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10 horas . Jornal das 10, edição do jornalista João Lourenço. Carlos Moedas, Pedro Duarte e Sebastião Bugalho vão passar a vice-presidentes do PSD. O eurodeputado vai também passar a ser o porta-voz do partido.

São alterações anunciadas por Luís Montenegro, o presidente social-democrata, puxa para a direção do partido os autarcas das duas maiores cidades e também o eurodeputado Sebastião Bugalho, de 30 anos, que terá o maior lugar de destaque. Leonor Beleza mantém-se como primeira-vice social-democrata e Alexandre Poço e Inês Palma Ramalho também vão continuar na direção do PSD. De fora, fica Lucinda Damaso, até aqui a vice-presidente do Partido Social-Democrata e também vice da UGT, vai deixar a direção do partido. Noutros órgãos, há uma troca a envolver dois ministros. A lista para o Conselho de Jurisdição, que até agora era liderado por Ana Palma Martins, passa a ser encabeçada por Gonçalo Matias, ministro-adjunto e da Reforma do Estado. Já a ministra da Saúde passa a presidir à Comissão de Auditoria Financeira.

E Miguel Albuquerque vai deixar a Mesa do Congresso.

O anúncio foi feito pelo próprio ao final da tarde.

Queria informá-los que decidi, desde há uns tempos, que não me ia recandidatar a presidente do Congresso. Essa decisão é uma decisão pessoal minha e nada tem a ver, nem podia ter a ver, com qualquer atrito com a direção do partido. Eu gosto de ser claro e no tempo dos ofendidinhos, eu ainda sou um político à antiga, que digo o que tenho que dizer e não tenho medo de partir ovos.

O presidente do Governo Regional da Madeira vai ser substituído pelo presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro. Nota ainda para o Conselho Nacional, que vai ser liderado pela antiga ministra das Finanças de Pedro Passos Coelho, Maria Luís Albuquerque.

O secretário-geral do PSD está convencido de que o Orçamento do Estado vai ser aprovado no final do ano e considera que o país estaria pior a viver em duodécimos.

É o que considera Hugo Soares, em entrevista à Rádio Observador, durante a emissão que a rádio fez durante esta tarde de sábado, em Anadia, depois do chumbo do pacote laboral, que deixou tanto PSD e CHEGA de costas voltadas. O também líder parlamentar do Partido Social-Democrata mantém a convicção de que o Orçamento do Estado vai acabar por ser viabilizado.

Nós vamos trabalhar e fazer tudo para que o Orçamento do Estado seja aprovado. Há vários países que têm, há vários anos, governos em duodécimos e eles vão persistindo. Eu acho que não é o melhor. Acho que para o país era fundamental que houvesse um novo Orçamento do Estado. E repito, eu estou convencido que isso pode acontecer.

Soares, que garante que não cantou vitória no dia anterior à votação do pacote laboral, limitou-se a anunciar que havia um acordo com o CHEGA.

O ministro dos Negócios Estrangeiros critica a postura dos dois maiores partidos da oposição nas negociações da reforma laboral. Já o ministro da Presidência diz que José Luís Carneiro tem agido de forma mais radical que Pedro Nuno Santos.

São acusações que surgem na mesma linha, por parte de vários governantes diferentes, que estão presentes no Congresso do PSD, começando pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que atira críticas tanto à esquerda como à direita.

O PS pôs-se sempre à parte e forçou a UGT à parte, quis tratar a UGT como o PCP trata a CGTP e, portanto, está a retirar à UGT a sua legitimidade alargada e a ser uma espécie de corrente apenas do Partido Socialista. E depois, evidentemente, o CHEGA. O CHEGA aqui mostrou que não está à altura de governar e que, obviamente, queria fazer algo que, para além de ser populista, teria como consequência direta a baixa das pensões dos portugueses.

E no mesmo sentido vão as críticas do ministro da Presidência, António Leitão Amaro. Diz que o secretário-geral do PS está irreconhecível.

