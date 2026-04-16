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Boa noite, eu sou o Martim Madeira. São 3 da manhã, está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pela política internacional. Os Estados Unidos impõem novas sanções ao setor petrolífero do Irão. É uma medida avançada pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Este novo castigo à infraestrutura petrolífera iraniana vai ser imposto em mais de duas dezenas de pessoas, empresas e navios que operem dentro da rede do magnata iraniano Mohammad Hossein Shamkhani. Este magnata iraniano é filho do oficial Ali Shamkhani, um antigo conselheiro do falecido aiatolá Ali Khamenei, que acabou mesmo por morrer no ataque que matou o antigo ex-líder supremo. De acordo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, a família Shamkhani lucra à custa do povo iraniano e o objetivo das sanções é impedir que isso aconteça. Scott Bessant avisa também que qualquer país que compra petróleo ao Irão ou empresa pode ser alvo de sanções por parte dos Estados Unidos. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano estará para breve. É o que avança o Financial Times, com recurso a duas fontes libanesas, fontes que indicam que o acordo poderá entrar em vigor ainda esta semana, provavelmente depois das forças terrestres israelitas terminarem as operações no sul do país. Ainda, os vários ministros das Finanças à volta do mundo pediram que se chegue à paz no Médio Oriente. Um comunicado em conjunto de 11 países, incluindo o Reino Unido, o Japão, a Suécia e a Austrália, pediram aos Estados Unidos, a Israel e ao Irão para tentarem seguir as leis do cessar-fogo feito na semana passada. Vamos também desenvolver mais deste comunicado nos próximos noticiários. O governo vai pedir à Comissão Europeia um novo desconto nos combustíveis e o primeiro-ministro aproveitou o debate quinzenal para anunciar novas medidas de apoio às empresas para alguns setores. Vai ser adiado o pagamento de contribuições para a Segurança Social devidas em abril, maio e junho para o transporte de mercadorias. Veio também um programa de apoio de 30 milhões para veículos de transporte de mercadorias por conta de outrem e para transportes de passageiros coletivos que façam serviço público. E o governo vai pedir ainda à Comissão Europeia descontos adicionais no preço dos combustíveis. O pedido e as medidas vão ser formalizados na quinta-feira, em Conselho de Ministros. A presidente do Conselho das Finanças Públicas queixa-se de ter sido alvo de críticas injustas por parte do ministro das Finanças. É que Joaquim Miranda Sarmento acusou no Parlamento o Conselho de ter feito críticas políticas desde que PSD e CDS estão no poder. Nazaré da Costa Cabral, que preside este organismo, rejeita em absoluto e devolve as críticas ao ministro das Finanças. Vamos então ouvir e escutar aqui as declarações de Nazaré Costa Cabral.

Eu creio que, de facto, essas afirmações, no que diz respeito ao CFP, e eu falo pelo CFP, não foram afirmações justas, não foram corretas. E no que diz respeito à presidente, foram afirmações que eu até acho que foram um bocadinho ofensivas em relação à minha pessoa. Portanto, não fazemos as nossas projeções, é um trabalho técnico.

Diz que são injustas, incorretas e até ofensivas e que o Conselho de Finanças Públicas fez um trabalho sério. Manuel Pizarro assegura que se fosse ministro da Saúde durante a greve do INEM, não teria havido as consequências que houve. Várias mortes foram atribuídas aos atrasos ou à ausência de prestação de socorro. Garante que sempre teve contato direto e permanente com os dirigentes sindicais enquanto liderou o ministério. Ouvido durante esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Instituto Nacional de Emergência, o ex-ministro da Saúde recorda que durante o tempo em que desempenhou funções governativas, nunca ocorreu uma situação semelhante. A Associação de Profissionais da Guarda mostra-se satisfeita com a reativação da Brigada de Trânsito, quase 20 anos depois. Foi extinta em 2007. Esta reativação é anunciada como uma das medidas do ministro da Administração Interna para fazer face à sinistralidade nas estradas portuguesas. À Rádio Observador, César Nogueira, presidente da associação que representa os profissionais da GNR, defende que atualmente faz todo sentido haver essa unidade especializada.

As instituições atualmente estão a funcionar, coisa que em 2009 ou até 2009 não funcionavam tão bem. E por isso, situações como a Operação Central, que levou a essa investigação, isso dificilmente ocorrerá, porque os tempos são outros, há mais fiscalização, há mais cortina, até por parte do cidadão.

Ainda assim, reitera que para a brigada funcionar, é necessário que se tenha mais meios e carreiras atrativas.

É necessário também reforçar essa especialidade como todas as outras, mas essa especialidade para que de facto funcione. E para isso é preciso também criar atratividade, e essa é numa forma geral, para que os profissionais abracem também uma especialidade que tinha o nome, a Brigada de Trânsito, qualquer guarda que concorria para a GNR, era quase com o intuito depois de ir para a Brigada de Trânsito. Hoje em dia isso já não é assim e é preciso de facto criar essa atratividade e também capacitá-la com meios.

