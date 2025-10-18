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As notícias com Matilde Malva Sabino.

Boa noite. André Ventura diz que Henrique Gouveia e Melo se tornou no candidato do Partido Socialista. Palavras do presidente do Chega em declarações aos jornalistas. André Ventura recorre às opiniões defendidas pelo ex-militar para o acusar de ser o novo candidato do PS.

O almirante Gouveia e Melo tornou-se no candidato do Partido Socialista nestas eleições. É contra a lei dos estrangeiros, é contra a lei que proíbe as burcas no espaço público, diz que o ódio está a tomar conta da sociedade. Eu ainda o vou ver ao lado da Mariana Mortágua e do Rui Tavares a desfilar pela Avenida da Liberdade, só falta isso. Eu acho que o país precisava de clarificar isto antes das eleições presidenciais. Quem é o almirante Gouveia e Melo? Eu vi-o hoje ir buscar o apoio a um autarca socialista e dizer que é contra as restrições à imigração.

Declarações de André Ventura à entrada de uma conferência dos Patriotas pela Liberdade, que decorreu no Centro Cultural de Belém. O presidente do Chega diz que quer perceber se está a combater com um adversário antissistema ou fora do sistema, ou a combater um adversário do PS. Deixou ainda um desafio a Gouveia e Melo clarificar o posicionamento sobre o tema da imigração. André Ventura está triste com as críticas de Gabriel Mithá Ribeiro. Foi a primeira reação do líder do Chega ao artigo de opinião escrito pelo ex-deputado no Observador, que acusou André Ventura de ser um predador narcísico. O presidente do Chega sublinha que a política não deve ser uma luta por lugares, por isso diz ter ficado triste com a atitude de Gabriel Mithá Ribeiro.

Eu não quero alimentar muito isto, nem fazer grandes comentários. Eu vejo a política como um serviço e não como uma disputa de lugares. Quando as pessoas dizem que ficaram muito chateadas ou muito tristes porque não tiveram determinado lugar, é completamente ao contrário do que eu vejo a política. A política não pode ser um exercício de querer lugar, seja no governo-sombra, seja noutro qualquer.

Foram as primeiras declarações de André Ventura depois de Mithá Ribeiro ter anunciado a saída do Chega num artigo de opinião publicado no Observador, onde fez duras críticas a André Ventura. E na Rádio Observador, Gabriel Mithá Ribeiro reforça essas críticas, acusa André Ventura de ter traído os valores do Chega. O ex-deputado diz também que o presidente do Chega já não é o homem certo para liderar o partido. Em entrevista na Tarde Política, Gabriel Mithá Ribeiro diz que André Ventura seca tudo à volta e que o Chega está num ponto insustentável.

Ele quebrou algumas barreiras que havia no campo político da direita. Ele criou esta direita sociológica, mas há um momento que nós percebemos que isto tem uma dimensão patológica. A pessoa tem que se articular em qualquer dimensão da nossa existência, a pessoa tem que se articular com o coletivo, e o André Ventura não é capaz de fazer isso.

Gabriel Mithá Ribeiro dá o exemplo do programa político desenhado pelo partido em 2021, que acabou por ser alterado mais tarde, para ilustrar que André Ventura foi o primeiro a trair o Chega. O antigo deputado garante que tentou combater esta postura do líder desde 2022 e que agora, com o anúncio dos nomes do governo-sombra do Chega, atingiu o limite e viu-se obrigado a sair. O secretário-geral do Partido Comunista critica a direita por ter aprovado a descida do IRC enquanto o povo era entretido com a discussão sobre caras tapadas ou destapadas. São as palavras de Paulo Raimundo, numa alusão ao projeto de lei do Chega, aprovado esta sexta-feira no Parlamento, para proibir a utilização de burca em espaços públicos. O líder comunista considera que os esforços dos portugueses estão a ser desviados para quem ganha milhões.

Para quem está a discutir a cara destapada, a cara destapada, o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, de cara completamente destapada, aprovaram a descida do IRC para 19%, enquanto o povo está a ser entretido até hoje com a discussão sobre caras tapadas, caras destapadas, e está mais uma vez a ser destapado o roubo em público.