Este comportamento não é provavelmente aquilo que os portugueses esperavam da pessoa que conheciam. Agora, poderão estar a descobrir uma pessoa nova e provavelmente, se estes comportamentos continuam, é isso mesmo que vão ver. Até Pedro Nuno Santos fez um acordo sobre o IRS Jovem e viabilizou o Orçamento.

José Luís Carneiro tem sido mais radical do que Pedro Nuno Santos, é isso?

Nestas semanas, com esta postura imobilista, é uma postura mais imobilista, mais oposicionista ao país, mais bloqueadora de reformas, até que o Partido Socialista de Pedro Nuno Santos em várias coisas.

António Leitão Amaro e Paulo Rangel, em entrevista à Rádio Observador no Congresso do PSD, em Anadia.

O secretário-geral do PCP considera o chumbo do pacote laboral foi uma grande vitória dos trabalhadores.

João Raimundo afirma que os trabalhadores não vacilaram na defesa dos direitos laborais e destacou o papel da CGTP para a derrota do Governo. Em Gouveia, no Distrito da Guarda, o líder comunista avisa que a votação da passada sexta-feira comprova que a força do trabalho é maior do que a força do capital. Atacou ainda o Governo pelas manobras para a aprovação deste pacote de alteração à Lei do Trabalho. João Raimundo também atacou os restantes partidos que apoiaram esta iniciativa do Governo. Referiu mesmo que o CHEGA é um partido da farsa. Segundo o secretário-geral do PCP, está aberto um novo ciclo para que os trabalhadores possam mudar a situação social e económica em que vivem

E Donald Trump ameaça impor portagens no Estreito de Ormuz, caso não seja alcançado um acordo final com o Irão.

E é através da rede social Truth Social que o líder dos Estados Unidos deixa novas ameaças às autoridades de Teerão, depois dos responsáveis iranianos terem informado que a passagem marítima estava encerrada a todos os navios. O líder norte-americano sublinha que o memorando de entendimento assinado com o Irão prevê a isenção de portagem no Estreito de Ormuz por um período de 60 dias. Donald Trump afirma também que os Estados Unidos vão impor portagens no estreito, isto se o acordo não estiver concluído durante esse prazo, justifica a eventual introdução de portagens norte-americanas com o serviço intitulado de Anjo da Guarda, prestado pelas Forças Armadas norte-americanas aos países do Médio Oriente e como reembolso de custos passados, presentes e futuros.

E agora vamos ao mundial. A Costa do Marfim está a vencer a Alemanha, João.

E numa altura em que ambas as equipas regressam das cabines, destaque para um golo que, sem dúvida, Diogo Varela, será importante para o desfecho, não só desta partida e quem sabe do grupo E. Isto porque com este resultado, a seleção dos Elefantes fica no primeiro lugar do grupo, por isso vai obrigar a Die Mannschaft a correr atrás do prejuízo nesta segunda parte.

É uma bela surpresa. Se assim for, João, faltam 45 minutos para terminar esta partida. Ao minuto 30 marcou o capitão costa-marfinense Frank Kessié, a dar para já essa vantagem à seleção, como tu referiste, dos Les Éléphants, a seleção dos Elefantes, a Costa do Marfim, que vai batendo por 1x0 a Alemanha depois das duas seleções terem entrado a vencer na primeira jornada do grupo. Neste jogo, destaque ainda para uma história que fica também feita, um recorde, melhor dizendo, Manuel Neuer tornou-se o guarda-redes com mais jogos em Campeonatos do Mundo. Ultrapassou o Hugo Lloris, o guarda-redes francês.

Fica esse dado histórico para o guarda-redes do Bayern de Munique. Neste momento, a partida acaba de começar, minuto 45, a Alemanha que vai perdendo frente à Costa do Marfim. Vamos continuar a acompanhar esta partida na Rádio Observador.

E é o ponto final no Jornal das 10, edição do jornalista João Lourenço.