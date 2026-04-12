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Ora muito boa noite, eu sou o Ricardo Lopes, são três da manhã, hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Sem acordo, terminaram assim as negociações entre o Irão e os Estados Unidos, negociações mediadas pelo Paquistão. Estas negociações trilaterais duraram mais de 12 horas. Estava previsto que as conversas durassem toda a noite e assim foi. São já quase sete da manhã em Islamabad, onde decorreram as negociações. Ora, J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos da América, que lidera esta delegação norte-americana, diz que não se chegou a nenhum acordo para pôr fim de forma permanente à guerra. Em declarações à imprensa, J.D. Vance diz que houveram várias discussões substanciais com os iranianos, garante que essa é a boa notícia, mas lamenta ao mesmo tempo que os iranianos tenham recusado aceitar os termos propostos pelos Estados Unidos, mesmo que, segundo J.D. Vance, tenham sido bastante flexíveis. Vance deu a entender que o principal ponto de bloqueio foi a recusa do Irão em abandonar o programa nuclear. No próximo jornal, escutaremos de viva voz estas declarações do vice-presidente norte-americano. Entretanto, Donald Trump já se tinha demonstrado indiferente caso não se estabelecesse um acordo de cessar-fogo nestas negociações em Islamabad. O presidente norte-americano diz não estar preocupado com esta possibilidade de não sair um acordo destas negociações entre ambas as delegações. Para Trump, uma coisa é mais que evidente: a vitória já é dos Estados Unidos. São declarações aos jornalistas à saída da Casa Branca. O presidente norte-americano vai partir para Miami. Ainda sobre o conflito, o Papa Leão XIV criticou as demonstrações de força e pede um abrandar das hostilidades em todos os conflitos do mundo. Basta de guerra, diz o líder da Igreja Católica num discurso na Basília de São Pedro. Ora, o Papa Leão XIV critica as demonstrações de força em oração pela paz, diz que é tempo de acabar com a idolatria ao ego e também ao dinheiro. Basta com a idolatria de se estesse e del denaro. Basta da idolatria do ego e do dinheiro. Basta de demonstrações de força, basta da guerra. A verdadeira força manifesta-se no serviço à vida. Todos nós beneficiamos com a paz, o indivíduo, todo o povo, a família. L'intera família umana. Declarações do Papa Leão XIV este sábado num discurso na Basília de São Pedro. Mantemo-nos na atualidade internacional, mas desta vez com os olhos postos na Lua. Os astronautas da Artemis 2 foram recebidos com aplausos no Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas. Os astronautas da missão Artemis 2 participaram esta noite numa conferência de imprensa. O administrador da NASA esteve presente para dar as boas-vindas aos astronautas. Ora, Jared Isaacman garante que a NASA está preparada para voltar a enviar astronautas à Lua e também trazê-los de forma segura de volta para a Terra. O primeiro dos astronautas a falar foi o comandante Reid Wiseman. Fala numa experiência única e emocionante que vai ligar a equipa para toda a vida.

Victor, Christina and Jeremy.

Victor, Christina e Jeremy, estamos ligados para sempre e nunca ninguém aqui vai saber aquilo que nós passamos. Foi a coisa mais especial que alguma vez já me aconteceu na vida. Antes de descolarem, acham que isto é o maior sonho, mas quando lá estão, só querem voltar pra junto da família e para os amigos. É uma coisa muito especial ser humano e estar de volta à Terra. Declarações de Reid Wiseman, aqui num registo de transmissão da NASA no YouTube. Também os outros membros da tripulação admitem estar ainda a processar este feito histórico, que conseguiram felizmente realizar em segurança. Passaram 10 dias na órbita lunar. Agora, o objetivo da NASA é colocar astronautas na superfície da Lua já daqui a dois anos, em 2028. Destaque ainda para as eleições na Hungria. Viktor Orbán e o líder da oposição, Péter Magyar, fecham a campanha com um apelo aos mais jovens. Perante milhares de apoiantes, o líder da oposição pediu aos mais jovens que conversem com a família e façam um voto consciente sem cair naquilo que ele considera ser propagandas mentirosas. Já Viktor Orbán promete aos jovens não os arrastar para as guerras. As sondagens são favoráveis à oposição liderada por Péter Magyar. A confirmar-se, estamos a falar da derrota de Viktor Orbán depois de estar mais de 16 anos no poder. Com estas projeções, o clima em Budapeste era já de festa, como nos descreve aqui a enviada especial do Observador à Hungria.

Já se sente, pelo menos nas ruas de Budapeste, uma cidade mais progressista que o resto do país, a festa pela possibilidade de Péter Magyar ganhar as eleições. Muitas pessoas aproveitaram o bom tempo para saírem à rua. Não são só os turistas e ouve-se muito falar "tiszta Péter Magyar" e a possibilidade de amanhã ele vencer estas eleições. E muitas destas pessoas, depois da festa de hoje, amanhã haverá uma nova festa, tanto a oficial do partido como uma grande festa techno, depois de ontem ter havido um grande concerto. Portanto, é claramente um ambiente de festa aqui em Budapeste.

