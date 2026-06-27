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As notícias com Hugo Fortunato de Oliveira. Teerão prometeu e cumpriu. A Guarda Revolucionária Iraniana diz que as forças navais do país atacaram vários pontos onde o exército dos Estados Unidos estava posicionado. Os iranianos prometem ainda uma resposta mais contundente caso Washington volte a atacar. Esta noite, os Estados Unidos lançaram uma nova vaga de ataques contra o Irão, em resposta à violação do acordo de cessar-fogo, uma alegada violação do acordo de cessar-fogo. Num comunicado emitido pelo Comando Central dos Estados Unidos, as forças norte-americanas dizem ter atacado armazéns de mísseis e drones iranianos para responder a uma agressão injustificada por parte dos iranianos. Os novos ataques surgem na sequência de um ataque a um cargueiro no estreito de Ormuz. Estes são os primeiros ataques registados entre os dois países desde o memorando de entendimento celebrado entre Washington e Teerão. Este escalar das tensões entre estes dois Estados acontece numa altura em que o Líbano e Israel assinaram acordo trilateral com Washington. O documento prevê retirada parcial das Forças de Defesa de Israel do sul do Líbano. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, classificou o acordo como o início do início. Já o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que a retirada de Israel centra-se em apenas duas áreas, áreas essas fora da chamada linha amarela. No entanto, as IDF vão continuar a operar nas restantes áreas no sul do Líbano. Netanyahu vê também este entendimento como um golpe para o Irão. Isto porque, segundo o primeiro-ministro de Israel, os israelitas permanecem na zona de segurança enquanto o Hezbollah não se desarmar. Já chegaram à Venezuela as equipas de resgate de El Salvador, México, República Dominicana, Suíça, Equador, Espanha, Chile, Colômbia e Estados Unidos. A informação foi confirmada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que adiantou ainda que a caminho estão equipas de resgate da Alemanha, Países Baixos e Itália. A caminho está também essa equipa de resgate de Portugal. Hoje partiram dois aviões a caminho da Venezuela. Partiram de Beja com ajuda humanitária e equipas de resgate para apoiar as operações de resgate e salvamento na Venezuela. Isto numa altura em que a Terra voltou a tremer na Venezuela. Um novo sismo de magnitude 4,9 foi sentido no país. O epicentro foi a cerca de 80 km de Caracas, na região de Aragua, a uma profundidade de 35 km. A agência Reuters avança que o abalo também foi sentido na capital Caracas. O novo sismo acontece depois desses dois grandes sismos de magnitudes superiores a 7 que abalaram o país na quarta-feira à noite. Desde então, foram registadas várias réplicas. Ontem, o presidente da Assembleia Nacional do país falava em quase 140 réplicas desde os primeiros sismos. E continua a subir o número de mortes na sequência dos sismos de quarta à noite na Venezuela. Estão já confirmadas 920 vítimas mortais, ainda a registar mais de 3300 feridos. Já os desaparecidos são mais de 50 mil. Entre as vítimas mortais, a lamentar 28 portugueses e lusodescendentes. O secretário-geral do PS exige uma resposta mais forte dos mecanismos de proteção civil europeus e portugueses face à catástrofe na Venezuela. José Luís Carneiro considera os apoios dados até agora insuficientes e apela ao primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que lidere esses esforços.

Eu queria, como líder do Partido Socialista Português, interpelar as consciências dos líderes europeus, particularmente de quem tem as responsabilidades de proteção civil no quadro da União Europeia, para que procurem mobilizar uma resposta coordenada do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E queria aqui, em Portugal, apelar ao primeiro-ministro para que ele próprio lidere esta operação, para que ele próprio coordene esta operação.

Nesta entrevista à "Sic Notícias", José Luís Carneiro falou também de temas da política nacional, mais concretamente sobre as posições defendidas pela ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, que continua a insistir na reforma laboral, mesmo depois do chumbo. O líder socialista fala de uma provocação em várias frentes por parte da ministra do Trabalho.

Vi nas declarações da ministra do Trabalho uma provocação, não apenas aos responsáveis políticos máximos, entre os quais os próprios responsáveis máximos da AD, porque foram declarações ao arrepio e ao contrário daquilo que tinha sido afirmado pelo próprio líder parlamentar e daquilo que foi dito pelo próprio primeiro-ministro.

Eu vi essas declarações como uma provocação aos parceiros sociais, como uma provocação àqueles que votaram contra na Assembleia da República e uma provocação aos trabalhadores.

Uma entrevista de José Luís Carneiro à SIC Notícias. Cerca de 100 pessoas manifestaram-se hoje no Porto. Estão contra a transferência da sala de consumo assistido para o bairro do Aleixo e, portanto, exigem à Câmara Municipal políticas inclusivas e a dispersão desta assistência pela cidade. A reportagem é do Miguel Pinheiro Correia.

A sala de consumo assistido funciona desde 2022 no bairro da Pasteleira, mas o atual executivo da Câmara Municipal do Porto quer transferi-la para aumentar a capacidade de resposta. Ora, esta decisão não foi bem recebida pelos moradores da zona do antigo bairro, que criticam a falta de documentos para decidir ou para suportar esta transferência, como dá conta um dos líderes deste movimento.