A reativação da Brigada de Trânsito está concluída num pacote de medidas a implementar pelo Ministério da Administração Interna, como por exemplo, a alteração do Código da Estrada O ator Rui de Carvalho foi homenageado pela Assembleia da República nesta quarta-feira. Numa cerimônia especial nos Passos Perdidos, o ator recebeu das mãos de José Pedro Aguiar-Branco o voto de saudação aprovado por todos os deputados. Sem querer emocionar-se, Rui de Carvalho pediu estima pela cultura e respeito pela democracia. Miguel Vítor Dias.

A Assembleia da República levantou-se para aplaudir de pé Rui de Carvalho. Numa cerimônia incomum, Aguiar-Branco entregou ao ator o voto de saudação pela carreira, que Rui de Carvalho agradeceu emocionado.

É muito importante. Com quase 100 anos, ser homenageado assim é porque eu servi como deve ser.

O presidente do Parlamento aproveitou para vincar que esta saudação foi atribuída pela totalidade dos portugueses.

Esta dimensão excepcional da posição da Assembleia da República, que representa a totalidade do povo português, até porque o voto foi aprovado por unanimidade.

Numa sessão em que esteve também a ministra da Cultura, vários atores, família e amigos, Rui de Carvalho pediu à filha Paula para ler uma mensagem.

"Não entendo como é possível não se ser democrata. Em minha casa, havia respeito pelas ideias dos outros. Por isso, muitas vezes pergunto-me: como é possível não estarmos todos a lutar por um país melhor, em vez de estarmos todos a remar em sentido contrário? Tenho a certeza de que somos o país que a maioria dos países gostaria de ser."

E já no fim, lembrou de viva voz.

Estimar e amar. Acima de tudo, a liberdade e a democracia são as coisas mais belas que um homem pode ter.

Já com o regresso aos palcos apontados para o final de abril, Rui de Carvalho pediu ainda:

Se estimam a cultura, este país vai ser maior.

Miguel Vítor Dias, que esteve a acompanhar a cerimônia de homenagem a Rui de Carvalho, que aos 99 anos tem o regresso aos palcos planeado já para a próxima semana no Porto. No desporto, o Sporting diz adeus à Liga dos Campeões depois de ter empatado a zero com o Arsenal em Londres. Falhou o apuramento histórico para as meias-finais. Os Leões entravam nesta partida em desvantagem depois de terem perdido com os ingleses na primeira mão dos quartos de final, em Alvalade, por 1 x 0. Desta forma, é o Arsenal que segue em frente. No entanto, na reação ao jogo, Rui Borges, o técnico leonino, mostra-se orgulhoso dos jogadores e considera que mereciam, pelo menos, ter ido a prolongamento.

Acho que a palavra orgulho é certa para falar da equipe e do grupo dos jogadores. Acho que eles, por tudo que fizeram ao longo destes dois jogos, ou no cômputo geral dos dois jogos, acho que merecíamos mais, merecíamos pelo menos disputar o prolongamento hoje, porque acho que tanto num jogo como no outro, acho que as melhores oportunidades são do Sporting. O caráter e a personalidade que tivemos de equilibrar o jogo, de nos bater cara a cara com uma das melhores, considerada por todos, das melhores equipes da Europa, foi fantástico. Por isso, a palavra orgulho é certa para falar deste grupo de trabalho.

Com a época na reta final, o Sporting ainda vai jogar contra o Benfica neste próximo fim de semana para a Liga e contra o Futebol Clube do Porto para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Rui Borges destaca a ambição da equipa e apela ao apoio dos adeptos.

A ambição nunca nos faltou. Pelo contrário, fomos uma equipa sempre muito ambiciosa, muito corajosa, muito comprometida. É recuperar, respirar e pensar no jogo do Benfica com calma, perceber que o Benfica é uma equipa que está mais fresca nesse sentido, porque está a jogar de semana a semana. Mas nós, dentro daquilo que é o nosso espírito, dentro daquilo que é a nossa ambição, em nossa casa, com a ajuda dos nossos adeptos também, a energia deles será muito importante.

Rui Borges, em conferência de imprensa, num registo da Sport TV, termina assim a campanha europeia dos Leões, que não chegavam tão longe na competição há mais de 40 anos. O Futebol Clube do Porto joga esta quinta-feira, mas para a Liga Europa, Francesco Farioli quer fazer história contra o Nottingham Forest. O técnico azul e branco assume o desejo de conseguir a primeira vitória do clube em Inglaterra, mas diz que acima de tudo, quer fazer um bom jogo. Vamos ouvir as declarações de Francesco Farioli.

Viemos para cá com o desejo de escrever uma página importante na história do Futebol Clube do Porto, com uma intenção clara e com o propósito firme de fazer os nossos adeptos felizes. Claro que se conseguirmos mudar a dinâmica do passado do Porto com equipes inglesas, será bom, mas a nossa prioridade é fazer um grande jogo, uma excelente exibição. E claro, se tivermos a oportunidade e se formos suficientemente bons para isso, passar à fase seguinte. Acho que é para isso que realmente jogamos.

Depois do empate na primeira mão, os Dragões tentam contrariar o historial negativo em Inglaterra. Das 23 vezes que os Dragões foram à terra de Sua Majestade, nunca ganharam. Porto e Nottingham Forest jogam esta quinta-feira às 20h, rumo às meias-finais da Liga Europa. Aqui na Rádio Observador, vamos ter, claro, relato e comentários em direto. Ponto final neste jornal das 3 da manhã. A informação está de regresso às 3h30. Até já.