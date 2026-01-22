Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos às notícias. Jornal das 8 com a Diana Rosa.

Luís Marques Mendes declara apoio a António José Seguro na segunda volta das presidenciais. "É o único candidato que se aproxima dos valores que defende", diz Marques Mendes em declarações ao jornal "Expresso". Já esta tarde, o Observador noticiou que Marques Mendes iria declarar apoio a António José Seguro. Na noite eleitoral, o candidato apoiado pelo PSD não declarou apoios, mas durante a campanha acabou por sugerir que o Chega seria uma ameaça à democracia. Agora, ao "Expresso", Marques Mendes diz que sim, vota em Seguro, por uma razão de coerência, porque o candidato defende a democracia, garante a moderação e respeita o propósito de representar todos os portugueses.

E André Ventura já reagiu a esse assunto do apoio de Marques Mendes a António José Seguro. Diz que não fica surpreendido.

Acusa ainda Marques Mendes de ser incoerente.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que ia estranhar é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marques Mendes, e fui eu que ouvi, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança de opinião. Isto foi há três dias. Há três dias o doutor Marques Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

Nestas declarações na Suíça, o candidato apoiado pelo Chega reitera ainda o recado já deixado a António José Seguro, diz que o socialista tem medo dos debates.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. O candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

André Ventura, na Suíça, onde se reuniu com apoiantes em Zurique.

Por falar em debates, só vai haver um frente a frente a caminho dessa segunda volta das presidenciais.

Está marcado para a próxima terça-feira, dia 27, às 20h30. O frente a frente entre António José Seguro e André Ventura vai ser transmitido pela RTP, pela SIC e pela TVI. Vai ter a duração de 1h15.

Do lado do governo, Luís Montenegro volta a recusar falar sobre a campanha presidencial.

São cada vez mais os apoios que têm surgido para a segunda volta das eleições presidenciais, em particular a António José Seguro, mas apesar da insistência, o primeiro-ministro continua sem marcar uma posição. Tenta desviar o assunto para a relação com o atual Presidente da República.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará?

Não tenho mais nada a acrescentar.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, à margem de uma reunião no Conselho Europeu.

António José Seguro reafirma a manutenção das alianças com a NATO e com a União Europeia. O candidato presidencial esteve hoje reunido com especialistas em política internacional.

Tem dedicado os últimos dias a estudar o que se passa no mundo e, por isso, sublinha que a segurança e a defesa dos portugueses deve ser garantida juntamente com os parceiros.

Quero também reafirmar a nossa manutenção nas alianças, quer da NATO, quer da União Europeia. Nós precisamos de parceiros para garantir a nossa defesa e a nossa segurança e, simultaneamente, também de parceiros para garantir a nossa prosperidade. E isso é essencial. Dito isto, há muito trabalho de casa a fazer, quer no seio da União Europeia, quer no seio do nosso país.

O candidato avança o aprofundamento da autonomia estratégica da Europa, assim como reforçar as capacidades de comando e operacionais das Forças Armadas portuguesas.

José Luís Carneiro espera que o governo ouça o PS antes de se pronunciar sobre a participação de Portugal nesse conselho de paz que foi criado por Donald Trump.

E que peça também a opinião do Conselho Superior de Defesa Nacional. Luís Montenegro já deixou a porta aberta à participação portuguesa nesse conselho de paz. Ora, para o secretário-geral socialista, a decisão deve ser acompanhada de uma consulta profunda.

O governo português transmitiu politicamente uma posição de que está a avaliar essa proposta e os termos, os contornos dessa proposta. Aquilo que naturalmente desejo é que quaisquer que sejam as decisões que o governo venha a tomar, que as tome depois de ouvir o Partido Socialista e também que procure ouvir o Conselho Superior de Defesa Nacional, como aliás é dever do governo.

José Luís Carneiro já tem uma posição tomada sobre a participação portuguesa no Conselho de Paz. Prefere, no entanto, transmiti-la em primeira mão ao governo.

Na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto empatou esta tarde na Chéquia com o Viktoria Plzeň.

Um a um foi o resultado final do jogo a contar para essa competição. Os anfitriões inauguraram o marcador nos primeiros seis minutos de jogo e só perto do final, aos 90 minutos, é que Danny School conseguiu garantir o empate aos dragões. Vamos ouvir as reações a esta partida mais à frente na próxima edição.

E olhamos ainda para outras notícias que estão em destaque a esta hora.

Com essa oficialização, Rafa Silva está de regresso ao Benfica. O Besiktas confirmou esta tarde o acordo para a transferência a título definitivo. Sem adiantar os valores do negócio, o Besiktas confirma o regresso do jogador de 32 anos ao clube encarnado. Rafa Silva não joga desde novembro. O Benfica, entretanto, também já fez uma publicação nas redes sociais. Há um vídeo com vários momentos de Rafa com a camisola encarnada e a frase: "A história continua".

Fica por aqui o Jornal das 8, edição da Diana Rosa. Vamos atualizar notícias às 20h30.