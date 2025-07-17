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São agora 11 horas. Atualizamos as notícias com a Laura Figueiredo, na Rádio Observador. A Câmara Municipal de Loures revela que das 55 famílias que ocupavam as construções precárias demolidas no bairro do Talude Militar, 25 não recorreram aos serviços sociais e das 30 que o fizeram, algumas não aceitaram as soluções.

Em comunicado, a autarquia explica que 14 famílias encontraram uma alternativa junto de familiares ou amigos, uma família recusou o apoio disponibilizado e sete não manifestaram interesse nas soluções apresentadas. Na mesma nota, é indicado que a autarquia já solicitou uma reunião com caráter de urgência ao primeiro-ministro, com vista à definição de soluções conjuntas para os desafios que as autarquias enfrentam no domínio da habitação e da ocupação ilegal. A Câmara realça também que até março deste ano estavam identificadas cerca de 40 construções precárias, mas neste mês verificou-se um aumento de mais de 152 construções, o que alertou a autarquia para um crescimento acelerado e descontrolado deste tipo de construções ilegais. No mesmo comunicado, a autarquia relembra ainda que a Polícia Municipal e os fiscais da Câmara realizam operações de monitorização diárias, neste e noutros locais, e sempre que identificam a existência de uma nova construção deste tipo, os ocupantes são de imediato alertados da situação de ilegalidade em que se encontram e encaminhados para os serviços sociais da Câmara Municipal de Loures.

Laura, há uma nova polêmica no setor da saúde. O Hospital de Braga fez contratos milionários com uma empresa privada do diretor do serviço de oftalmologia do mesmo hospital. Esta é uma notícia que está a ser avançada pela CNN Portugal.

Desde 2019, ano em que o hospital passou das PPPs para as mãos do Estado, foram feitos contratos no valor de mais de €27 milhões. Já em 2025 e em 2024, em três ajustes diretos, foram entregues mais de €9 milhões para consultas, cirurgias e injeções, entre outros, à Iberoftal, empresa que pertence a Fernando Vaz, o diretor do serviço de oftalmologia do Hospital de Braga. Fernando Vaz é também coordenador de oftalmologia do Instituto CUF Porto e do Hospital CUF Porto, contrariando o que está previsto na lei para os médicos que exercem direções de serviço no Serviço Nacional de Saúde. À CNN, o advogado Paulo Veiga e Moura diz que se trata de um caso claro de conflito de interesses e de total incompatibilidade, que pode vir a revelar existência de matéria de foro criminal. Este é um caso que se arrasta há 15 anos e que levou ao afastamento de Fernando Vaz da direção do serviço de oftalmologia do Hospital de Braga. A TVI, a administração do hospital, admite que ao longo dos últimos anos não houve qualquer análise da situação, nem sequer um pedido de parecer, e assume que só agora está a ser feita uma avaliação interna do caso, nomeadamente à eventual situação de incompatibilidade, mas adianta a televisão que Fernando Vaz vai mesmo ser substituído. O Conselho de Administração do hospital quer colocar em prática novas regras para os médicos. A TVI contactou Fernando Vaz, que não quis prestar esclarecimentos, no entanto, fonte próxima do médico garante que há vários meses que andava a pedir para ser afastado.

Laura, falamos agora do assunto que marcou esta tarde de quinta-feira, o debate do Estado da Nação. O governo anunciou a atribuição de um novo bônus para os reformados, bem como descidas no IRC e apoios para os professores.

Alguns dos vários anúncios feitos pelo primeiro-ministro no debate desta tarde na Assembleia da República. Depois de no ano passado ter anunciado o bônus extraordinário para os pensionistas na festa de Pontal, desta vez Luís Montenegro deixou o anúncio no Parlamento.

Amanhã mesmo, o Conselho de Ministros vai aprovar a atribuição de um suplemento extraordinário a todas as pensões até €1.567,50. Terá o valor de €150 para as pensões entre €522,50 e os €1.045. E terá o valor de €100 para todas as pensões entre €1.045 e €1.567,50.

Luís Montenegro a remeter esse bônus para setembro, a poucas semanas das eleições autárquicas. A par deste bônus, o primeiro-ministro deu também conta de que já amanhã o governo vai aprovar uma nova lei para descer o IRC.

O Conselho de Ministros aprovará a proposta de lei de redução do IRC a submeter a esta Assembleia da República. Assim, o IRC descerá para 19% em 2026, 18% em 2027 e 17% em 2028.

