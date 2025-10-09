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Jornal das 10, com edição do José Rafael Lopes. Luís Montenegro pede a Carlos Moedas vitória com maioria absoluta.

No comício em Lisboa, ao início da noite, o primeiro-ministro e presidente do PSD elevou a fasquia. Carlos Moedas continua sem pedir diretamente a maioria absoluta e pede apenas um reforço na votação, mas o líder dos sociais-democratas aumentou a exigência e faz uma leitura nacional dos resultados em Lisboa. Miguel Vitor Dias.

Desta vez, sem meias-palavras.

O Carlos Moedas vai continuar a ser o presidente da Câmara Municipal, agora com uma maioria absoluta, para poder cumprir todos os pontos do seu programa.

Luís Montenegro usou a expressão proibida e pediu maioria absoluta para Carlos Moedas, que continua a fugir e fica-se apenas por um pedido de reforço de votos, desta vez com um trocadilho.

Se tivermos mais votos, ainda terão mais Moedas, porque eu às vezes não podia ser totalmente Moedas, porque a minoria em que estava não deixava. Por isso, meus amigos, vamos fazer mais, vamos a isso, mais Moedas.

Carlos Moedas, que dramatiza o discurso e avisa que estas autárquicas representam a escolha entre confirmar a mudança de ciclo na cidade ou regressar à liderança socialista.

No próximo domingo não se trata só de mais umas eleições em Lisboa. Esta é uma escolha de uma vida, de uma geração. E é preciso ser claro: essa escolha dos lisboetas vai decidir o futuro da cidade, o futuro da nossa Lisboa.

Carlos Moedas com Luís Montenegro ao lado, o líder do PSD, que evitou comentar o orçamento do Estado, mas tocou nos pontos principais: a segurança, a imigração e a habitação, colocando Lisboa como um ponto de referência face ao país.

Implica ter à frente da Câmara Municipal alguém que se projeta para lá do importantíssimo trabalho que é gerir Lisboa, mas projeta-se para lá disso. Motiva, alimenta, incentiva a região, o país, a Europa e o mundo com bons exemplos de governação.

Luís Montenegro no comício de encerramento de Carlos Moedas, na cidade de Lisboa.

O Miguel Vitor Dias com os destaques do comício final de Carlos Moedas, que amanhã ainda tem um almoço com o setor cultural, que encerra com a tradicional descida do Chiado.

E com a campanha autárquica a terminar, Alexandra Leitão dramatiza o apelo ao voto, alerta para os riscos de um novo executivo de Carlos Moedas.

Que desta vez pode precisar do apoio do Chega para conseguir uma maioria de direita na vereação da Câmara de Lisboa e na Assembleia Municipal. Alexandra Leitão faz um último apelo ao voto. Diz que os eleitores ainda estão a tempo de impedir uma autarquia liderada por Moedas com o apoio do Chega.

Imaginem o que é acordar no dia 13, de manhã, na segunda-feira, com o governo PS, CDS, Iniciativa Liberal, apoiado na Câmara pelo Chega e na Assembleia Municipal pelo Chega. Imaginem o que é acordar nesse dia. E a nossa caminhada lá estará, se isso acontecesse. Lá estaremos a caminhar para, mesmo assim, mesmo que isso viesse a acontecer, evitar males maiores para a nossa cidade. Mas caros e caras amigos, caros e caras amigas, estamos a tempo de evitar amanhecer nesse dia 13. Por acaso é 13.

Alexandra Leitão, candidata da coligação Viver Lisboa, que junta PS, Livre, Bloco de Esquerda e PAN, num comício esta noite em Arroios. A candidata à presidente da Câmara avisa para o risco de um novo executivo liderado pelo PSD, CDS e também pela Iniciativa Liberal.

No Porto, o candidato independente à Câmara, Filipe Araújo, garante que sempre sentiu o apoio de Rui Moreira.

Estas declarações surgem depois de uma publicação feita por Rui Moreira na rede social Facebook, quando o presidente da autarquia, em fim de mandato, afirmou não apoiar publicamente, nem intimamente, qualquer candidatura às eleições de domingo. No penúltimo dia de campanha para as autárquicas, o candidato independente do movimento Fazer Porto preferiu destacar a confiança e o trabalho partilhado nos últimos anos. Vamos ouvir o que disse Filipe Araújo.

Nós fizemos todo um trabalho conjunto e ao longo desses 12 anos eu senti sempre, sempre, isso eu digo, intimamente, senti sempre o apoio do Rui Moreira. E eu acho que esse apoio foi aquilo que também mereceu a confiança dele para me escolher como vereador e como vice-presidente, como número dois dele ao longo de oito anos.

Filipe Araújo, candidato independente à Câmara Municipal do Porto, num registo da Agência Lusa, à margem de uma visita ao Centro Associativo dos Moradores dos blocos residenciais da Prelada.

Ainda no Porto, o candidato do Chega, Miguel Corte-Real, atira: a obra do Metrobus é uma farsa e responde ao apelo ao voto útil deixado ontem por Pedro Duarte.

