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Três horas. As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. A três semanas da segunda volta, António José Seguro entra de novo na campanha com o pé direito, com vários apoios da direita. São já várias as figuras que entre Seguro e Ventura escolheram declarar apoio ao candidato apoiado pelo Partido Socialista. Rui Moreira revela que na segunda volta vai apoiar o candidato apoiado pelo Partido Socialista, António José Seguro. O mandatário da candidatura de Marques Mendes diz que a escolha é clara.

Estarei com António José Seguro nesta segunda volta. Sem nenhum desprimor para André Ventura, aquilo que é óbvio é que André Ventura disse, em tempo, que não queria ser presidente de todos os portugueses, queria ser presidente apenas de alguns portugueses, o que é perfeitamente legítimo. Eu quero um presidente que seja presidente de todos os portugueses, daqueles que pensam como eu e daqueles que pensam de forma diferente. E, portanto, esta é a minha forma de ver a vida e considero que António José Seguro é, neste momento, uma pessoa que me dá essas garantias e por isso irei apoiar firmemente a candidatura de António José Seguro à segunda volta.

O antigo autarca do Porto, em declarações à SIC, afirma também que compreende a neutralidade de Luís Montenegro, que optou por não escolher nenhum dos lados nesta segunda volta. Já Isaltino Morais não diz objetivamente em quem vai votar, mas levanta o véu: em Ventura não vota o apoiante de Henrique Gouveia e Melo, diz que ainda está a digerir os resultados deste domingo.

Obviamente, pelo meu percurso, eu nunca votaria em André Ventura, como é óbvio. Para mim, isso está perfeitamente claro.

Portanto, votará António José Seguro.

Não disse que votava, em quem votava ainda. O que estou a dizer é que André Ventura não votarei.

Sabe em quem não vota.

Não, porque as eleições foram esta noite. Eu ainda estou a digerir a tristeza que me deu a votação do candidato que o Henrique Gouveia e Melo teve. Eu diria que tenho que ir por os dias, eu direi claramente em quem vou votar.

Isaltino Morais, em declarações na CNN Portugal. Antes foi Carlos Guimarães Pinto e Cecília Meireles a clarificar que escolhem António José Seguro. O anúncio foi feito num espaço de comentário na SIC. O liberal Carlos Guimarães Pinto enaltece o perfil do candidato e fala num voto claro, sem hesitações.

Não vou votar em António José Seguro como um mal menor. Estas são umas eleições presidenciais em que a personalidade, o caráter, o respeito pelas instituições, pela separação de poderes, são tão ou mais importantes do que o partido de origem e por isso parece-me claro que é esta a escolha. Nem sequer preciso justificar este voto falando no quão mau a alternativa é. Basta uma consciência de que considero que ele pode vir a ser um bom presidente da República.

Mais cautelosa manifesta-se a centrista Cecília Meireles, defende que António José Seguro reúne as condições para assumir o mais alto cargo da nação.

Eu acho que o presidente da República deve ser um árbitro, mais do que um jogador. Não tenho dúvida nenhuma de que todos terão tentações partidárias, quer André Ventura, quer António José Seguro, mas acho que tendencialmente António José Seguro será mais árbitro do que jogador. É uma escolha em que não me sinto bem representada. Acho que apesar de tudo, me sentirei menos não representada.

Cecília Meireles, do CDS, e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, a clarificar o sentido de voto. Na segunda volta vai para António José Seguro, também Pedro Duarte, Miguel Poiares Maduro e Mário Amorim Lopes, também todos de direita, já tinham sido claros quanto ao voto em António José Seguro na segunda volta. António José Seguro que considera que está a ser bem-sucedido o apelo que fez aos democratas para que o apoiem na segunda volta das eleições. O repto foi lançado ontem no discurso de vitória da primeira volta. Seguro cautela não está nada ganho, mas adianta que há mais apoios no horizonte.

Representa que o apelo que eu ontem fiz está a ser bem-sucedido. Eu ontem apelei a todos os democratas, aos progressistas e aos humanistas para se juntarem a esta candidatura, que é uma candidatura pela liberdade e pela democracia, num momento muito exigente da vida do nosso país e da vida da Europa e até do mundo. E vê estes apoios também como uma resposta à atitude do Luís Montenegro? Vejo estes apoios como manifestação de confiança e que correspondem a esse apelo que eu fiz. Fico feliz, muito feliz. E sei que há outros que estão em vias de ser também tornados públicos, isso é muito bom.