A proposta terá, depois, que ser discutida na Assembleia da República, mas ainda sobre impostos, o chefe do governo adianta que as tabelas de retenção na fonte do IRS vão ser publicadas já na segunda-feira e com esta publicação, a descida do IRS vai sentir-se já em agosto, dando esse sinal de incentivo ao consumo no verão. Também os professores tiveram novidades com o anúncio do alargamento do subsídio de mobilidade para todos os docentes da escola pública. Ainda na fase de debate, Luís Montenegro negou a existência do princípio de acordo, que tinha sido anunciado por André Ventura, acordo para mudar a lei da nacionalidade. Ora, Luís Montenegro diz que não sabe do que se trata. André Ventura vai mais longe e diz que há princípios de entendimento em várias outras matérias.

Laura, no final do debate do Estado da Nação, que terminou perto das 8 p.m., André Ventura garantiu que vai apresentar os nomes do governo-sombra do Chega antes de serem retomados os trabalhos parlamentares em setembro.

O presidente do Chega admite que, para já, está ainda a ultimar convites, mas espera ter o executivo pronto nas próximas semanas.

Agora que terminou a sessão parlamentar, estou a ultimar os convites para isso também. Vamos fazer uma sessão de apresentação pública e espero que o possa fazer, como disse, nas próximas semanas. Já endossei convites. Falta-me finalizar algumas pessoas e algumas áreas. Espero fazê-lo nas próximas semanas, até porque é importante começar a próxima sessão legislativa já com o governo-sombra a escrutinar a ação do governo. Como disse desde o início, isso não impedirá Que nestas áreas que hoje referimos, como para indo de encontro àquilo que foram as questões feitas, como noutras áreas que não podemos antecipar agora, mas que certamente acontecerão, possamos ter acordos pontuais para resolver problemas pontuais.

Também no final do debate, José Luís Carneiro apontou lacunas em vários setores como o da educação, habitação e economia, mas destaca como o principal problema a saúde. Ainda assim, o líder do Partido Socialista diz estar satisfeito por Luís Montenegro aceitar a proposta da criação de unidade de coordenação para emergências hospitalares.

É bom que o primeiro-ministro tenha dito que aceitava a proposta que tínhamos feito, nomeadamente para criarmos uma estrutura permanente de coordenação da emergência hospitalar, porque essa estrutura de coordenação permanente permitirá evitar este espetáculo lamentável de várias entidades a desresponsabilizarem-se e ninguém assumir as responsabilidades, nomeadamente da parte do Ministério da Saúde e do próprio primeiro-ministro.

Sobre o pedido de clarificação em relação a um parceiro estratégico, José Luís Carneiro está satisfeito com a resposta do primeiro-ministro, que disse que não há acordo com o Chega e que confirma que sem o Partido Socialista não há Bloco Central.

Laura Figueiredo, são agora 11:07. Temos ainda tempo para atualizar a informação de âmbito local.

Em Leiria, a Polícia Judiciária apreendeu mais de 200 quilos de cocaína que estavam escondidos em areia para gatos. A investigação surge na sequência de suspeitas relativamente à atividade de uma empresa sediada em Gondomar. Foram importadas mais de 25 toneladas de areia sanitária para gatos a partir do Brasil. Um dos sacos testados continha droga. Foram, entretanto, detidos dois suspeitos por serem os destinatários da carga e por pertencerem a uma rede internacional de tráfico de estupefacientes. Em Santarém, sete pessoas foram detidas, também por tráfico de droga. Mais de 60 mil doses de haxixe foram apreendidas. Os detidos esperam agora o primeiro interrogatório judicial e a aplicação de medidas de coação. Em Lisboa, a circulação entre o IC 17 e a CRIL vai estar condicionada a partir de amanhã, entre às onze da noite e às cinco da manhã. De sexta-feira a domingo, o trânsito vai estar condicionado devido a trabalhos de manutenção no separador central. A Infraestruturas de Portugal informa que os constrangimentos acontecem entre o nodo IC 22 e o nodo A1, no sentido Algés-Sacavém, com a supressão da via da esquerda. Em Aveiro, está concluído o projeto para proteger e reforçar as comunicações militares contra ameaças. Trata-se de um projeto europeu. Foi desenvolvida uma rede aplicada à gestão e controle de rádios táticos em ambientes de elevada exigência para assegurar comunicações seguras. Coimbra vai contar com mais uma sessão da Feira do Livro. A Praça da Califórnia recebe a iniciativa de 18 de julho até 17 de agosto. A Feira do Livro está aberta entre as 15h30 e a meia-noite. O Maia Blues Fest está de regresso ao município para a sétima edição. Esta iniciativa tem como objetivo divulgar e valorizar o gênero musical blues. Conta com a presença de artistas portugueses, norte-americanos, polacos e belgas. O festival acontece no auditório exterior do Fórum da Maia nos dias cinco, seis e sete de setembro.

E fechamos assim o Jornal das 11, teve edição da Laura Figueiredo.