Estamos a pedir à Câmara: "Dêem-nos a documentação que há, que suporte a transferência e que diga objetivamente que o Aleixo é o melhor local." Isso não existe. A Câmara não nos deu. Se não deu, é porque não tem. E foi precisamente isso que nós pedimos ontem aos deputados, que peçam à autarquia os estudos públicos, que tornem públicos os estudos. E até hoje não há.

Alberto Baldac, um dos primeiros a subscrever uma petição contra esta transferência da sala de consumo e que, entretanto, já reuniu mais de 1600 assinaturas. Um dia depois de Alberto Baldac ter sido recebido pelos deputados na Assembleia da República, o líder do movimento apresentou hoje um documento ao presidente da Junta de Freguesia.

Da parte da Junta de Freguesia, nós vamos continuar a estar atentos ao que se passa. Vamos pedir reforço policial, vamos pedir aumento também da videovigilância. Percebemos as preocupações que as pessoas têm. Obviamente que tudo faremos para acionar os meios que são necessários para responder a estes novos desafios.

Pedro Jorge Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, que vê esta transferência da sala como adquirida, apesar dos apelos em sentido contrário dos moradores da zona do Aleixo.

A minha vida toda, desde que nasci até há seis anos atrás, foi com droga e com este flagelo, com este impacto todo. Não é justo que esta zona outra vez seja massacrada com isso e com mais um centro por noite. É completamente injusto!

Ouvíamos a discussão de um morador com o presidente da Junta de Freguesia, naquele que foi o único momento mais conturbado desta manifestação, que reuniu dezenas de pessoas contra a transferência da sala de consumo assistido para o Aleixo.

Um trabalho do jornalista Miguel Pinheiro Correia, que esteve a acompanhar este protesto organizado pelo movimento cívico Porto Cidade Responsável. No Mundial, a seleção portuguesa tem amanhã a partida decisiva da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Rúben Neves garante que o clima não vai ser um problema para a equipa das Quinas. O jogo frente à seleção da Colômbia marca a estreia de Portugal em partidas do Campeonato do Mundo com recintos abertos. A equipa colombiana já está habituada a este tipo de clima, mas Rúben Neves diz que Portugal não vai sofrer com as altas temperaturas de Miami.

Temos muitos jogadores também, o meu caso, por exemplo, que jogo na Arábia Saudita, também já estou muito habituado a isso. Portanto, eu acho que não vai haver essa vantagem da parte da Colômbia. Nós trabalhamos imenso para conseguirmos igualar essa vantagem. Sabemos que temos as nossas qualidades e vamos lutar para ganhar o jogo e esperar que isso não afete nem a nós nem a Colômbia, porque queremos um grande jogo de futebol.

O clima não será um problema, diz Rúben Neves. Francisco Trincão também falou aos jornalistas. Numa altura em que muitas equipas já olham para a próxima fase da prova, o médio leonino pede cabeça e lembra que ainda há um jogo para vencer.

A principal ideia, víamos para aqui com isso, era jogar três jogos, sabíamos que o Mundial iam ser os três primeiros jogos e a partir daí depois fazia-se contas, mas acho que o foco vai muito por aí, porque não podemos estar a olhar para a frente. Sabemos da importância do jogo de amanhã e o nosso foco está nesses três jogos e não pensar no que vem à frente.

Já Diogo Costa afirma que ainda não sabe de que forma é que a equipa colombiana vai abordar esta partida, mas assegura que Portugal vai conseguir adaptar-se às dificuldades do jogo.

Sim, talvez não será uma seleção que vá jogar em bloco baixo. Ou vai. Acho que tal como nós temos respeito por eles, eles também têm o nosso respeito e devemos estar à altura para o que for necessário e adaptar-nos o mais rapidamente para levar o que é o mais importante, que é a vitória.

A garantia de Diogo Costa. E agora vamos a uma notícia de última hora, isto porque João Lourenço tem estado a acompanhar este Mundial. Hoje, Cabo Verde carimbou a passagem à próxima fase.

História para os Tubarões Azuis. Cabo Verde está pela primeira vez nos 16 avos de final do Campeonato do Mundo. No way, Cabo Verde. É uma grande festa para os comandados de Bobista, equipa que empatou a zero frente à Arábia Saudita, mas beneficiou dessa derrota da seleção do Uruguai frente à seleção da Espanha por uma bola a zero. Contas feitas, a seleção de Cabo Verde que termina este grupo H no segundo lugar com três pontos, três empates, um ponto cada um, perfazem esses três pontos atrás da Espanha com sete, mas acima de tudo à frente do Uruguai, que cai, não fica nos melhores terceiros lugares da prova, apenas soma dois pontos, vem para casa mais cedo. Grande desilusão, mas acima de tudo, grande festa de Cabo Verde. Cabo Verde está em festa. Certamente haverá tolerância de ponto amanhã. Neste caso, amanhã é sábado, não haverá essa tolerância de ponto, mas uma grande festa nos próximos dias, pelo menos até enfrentarem, e vamos dar esse spoiler na crônica, um autêntico gigante. Cabo Verde vai jogar com a Argentina nos 16 avos final.

Por agora fazem a festa, carimbaram a passagem à próxima fase. Ponto final neste noticiário.