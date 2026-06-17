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10 em ponto. Jornal das 10 na Rádio Observador, edição da Laura Figueiredo. E Laura, na estreia do Mundial, Portugal empatou a uma bola com a República Democrática do Congo.

A seleção das Quinas começou o jogo a ganhar com o gol de cabeça de João Neves aos cinco minutos. A equipe da África Central acabou por empatar o jogo, já nos descontos da primeira parte, com um gol de Owissa, que apareceu sozinho na área portuguesa, teve apenas de cabecear para o fundo das redes. Na flash interview, depois do jogo, o selecionador nacional diz que apesar da derrota, é importante perceber que Portugal entrou no jogo muito bem.

É importante perceber que entramos no jogo muito bem. Até o primeiro gol, tivemos profundidade e chegamos ao último terço muito bem. O gol do Congo chega só no momento mais difícil para nós, mas acho que reagimos bem. A atitude dos jogadores foi extraordinária. Nós precisamos avaliar muito bem e crescer. Não perdemos o jogo, temos um ponto, temos mais dois jogos e a ideia é se nós queremos chegar longe na competição, jogos como hoje que possam ser o momento para chegar ao nível que precisamos dentro do mundial.

Roberto Martínez, em declarações à Sport TV. Já João Neves, marcador do único gol português, diz que o Congo veio fazer o jogo, que já era esperado.

Acho que o Congo demonstrou um jogo muito típico do Congo, desde o início até o fim, não mudaram as suas ideias de jogo. Infelizmente para nós, o gol que eles fizeram foi fruto de um esquema tático. Nós trabalhamos diariamente sobre isso e por isso ainda é mais difícil para nós digerir esse tipo de gols, mas sabemos que contra estas equipes que vão ter, se calhar, uma, duas, no máximo três oportunidades por jogo, eles vão aproveitar estes esquemas táticos para nos criar dano, e fizeram. Não é que a gente esteve mal, mas há sempre coisas a melhorar. Acho que o próximo jogo será um jogo mais bem conseguido.

João Neves, em declarações à Sport TV no final do jogo Portugal-Congo. Entretanto, Cristiano Ronaldo também já reagiu a este primeiro jogo da seleção portuguesa no Instagram, e o capitão da equipe admitiu que, e estou a citar: "Não era este o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado, cabeça levantada e foco no próximo jogo". Com este empate, Portugal fica com um ponto no grupo K. Falta ainda saber o resultado do Colômbia-Uzbequistão, que é jogado esta madrugada, às 3:00. A seleção portuguesa volta a entrar em campo dia 23 de junho, às 18:00, frente ao Uzbequistão.

E ainda no mundial, Inglaterra e Croácia ao intervalo empatadas por duas bolas.

O jogo, que já vai no intervalo, contou com dois gols de cada lado. A acompanhar esta partida está o jornalista Martim Madeira, conosco em estúdio. Martim, boa noite. O que destacas desta primeira parte Inglaterra-Croácia?

