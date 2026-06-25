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Jornal das nove, com edição da Laura Figueiredo. E Laura, há dois lusodescendentes entre os 188 mortos na sequência dos sismos na Venezuela, número confirmado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Em entrevista à RTP, Paulo Rangel dá também conta de pelo menos 56 portugueses desaparecidos. Quanto ao número de vítimas mortais, depois de o governo regional da Madeira ter avançado durante a tarde com a confirmação de dois lusodescendentes mortos, o ministro esclarece.

Neste momento, a confirmação que nós temos é de dois. Houve alguma confusão, porque como havia um confirmado pelo governo e depois o governo da Madeira anunciou dois, pareciam três, mas um deles já estava contabilizado. Temos essa confirmação oficial. Obviamente que a situação é de tal ordem que isto é um número muito provisório. Nós temos, neste momento, também absolutamente confirmadas 56 pessoas desaparecidas. Isto não significa que não haja muitos mais incontatáveis.

Estamos a falar de lusodescendentes?

Lusodescendentes e nacionais portugueses.

Confirmação avançada há pouco por Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, em entrevista à RTP.

E Laura, há também mais de 1500 feridos na Venezuela.

Número que as autoridades estimam que venha a aumentar. Desde os dois sismos registados ontem à tarde, com intensidade superior a sete na escala de Richter, a Venezuela já registou mais de 135 réplicas, como dá conta o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez.

"Este é o maior abalo que o nosso país viveu nos últimos 30 anos. Depois dos fortes sismos de ontem às 18h, com magnitudes de 7,5 e 7,2, tivemos até à meia-dia de hoje 138 réplicas".

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela a realçar também que esta foi a catástrofe natural mais grave desde há 30 anos.

E Laura, Portugal é um dos oito países europeus que vai enviar ajuda para a Venezuela.

Na rede social X, a presidenta da Comissão Europeia confirmou que Portugal, Espanha, Itália, República Checa e também França, Alemanha, Luxemburgo e Países Baixos vão enviar ajuda imediata para a Venezuela. Ursula von der Leyen acrescenta ainda que a União Europeia está preparada para enviar mais ajuda, incluindo assistência médica. Já durante a tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, dava conta de que o envio de ajuda estava a ser coordenado com o mecanismo europeu de proteção civil.

Portugal está a organizar já um voo, já tem 53 pessoas escaladas, em que também estão seis pessoas do INEM, dois médicos, dois enfermeiros, dois tripulantes de ambulâncias. Temos a unidade de emergência e socorro da GNR, temos pessoas da Proteção Civil, todos estão já em estado de prontidão. Portanto, esta manhã estivemos a tratar disso. Pode demorar algum tempo. A Venezuela estava, disse-me o ministro, a ativar o mecanismo europeu de proteção civil, o que, obviamente, nos permite, quer nacionalmente, quer em termos europeus, responder mais agilmente.

Paulo Rangel, em entrevista à TVI, a falar sobre o envio da ajuda portuguesa para a Venezuela.

Na política nacional, foi aprovada de forma definitiva a criação da Prestação Social Única.

Foi aprovada com os votos a favor da AD, com a abstenção do PS e da Iniciativa Liberal. O Chega e a restante esquerda votaram contra. No final da votação, o Partido Socialista justificou a viabilização com as mudanças que tornaram a proposta mais humanista.

Não votamos a favor. Não votamos a favor porque é uma autorização legislativa, porque o processo legislativo merecia ter tido mais espaço, mais tempo. Mas com esta autorização legislativa, com esta proposta de lei, foi salvaguardado o essencial da proteção daqueles que precisam de políticas de inclusão. O combate à pobreza está presente neste documento. O humanismo está presente neste documento final.

Eurico Brilhante Dias, do Partido Socialista, e perante um Chega que critica a falta de critérios de rigor nesta proposta.

Aquilo que o Chega queria era simples: para além de, obviamente, quem é imigrante e vem para Portugal, tem que descontar antes de ter acesso a apoios sociais. Cinco anos, tal como acontece em Itália, cinco anos, tal como acontece na Alemanha, e aliás, na Dinamarca são nove anos. E eu pergunto-me: será Portugal um país mais rico do que algum destes três que eu mencionei?

Cristina Rodrigues, do Chega. Já o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, diz que o partido tentou negociar com todos até ao fim.

Conversamos, negociamos e dialogamos com os partidos com representatividade parlamentar, designadamente com os dois que podiam constituir a maioria necessária para que acontecesse aquilo que hoje aconteceu, que foi a aprovação da Prestação Social Única. Não tenho, quero dizer, nenhuma razão de deslealdade em nenhum dos diálogos. Foi possível chegar a um acordo com o Partido Socialista, ainda bem, não foi com o Chega.

A reação dos partidos à aprovação da Prestação Social Única. Já o ministro da Presidência afirma que o governo preferia a proposta inicial da PSU. Ainda assim, diz que os ajustes feitos não comprometem os objetivos do executivo.

