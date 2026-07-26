Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Vamos às notícias. Jornal das 8, com edição de Beatriz Félix e começamos em Berlim. Terminou a caça ao homem. O suspeito do ataque na marcha LGBT, ontem à noite, foi abatido pelas autoridades.

Uma notícia que tem estado a ser avançada pela imprensa alemã. Abdul Balout, de 21 anos, foi cercado pelas autoridades numa horta comunitária no bairro de Spandau, nos subúrbios de Berlim. O gabinete de administração interna do Senado da capital confirmou também a operação que levou à morte do principal suspeito do incidente, que foi classificado pelo governo como atentado terrorista islâmico. As autoridades acabaram por disparar sobre Abdul, depois de o suspeito ter avançado sobre os agentes com uma arma branca. Ainda foram realizadas manobras de reanimação, mas o óbito foi declarado no local. O suspeito estava a ser procurado desde ontem à noite, não só em Berlim, mas também nas fronteiras, aeroportos e estações ferroviárias do país. Segundo o último balanço do governo alemão, este ataque provocou um morto e pelo menos 29 pessoas ficaram feridas na sequência de um atropelamento no Parque Tiergarten. O ministro do Interior alemão diz que, ao que tudo indica, este ataque é um atentado terrorista islâmico.

E em França, o incêndio na região de Gironda está cada vez mais difícil de combater.

Informação avançada pelo porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros de França, que diz que é impossível combater o fogo que está neste momento às portas de Bordéus. Numa entrevista à AFP, diz que a frente está em constante mudança de posição e que a situação no terreno é, por agora, mais defensiva do que ofensiva. O porta-voz da Federação Nacional de Bombeiros de França compara também o combate ao incêndio a uma espécie de estratégia de guerra. Até agora, pelo menos 75 bombeiros ficaram feridos.

E este incêndio está perto de instalações de defesa, incluindo fábricas de mísseis e de pólvora e centro de pesquisa nuclear.

O Ministério da Defesa francês já enviou para a região especialistas e recursos para garantir a segurança de instalações industriais. Os residentes dos municípios afetados pelos incêndios não têm de trabalhar amanhã, um anúncio feito pela governante regional Sophie Brocas, em conferência de imprensa. Esta governante diz ainda que a subida das temperaturas a partir de terça-feira pode vir a agravar ainda mais o fenômeno e informa que a população retirada das casas evacuadas não deve regressar enquanto o incêndio não for controlado.

E em Espanha, mais de 40 habitações ficaram destruídas e cerca de 300 ficaram danificadas na sequência dos incêndios no país.

São informações de um balanço do governo regional, citado pelo jornal "El País". O combate ao fogo ainda está a decorrer, com milhares de operacionais no terreno. Ainda assim, a evolução é positiva. O fogo ainda não está totalmente controlado, mas há uma evolução de ontem para hoje. E foi disso mesmo que deu conta esta manhã o presidente do governo espanhol. Ainda assim, Pedro Sanchez alerta que as próximas horas ainda vão ser de duro combate.

Vêm aí horas complexas, mas a informação que nos chegou hoje é de que esta noite foi muito positiva no que diz respeito à evolução do incêndio. Vamos ver como se vai desenrolar o dia de hoje, mas volto a insistir que é importante que a população redobre as medidas de prevenção.

O presidente do governo espanhol agradece ainda a ajuda que Portugal forneceu no combate a este incêndio. Uma força conjunta de 120 operacionais estão a ajudar no combate a este grande incêndio em Espanha.

E em Coimbra, mais de 200 operacionais e 11 meios aéreos combatem o incêndio em Soure.

À Rádio Observador, a Proteção Civil de Coimbra garante que não há feridos a registar. Este incêndio na zona de Samuels está a deflagrar apenas em área florestal. O alerta foi dado por volta das 17h30. Não há, para já, habitações em risco, sendo que a esta hora estão no terreno a combater este incêndio cerca de 200 operacionais, apoiados por mais de 50 viaturas e 12 meios aéreos.

E voltamos à atualidade internacional. O Papa pede que seja retomado o diálogo no Médio Oriente.

O apelo do Papa Leão XIV foi feito este domingo, durante a oração do Angelus, no Vaticano. O líder da Igreja Católica pede a todas as partes envolvidas no conflito para que ponham fim às operações militares.

