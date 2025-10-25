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Três horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite. Três da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos com a Lei da Nacionalidade. José Luís Carneiro acusa o governo de se manter no caminho da insensibilidade e da desumanidade. O secretário-geral do PS falou aos jornalistas à margem de um encontro com militantes esta sexta-feira em Braga para discutir o Orçamento do Estado para 2026. Destaca o esforço que o PS fez, sem sucesso, para conseguir uma solução mais equilibrada, sem fragilizar as pessoas mais indefesas. José Luís Carneiro disse que não houve acordo em relação a várias propostas socialistas e lamentou que o governo optasse por se manter no caminho da insensibilidade e da desumanidade. Sublinhou que o PS nunca pediu que a Lei da Nacionalidade fosse alterada, assim é que é, por entender que não havia qualquer problema com a versão atual. E, por enquanto, o presidente da República não vai comentar essa Lei da Nacionalidade e por isso prefere esperar pela votação final na Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas nos Açores, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que falar antes de 28 de outubro, dia da votação global do diploma no Parlamento, seria prematuro.

Eu aguardo pelo diploma que saia e seja enviado para Belém para me pronunciar sobre ele. Também sei que foi separado desse diploma a matéria da proposta que havia de perda de nacionalidade em determinadas circunstâncias, com intervenção de juiz. É outro diploma, portanto terei de esperar pelo outro diploma para realmente poder pronunciar. Até lá é prematuro. Ainda está na Assembleia, ainda não houve votação final global. Há que respeitar a competência, que é uma competência exclusiva da Assembleia e no tema da nacionalidade é uma competência muito importante, porque se exige uma maioria qualificada.

Declarações do Presidente da República no primeiro dia da deslocação às Ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa, que também se pronunciou sobre a substituição do presidente do INEM, diz que aconteceu dentro do quadro legal e, por isso, é uma decisão que deve ser respeitada nos Açores. Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que esta mudança foi feita de acordo com os critérios da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O chefe de Estado espera agora que o serviço cumpra bem esta missão.

Aquilo que eu soube é que foi de acordo com critérios do CRESAP. Portanto, houve o cumprimento das condições da lei, o que significa que foram apresentadas candidaturas, houve quem se candidatasse, houve quem não se candidatasse, e dentre os candidatos foram estabelecidas prioridades, uma hierarquia na aplicação dos critérios, deu um determinado resultado. É uma aplicação da lei e, nesse sentido, há que respeitar a aplicação da lei.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira na Ilha das Flores, a defender o processo administrativo de substituição do presidente do INEM. O chefe de Estado afirma que teoricamente é uma boa decisão. E ainda sobre saúde, a ministra anunciou uma via verde para contratar médicos tarefeiros. A regulamentação aprovada em Conselho de Ministros tem como objetivo disciplinar os valores pagos aos médicos em prestações de serviços e prevê um regime de incompatibilidades. A ministra Ana Paula Martins diz que esses médicos podem voltar ao trabalho, à tarefa no Serviço Nacional de Saúde, mas antes têm de se voltar a vincular.

O que nós pretendemos é que seja, de facto, nas situações onde há necessidade, efetivamente, onde os nossos recursos humanos não conseguem responder. E para isso também criámos, neste regime, até a possibilidade de médicos que estando nas condições de incompatibilidade, possam reconsiderar e voltar a ver a possibilidade de trabalharem no Serviço Nacional de Saúde.

Outra novidade deste Conselho de Ministros é que a primeira urgência regional vai começar a funcionar em Setúbal no início do próximo ano e é dedicada à especialidade de ginecologia e obstetrícia. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, anunciou também uma nova unidade de combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde, que vai ser coordenada pela Polícia Judiciária. José Luís Carneiro diz que o governo tem sido um falhanço completo na saúde. Em declarações aos jornalistas em Braga, José Luís Carneiro deu como exemplos as mais recentes e sucessivas substituições na liderança do INEM. O secretário-geral do PS olha para o anúncio feito esta sexta-feira por Ana Paula Martins como o reconhecimento do falhanço do plano do governo apresentado há um ano e meio. José Luís Carneiro falou ainda no aumento das listas de espera para cirurgias oncológicas e ao caos nas urgências na Península de Setúbal e na Grande Lisboa. E na política, André Ventura diz que eram precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem. A referência feita a António de Oliveira Salazar foi feita numa entrevista na SIC Notícias, na sequência de uma pergunta sobre como o líder do Chega pretende cumprir a promessa de instaurar a Quarta República. André Ventura diz ser democrata por natureza. Ainda assim, invoca o tempo da ditadura.

Eu vou usar uma expressão, eu sei que é um risco, mas vou usar esta expressão.

Quer responder à minha pergunta?

Deixe-me usar esta expressão. Eu sou um democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto faz sentido. De facto, não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares, porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso três Salazares para pôr isto na ordem.

