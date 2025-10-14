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As notícias. Notícias na Rádio Observador com a Laura Figueiredo. Laura, José Luís Carneiro não desmente a notícia de que vai propor o apoio do PS a António José Seguro na corrida a Belém.

Um anúncio que será feito oficialmente, quer pelo secretário-geral, quer pelo presidente do partido, Carlos César, no próximo domingo, na reunião da Comissão Nacional do PS. Esta tarde, à entrada para a reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista, José Luís Carneiro prometeu falar mais logo depois do encontro da Comissão Política no Largo do Rato. Ainda assim, depois da insistência dos jornalistas, disse que não pode desmentir a notícia.

Como sabe, eu disse uma coisa no seu lugar. Agora é o Orçamento de Estado e a análise dos resultados eleitorais. E logo à noite faço uma declaração sobre a nossa posição em relação ao Orçamento de Estado. Está bem? Muito obrigado.

Não desmente as notícias.

Não posso desmentir. Muito obrigado.

José Luís Carneiro promete falar só mais logo, depois da segunda reunião do dia da Comissão Política no Largo do Rato.

Também o Comitê Central do PCP esteve esta tarde reunido. Paulo Raimundo garante que não pediu a recontagem dos votos em Lisboa, nem em nenhum local do país.

Esclarecimento na sequência da notícia que dá conta de 60 votos que ficaram por contar na freguesia de São Domingos de Benfica. No domingo, a lista encabeçada por João Ferreira ficou 11 votos atrás do Chega. A CDU perdeu, dessa forma, para o partido de André Ventura, o segundo assento que tinha no Executivo Municipal. Ora o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, diz que, para já, vai esperar pelo apuramento final dos votos, que ainda decorre.

O apuramento está a ser feito em Lisboa e em todo o país. Não tenho nenhuma dúvida que o apuramento se fará. Agora, não há nenhuma voz do PCP a pedir a recontagem, nem em Lisboa, nem em lado nenhum. Nunca ninguém do PCP afirmou que ia pedir uma recontagem. Agora, como digo, o apuramento está a ser feito. Quando chegarmos ao fim do apuramento, logo se vê o que é que acontece.

E pode vir mesmo a demorar mais do que um dia. Antes desta conferência de imprensa de Paulo Raimundo, a CDU Lisboa avançou, em comunicado enviado ao Observador, que nesta assembleia vão ser contabilizados 60 votos da freguesia de São Domingos de Benfica que não chegaram a ser contados.

E o vice-presidente do PSD, Carlos Coelho, acredita que não deve existir uma extrapolação nacional se houver eventuais entendimentos autárquicos com o Chega.

No Explicador da Rádio Observador, Carlos Coelho foi questionado sobre se esse tipo de acordos contrariam o não é não de Luís Montenegro. O social-democrata dá o exemplo de entendimentos celebrados no passado com o Partido Comunista a nível local, que não refletiu em nada o panorama nacional.

No passado, houve entendimentos locais, incluindo com a atribuição de pelouros municipais, entre o PSD e o Partido Comunista, porque na realidade local desses conselhos, o entendimento entre as pessoas e a perceção dos problemas concretos levou a esses entendimentos. E não passou pela cabeça de ninguém que houvesse uma extrapolação nacional, tipo uma grande coligação entre o PSD e o Partido Comunista, que não faria sentido nenhum.

O vice-presidente do PSD, Carlos Coelho, diz que só uma coligação que pudesse violar a posição tomada pelo PSD é que poderia ser interpretada como o fim do não é não.

Já o líder parlamentar do Chega diz que entendimentos com outros partidos nos municípios têm de ser ponderados caso a caso.

Pedro Pinto ficou em terceiro lugar na corrida à Câmara de Faro, que vai ter uma liderança socialista, afasta de todo a possibilidade de uma coligação com o PS, mas mostra-se disponível para negociar propostas.

A questão da ingovernabilidade é dizer assim: o Chega vai agora juntar-se ao Partido Socialista, por exemplo, numa câmara municipal e vamos estar quatro anos a governar essa câmara municipal. Aí não contem conosco. É isso que eu estou a dizer. Outra coisa é proposta a proposta, orçamento a orçamento, para nós vermos o que é que se pode fazer.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, ouvido no Explicador da Rádio Observador.

E a nova proposta da Lei da Nacionalidade vai ser discutida amanhã no Parlamento. A parte da perda de nacionalidade fica num diploma autónomo.