O candidato do PSD, CDS e da IL tinha feito ontem o apelo aos eleitores portuenses para votarem nele próprio ou no socialista Manuel Pizarro. O adversário do Chega diz que isso seria um voto no sistema.

O que é engraçado é ver Pedro Duarte apelar a que se vote no Manuel Pizarro. Foi isso que ele disse, não foi? Pedro Duarte apelou que se votasse nele ou no Manuel Pizarro. Portanto, é a prova que está a apelar a que se vote no bloco central, a que se vote no Metrobus que não existe, a que se vote num sistema. E, portanto, é o sistema a defender-se.

Miguel Corte-Real, candidato do Chega à Câmara Municipal do Porto, que levou um burro para o percurso do Metrobus, diz que é uma brincadeira que ilustra uma obra parada.

E Pedro Nuno Santos vai suspender o mandato de deputado antes da votação do orçamento do Estado para o próximo ano.

O documento com que o governo quer gerir as contas públicas em 2026 foi apresentado esta tarde e o atual líder do PS, José Luís Carneiro, já admitiu viabilizar o orçamento de Estado. Agora surge esta notícia de que o ex-secretário-geral Pedro Nuno Santos, que é atualmente deputado, vai suspender funções a partir de 24 de outubro. Alega razões pessoais e profissionais à Agência Lusa. José Luís Carneiro diz que já tinha sido avisado de antemão, pelo próprio deputado, de que Pedro Nuno Santos iria suspender o mandato.

E as consultoras financeiras concordam que os portugueses devem mesmo pagar menos IRS em 2026.

O Ministro das Finanças disse que a esmagadora maioria dos portugueses ia ter um desagravamento do IRS a pagar no próximo ano e as consultoras fizeram as contas e sublinham que, considerando as medidas anunciadas, o IRS deve, de forma geral, ser inferior ao de 2025. Em causa está a atualização de todos os escalões do IRS em 3,51% e a redução das taxas do segundo ao quinto escalão em 0,3 pontos percentuais. As simulações de duas consultoras, a PwC e a Deloitte, partem do ponto de partida que o contribuinte mantém o mesmo salário. E estas simulações, em parceria com o Observador, dizem que, no caso da PwC, uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja na casa dos 1.200 € brutos, pode ver o IRS antes da dedução alterar, o que significa mais 31 € em carteira. Já um casal sem filhos, com os mesmos rendimentos, pode vir a ter um aumento na casa dos 63 €. A consultora Deloitte também preparou um conjunto de simulações, que partilhou com o Observador, e que ajudam a antecipar a redução do imposto. Nestas simulações, foram consideradas deduções à coleta correspondentes às despesas gerais e familiares, no valor de 250 € por sujeito passivo. Diz a Deloitte que uma pessoa solteira, sem dependentes, cujo salário esteja também na casa dos 1.200 € brutos, pode ver o IRS aumentar 37 €. Estas simulações estão todas disponíveis no site do Observador.

José, como é tradicional no fecho da campanha eleitoral, o Observador fez uma última chamada com os principais candidatos autárquicos. A esta hora vamos ouvir os candidatos à Câmara de Lisboa.

A candidata do PS, LIVRE, Bloco de Esquerda e PAN, Alexandra Leitão, não exclui entendimentos com a CDU nem com a coligação liderada por Carlos Moedas, no caso de vencer as eleições. Alexandra Leitão diz mesmo nesta última chamada que a única linha vermelha é o CHEGA.

Ganhando, como espero, sem maioria absoluta e eventualmente sem maioria absoluta, acho que, obviamente, temos que ter a humildade de saber que temos que dialogar, que temos que conversar com todas as forças políticas, não excluo nenhuma, a não ser, como já disse, o CHEGA. Mas se é para dizer que um dos parceiros possíveis é um vereador ou o PCP, pois com certeza que sim, é um dos parceiros com quem faz sentido dialogar, claramente que sim.

A última chamada de Alexandra Leitão, candidata da coligação conjunta PS, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE à Câmara de Lisboa, ao telefone com a jornalista do Observador, a Rita Tavares.

Passam oito minutos das dez da noite, José, que outras notícias estão em destaque?

O Hamas diz ter garantias de que a guerra em Gaza terminou definitivamente. O principal negociador do grupo islâmico disse numa entrevista televisiva, citada pela Reuters, que o grupo recebeu garantias não só dos Estados Unidos, mas também dos mediadores árabes e da Turquia dizem que a guerra em Gaza vai mesmo terminar. Anunciou ainda este negociador do Hamas que o acordo inclui a abertura de uma passagem em Rafah, em ambas as direções, bem como a libertação, por parte de Israel, de todas as mulheres e crianças palestinianas que estão detidas. Volodymyr Zelensky saudou o acordo para pôr fim à guerra em Gaza e manifestou a esperança de que um compromisso semelhante possa ser alcançado na Ucrânia. Citado pela Agência de Notícias EFE, o presidente ucraniano espera novidades sobre um possível acordo para a Ucrânia em breve. Para o líder ucraniano, cujo país enfrenta uma guerra há quase três anos, a paz no Médio Oriente é importante não só para a região, mas também para todo o mundo.

Notícia de fecho do Jornal das 10.