar mais cara cerca de €0,06 em vez de €0,06,5.

E também esta sexta-feira, na atualidade internacional, Donald Trump recusa pedir a aprovação do Congresso para uma extensão do cessar-fogo.

Uma declaração do presidente norte-americano aos jornalistas na Casa Branca. Donald Trump diz que a administração não está à procura de apoio do Congresso e, por isso, para continuar com os ataques contra o Irão.

Presidente norte-americano que, entretanto, também já reagiu à nova proposta de paz apresentada precisamente, Nadine, pelo Irão.

E mostrou-se insatisfeito com este documento, sem revelar detalhes sobre a proposta. Donald Trump garante que o Irão quer chegar a um acordo, mas diz ter dúvidas sobre a capacidade de negociação dos iranianos para lá chegar. Ainda assim, admite progressos vindos de Teerão. Ainda esta tarde, na rede social Truth Social, o presidente norte-americano anunciou tarifas de 25% sobre carros e camiões produzidos na União Europeia. Explica que é uma retaliação pelo Bloco dos 27 não estar a cumprir o acordo comercial celebrado com os Estados Unidos em julho do ano passado.

Desculpa, Nadine. Há também declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, que admite estar aberto à diplomacia, isto se os Estados Unidos abandonarem aquilo que chama de retórica de ameaça.

Abbas Araqchi rejeita a abordagem expansionista de Washington, mostra-se aberto a um esforço diplomático, mas sem a retórica ameaçadora por parte dos Estados Unidos. É uma declaração na conta oficial do ministério no Telegram. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano garante que as Forças Armadas do Irão estão totalmente preparadas para defender o país de qualquer ameaça.

Fechamos esta edição das 19h com desporto e com José Mourinho, que garante, Nadine, que não foi contactado pelo Real Madrid.

O treinador do Benfica garante que não recebeu nenhum contacto do clube espanhol. Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Famalicão, José Mourinho reafirma o contrato que tem com o Benfica.

Não, do Real Madrid ninguém falou comigo. Isso eu posso garantir. E relativamente ao Benfica, vocês conhecem a situação. Eu tenho mais um ano de contrato com o Benfica e já está.

O jogo entre o Benfica e o Famalicão arranca amanhã, quando forem 18h. Às 20h, também amanhã, é a vez do Porto entrar em campo frente ao Alverca, num jogo que pode oficializar a conquista do campeonato.

Num cenário que é tão provável como a chuva amanhã em todo o continente, vamos estar aqui em emissão especial de desporto para acompanhar aquele que pode ser o derradeiro desfecho do nosso campeonato. Uma emissão especial que começa a partir das 17h30 para acompanhar a deslocação do Benfica a casa do Famalicão e depois também nessa receção de Porto ao Alverca. Nadine Soares de regresso às 19h30 com a informação atualizada. Contamos contigo, Nadine. Um abraço. Até já.

Até já.