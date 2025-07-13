Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

São 9 horas. Edição das 9, com a Nadine Soares. A começar na política, com a Iniciativa Liberal, que aprovou mais 14 coligações com o PSD, incluindo Coimbra, Sintra e Gaia. O acordo em Lisboa continua por fechar.

O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal aprovou este domingo um segundo lote de candidaturas autárquicas. Inclui 30 candidaturas próprias, entre as quais a de Rui Rocha, a Braga, e 14 em coligação. De acordo com a informação enviada por fonte oficial dos liberais, entre as autarquias a que o partido concorre em coligação, encontram-se, por exemplo, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Sintra, Beja e Faro, entre outras. Apesar das várias alianças aprovadas do lado do PSD, com várias em que se inclui também o CDS, continua a não estar aprovada uma coligação para Lisboa. Na última convenção nacional, Mariana Leitão assumiu algumas reservas em relação a uma candidatura de coligação em Lisboa. Acusava Carlos Moedas de não ter feito um trabalho excecional, mas reconheceu que uma aliança seria o mais sensato a ser feito, no caso de existir uma frente de esquerda.

Mariana Mortágua diz que o governo ignora o elefante na sala, que são as casas vazias.

A coordenadora do Bloco de Esquerda acusa o Executivo de Montenegro de ignorar 250 mil casas que se encontram vazias e prontas a habitar. A líder do Bloco de Esquerda recorda um estudo do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, divulgado hoje nos jornais JN e Público, que dava conta dessas mesmas casas, que não estão no mercado de venda ou arrendamento, mas que se encontram em bom estado para habitar. Mariana Mortágua acusa o governo, mas também o PS, de evitarem falar sobre este assunto.

Duzentas e cinquenta mil casas vazias. E o governo e os partidos do PS à direita dizem-nos que vão resolver o problema da habitação, ignorando o elefante no meio da sala, que são as 250 mil casas prontas a habitar e vazias. Elas não estão nas aldeias, estão em Coimbra, em Lisboa, no Porto, em Braga. E ninguém tem a coragem de olhar para as casas vazias e dizer como é que nós resolvemos este problema.

Declarações da coordenadora do Bloco de Esquerda à margem da sessão de encerramento do Fórum de Ideias e Propostas Coimbra Mudar Mesmo. Também na saúde, a deputada única do Bloco de Esquerda acusa o governo de ter como plano apenas entregar o SNS aos privados.

A presidente da Câmara de Matosinhos diz que são necessárias penalizações às empresas para evitar situações como as descargas residuais da Lactogal no Rio Onda.

Em causa está a descarga de resíduos feitos pela empresa, que levou à interdição das praias de Angeiras Norte, em Matosinhos, e Labrujos, em Vila do Conde. Em entrevista à Rádio Observador, Luísa Salgueiro explica que a autarquia já tinha pedido à Agência Portuguesa do Ambiente para apurar a autoria das descargas. De acordo com a presidente da Câmara, a APA já participou a situação ao Ministério Público e abriu processos para punir a empresa. Luísa Salgueiro admite que o diretor da Lactogal já pediu desculpas à autarquia. Ainda assim, a presidente fala de uma ocorrência muito grave, que não tem justificação.

Nada justifica que uma empresa lance para um curso d'água uma carga poluente como aquela, que matou a fauna e foi absolutamente notório o efeito, o impacto negativo que aquela descarga trouxe. Nada justifica isso. Se a empresa não consegue, tem que resolver. Não é a população que há de ser prejudicada por uma decisão dessas. Alguém decidiu lançar aquilo. E, portanto, a Câmara de Matosinhos repudia essas atitudes e exige, mais uma vez, que sejam tomadas todas as medidas para que não se repitam situações como esta, que destroem anos de trabalho.

A autarca explica ainda que a interdição de praias devido à contaminação de água causa danos à imagem de sustentabilidade do Conselho e tem um impacto negativo nos negócios.

E a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu mais um comunicado sobre este episódio. Defende que é necessária uma fiscalização rigorosa e procedimentos legais exigentes.

Os resultados preliminares de uma análise da APA confirmam que a alteração significativa da qualidade da água do rio Onda está, então, associada às descargas da empresa Lactogal. Em comunicado, a empresa lamentou a situação, reforça que mantém o total compromisso em colaborar com as autoridades competentes para resolver rapidamente este problema. A Lactogal aponta para uma ocorrência causada por resíduos orgânicos. No entanto, a APA vem contrariar a empresa quanto à classificação destes resíduos, que foram descarregados no rio Onda, e defende uma fiscalização rigorosa e procedimentos legais exigentes. Defende que é preciso essa fiscalização.

Foi dado como dominado o incêndio agrícola no Conselho de Alter do Chão, no distrito de Portalegre.

Dominado pelas 18h20, ao que revela a Proteção Civil à Agência Lusa. A fonte do Comando Sub-regional de Emergência de Proteção Civil do Alto Alentejo explica que o alerta foi dado pelas 16h30, no Monte dos Tapadões. No teatro de operações tiveram mais de 100 operacionais, mais de 20 veículos e sete meios aéreos. Não há registro de feridos, nem de casas afetadas.

Agora no desporto, o Sporting e Arsenal cada vez mais próximos de um acordo para a transferência de Viktor Gyökeres.

Na rede social X, Fabrizio Romano, jornalista especialista em transferências de mercado, diz que as negociações avançaram nas últimas horas. A imprensa desportiva escreve também que o empresário do avançado sueco terá abdicado da comissão de 10% a que teria direito por contrato. Assim, o Sporting pode conseguir vencer este braço de ferro e ficar com a quantia que custava, com o Arsenal a pagar 63 milhões de euros, mais 10 em objetivos, para garantir o jogador. O avançado sueco está assim cada vez mais próximo de poder sair do Sporting para o Arsenal.

