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Jornal das nove, com o José Rafael Lopes e começamos com as eleições autárquicas. Luís Montenegro pede a Carlos Moedas uma vitória com maioria absoluta.

No comício em Lisboa, o início da noite, o primeiro-ministro e presidente do PSD elevou a fasquia. Carlos Moedas continua sem pedir diretamente maioria absoluta, pede apenas um reforço na votação. A acompanhar este comício esteve o Miguel Viterbo Dias. Miguel, que sinal quis deixar então Luís Montenegro?

Desta vez, sem meias-palavras, o presidente do PSD e primeiro-ministro a elevar a fasquia para as eleições em Lisboa, ao pedir, de forma declarada, que Carlos Moedas possa ganhar no domingo, mas com uma maioria absoluta.

Os lisboetas serão os primeiros, no próximo domingo, a mostrar que este caminho é para continuar, que o Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal, agora com uma maioria absoluta, para poder cumprir todos os pontos do seu programa.

Uma expressão que ainda não tinha sido utilizada nesta campanha eleitoral e que Carlos Moedas continua a não utilizar. O candidato do PSD e presidente da Câmara vai pedindo apenas um reforço de votação. Diz que se conseguir esse reforço a partir de domingo, vão poder ver mais do plano que tem para a cidade de Lisboa.

Se tivermos mais votos, ainda terão mais Moedas, porque eu às vezes não podia ser totalmente Moedas, porque a minoria em que estava, eles não deixavam. Por isso, meus amigos, vamos fazer mais, vamos a isso, mais Moedas.

O candidato do PSD a pedir mais votos, a pedir mais Moedas nesta reta final de campanha com o presidente do PSD. Luís Montenegro também a nacionalizar a campanha de Lisboa, a dizer que vencer Lisboa é importante para o partido e que mostrar aqui que o PSD pode governar, pode ser uma referência de governação, é importante para os sociais-democratas. O comício de encerramento terminou há poucos minutos, ainda que não signifique propriamente o fim da campanha em Lisboa. Luís Montenegro já não se vai juntar, vai amanhã para o Porto, mas Carlos Moedas tem amanhã ainda três pontos na agenda, um deles um almoço com o setor da cultura no Parque Mayer, e termina depois na clássica descida do Chiado, em Lisboa, onde não vai contar com a presença de Luís Montenegro.

O jornalista Miguel Viterbo Dias a acompanhar a candidatura de Carlos Moedas à Câmara Municipal de Lisboa, que hoje conta com o apoio de Luís Montenegro a pedir uma maioria absoluta para a Câmara Lisboeta.

Ainda nas autárquicas, Fernando Medina entrou hoje na campanha de Alexandra Leitão, em Lisboa. O antigo autarca acusa Carlos Moedas de estar mais preocupado com gravar TikToks do que deixar obra na cidade de Lisboa.

E apela ao voto útil na coligação Viver Lisboa, coligação liderada pela socialista Alexandra Leitão. Hoje, a caravana socialista passou pelo bairro social da Boa Vista, em Lisboa, uma ação de campanha, João Gama, feita à medida de Fernando Medina.

Consigo, está tudo bem?

Está tudo bem.

Está tudo bem?

Tudo. A família é boa?

Quem é que é você?

Quem é que decide.

É ao lado de Fernando Medina, mas a velocidades diferentes, que Alexandra Leitão entra no bairro social da Boa Vista. Vem mostrar obra do Partido Socialista.

Você tem aqui as datas. Foi tudo ainda lançado aqui pelo Moedas.

Abril, a primeira foi em abril de 2020.

Até ontem até cá, para procurar a escola e tudo.

É Ricardo Marques, presidente da Junta de Benfica, a liderar a caravana socialista que visita as grandes obras deste bairro social, a Escola Básica Gonçalo Ribeiro Telles, um investimento de € 10 milhões e o Complexo Paroquial de São José. O objetivo é mostrar a obra que começou no mandato de Fernando Medina.

Portanto, Fernando, não leves a mal, mas merece uma salva de palmas. A César o que é de César. Vamos, Ricardo.

Mas que foi inaugurado pelo sucessor, Carlos Moedas.

Ele leva os louros, mas nós é que fizemos.

Aqui não há trocos para ninguém.

Não, é só notas. Depende da que ela está.

No final da visita, críticas ao suspeito do costume, Fernando Medina promete uma Câmara Municipal de Lisboa diferente com Alexandra Leitão.

Talvez muito menos TikTok e bastante mais obras e escolas. Acho que é uma boa garantia que se pode dar sobre o que será o futuro da gestão da Câmara Municipal de Lisboa.

Mas, ainda assim, avisa.

Se há experiência que eu tenho da minha passagem autárquica, é que todos os votos contam. E contam os que estão e contam aqueles que não estão.

O apelo ao voto útil de Fernando Medina. Acima de tudo, diz-se triste com a cidade que encontra agora, depois de quatro anos de Carlos Moedas.