Ventura justificou ainda a descrença no atual regime com a corrupção na política. Diz que há uma epidemia de corrupção em Portugal e alega que as palavras são de António Ramalho Eanes Falamos ainda de atualidade internacional. O enviado de Vladimir Putin a Washington acredita que a Rússia, os Estados Unidos e a Ucrânia estão bastante próximos de uma solução diplomática de paz. Numa entrevista à CNN, o enviado do Kremlin disse que os três Estados estão, na verdade, bastante próximos de chegarem a uma solução diplomática. Dmitri F. considera que é um grande passo para o presidente Zelensky admitir que se tratam de linhas de batalha e sublinha que a anterior posição do líder ucraniano era que a Rússia deveria sair completamente. O enviado russo esclareceu ainda que a cimeira em Budapeste, onde estava previsto o encontro entre Putin e Trump, não foi cancelada, mas sim suspensa. E as Forças Armadas norte-americanas têm usado drones de vigilância na Faixa de Gaza para garantir a adesão do Hamas e de Israel ao cessar-fogo. Isto já depois do acordo que foi assinado entre ambas as partes, com a intervenção dos Estados Unidos. É então o que avança o New York Times, que cita fontes do exército norte-americano e israelita. Os drones têm sido usados para vigiar a atividade no terreno da Faixa de Gaza, tendo consentimento de Israel para o fazer. E a fechar. Este sábado, os sócios do Benfica são chamados às urnas para eleger o próximo presidente do clube. É um processo eleitoral muito concorrido. Há seis candidatos na corrida à presidência do Benfica. Alguns já conhecem os cantos à casa, mas ainda há quem tente de novo assumir a liderança do Clube da Luz, sendo que, José Rafael Lopes, há um número mágico.

51% dos votos assegura uma eleição imediata à primeira volta. Nas eleições do Benfica, o caso ficaria logo resolvido, mas não é certo que nenhum deles o consiga. Vamos à contagem. A começar com o incumbente Rui Costa.

Queremos um Benfica grandioso em todas as frentes, um clube moderno, único e vencedor.

Rui Costa é o atual presidente do Benfica, procura a reeleição. Aos 53 anos, tem passado como presidente, dirigente e antiga glória do clube encarnado. Rui Costa chegou à presidência do clube após a demissão de Luís Filipe Vieira. Agora volta a apresentar-se ao sufrágio nas eleições mais concorridas de que há memória no clube. Quem também está de regresso é Luís Filipe Vieira, empresário com 76 anos.

Sou o único candidato que não tem riscos para os benfiquistas. Votar em mim não é um tiro no escuro.

Vieira foi o presidente do Benfica entre 2003 e 2021. É o mais titulado na história do clube, com destaque para 22 títulos no futebol masculino. Deixou o clube de forma precoce devido a suspeitas de vários crimes na Operação Cartão Vermelho. Na corrida eleitoral, há um candidato que volta a apresentar-se ao sufrágio após ter falhado a eleição no passado. João Noronha Lopes encabeça a lista E.F.

Passei o último ano a preparar-me para isto. Estudei o clube, reuni com muitos clubes estrangeiros e, principalmente, tive a preocupação de reunir uma equipa.

Formado em Direito, perdeu as eleições para Vieira em 2020, onde alcançou 34% dos votos. Agora pretende melhorar e vencer o ato eleitoral. No currículo, conta com uma passagem no clube como vice-presidente de Manuel Vilarinho. A lista B na corrida à presidência é encabeçada por Martim Meyer.

A nossa proposta é a única que explica como pôr o Benfica de novo no caminho das vitórias do futebol.

Gestor com 51 anos, é candidato pela primeira vez. Martim Meyer não tem ligações à gestão recente do clube. Gere empresas do ramo automóvel e da mobilidade desde 2012. Agora pretende ser presidente do Benfica. A lista C conta com João Diogo Mantegas como líder.

Queremos devolver ao Benfica tudo aquilo que o Benfica nos deu. Fazemos com sentido de responsabilidade e com plena convicção de um amor profundo.

Aos 42 anos, o advogado é candidato pela primeira vez à direção do Benfica. João Diogo Mantegas é professor convidado na Liga Business School. Agora pretende, também ele, ser o próximo presidente do Clube da Luz com a candidatura "O Benfica Vencerá". A lista de candidatos fecha com a candidatura de Cristóvão Carvalho.

Pensei um Benfica ambicioso, pensei um Benfica europeu.

O advogado de 53 anos é também candidato pela primeira vez. Fez carreira em Direito e tem como baluarte a gestão financeira do clube encarnado.

O jornalista José Rafael Lopes com o perfil dos candidatos à presidência do Benfica. Seis candidatos, apenas um pode vencer. As eleições podem até nem ficar já resolvidas, caso seja preciso uma segunda volta, que já está marcada para o dia 8 de novembro. Nas eleições do Benfica votam mais de 160 mil sócios. Há 108 assembleias de voto espalhadas por Portugal e pelo mundo, sendo o Pavilhão da Luz o local com mais afluência. As urnas abrem bem cedo, logo a partir das 08h30. Fecham quando forem 22h. A Rádio Observador tem preparada uma emissão especial para acompanhar as eleições no Benfica. Contamos com reportagem, análise e acompanhamento ao segundo pari passu do ato eleitoral. É o ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui, mas está de regresso às 15h30 com a síntese.