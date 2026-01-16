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Vamos às notícias . Jornal das 11, edição com a Diana Rosa. Diana, estamos a uma hora de terminar esta campanha para as presidenciais. Os candidatos dão o tudo por tudo num apelo ao voto útil. António José Seguro, por exemplo, já aponta à segunda volta das eleições.

Diz aos apoiantes que ainda tem três semanas de campanha pela frente. Seguro volta a apelar ao voto de todos os progressistas e moderados, apesar de pedir cautela com as sondagens, já se vê lá mesmo na segunda volta.

Não vou fazer mais agradecimentos esta noite, porque pelas minhas contas ainda temos mais três semanas pela frente para vencermos estas eleições. Mas tenho uma boa notícia para vos dar. Podem tirar a segunda-feira para descansar. Mas daqui até domingo, às 19h, nós temos que trabalhar e muito. Por uma razão muito simples que todos sabemos: ninguém é eleito presidente da República pelas sondagens.

António José Seguro a encerrar a campanha eleitoral no Fórum Lisboa, insiste que não é indiferente passar em primeiro ou em segundo lugar à segunda volta, ficando assim à frente de André Ventura. Referir que Manuel Alegre esteve hoje presente na plateia a apoiar o candidato do Partido Socialista.

Já Gouveia e Melo terminou a campanha com avisos à direita. O almirante afirma que a probabilidade de André Ventura ser eleito é zero.

No comício de encerramento da campanha em Lisboa, puxa pelos galões para dizer que não se arrepende de ter embarcado na missão de ser candidato a Belém. O almirante volta a atirar André Ventura e deixa um aviso à direita.

Há um candidato que não quer ser presidente da República, mas que quer baralhar, que quer confundir os portugueses. E sabemos que, sendo um processo de duas voltas, a probabilidade de conseguir chegar à Presidência da República é quase zero. Mas mesmo assim, por motivos partidários, puramente, não por respeito ao que é uma eleição presidencial, concorreu à Presidência da República. Depois temos candidatos partidários que, se por acaso os portugueses cometerem esse erro, estão a meter partido. A vitória é do partido, não é do candidato.

Já aos eleitores de esquerda.

Terão que pensar seriamente se o vosso voto útil vai contribuir para, numa segunda volta, estarem confrontados com uma direita que se pode unir a um candidato de direita, e esse candidato chama-se André Ventura, e acabar com um presidente radical no mais alto cargo da nação.

No Pátio da Galé, em Lisboa, Gouveia e Melo contou ainda com o apoio do antigo líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos. O almirante defende que quer ser um ponto de convergência para evitar extremismos na Presidência da República.

João Cotrim de Figueiredo já fez as contas para ver se passa à segunda volta e não tem dúvidas: tem de ser a cara do voto útil.

Contas à esquerda, contas à direita. O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal considera que votar em todos os outros oponentes é um desperdício.

O voto útil não é um truque, é um ato consciente de quem percebe o que está em causa. É garantir que a segunda volta não é uma escolha entre António José Seguro e André Ventura, entre o sono e o pesadelo. Façam o vosso voto contar. Não o desperdicem votando nos que não passarão à segunda volta, Marques Mendes ou Gouveia e Melo. Votar em Marques Mendes, Gouveia e Melo ou Ventura é, na prática, eleger António José Seguro. É isso que querem?

A pergunta de João Cotrim de Figueiredo, que deixa ainda várias queixas, mas acredita que é capaz de chegar à segunda volta.

Esta nossa, esta vossa campanha já fez história. Com menos meios, menos dinheiro, menos eleitorado inicial, menos cobertura mediática. Apesar de ao princípio só nós acreditarmos, apesar das dificuldades que fomos tendo e apesar dos ataques brutais, esta candidatura vai conseguir chegar à segunda volta.

Cotrim de Figueiredo num comício em Braga para encerrar a campanha eleitoral.

Marques Mendes promete ser diferente dos outros presidentes da República.

Em Lisboa, o candidato apoiado pela AD juntou vários apoiantes para um último apelo ao voto e distanciou-se dos outros titulares do cargo.

Serei um presidente diferente dos meus antecessores, porque as circunstâncias são radicalmente diferentes. Não é nenhuma crítica. É o exercício da diferença. E serei também diferente da generalidade dos meus adversários nesta eleição, porque a maior parte deles está aqui para fazer prova de vida e não tanto para servir Portugal.

Quem esteve presente a apoiar Marques Mendes foi Leonor Beleza, que deixou um recado a certos apoiantes do PSD.

Perdoem-me que falo assim, que tenho muita dificuldade, com toda a liberdade que nós todos temos, tenho muita dificuldade em que haja militantes do PSD que não partilhem conosco esta necessidade de garantir condições ao governo de governabilidade.

O recado de Leonor Beleza, que esteve hoje a apoiar Marques Mendes nesta última corrida às eleições presidenciais.

Seguimos com o futebol. O Sporting venceu esta noite em Alvalade o Casa Pia por 3x0.

Com dois gols de Geny Catamo, ainda na primeira parte, no segundo tempo foi Daniel Bragança fechar a vitória aos 78 minutos. No final do jogo, Rui Borges, técnico do Sporting, revela dificuldades em perceber a dinâmica da equipe adversária, mas fala num resultado justo.

O primeiro gol desbloqueou um pouco nesse sentido, ganhamos também confiança. Depois uma segunda parte onde claramente controlamos o jogo com mais qualidade, boa intensidade, boa reação já perda, não deixamos o Casa Pia criar nada de extraordinário perto da nossa baliza. Continuou um pouco esse jogo mais na procura da sua referência, mas controlamos muito bem isso, os dois médios muito bem, Simões Moreira também esteve muito bem, um grande jogo. Por isso acho que foi um resultado que acaba por ser justo.

Do lado do Casa Pia, apesar da derrota, o treinador Álvaro Pacheco destaca o bom desempenho dos jogadores e já tem em vista os próximos desafios.

Testar essas ideias que nós tivemos em cinco treinos contra o Sporting, acho que os meus jogadores no início do jogo deram uma grande resposta, mas penso que a segunda parte foi diferente daquela primeira, em que conseguimos equilibrar, conseguimos dividir, conseguimos criar oportunidades, conseguimos criar também no nosso processo ofensivo algum desconforto do Sporting, e o Sporting acaba por fazer o terceiro gol mais de uma perda de bola nossa, em que o nosso jogador tem uma perda de bola, o Sporting numa transição, que são muito fortes, consegue fazer o terceiro gol.

Declarações de Rui Borges e Álvaro Pacheco na flash interview da Sport TV. Sporting 3, Casa Pia 0, foi o resultado do jogo desta noite na abertura da jornada 18 da Liga Portugal Betclic.

Vamos a outras notícias também em destaque a esta hora.

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso de um feto encontrado morto no hospital da CUF Tejo, em Lisboa. A CNN Portugal tinha hoje avançado que uma mulher grávida de 30 semanas deu à luz numa das casas de banho da unidade hospitalar, terá tentado desfazer-se do corpo. A Procuradoria-Geral da República confirma a instauração de um inquérito. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Na Ucrânia, as escolas vão fechar durante duas semanas em Kiev. É o que anuncia hoje o presidente da Câmara Municipal da capital ucraniana, em causa os sucessivos apagões causados pelos ataques russos às infraestruturas energéticas do país. A Câmara de Kiev limitou também o uso de eletricidade para a iluminação pública numa semana em que o presidente ucraniano decretou estado de emergência no país.

Fica por aqui o jornal das 11 com a Diana Rosa.