Uma reportagem do jornalista João Gama. Fernando Medina juntou-se hoje à campanha de Alexandra Leitão para perguntar o que fez Carlos Moedas em quatro anos pela cidade de Lisboa.

E Pedro Nuno Santos vai suspender seu mandato de deputado antes da votação do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O documento com que o governo quer gerir as contas públicas do próximo ano foi apresentado esta tarde e o atual líder do PS, José Luís Carneiro, já admitiu viabilizar o documento. Agora esta notícia de que o ex-secretário-geral, Pedro Nuno Santos, atual deputado, vai suspender funções a partir de 24 de outubro. Alega a Agência Luz a razões pessoais e profissionais. José Luís Carneiro diz que foi avisado de antemão desta decisão pelo próprio deputado, há algum tempo, a dizer que Pedro Nuno Santos iria suspender o mandato.

E o Sindicato Independente dos Médicos considera que o Orçamento do Estado para 2026 não sai reforçado. Diz que ficaram medidas por reforçar.

Na proposta do Orçamento do Estado, foram anunciadas medidas para o setor da saúde. O documento apresentado hoje prevê Que a despesa efetiva aumente 1,5%. Deste modo, ultrapassa a barreira dos 17 mil milhões de euros. Em entrevista na Rádio Observador, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Nuno Rodrigues, diz que há vários problemas que ficaram por responder.

O orçamento para a saúde não sai reforçado e, portanto, dizer abertamente isto. Além do orçamento, que naturalmente deve consolidar numa estratégia que nos permita voltar aos anos da troika, mas que o sistema seja reformulado para que haja mais previsibilidade, mais estabilidade, equipas completas nas urgências, ausência de encerramentos das urgências.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos alerta ainda que é preciso uma reorganização no SNS.

José, antes das notícias de âmbito local, como é tradicional no fecho da campanha eleitoral, o Observador fez uma última chamada aos principais candidatos autárquicos. A esta hora vamos ouvir os candidatos à Câmara de Lisboa.

O candidato da coligação que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal alerta que a candidatura da coligação de esquerda está refém de um discurso de extremismo. Carlos Moedas diz que é preciso deixar o aviso de que o Bloco de Esquerda pode entrar no governo da autarquia caso Alexandre Leitão vença as eleições.

Começa a ser refém daquilo que é a ideologia do Bloco de Esquerda. Isso já acontecia indiretamente com o Bloco de Esquerda fora do executivo, mas nós vamos ter agora o Bloco de Esquerda neste executivo socialista, no caso, se o Partido Socialista ganhar, que eu não acredito, ou mesmo na oposição, eles terão vereadores que são do Bloco de Esquerda. Aliás, uma das vereadoras é uma ativista e, portanto, isso traz suas implicações.

A última chamada de Carlos Moedas, candidato do PSD, CDS e Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa, ao telefone com o jornalista do Observador, Miguel Santos Carapatoso.

Oito minutos para lá das 9h00. José, vamos às notícias de âmbito local.

Começamos em Aveiro. Um professor da Universidade de Aveiro foi acusado pelo Ministério Público por comentários homofóbicos publicados nas redes sociais. Notícia avançada hoje pela Agência Luz. O caso resultou de uma queixa apresentada pela Associação Acadêmica da Universidade de Aveiro. Este professor universitário, de 63 anos, enfrenta acusações de um crime de discriminação e um de incitamento ao ódio e à violência. Na Póvoa de Varzim, duas mulheres com cerca de 60 anos foram resgatadas do mar hoje na Praia da Lagoa. Alerta dado pelas 16h pelos nadadores salvadores. A capitã do Porto de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim diz desconhecer as circunstâncias em que as duas mulheres foram parar ao mar. A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo requalificou todo o sistema de sinalética do Caminho de Santiago nos municípios da Azambuja, Cartaxo e Santarém. As intervenções foram feitas em mais de 230 pontos do percurso. A entidade diz que o objetivo é assegurar uma maior segurança e orientação para os peregrinos que estejam a fazer o caminho até Santiago. Já começou a 26ª edição do Festival Internacional Seixal Jazz. Amanhã tem lugar uma atuação do pianista Fred Hersch, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal. Começa pelas 22h. O evento estende-se até o dia 18 deste mês. A EDP Maratona de Lisboa 2025 acontece no dia 25 de outubro deste mês. A partida está marcada para as 08h, em Carcavelos, em frente à Nova Business School. Os 42 km finalizam no Terreiro do Paço, em Lisboa. Este ano são esperados 15 mil participantes nacionais e internacionais. E vamos fechar. Em Leiria, o Mosteiro da Batalha vai receber o Ciclo de Jazz no Mosteiro. A iniciativa conta com dois concertos marcados para os dias 19 de outubro e 23 de novembro, pelas 16h. As atuações têm lugar no Claustro Dom Afonso V. A entrada para este ciclo de jazz é livre.

Notícia de fecho do Jornal das Nove.