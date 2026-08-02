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José Soares. António, boa noite. Já está totalmente reaberta a circulação na Ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa.

O trânsito esteve condicionado esta tarde, Vicente, devido a um acidente que provocou uma morte. A PSP indicou ao Observador que se tratou de uma colisão entre uma mota e um camião. Segundo a polícia, o veículo pesado atropelou o motociclista, que acabou por morrer. O camião fugiu do local do acidente.

E também a marcar este domingo: um avião da TAP com destino a Boston, nos Estados Unidos, aterrou hoje de emergência no aeroporto das Lajes, nos Açores.

Segundo fonte do gabinete de comunicação da transportadora, o voo que partiu de Lisboa fez uma escala não programada na Ilha Terceira por precaução, para avaliar uma questão técnica. Já ontem, um outro avião da TAP que decolou com destino a Curitiba, no Brasil, também teve que regressar a Lisboa devido a uma questão técnica.

E seguimos com a iniciativa Cidadãos pela Cibersegurança, pediu esclarecimentos, António, sobre os dados pessoais utilizados no sistema Volta.

Uma solicitação que foi dirigida à Comissão Nacional de Proteção de Dados. A iniciativa explica que o valor do depósito pode ser creditado em cartões de fidelização ou contas de clientes e, portanto, procura esclarecer se os operadores podem associar devoluções à identidade dos consumidores.

E a marcar a atualidade internacional neste dia 2 de agosto, morreram duas das quatro pessoas que seguiam a bordo dos dois helicópteros que colidiram na Grécia.

Os aparelhos participavam no combate a um incêndio na região de Psata, a oeste de Atenas. O Serviço Médico de Emergência da Grécia anunciou que dois tripulantes, um grego e um dinamarquês, não resistiram aos ferimentos. Os restantes dois pilotos, de nacionalidade grega e britânica, permanecem vivos, de acordo com a mesma fonte.

E o representante do governo espanhol em Ceuta diz que a entrada de milhares de migrantes vindos de Marrocos obrigou à criação de um centro de acolhimento e triagem.

Em conferência de imprensa, Miguel Pérez Triano afirma que foi necessário recorrer a medidas excepcionais para atender a todas as pessoas que chegavam por mar e garantir a segurança da cidade. O representante diz que se procedeu à organização de um novo centro de acolhimento de migrantes para a triagem e admissão em centros de estadia temporária.

Até àquele momento, estivemos a discutir as crises migratórias que enfrentámos e as medidas adotadas para lidar com elas. As medidas adotadas naquele período, que anunciámos justamente naquela quinta-feira, incluíam o aumento em nove pessoas do efetivo do Serviço Marítimo da Guarda Civil. Além disso, iniciaram-se os preparativos para um centro temporário de acolhimento e triagem. Trata-se de um novo tipo de instalação introduzido pelo Pacto Europeu sobre Migração e Asilo, que é concebido como o local onde a Polícia Nacional pode manter migrantes para realizar a triagem, antes que eles passem por trâmites posteriores ou sejam admitidos em um centro de estada temporária.

O representante do governo espanhol em Ceuta diz ainda que o que aconteceu foi uma clara violação da integridade daquele território espanhol no norte de África e acrescenta, Miguel Pérez Triano, que está em permanente contacto com o Executivo de Madrid para dar resposta a esta crise migratória.

Já o líder do partido radical de direita espanhol Vox diz que a entrada de migrantes em Ceuta é um ato de guerra promovido por Marrocos.

Foi em Ceuta que Santiago Abascal reiterou esta ideia, que está a ser propagada nas redes sociais e que foi também afirmada pelo líder do principal partido da oposição espanhola, o PP, de que Marrocos colocou deliberadamente estes migrantes em Ceuta. O líder do Vox fala agora numa invasão e num ataque à soberania espanhola.

Estamos perante um ataque brutal à nossa soberania e à segurança dos espanhóis. Estamos perante uma invasão e perante um ato de guerra promovido por Marrocos e permitido por Pedro Sánchez de diferentes maneiras.