O relato de Madalena Moreira, jornalista do Observador, que está na Hungria para acompanhar as eleições. Hoje, cerca de oito milhões de húngaros vão até às urnas Na atualidade nacional, morreu Diogo Ramada Curto, diretor da Biblioteca Nacional. Tinha 66 anos. A notícia foi avançada pelo Expresso, jornal com quem Ramada Curto colaborou durante longos anos. A Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar confirmou posteriormente também a informação na rede social Facebook. Para além de diretor da Biblioteca Nacional, cargo que exercia há cerca de dois anos, desde 2024, Diogo Ramada Curto era historiador e professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa. Entretanto, a ministra da Cultura já reagiu a esta notícia. Margarida Balseiro Lopes manifesta profundo pesar e elogia a dedicação e sentido de serviço público que Ramada Curto demonstrava ter como diretor da Biblioteca Nacional. Na política, André Ventura defende que um consenso na lei laboral depende mais do governo do que propriamente do Chega. O líder do Chega mostra-se disponível para chegar a um consenso em matéria laboral, mas garante que tem algumas condições. André Ventura defende que é preciso vontade do governo e pede ao executivo para se deixar de vitimizar.

Conseguirmos fechar antes de ser submetido ao Parlamento, um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário é apropriadamente valorizado, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política. Em tudo temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade e ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida.

Declarações de André Ventura aos jornalistas, à margem da inauguração da sede do Chega na cidade da Maia, aqui num registo captado pela RTP. Os eleitos do Conselho de Redação da Agência Lusa acusam a autarca de Coimbra de ter um comportamento antidemocrático. Em causa estão acusações da presidente da Câmara Municipal de Coimbra a um jornalista da Lusa, isto numa reunião pública do executivo. Ana Abrunhosa acusou o profissional de estar a fazer política contra si por causa de uma notícia acerca da Casa do Cinema de Coimbra. Em comunicado, os membros do Conselho de Redação da Lusa consideram estas acusações de Ana Abrunhosa extremamente graves e dizem pôr em causa a honestidade do jornalista, o que pode configurar uma tentativa de intimidação inaceitável à comunicação social. Fechamos este jornal no desporto. O Sporting venceu esta noite de sábado o Estrela da Amadora por 1 x 0, uma partida na Reboleira a contar para a 29ª jornada da liga. Depois de uma primeira parte sem grande história, não houve gols, nem sequer arremates enquadrados à baliza. Só na segunda parte, Daniel Bragança colocou a equipa leonina a vencer, ganhar por 1 x 0. Aconteceu aos 59 minutos. No final da partida, o Rui Borges admitiu que faltou alguma inspiração à equipa do Sporting, mas ao mesmo tempo sublinha que o mais importante acabou por ser o resultado e os três pontos.

Um jogo difícil, um jogo competitivo, uma equipa muito competitiva, uma equipa que estava a defender na primeira parte, defendiam 11 homens dentro da área. É difícil tomar decisões melhores. Uma primeira parte onde a nossa posse estava muito lenta, onde deixámos o Estrela, apesar de tudo, defender com 11 homens, é certo, à frente da área e dentro da área, mas onde estávamos algo lentos e nos faltou, se calhar, essa inspiração. Acima de tudo, fizemos um jogo muito competitivo. Tínhamos que competir, sabíamos que era preciso competir contra uma equipa, em termos físicos e atléticos, difícil, num dia difícil de vento, frio. Por isso, feliz por aquilo que o grupo foi dando ao longo do jogo, apesar de nos faltar essa inspiração.

Do outro lado, João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, lamenta não ter conseguido nenhum ponto, mas garante estar orgulhoso da equipa estrelista.

Só temos que tirar coisas boas. A jogar desta forma, tenho a certeza que vamos cumprir os nossos objetivos. Eu falei na antevisão que queria olhar pra cada jogo, lutar pelos pontos, e acho que foi isso que o Estrela fez. O jogo termina com dois arremates do Sporting e dois ou três nossos, 10, nove, em estatística, gols esperados. Já tivemos a analisar, acho que é dos jogos em que o Sporting teve menos oportunidades deste campeonato. Portanto, temos que olhar pra várias coisas boas que fizemos aqui. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

Com esta vitória, o Sporting mantém a pressão sobre o líder Futebol Clube do Porto. Está a dois pontos do Futebol Clube do Porto e com mais cinco pontos que o Benfica, que segue no terceiro lugar da classificação, sendo que na próxima jornada há derby para jogar em Alvalade. Ponto final neste jornal das 03h. A informação está de regresso daqui a meia hora com a síntese de notícias. Até já.