Entretanto, ainda também uma tarde marcada com outro grande acontecimento desportivo. Foi no ténis, com Jannik Sinner a ganhar Carlos Alcaraz e a conquistar o torneio de Wimbledon.

O tenista italiano, líder do ranking mundial, conquistou Wimbledon pela primeira vez, após derrotar o espanhol Carlos Alcaraz. Apesar de ter perdido o primeiro set por 6x4, acabou por vencer os três restantes sets pelo mesmo parcial. Os dois tenistas voltaram a encontrar-se depois da final de Roland-Garros, que terminou com uma reviravolta do espanhol Alcaraz. Agora, Sinner vence Wimbledon e junta este título aos dois opens da Austrália e dos Estados Unidos.

Nadine, no futebol, uma tarde também de homenagens a Diogo Jota e André Silva.

O Liverpool realizou hoje o primeiro jogo de pré-época, duelo com o Preston North End, que os reds venceram por 3x1. O resultado pouco importou nesta tarde. Nas bancadas e no relvado, houve homenagens antes, durante e até depois do jogo. Miguel Cordeiro, adeptos e equipas homenagearam o eterno número 20 do Liverpool e o irmão André Silva.

"Nunca caminharás sozinho", You Will Never Walk Alone. O hino do Liverpool foi entoado desta forma, em plenos pulmões, na cidade de Preston. O Liverpool jogou fora de casa, mas mesmo assim o hino foi entoado em todo o estádio. O capitão do Preston foi o primeiro a subir ao relvado. Benjamin Whiteman deixou uma coroa de flores junto à bancada onde estavam os adeptos do Liverpool. Nessa bancada, miúdos e graúdos erguiam cartazes, cascóis e tarjas em nome de Diogo Jota e André Silva. As equipas entraram no relvado com vários jogadores visivelmente emocionados, e os jogadores das duas equipas entraram no relvado também com fumos negros. Depois, no centro do relvado, o silêncio. Completo silêncio em todo o estádio. Momento que terminou com um forte aplauso. O jogo iniciou-se e repetiram-se cânticos dedicados a Diogo Jota, com o momento alto a chegar ao minuto 20. "É um rapaz de Portugal, o nome dele é Diogo." Os adeptos do Liverpool entoaram o famoso cântico de Diogo Jota no minuto 20, o número da camisola que nunca mais vai voltar a ser utilizado no histórico clube inglês. Os adeptos do Preston juntaram-se e este cântico foi entoado por cerca de 10 minutos seguidos. No relvado, o Liverpool venceu. Foi assim o primeiro jogo de pré-época do campeão inglês depois da morte de Diogo Jota. Os jogadores evitaram festejar os gols, preferiram replicar os festejos popularizados pelo jogador português. Nas bancadas, gritou-se: "Diogo, para sempre o led from Portugal".

O jornalista Miguel Cordeiro com as homenagens a Diogo Jota e o irmão André Silva, neste que foi o primeiro jogo dos Reds sem Diogo Jota.

Agora são 9:09, tempo de intervalo. Também no Mundial de Clubes, o Chelsea a ganhar nesta altura 3 x 0 ao Paris Saint-Germain.

É a final da prova em New Jersey. Há três portugueses em campo do lado do PSG: Vitinha, Nuno Mendes e João Neves. Ainda assim, a esta hora o Chelsea está a vencer no MetLife Stadium, em East Rutherford. Esta foi a primeira edição do Mundial de Clubes, alargado a 32 equipas, entre as quais o Benfica e o Futebol Clube do Porto, que acabaram por não passar a fase de grupos.

Jornal das 9. E agora para fechar Nadine, é tempo de atualizar toda a informação de âmbito local.

O Movimento Vida Justa afirma que nos próximos dias os municípios de Loures e Amadora vão demolir cerca de 80 habitações. Esta ação vai deixar centenas de famílias, incluindo 70 crianças, sem alternativa de habitação. Em comunicado, o movimento considera que as ações dos dois municípios desrespeitam os despachos judiciais já proferidos e conhecidos das regiões. Em Leiria, o sistema de vigilância identificou mais de 200 suspeitos. Os dados abrangem o período entre 2018, quando o sistema entrou em funcionamento, e o final de outubro de 2024. Os dados foram avançados pelo vereador Luís Lopes. Em Ovar, as praias do Torrão de Lameiro, São Pedro, Curte Graça, Esmoriz e Furadouro foram distinguidas com os galardões de qualidade de água e acessibilidade. Domingo Silva, o presidente da Câmara, sublinha as praias do Conselho que estão prontas e de braços abertos para receber todos os banhistas este verão. O Festival Curtas Vila do Conde já começou e decorre até dia 20 de julho. O evento tem lugar no Teatro Municipal. Em competição, estão mais de 200 filmes. O Cais do Seixal volta a receber o Splash Seixal a partir de 6 de julho até 24 de agosto. O parque de diversões vai estar aberto todos os dias das 10:00 às 19:00. Entre as principais atrações destacam-se as diversidades aquáticas, o circuito de arborismo, as aulas de fitness e o campo de voleibol de praia. Em Santarém, a União de Freguesias de Casevel e Vaqueiros apresentou a Rota das Fontes e o novo passadiço da freguesia. O objetivo é valorizar o território e promover estes equipamentos como uma oferta turística do Conselho.

Foi o Jornal das 9 com a Nadine Soares. De volta às 9:30. Então até já.

Até já.