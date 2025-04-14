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Quatro horas. As notícias com Nadine Soares. Boa noite. Começamos na atualidade internacional. O presidente ucraniano insiste que Donald Trump deve visitar a Ucrânia para entender o rastro de destruição causado pela invasão russa. Isto antes de qualquer tipo de decisão ou início de negociações, é o que defende Volodymyr Zelensky numa entrevista no programa "60 Minutes", da CBS. O presidente ucraniano quer que Trump veja com os próprios olhos as pessoas, os soldados, os hospitais e igrejas destruídas e até crianças feridas ou mortas pelos militares russos. Com uma visita à Ucrânia, Zelensky acredita que o presidente norte-americano vai perceber com quem tem que fazer um acordo. Um convite que surge depois de uma acesa discussão na Casa Branca, no final de fevereiro, entre Zelensky, Donald Trump e o vice-presidente J.D. Vance. Nesta altura, este último acusava a Ucrânia de receber líderes estrangeiros em visitas de propaganda. Zelensky deixa agora o desafio ao dizer que não prepara visitas-teatro. O presidente ucraniano quer que Trump veja a realidade. Destaque ainda para a guerra comercial lançada por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos esclarece que, afinal, equipamentos eletrônicos podem não estar excluídos das tarifas. Na sexta-feira, as autoridades norte-americanas anunciaram que telefones, computadores, ecrãs e ainda outros componentes eletrônicos estavam isentos das chamadas tarifas recíprocas. Trump esclarece agora que nenhuma exceção tarifária foi anunciada. Numa publicação na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos garante que estes produtos estão sujeitos às atuais tarifas, mas que estão a ser alterados para outras categorias. Ainda na atualidade internacional, uma notícia de última hora. Morreu o escritor peruano e Prêmio Nobel da Literatura, Mario Vargas Llosa. Tinha 89 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 2010, entre vários outros prêmios. Os filhos divulgaram a notícia na rede social X. Vargas Llosa morreu na cidade de Lima, no Peru. A causa da morte não foi revelada. É autor de obras como "Conversas na Catedral", "A Cidade e os Cães" ou "A Festa do Cordeiro". Vargas Llosa foi considerado um dos maiores escritores contemporâneos. Por cá, na política, André Ventura promete o maior pacote de anticorrupção da história do país. O líder do Chega volta a colocar o tema das creches na agenda nacional, se o partido ganhar as eleições do próximo mês. São garantias deixadas este domingo à noite, num comício em Ribeira Grande, nos Açores. André Ventura fala em duas prioridades do partido.

Eu quero vos deixar duas garantias que virei aos Açores apresentar. A primeira é que voltaremos a colocar na agenda nacional a prioridade para os filhos de quem trabalha no acesso às creches em todo o território nacional. E quero vos deixar outra garantia. A garantia que é a nossa missão de vida. É que não é no dia dois, nem no dia três, nem no dia cinco, nem no dia 10 a seguir a ganharmos as eleições. É no dia um. No dia um a seguir, nós vamos apresentar em Lisboa, o maior pacote anticorrupção da história de Portugal.

Declarações de André Ventura num jantar com simpatizantes e militantes do partido Chega nos Açores. O líder do Chega, que volta a comparar Luís Montenegro a José Sócrates, defende que a atual situação do Primeiro-Ministro, com os casos em que está envolvido, não é diferente do caso Sócrates. Em mais uma noite de debates rumo às eleições legislativas, Rui Rocha acusa Rui Tavares de irresponsabilidade ao nível económico. Já o líder do Livre considera que pode elevar a fasquia da governação do PS. São destaques do frente a frente entre a Iniciativa Liberal e o Livre. O presidente liberal acusa Rui Tavares de fingir ser moderado, garante que o Livre tem políticas de extrema-esquerda, sobretudo ao nível da habitação.

Quem procura casa fica prejudicado por estas medidas do Livre. Portanto, é mais um ataque. E o Livre, embora se apresente como moderado, está algures entre a foice e o martelo.

Já Rui Tavares faz um apelo ao voto útil de Pedro Nuno Santos.

Nós queremos que a fasquia da boa governação em Portugal seja elevada. A má governação tem más consequências. E, evidentemente, com o Livre, um primeiro-ministro que tenha uma empresa do tipo da do Luís Montenegro, tem que entregar uma gestão profissional independente. Pessoalmente, familiarmente, não sai prejudicado com isso, mas o país fica a saber que as coisas estão claras e separadas.

Rui Tavares esclarece que o Livre é mesmo contra a saída de Portugal da NATO. Rui Rocha acrescenta que o pacote do governo sobre as tarifas é eleitoralista. São destaques do debate transmitido pela CNN Portugal. Seguimos com o debate entre a AD e o PAN. Nuno Melo acusa o PAN de contribuir para o aumento da imigração descontrolada. Inês de Sousa Real diz que o PS e o PSD são iguais. São alguns dos destaques do frente a frente transmitido pela Sic Notícias. Uma vez mais, Nuno Melo substituiu Luís Montenegro, acusa a líder do PAN de contribuir para aquilo que descreve como aumento descontrolado na imigração.

