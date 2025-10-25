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São 14h. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. Dois da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador. José Luís Carneiro acusa o governo de se manter no caminho da insensibilidade e da desumanidade. Isto a falar da nova Lei da Nacionalidade. O secretário-geral do PS falou aos jornalistas à margem de um encontro com militantes em Braga para discutir o Orçamento de Estado. Destaca então o esforço que o PS fez, sem sucesso, para conseguir uma solução mais equilibrada, sem fragilizar as pessoas mais indefesas. José Luís Carneiro diz que não houve acordo em relação a várias propostas socialistas e lamentou que o governo optasse por se manter no caminho da insensibilidade e da desumanidade. Sublinhou também que o PS nunca pediu que a Lei da Nacionalidade fosse alterada por entender que não havia qualquer problema com a versão atual. E, por enquanto, o Presidente da República não vai comentar a Lei da Nacionalidade. Prefere esperar pela votação final na Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que falar antes do dia 28 de outubro, o dia da votação global do diploma no Parlamento, seria prematuro.

Eu aguardo pelo diploma que saia e seja enviado para Belém para me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado esse diploma, a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção de juiz. É outro diploma, portanto, terei de esperar pelo outro diploma para realmente poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na Assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da Assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

Declarações do Presidente da República no primeiro dia da deslocação às ilhas das Flores e Corvo, nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa, que se pronunciou também sobre a substituição do presidente do INEM, diz que aconteceu dentro do quadro legal e é, por isso, uma decisão que deve ser respeitada. Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que esta mudança foi feita de acordo com os critérios da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O chefe de Estado espera agora que o serviço cumpra bem a missão.

Aquilo que eu soube é que foi de acordo com critérios do CRESAP. Portanto, houve o cumprimento das condições da lei, o que significa que foram apresentadas candidaturas, houve quem se candidatasse, houve quem não se candidatasse e dentre os candidatos foram estabelecidas prioridades. Uma hierarquia na aplicação dos critérios deu um determinado resultado. É uma aplicação da lei e nesse sentido há que respeitar a aplicação da lei.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira, na Ilha das Flores, a defender o processo administrativo da substituição do presidente do INEM. O chefe de Estado afirma que, teoricamente, esta é uma boa decisão. E ainda em matéria de saúde, a ministra anunciou uma via verde para contratar médicos tarefeiros. A regulamentação aprovada em Conselho de Ministros tem como objetivo disciplinar os valores pagos aos médicos em prestação de serviços e prevê também um regime de incompatibilidades. A ministra Ana Paula Martins diz que esses médicos podem voltar ao trabalho, à tarefa, no Serviço Nacional de Saúde, mas têm de se voltar a vincular.

O que nós pretendemos é que seja, de facto, nas situações onde há necessidade, efetivamente, onde os nossos recursos humanos não conseguem responder. E para isso também criámos, neste regime, até a possibilidade de médicos que estando nas condições de incompatibilidade, possam reconsiderar e voltar a ver a possibilidade de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde.

Outra novidade deste Conselho de Ministros é que a primeira urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal no início do próximo ano, dedicada à especialidade de ginecologia e obstetrícia. A Ministra da Saúde anunciou também uma nova unidade de combate à fraude no SNS, que vai ser coordenada pela Polícia Judiciária. E sobre isto, José Luís Carneiro diz que o governo tem sido um falhanço completo na saúde. Em declarações aos jornalistas a partir de Braga, à margem de uma sessão com militantes do PS, deu como exemplos as mais recentes e sucessivas substituições na liderança do INEM. O secretário-geral do PS olha para o anúncio feito esta sexta-feira por Ana Paula Martins, o da criação das urgências regionais, como o reconhecimento do falhanço do plano do governo apresentado há um ano e meio. José Luís Carneiro falou ainda no aumento das listas de espera para as cirurgias oncológicas e ao caos nas urgências da Península de Setúbal e na Grande Lisboa. Ainda na política, André Ventura diz que eram precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem. Uma referência feita a António de Oliveira Salazar, que foi feita numa entrevista à Sic Notícias esta noite, mas coincide uma pergunta sobre como o líder do Chega pretende cumprir a promessa de instaurar a Quarta República. André Ventura diz ser democrata por natureza. Ainda assim, invoca o tempo da ditadura.

Olha, eu vou usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão.

Quer responder à minha pergunta?

Deixe-me usar esta expressão. Eu sou um democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que, de facto, faz sentido. De facto, não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares, porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso três Salazares para pôr isto na ordem.

Ventura justificou ainda a descrença no atual regime com a corrupção política e diz mesmo que há uma epidemia de corrupção em Portugal e alega que as palavras são de António Ramalho Eanes. E no Partido Socialista há quem tenha engolido o sapo e apoie a candidatura de António José Seguro e há quem ainda resista. A expressão é de Álvaro Cunhal e foi usada na segunda volta das presidenciais de 1986, numa tentativa de aliviar a consciência comunista. Na altura, o sapo a engolir era Mário Soares. Agora o dilema chegou ao PS com outros contornos e por antecipação. Há uns dias, o PS oficializou o apoio a António José Seguro e esta semana vários socialistas inclinaram-se para o mesmo caminho por necessidade estratégica, mesmo que a contragosto. Outros, como Eduardo Ferro Rodrigues, continuam a adiar uma decisão. Ao Observador, o antigo líder admite que desde 1980 que vota no candidato presidencial apoiado pelo PS. Desta vez, diz que está mesmo em reflexão e ainda à espera dos debates. Este é um artigo assinado pela grande repórter Rita Tavares, da editoria de política do Observador, que faz manchete a esta hora e que pode ler com mais detalhe em observador.pt. Há ainda espaço para falar de atualidades internacional. O enviado de Vladimir Putin a Washington acredita que a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia estão bastante próximos de uma solução diplomática de paz. Isto dito numa entrevista à CNN, em que o enviado do Kremlin disse que os três Estados estão, na verdade, bastante próximos de chegarem a uma solução diplomática. Kirill Dmitriev considera que é um grande passo para o presidente Zelensky admitir que se tratam de linhas de batalha e sublinha que a anterior posição do líder ucraniano era que a Rússia deveria sair completamente. O enviado da Rússia esclareceu ainda que a cimeira em Budapeste, onde estava previsto um encontro entre Putin e Trump, não foi cancelada, mas sim apenas suspensa. E a fechar, as Forças Armadas norte-americanas têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir a adesão do Hamas e de Israel ao cessar-fogo. Isto depois do acordo que foi assinado entre as duas partes, com a intervenção dos Estados Unidos. É então o que avança o New York Times, que cita fontes do exército norte-americano e israelita. Os drones têm sido usados para vigiar a atividade no terreno da Faixa de Gaza, tendo o consentimento de Israel para o fazer. É o ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui. Está de regresso às 14h30 com o Síntese.