Acima de tudo, é um jogo muito equilibrado. Tanto Inglaterra como Croácia estão a ter oportunidades. Duas grandes oportunidades para a Inglaterra, uma grande oportunidade para a Croácia, nove remates para a Inglaterra, quatro para a Croácia. Surpreendentemente, há uma surpresa que até gostaria de referir. Bukayo Saka não está a jogar de início, é uma surpresa na equipe da Inglaterra. Está a jogar Noni Madueke, que é o suplente deste jogador, de Saka, no Arsenal. Acabou Madueke por ganhar um pênalti aos nove minutos. Modrić fez um pênalti de uma forma algo tonta, não é normal para um jogador tão experiente. E de facto foi pênalti para a Inglaterra, Harry Kane bateu, Livaković acabou por defender, mas o VAR mandou repetir este pênalti, porque Livaković adiantou-se na linha. Entretanto, o pênalti foi repetido e Kane marcou o primeiro para os Três Leões. Livaković para um lado, bola para o outro. Entretanto, a Croácia respondeu e fez um grande gol. Perišić acabou por receber a bola no lado esquerdo da grande área inglesa, cortou para dentro, atrasou e de fora da área, Marko Baturina com um grande remate cruzado, meteu a bola, como se costuma dizer no futebol, onde a cruz adorme, mesmo no ângulo. Não teve hipóteses Jordan Pickford para este remate da Croácia. Harry Kane acabou por responder. Está a ser acima de tudo um jogo do capitão inglês nesta partida, não tanto de Inglaterra, mas mais do capitão inglês. Harry Kane acabou por marcar um cruzamento do lado direito e com um gol de cabeça, uma marretada de cabeça lá para dentro aos 42 minutos. Harry Kane acabou por dar a vantagem à Inglaterra, fazendo o 2 x 1. Mas a Croácia, por mais impressionante que seja, conseguiu responder novamente, fez o 2 x 2 muito perto do final, já nos descontos. Um grande destaque para este gol coletivo da Croácia. Foi uma bola picada para a área inglesa. Sučić, o médio croata, apareceu isolado na cara do guarda-redes. Pickford podia ter cabeceado para a baliza, mas viu o ex-Benfica Musa aparecer, que deu assim a bola para o colega e depois de apitar Musa na cara de Pickford, conseguiu com uma raquetada meter a bola dentro da baliza. Empatou assim a Croácia. 2 x 2 neste Inglaterra-Croácia, um jogo que está bastante equilibrado.

Martim Madeira com a análise da primeira parte deste jogo entre Inglaterra e Croácia.

Ele vai estar de regresso nos próximos espaços informativos para atualizar o jogo e depois também a Minuto 90, para acompanhar os minutos finais e fazer o rescaldo deste encontro, que para já vai ao ponto: Inglaterra e Croácia, ao intervalo, tudo empatado a duas bolas. Na atualidade internacional, já são conhecidos, Laura, os 14 pontos que constam no memorando entre os Estados Unidos e o Irão.

O entendimento prevê um cessar-fogo e a abertura de negociações sobre questões estratégicas, incluindo o programa nuclear iraniano. O documento foi divulgado aos jornalistas presentes na conferência de imprensa do presidente norte-americano, na cimeira do G7, em França, António José Soares.

Os Estados Unidos, Irão e seus aliados na guerra atual declaram a cessação imediata e permanente das operações militares em todas as frentes, incluindo no Líbano. Washington e Teerão comprometem-se ainda a respeitar a soberania e integridade territorial de ambas as partes. Após a assinatura, os Estados Unidos da América vão dar início ao levantamento do bloqueio naval, que deve estar concluído no prazo de 30 dias, e comprometem-se também a retirar as suas forças das proximidades da República Islâmica no prazo de 30 dias após o acordo final. Já o Irão deverá garantir a passagem segura de navios comerciais sem quaisquer custos, desde o Golfo Pérsico até ao mar de Omã, e vice-versa. Washington, juntamente com parceiros regionais, vai também desenvolver um plano de, pelo menos, 300 mil milhões de dólares para a reconstrução e desenvolvimento econômico do Irão e compromete-se a terminar todos os tipos de sanções contra Teerão. Quanto à questão nuclear, a República Islâmica afirma que não vai adquirir nem desenvolver armas nucleares. Já sobre o material enriquecido existente, vai ser acordado um mecanismo que terá como metodologia mínima a sua diluição nas próprias instalações, sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Os Estados Unidos da América comprometem-se a emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano e produtos derivados, bem como para todos os serviços associados, e a descongelar totalmente para utilização os fundos e ativos do Irão. Ambas as partes acordam ainda iniciar negociações após a assinatura do entendimento. Vai ser também estabelecido um mecanismo para monitorizar e implementar de forma bem-sucedida o memorando e o cumprimento futuro do acordo final, acordo esse que vai ser endossado por uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O jornalista António José Soares, com o resumo dos 14 pontos do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão.

E durante essa conferência de imprensa, Donald Trump deixou ainda uma ameaça ao Irão: se o memorando não vingar em 60 dias, os Estados Unidos retomam os ataques.

O presidente norte-americano admite que a assinatura do memorando de entendimento pode acontecer já amanhã ou então na sexta-feira. Ainda assim, Donald Trump não descarta por completo a hipótese de o Irão voltar atrás.