No Mundial, o treino da Seleção Nacional foi cancelado devido a um alerta de tempestade.

Foi ativado o protocolo em vigor nos Estados Unidos quando uma tempestade se aproxima do centro de treinos. Ainda antes desta decisão, Pedro Neto falou aos jornalistas. O avançado português diz que a Colômbia é um adversário difícil e que o ambiente no estádio é um fator a favor dos sul-americanos. Já sobre os recordes de Cristiano Ronaldo, Pedro Neto diz que são um incentivo para todo o grupo.

Acho que acaba por ser uma motivação extra, acaba por deixar um sabor ainda melhor, no sentido de querermos ajudá-lo a conseguir esse objetivo. É uma coisa que a ele lhe falta e que ele quer muito, tanto como nós queremos. Por isso, acho que é mais uma motivação de nós conseguirmos dar esse último gosto àquilo que ele também nos deu muito.

Pedro Neto na conferência de imprensa da Seleção Nacional antes dos trabalhos de preparação para o último jogo da fase de grupos. E a esta hora, Laura, começa mais uma ronda da última jornada. Já com as seleções do grupo E, frente a frente Alemanha e Equador e ainda Costa do Marfim contra Curaçau. Diogo Varela está aqui conosco em estúdio e vai estar a acompanhar estas partidas. Diogo, boa noite. Os alemães já garantiram o primeiro lugar do grupo E, mas as restantes três seleções ainda lutam pela passagem.

Boa noite, Laura. Sim, no entanto, a Alemanha veio com tudo e até já está a vencer com apenas um minuto de jogo e marcou Leroy Sané a fazer o gol para a seleção de Julian Nagelsmann, ele que curiosamente até nem fez assim tantas rotações quanto isso. A Alemanha praticamente está na força máxima, pese embora, como tu disseste, o primeiro lugar já estava garantido. Ora, nesta altura, a Alemanha vai fazendo pleno no grupo E. No outro jogo, entre Equador e Costa do Marfim, há também gol por parte da turma africana. Marca agora a seleção dos Elefantes e adianta-se no marcador frente à frágil seleção de Curaçau, a mais pequena da história em Campeonatos do Mundo e que na última jornada conseguiu, pela primeira vez sempre, um ponto nesse empate frente ao Equador. Ora, muito rapidamente, em termos de classificação, Alemanha em primeiro, nove pontos, Costa do Marfim em segundo, agora com seis, Equador e Curaçau dividem o último lugar com apenas um ponto.

Diogo Varela com as informações da última jornada do grupo E, Alemanha e Equador, Costa do Marfim e Curaçau medem forças a esta hora. Ora, vamos também atualizar as notícias de âmbito local. Começamos em Leiria. Um homem esfaqueou uma mulher num parque de estacionamento de um centro comercial. São detalhes desconhecidos os motivos da agressão. Depois do ataque, o agressor pôs-se em fuga, acabou por ser detido em Lisboa pela PSP, no terminal rodoviário de Sete Rios. Na Grande Lisboa, este verão, a Carris Metropolitana volta a reforçar as ligações aos principais destinos balneares. A partir de 4 de julho, regressam as linhas do mar, o serviço sazonal de verão da transportadora, com ligações mais rápidas e diretas às praias da região. Até o final de agosto vai ser reforçada também a oferta de transportes para a costa da Caparica e para as praias de Sesimbra, estas últimas que vão receber duas novas ligações. Em Vila do Conde, se abrem amanhã as candidaturas à quinta edição do Programa Municipal de Apoio Social ao Arrendamento Habitacional. As candidaturas decorrem até 10 de julho, podem ser submetidas no site da Câmara Municipal ou através do Balcão Único. O programa destina-se a famílias residentes no município há pelo menos dois anos e que enfrentam dificuldades econômicas para assegurar o pagamento da renda. A Câmara Municipal de Estarreja vai entregar amanhã quase 50 bolsas de estudo a jovens do município que frequentam o ensino superior. As bolsas referentes ao ano letivo 2025/2026 preveem um apoio financeiro mensal de até €125 durante 10 meses. O investimento global da autarquia é de cerca de €40 mil. Em Oeiras, foram encontrados pela primeira vez cavalos-marinhos ao longo da costa. O registro foi feito durante mergulhos científicos do projeto Biomarcode, dedicado ao estudo dos ecossistemas costeiros. A descoberta é considerada um marco para a investigação na região. Vai permitir aprofundar o conhecimento sobre a distribuição da espécie e as condições que favorecem a presença na costa portuguesa. E acabamos em Santarém. O centro histórico da cidade volta a transformar-se a partir de hoje num grande arreal para mais uma edição dos Santos Populares. A festa estende-se até domingo. Até lá, a cidade recebe concertos, DJs, folclores, animação de rua e gastronomia.