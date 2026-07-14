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Atualizar a informação. Notícias na Rádio Observador com Ricardo Loureiro. Ricardo, a Câmara de Odemira vai fiscalizar as obras feitas pelo ministro da Administração Interna.

É uma das notícias que faz manchete no Observador. O município vai avançar com uma fiscalização às intervenções urbanísticas realizadas na propriedade de Luís Neves, atual ministro da Administração Interna. Fonte oficial da autarquia confirmou ao Observador que o município vai tratar o caso de acordo com os trâmites legais. A mesma fonte adianta também que não existe qualquer processo de licenciamento em curso sobre as obras feitas pelo ministro da Administração Interna, no monte que detém em Santo António, em Odemira. Isto depois de o ministro ter dito que o processo de licenciamento estava a ser tratado.

E a vice-presidente da bancada do PS, Marina Gonçalves, diz que Fernando Alexandre deve avaliar se tem condições para continuar como ministro da Educação.

A antiga ministra e atual deputada do PS não pede diretamente a demissão de Fernando Alexandre, mas diz que o ministro deve avaliar se tem condições para continuar no cargo, depois do falhanço no processo de classificação dos exames. Em entrevista ao Observador, Marina Gonçalves diz que Fernando Alexandre deve procurar saber se consegue melhorar a gestão da pasta.

Eu não estou a dizer que se deve demitir ou não se deve demitir. Acho que não me cabe a mim sequer aqui dizê-lo. Agora, que essa avaliação deve ser feita por quem falhou redondamente naquele que é um papel central para a vida dos alunos, que foi o ministro da Educação, pois bem, eu acho que ele deve fazer essa avaliação. Mas eu, como acho que nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos e devemos ser nós a fazer essa avaliação, aquilo que eu espero e é o conselho que dou, é que o próprio ministro faça a avaliação se tem condições para se manter e, tendo, como é que gere um bocadinho melhor do que fez até agora.

Marina Gonçalves, entrevista ao Sofá do Parlamento, em que vinca ainda as condições para a legislatura durar até o fim e aponta o dedo ao governo como principal culpado pela instabilidade.

A legislatura tem quatro anos e, portanto, há sempre possibilidade e condições para chegar até o fim da legislatura. Que o governo está a fazer tudo para causar uma instabilidade brutal no país e é o único que parece querer eleições, isso eu não tenho dúvidas. Tem sido sucessivamente alvo de críticas justas em várias áreas da governação, pela forma desastrosa como gere muitos dossiês.

Marina Gonçalves, entrevista ao Observador em que, sobre o futuro do PS, diz que todos os responsáveis políticos estão a prazo nos cargos.

O secretário-geral do PCP diz que Fernando Alexandre não pode fugir ao debate na Assembleia da República.

Paulo Raimundo diz, e passo a citar: "Era só o que faltava, o governo não se fazer representar pelo ministro da Educação no debate sobre os exames nacionais". Paulo Raimundo deu como certa a admissão desta discussão de urgência requerida pelo PCP para a próxima sexta-feira. O líder comunista frisou que caberá à conferência de líderes, amanhã, deliberar sobre o debate e reiterou que seria uma desfaçatez que o governo se fizesse representar por outro governante que não Fernando Alexandre.

A conferência de líderes tem que organizar o debate, mas não tem muito pra decidir, porque é um debate potestativo e, portanto, é obrigatório que se faça. É um debate onde é convocado o governo. Nós não estamos em condições de obrigar o ministro da Educação a ir a esse debate. Estamos apenas em condições de exigir que o governo lá esteja. É isso que vai acontecer. O que eu espero é que o governo não tenha a desfaçatez de indicar outros membros do governo que não o ministro da Educação. Era só o que faltava.

O líder comunista aos jornalistas depois de uma reunião com a Federação Nacional dos Professores sobre a garantia dada por Fernando Alexandre de que os prazos para a correção dos exames serão cumpridos. Paulo Raimundo diz que o ministro não tem credibilidade para falar em cumprimento de datas.

O PS e o Chega devem inviabilizar a proposta da Iniciativa Liberal para adiar o debate do Estado da Nação.

O adiamento já foi rejeitado pelo presidente da Assembleia da República, mas a EL ainda pode recorrer para o plenário. No entanto, o PS e o Chega mostram pouca vontade de mudar a data do debate do Estado da Nação, que está marcado para esta quinta-feira. André Ventura diz que a proposta dos liberais é ridícula e passa a ideia de não se querer trabalhar. Já entre os socialistas, este pedido é visto como sendo pouco ortodoxo. Ao Observador, Mário Amorim Lopes, líder parlamentar dos liberais, já tinha adiantado que só ia recorrer da decisão caso a maioria dos partidos se alinhasse na proposta.

Governo, patrões e sindicatos voltam amanhã à concertação social, com a ministra a dizer que agora a palavra está do lado dos parceiros sociais.

É a primeira reunião depois do chumbo da reforma laboral. A ministra do Trabalho diz que agora é tempo de devolver a palavra aos parceiros sociais sobre a reforma da lei do trabalho, reforma que Maria do Rosário Palma Ramalho considera ser inevitável, que seja neste ou noutro governo. Questionada esta tarde pelos jornalistas, à margem da apresentação do relatório no Ministério do Trabalho sobre a negociação coletiva, a ministra recusou-se revelar aquilo que vai acontecer amanhã na reunião da concertação social, mas sinalizou a disponibilidade do governo para ouvir todos os parceiros sociais.

Lá por fora, o governo de Donald Trump ordenou que o Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos suspenda a maioria das abordagens e controles rodoviários de veículos.

Decisão que decorre depois de dois incidentes com tiros fatais em menos de uma semana. A decisão foi tomada sob forte pressão pública e críticas crescentes às táticas de fiscalização migratória por parte da agência de segurança.

Vamos ao desporto. Está encontrado o primeiro finalista do Campeonato do Mundo.

A Espanha bateu a França por dois a zero e ficará a conhecer o adversário no próximo domingo. A final do Campeonato do Mundo, que sairá do jogo às 20h30 de amanhã entre Argentina e Inglaterra. A Espanha, que hoje venceu então a França por duas bolas a zero.

Ricardo, vamos agora atualizar as notícias de âmbito local.

No litoral norte, na Póvoa de Varzim, entra em funcionamento a partir de amanhã a linha que permite a ligação direta ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao Polo Universitário e à Estação da Campanhã. A nova linha disponibiliza 11 viagens diárias em cada sentido e em todos os dias da semana. A oferta vem aumentar a mobilidade para quem vive no concelho, em especial para os estudantes. A PSP desmantelou um grupo criminoso que atuava no Conselho do Barreiro, segundo a Esquadra de Investigação Criminal do Barreiro, que conduziu a investigação. O grupo dedicava-se ao tráfico de droga e outros crimes associados à criminalidade violenta. A operação policial terminou com a detenção de nove pessoas, sete ficaram em prisão preventiva após o primeiro interrogatório judicial. Em Sintra, uma operação de fiscalização da PSP detectou falhas de segurança num restaurante na freguesia de Algueirão-Mem Martins. A ação identificou diversas infrações de natureza econômica, fiscal e de segurança, como a ausência de sinalização obrigatória relativa ao sistema de videovigilância. A operação culminou com o levantamento de quatro autos de contraordenação e a comunicação dos factos às entidades competentes.

Está feito o jornal das 10h00.