Nós queremos ser rigorosos na entrada para sermos humanistas na integração. O que a senhora deputada tem para lhes dar, infelizmente, são ilusões, a rua, o sofrimento, a exploração. E isso, devo dizer, insisto, não é humanismo, é uma profunda crueldade.

Já Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, cola o PSD ao PS e explica o porquê.

É importante deixarmos claro que sucessivos governos, e aqui PS e PSD, são iguais, porque, na verdade, têm prometido muito durante a campanha eleitoral e executam pouco quando estão no governo. E os portugueses estão cansados das promessas dos grandes partidos ou das grandes coligações.

Inês de Sousa Real, que falou também do tema das touradas e da caça, acusa o governo de apoiar quem dispara em tudo o que mexe. Já Nuno Melo acusa a porta-voz do PAN de ter um discurso miss mundo sobre a defesa. Outras notícias que marcam a atualidade: as exéquias do coronel Carlos Matos Gomes realizam-se a partir de terça-feira em Lisboa. O anúncio é feito pela família nas redes sociais. O coronel Carlos Matos Gomes, um dos capitães de Abril, morreu num hospital em Lisboa. Tinha 78 anos. O velório realiza-se na terça-feira, entre as 19h e as 23h, na capela da Academia Militar, no Paço da Rainha. Pela manhã, às 11h, será celebrada a missa do corpo presente, segue-se o funeral no Cemitério do Alto de São João. Terminamos no desporto. O Benfica queixa-se da arbitragem no jogo contra o Arouca. Os encarnados empataram a dois e perderam a liderança isolada do campeonato. O jogo ficou marcado por um penalti assinalado a favor do Arouca, num lance que teve de ser revisto pelo vídeo-árbitro e que acabou em golo. Logo após o fim do jogo, o Benfica divulgou um comunicado com críticas à arbitragem. O Benfica fala num penalti inexistente e afirma que no jogo do Sporting com o Santa Clara, nos Açores, que os Leões acabaram por vencer, houve um penalti claro contra o Sporting, que foi ignorado. Neste comunicado, o clube fala em episódios graves vividos nesta jornada em termos de arbitragem, e exige competência e rigor nas partidas que restam até ao final do campeonato. O comentador de arbitragem da Rádio Observador, Pedro Henriques, considera que não há penalti. Pedro Henriques explica o lance entre Otamendi e Jason, conclui que houve um erro do árbitro.

Não é o Otamendi que vai lá, é o Jason que se projeta e salta, e é ele que no seu salto consegue bater com o joelho direito na cabeça do Otamendi, que são coisas diferentes. Portanto, na minha opinião, o penalti é mal assinalado, na minha opinião, o VAR tem razão.

Análise feita por Pedro Henriques no programa da Rádio Observador, "Sem Falta", e vamos às reações dos treinadores. Bruno Lage assume a responsabilidade pelo resultado, afirma que o campeonato vai ser até o fim. O treinador do Benfica reconhece que a equipa podia ter segurado melhor a vantagem e evitado o golo do Arouca perto do final do jogo.

Estou aqui para assumir o empate e dizer que a equipa continua a depender de nós. É aquilo que eu vos tenho dito sempre até final. Tenho dito sempre que o campeonato vai ser até final. Nós temos cinco jogos, são cinco finais, temos que encarar isso dessa forma, como temos vindo a fazer até aqui.

Do outro lado, Vasco Seabra elogia o esforço da equipa e explica a tática para esta partida.

Viemos ao Estádio da Luz, temos esta qualidade na segunda parte também, principalmente. Primeira tivemos que nos refugiar mais e defender mais. Na segunda, acho que já foi um jogo muito disputado, onde nós tivemos muita capacidade para criar problemas ao Benfica.

Declarações dos treinadores na conferência de imprensa pós-jogo. O Benfica passa a somar 69 pontos, os mesmos do Sporting, que sobe ao primeiro lugar. O Arouca segue em 12º na tabela. Em análise à partida, Augusto Inácio considera que o Arouca mereceu o empate e critica a gestão feita por Bruno Lage.

Curiosamente, o Benfica sofre dois a dois e outra vez reativo, o Bruno Lage já coloca o Artur Cabral. Uma série de coisas que foram sempre reativas e não foram pró-ativas, o que quer dizer com isto que o Benfica posto sempre à mercê do resultado final e o que é certo é que o Arouca acabou por merecer esse resultado devido à sua grande personalidade no Estádio da Luz, da maneira como fez jogo.

Análise de Augusto Inácio, comentador de desporto da Rádio Observador no programa Relatório de Jogo. Ainda nesta jornada, destaque para o Braga, venceu o AVS por 4x1 e continua em terceiro lugar. Já o Rio Ave venceu no terreno do Moreirense por 2x0. É o ponto final neste noticiário. A Síntese está de volta às 04h30 da manhã. Até já.