Renovo o meu apelo em relação à situação em todo o Médio Oriente, onde a intensificação das operações militares trouxe de volta a violência e a destruição, colocando em grave risco a vida de inúmeros civis e agravando a escassez de água potável e de eletricidade. Do fundo do meu coração, exorto todas as partes envolvidas a cessarem os ataques e a reabrirem com urgência vias para o diálogo e a diplomacia.

Foi um apelo feito este domingo no Vaticano pelo Papa Leão XIV.

Donald Trump suspendeu os ataques ao Irão pelo segundo dia para dar espaço às conversações.

Foi o que revelou este domingo o embaixador dos Estados Unidos, das Nações Unidas, Mike Waltz, em entrevista à Fox News. Waltz afirma que Trump está a dar tempo às conversações. Ainda assim, noutras declarações, desta vez à NBC, sublinha que todas as opções continuam em cima da mesa. Rejeita a ideia de que Washington tenha afastado uma eventual escalada militar. Do outro lado, o Irão diz estar disposto a suspender os ataques se os Estados Unidos mantiverem esta pausa nos bombardeamentos. Ainda assim, as autoridades iranianas continuam a olhar com desconfiança para as intenções da administração norte-americana.

E por cá, o INEM recusa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência médica e a retirada de 100 ambulâncias de serviço.

É a reação depois da denúncia feita pela Comissão de Trabalhadores do INEM, que em comunicado, diz que estava a ser preparada a saída de 100 ambulâncias de serviço. A comissão defende que a atribuição dos veículos às ULS significa que estas ambulâncias ficam fora de serviço e sem capacidade para responder às necessidades dos utentes. O INEM vem desmentir esta posição, assegura que não está em causa qualquer desmantelamento do dispositivo de emergência médica. Já a eventual mudança das atuais ambulâncias de suporte vida para viaturas ligeiras é, segundo o INEM, uma necessidade para ajustar o meio à missão das equipas e que as alterações não vão prejudicar os utentes.

E na política, o secretário-geral do PS acusa o governo de estar a lucrar com a subida do preço dos combustíveis.

Porque a partir de amanhã, o preço da gasolina e do gasóleo vai voltar a subir, ultrapassa a marca dos €2 por litro. Em declarações esta manhã em Vila Nova de Gaia, o secretário-geral do PS não quis voltar a comentar o caso do ministro da Administração Interna, preferiu lançar críticas ao governo. José Luís Carneiro entende que têm faltado medidas para fazer face ao aumento dos preços dos combustíveis.

Nós avançamos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República, reduzir o IVA temporariamente sobre os impostos relativos aos combustíveis. E é isso que o governo deve fazer, porque o governo, volto a repetir, já ganhou em 2024 e 2025, mais de 1.048 milhões de euros só de carga de impostos sobre os combustíveis. Ou seja, o governo está a lucrar com o sacrifício de todas vós e todos nós quando vamos colocar combustível. Têm de ser medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e da economia das empresas.

O líder do Partido Socialista esta manhã a criticar o governo pelo aumento do preço dos combustíveis. Recordo que a partir de amanhã, o preço do gasóleo e da gasolina volta a subir, ultrapassa os €2 por litro.

E no desporto, Tadej Pogačar é o grande vencedor da Volta à França pela quinta vez.

E é já o mais novo ciclista com tantos títulos nesta que é a maior competição mundial de ciclismo. Na última etapa em Paris, acabou por ser Van der Poel a terminar em primeiro lugar, mas é o esloveno Pogačar, com 27 anos e uma média de velocidade de 33 km/h na competição, que se junta hoje aos ciclistas mais vitoriosos de toda a Volta à França. Acaba assim uma competição marcada por ondas de calor que encurtaram o caminho, mas também pelos incêndios florestais que se têm feito sentir no território francês.

E antes, Lando Norris conquistou o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1.

É o primeiro triunfo da temporada para este piloto da McLaren. Norris partiu da pole position e venceu o Grande Prémio Húngaro. Verstappen surge em segundo lugar. O bronze vai para Kimi Antonelli, que fecha o pódio. Com estes resultados, Antonelli cimenta a liderança do Mundial de Pilotos e aproveita o sétimo lugar do britânico George Russell.

E fica por aqui o Jornal das 8, edição da jornalista Beatriz Félix. Até logo. Até já, aliás.

Até já.

E daqui a pouco, já a seguir, temos Em 40 Minutos com Teresa Tavares.