O líder do Vox, Santiago Abascal. Durante este domingo, o exército espanhol distribuiu água aos migrantes que continuam em Ceuta e desde este território no norte de África, a enviada especial do Observador, Inês André Figueiredo, explica que o governo espanhol está a concentrar os migrantes em dois locais para assegurar a organização da cidade.

Houve aqui uma espécie de tentativa de centralizar as pessoas em dois espaços. Um deles é o CETI, que é a organização de alojamento temporário para os migrantes, que já estava cheia mesmo antes desta crise começar. As pessoas estão à porta, não têm comida, não têm água e, portanto, tornou-se ali a situação um pouco complicada. E depois na praia, quando se desce deste centro, vai-se ter a uma praia, uma estrada curta que vai levar a uma praia. E o que as autoridades espanholas fizeram foi tentar reter o máximo de pessoas possível nessa praia para que não andem pela cidade a deambular.

O relato da enviada especial do Observador a Ceuta, a jornalista Inês André Figueiredo.

E também sobre a crise migratória em Ceuta, ouvimos o Papa classificar de alarmante.

Foi este domingo, no Vaticano. Leão XIV pediu soluções para o problema. O líder da Igreja Católica considera que Ceuta precisa de paz, estabilidade e justiça.

Sigo com preocupação a alarmante situação em Ceuta. Peço a Deus, por intercessão do nosso Senhor de África, que se possam encontrar soluções de paz, estabilidade e justiça. Continuemos a pregar pela paz, porque no mundo existe uma guerra. Temos de encontrar soluções diplomáticas para os conflitos. Recordemos todas as vítimas das hostilidades, sobretudo as mais fracas e indefesas: crianças, idosos e doentes.

As palavras do Papa Leão XIV este domingo no Vaticano.

E seguimos pela atualidade internacional que está a marcar este domingo, 2 de agosto. Irão garante que o Estreito de Ormuz, António, não vai regressar à situação pré-guerra.

É uma informação avançada pela Al Jazeera, Vicente, e que cita o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do regime de Teerão. Esmail Baghaei afirmou ainda que as negociações em curso entre o Irão e Omã sobre aquela via navegável não têm qualquer relação com a abertura ou encerramento da passagem. Já o The Times of Israel cita o chefe da diplomacia iraniana e escreve que Irão e Omã estão na reta final das negociações para a gestão conjunta do Estreito de Ormuz.

E António, um drone militar norte-americano aterrou na Base das Lajes, na Ilha Terceira.

Aconteceu durante a madrugada deste domingo. O aparelho tinha como destino uma base aérea na Jordânia. Segundo a CNN Portugal, tratou-se de uma paragem técnica para abastecimento e que durou cerca de quatro horas. Os Estados Unidos têm utilizado, recordamos, a Base das Lajes para pousar estes drones ao abrigo da autorização concedida pelo governo português.

E a fechar esta edição das 20h, fechamos com os Europeus de Desportos Aquáticos que estão a decorrer em Paris. Portugal ficou em sexto lugar no dueto técnico misto de natação artística.

Estamos a falar da dupla de nadadores portugueses Daniel Ascenso e Beatriz Gonçalves. Numa final discutida entre oito duetos, o primeiro lugar do pódio foi para a Grã-Bretanha, que se sagrou assim campeã europeia. Nos dois dias anteriores, Portugal foi 14° classificado no dueto técnico feminino com Ana Carvalho e Inês Dobene, e quinto no dueto misto livre, disputado por Sheila Vieira e Daniel Ascenso. As competições de natação artística estão a decorrer em Paris, prosseguem até quarta-feira, estão integradas nos Campeonatos da Europa de Desportos Aquáticos, que reúnem cinco vertentes da natação e têm lugar na capital francesa até o próximo dia 16 de agosto.

António José Soares de regresso com as notícias à antena da Rádio Observador quando forem 20h30. Um abraço, António. Até já.

Até já, Vicente.