É uma maneira de evitar problemas de constitucionalidade, confirmou o Observador junto de fonte parlamentar. O governo quer manter a sanção mais pesada, a perda da nacionalidade, para imigrantes que cometam crimes graves, mas a ideia é que essa mudança fique isolada num outro diploma. Entretanto, PSD e CDS-PP retiram mesmo a retroatividade da proposta da Lei da Nacionalidade, uma confirmação que foi feita de viva voz pelo deputado e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, António Rodrigues.

Nós dividimos a proposta de lei inicial em duas propostas, quer na lei da nacionalidade pura e simples, quer na questão da perda da nacionalidade como uma sanção acessória, que passa a constar de um projeto de lei separado, precisamente porque havia dúvidas quanto à eventual inconstitucionalidade sobre essa matéria. E queremos também deixar claro que se essa matéria for enviada para o Tribunal Constitucional para apreciação, essa não contaminará o processo da Lei da Nacionalidade.

Assim que o diploma chegar a Belém, o Presidente da República promete tomar uma decisão até quinta-feira.

E o Ministro dos Negócios Estrangeiros vai ser ouvido no Parlamento sobre a passagem dos aviões norte-americanos nos Açores.

Em causa, os caças F-35 norte-americanos com destino a Israel, que fizeram escala na base das Lajes, na Ilha Terceira. O pedido de audição de Paulo Rangel, feito pelo PS, foi hoje aprovado pela Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com os votos favoráveis do PS, PSD, Iniciativa Liberal e mereceu o voto contra do Chega. Bloco de Esquerda e PCP, que não têm assento permanente na segunda comissão, também apresentaram requerimentos com o mesmo objetivo, mas não foram votados por não terem comparecido deputados dessas bancadas na reunião de hoje.

No desporto, ao intervalo, a Seleção Nacional está a vencer contra a Hungria por 2x1, num jogo de qualificação para o Mundial 2026.

A Hungria marcou primeiro aos oito minutos. Portugal respondeu com Cristiano Ronaldo a empatar aos 22 minutos e já mesmo em cima do intervalo, o capitão da seleção fez o segundo gol. Para já, com este resultado, a seleção consegue apurar-se diretamente para o Mundial de 2026. De recordar que Portugal precisa de vencer para se apurar já hoje. Precisa também que a Armênia não ganhe pontos frente à Irlanda, um jogo que está também nesta altura empatado 0x0.

E a segunda parte da partida começa já a seguir. Conta com relato e análise aqui na Rádio Observador, mas para já, Laura, vamos atualizar as notícias de âmbito local.

Sintra vai investir mais de € 2 milhões na requalificação da zona à volta da estação ferroviária de Algueirão, em Mem Martins. Num comunicado publicado no site oficial, a Câmara explica que o investimento tem como objetivo a valorização do espaço urbano, através da melhoria das infraestruturas, do aumento da qualidade dos espaços públicos e também da criação de melhores condições para a circulação. Já a cidade de Aveiro vai investir € 150 mil nas luzes de Natal da cidade. A autarquia revela, numa nota de imprensa, que o projeto vai evocar elementos simbólicos da cidade e da região, como os ovos moles, os moliceiros, a ria, os pescadores, o sal, os marmeiros, as salineiras e a natureza. Vai também ser instalada a grande árvore de Natal no Cais da Fonte Nova. Em Almada, na Costa de Caparica, vai acontecer o Portugal Championship 2025, evento organizado pela Associação Portuguesa de Speed Cubing e reconhecido pela World Cube Association. Vai decorrer entre 29 de novembro e 8 de dezembro, no Pavilhão Municipal da Costa de Caparica. Em Famalicão, as associações Dar as Mãos e Gerações estão a organizar um evento sobre o combate à pobreza. As duas associações realizam exposições de fotografia e poemas alusivos aos fenômenos da pobreza e exclusão social. As exposições que começaram hoje estendem-se até 24 de outubro. Em Rio Maior, está marcado um evento para assinalar o Dia Mundial do Pão, a 16 de outubro. A Costa Ferreira, produtora do famoso pão de Rio Maior, vai abrir as portas da fábrica em Alto da Serra para um open day dedicado à inovação e sustentabilidade. O programa do evento inclui debates, partilhas de experiências e uma visita guiada às instalações da empresa. Em Pombal, foi hoje recuperado um grifo. O Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, recuperou um grifo debilitado. O grifo é um dos maiores abutres europeus e uma das maiores aves existentes em Portugal, com quase três metros de envergadura. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 2400 grifos.

Laura Figueiredo com as notícias na Rádio Observador.