António José Seguro regressa amanhã à estrada, vai visitar um centro de saúde na área metropolitana de Lisboa. Estão bem os dois portugueses envolvidos no acidente de dois comboios ontem no sul de Espanha. A informação foi confirmada à Agência Lusa pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. O segundo português que se encontrava entre os feridos foi assistido no Hospital Rainha Sofia, em Córdoba, e já teve alta. Já antes o gabinete de Paulo Rangel tinha informado que uma cidadã portuguesa estava em casa e bem de saúde. O acidente ferroviário aconteceu no domingo à noite, se envolveu dois comboios de alta velocidade. De acordo com o governo espanhol, morreram 40 pessoas e cerca de 150 ficaram feridas. Volodymyr Zelensky anuncia a criação de um novo sistema de defesa aérea. O país vai adotar uma nova abordagem usando grupos de fogomóveis, drones intersetores e outros meios de defesa A área de curto alcance. O presidente ucraniano promete um sistema transformado. Zelensky deixa ainda um aviso: a Rússia está a preparar um ataque maciço e espera apenas pelo momento certo para o executar.

Nos próximos dias devemos permanecer extremamente vigilantes. A Rússia preparou um ataque, um ataque massivo, e está à espera do momento certo para o realizar. Por favor, prestem muita atenção a todos os avisos de ataque. Todas as regiões devem estar prontas para responder o mais rápido possível e apoiar as pessoas.

Aviso deixado pelo presidente ucraniano à população, apela que cada região esteja pronta para responder rapidamente a este que poderá ser um futuro ataque russo. É o que diz Volodymyr Zelensky. Nos Estados Unidos, a Amnistia Internacional alerta para uma trajetória perigosa do país, um ano depois do regresso de Donald Trump à Casa Branca. A Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos denuncia uma escalada autoritária e alerta para a erosão dos direitos no país. No relatório divulgado para assinalar o primeiro aniversário do segundo mandato de Trump, a Amnistia Internacional acusa a administração Trump de práticas repressivas contra a liberdade de expressão, bem como ataques à separação de poderes nos Estados Unidos. Os alarmes soam, em particular, no que diz respeito aos direitos de migrantes e refugiados. A organização alerta que a administração Trump está a levar a cabo uma série de ataques contra estas comunidades. No desporto, amanhã é dia de Liga dos Campeões, penúltima jornada. Entra em campo o Sporting contra o Paris Saint-Germain, em Alvalade. O técnico leonino desvaloriza as ausências de Yoman, Pedro Gonçalves e Diomande. Rúy Borges considera que vai defrontar a melhor equipa da Europa, mas garante que isso traz ainda mais motivação pra equipe.

Para amanhã, acima de tudo, muita coragem defrontar os melhores. É a melhor equipa, como eu digo, em termos coletivos, em termos individuais, e por isso será um desafio enorme para todos. Independentemente de quem jogue, acho que qualquer jogador que eu meta ou metesse, mesmo dos que estão de fora, estaria motivadíssimo para dar uma resposta, para ajudar a equipa.

O treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, recordou as recentes conquistas do Sporting, admitiu que a equipa tem muita qualidade.

É uma equipa muito bem trabalhada, uma equipa que ganhou a dobradinha na época passada. Este ano têm 10 pontos na Champions League, vão em segundo na liga. Gosto do que fazem com bola, da personalidade que têm para jogar desde trás, a personalidade que tiveram para jogar mano a mano no campo do Bayern de Munique e estar a ganhar o jogo durante muito tempo. Amanhã vamos encontrar uma equipa muito completa, que sabe jogar muito bem com bola e sem bola. A verdade é que não esperava ver tanto nível na equipa. Vai ser um jogo muito complicado.

Sporting e Paris Saint-Germain, é um jogo que pode acompanhar em direto aqui na Rádio Observador, amanhã, às 20h. E é o ponto final deste Jornal das 15h. A informação está de regresso daqui a pouco, às 15h30.