O acordo a que chegámos com o Irão no domingo será assinado em breve, amanhã ou no dia seguinte. Coisas inesperadas acontecem com acordos. Já participei em acordos que eram tidos como garantidos, em que praticamente era impossível que não fossem assinados, e acabaram por cair. E já participei em acordos que pareciam impossíveis de concretizar e que acabaram por correr na perfeição. Mas é muito provável que venhamos a assinar o acordo. Eles também querem assinar. Acima de tudo, o Irão concordou em não produzir nem adquirir armas nucleares.

Donald Trump garante ainda que se o memorando de entendimento não vingar dentro de dois meses, os Estados Unidos vão retomar os ataques.

É um memorando de entendimento. Se não se concretizar dentro de 60 dias, não há problema, voltamos aos bombardeamentos. Não quero fazer isso porque a situação está muito boa, mas talvez tenhamos de o fazer, porque nunca lhes vamos permitir ter uma arma nuclear. Mas eles concordaram em não o fazer, e vão ver que isso está muito claro no acordo.

Declarações de Donald Trump depois do segundo e último dia da reunião do G7, onde o presidente dos Estados Unidos deixou também claro que o bloqueio norte-americano aos portos iranianos vai ficar para a história pelo sucesso.

E a marcar a atualidade nacional, está em rescaldo o incêndio em Castelo de Vide. Do combate às chamas chegaram a estar, Laura, 100 bombeiros e sete meios aéreos.

Há ainda a indicação de um ferido. É uma informação avançada à Rádio Observador por fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo. Trata-se de um bombeiro vítima de trauma. Foi considerado ferido leve. O incêndio, que começou na zona do Barrigão, na freguesia de Santa Maria da Devesa, chegou a ter duas frentes ativas, mas não colocou em risco casas ou populações. O alerta para o incêndio foi dado por volta das 17h30 de hoje.

10 minutos para lá das 10, Laura, tempo ainda nesta edição para atualizar a informação de âmbito local que está a marcar esta quarta-feira.

Começamos por Lisboa. A Câmara Municipal aprovou hoje um novo concurso para habitação de renda acessível para jovens, no âmbito do programa De Volta ao Bairro. A autarquia disponibiliza 25 habitações de um total de cerca de 700 previstas para o regresso dos jovens aos bairros históricos da cidade. O novo concurso destina-se a jovens em início de vida ativa. O candidato e todos os elementos do respectivo agregado habitacional devem ter até 35 anos de idade à data da submissão da candidatura. No Barreiro, amanhã o abastecimento de água vai ser interrompido na zona do Barreiro Velho. A interrupção tem início pelas 14h. O serviço deve ser restabelecido por volta das 18h. A suspensão deve-se a obras de ligação de novos ramais de água na Rua Miguel Bombarda. Em Vila Nova de Famalicão, já estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa de voluntariado jovem Sou Mais Voluntário. O projeto destina-se a jovens entre os 18 e os 25 anos que residam ou estudem no Conselho, estendo-se de 7 de junho a 30 de agosto. As candidaturas podem ser feitas através do Portal da Juventude de Famalicão. A vila de Vale de Santarém acolhe no início de julho o primeiro Festival de Jazz e Blues. A iniciativa é da Associação Cultural de Vale de Santarém, Identidade e Memória, e acontece entre 10 e 12 de julho. Ao palco do Jardim Público vão subir ao longo dos três dias quatro grupos de jazz e um grupo de blues. Em São João da Madeira começam amanhã as festas da cidade com as tradicionais marchas populares na Avenida da Liberdade. Os grupos começam a descer a avenida às 19h30. Vai haver, por isso, constrangimentos na circulação do trânsito, nomeadamente no Lugar da Ponte e também no troço da Avenida da Liberdade, paralelo ao Jardim Municipal. Também amanhã, mas em Ourém, arranca a Feira Ourém. Ninho Vaz Maia, Plutónio e Toy são alguns dos nomes que vão animar a festa. A principal novidade da edição deste ano é a entrada gratuita.

Ponto final nesta edição das 10 da noite com Laura Figueiredo, que está de regresso às 10h30 com a informação atualizada, mas em formato síntese. Até já, Laura.

Até já!