Paulo Raimundo, durante um comício realizado esta noite de sexta-feira no Seixal, no distrito de Setúbal. A acusação de Paulo Raimundo visa o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega, que aprovaram a descida do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas para os 19%. O Presidente da República promulgou o diploma que introduz o regime de grupos de IVA. A informação é avançada na página oficial da presidência. Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma no mesmo dia em que o documento foi aprovado em Assembleia da República, na votação final. A proposta de lei do governo cria um regime de grupos de IVA para os grupos económicos consolidarem os valores do imposto a pagar ou a recuperar junto do Estado. As novas regras vão produzir efeitos relativamente aos períodos de IVA que se iniciem a partir de 1 de julho de 2026. A iniciativa foi aprovada com os votos a favor do PSD, CDS-PP, Chega e IL. O PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra, o PS, o Livre, o PAN e o JPP abstiveram-se. Nas eleições presidenciais, João Cotrim Figueiredo rejeita a ideia de que existe um movimento de passistas que apoia António José Seguro. O também candidato à Presidência da República considera que quem se identifica com o reformismo do PSD, de Pedro Passos Coelho, certamente não se revê em António José Seguro ou Luís Marques Mendes. João Cotrim Figueiredo destaca que são os eleitores que têm de demonstrar em que candidato é que se reveem quando for o momento de votar.

Que eu saiba, não há movimento de pacifistas. Eu serei tão pacifista e outras centenas de milhares de portugueses serão tão pacifistas como aqueles três. Eu não sei se aquilo é um movimento qualquer. Veremos quem é que as pessoas que se reveem naquilo que era um espírito reformista de um PSD de Passos Coelho, que entretanto se perdeu, quem é que se revê em candidata presidencial. E não me parece que seja Marques Mendes, de todo, e muito menos António de Jesus.

João Cotrim de Figueiredo, à margem de uma palestra em Óbidos, aqui num registo da Agência Lusa. O candidato liberal voltou a falar sobre o possível apoio de Pedro Passos Coelho. Para já, assegura que não está à procura de o ter, mas que aceitaria de bom grado. Na atualidade internacional, Donald Trump acredita que Vladimir Putin pode estar pronto para a paz. Ainda assim, o presidente dos Estados Unidos não exclui a possibilidade de Moscovo estar apenas a tentar ganhar tempo. Em declarações aos jornalistas, Donald Trump diz que as indicações russas mostram intenções de assinar um acordo, mas o líder americano reconhece que o rancor é um obstáculo. Antes, no encontro com Volodymyr Zelensky, o presidente norte-americano abordou a reunião com a Rússia, que está prevista para breve, e admitiu a possibilidade do presidente ucraniano fazer parte, mas não de forma direta com Putin.

Ainda a ser determinado, mas diria que vão ser duas reuniões. Mas vamos estar em contato com o presidente Zelensky. Há muita tensão. Estes dois líderes não gostam um do outro e nós queremos que todos estejam confortáveis. Assim, não vão conseguir estar reunidos juntos, mas separadamente.

Donald Trump na Casa Branca, confiante na ideia de que a Rússia está pronta para a paz. Opinião diferente tem Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia não acredita que Vladimir Putin esteja pronto para acabar com a guerra, mas reconhece que o apoio dos Estados Unidos pode ajudar com as negociações. Zelensky aponta também a adesão à NATO como a melhor garantia de segurança no leste da Europa. No desporto, o Benfica venceu o Desportivo de Chaves por 2x0 e segue em frente na Taça de Portugal. Pavlidis marcou dois gols na vitória encarnada em Trás-os-Montes, um gol no primeiro tempo, outro na segunda parte. Com este resultado, segue em frente na prova rainha do futebol português. Após a partida, José Mourinho considera que foi uma vitória justa e tranquila, mas fez apontamentos ao rendimento da equipa.

Se me perguntar se estou contente, estou contente com o objetivo. Se me perguntar se estou contente com o jogo global da equipa, eu diria posicionalmente sim, mas a uma intensidade muito mais baixa daquilo que eu esperava. E nem as seleções são desculpa para isso, porque esta equipa que começou hoje o jogo, treinaram comigo nos últimos dois dias, foram jogadores não utilizados ou pouco utilizados nas seleções. Portanto, isso não é desculpa para mim.

José Mourinho após a vitória por 2x0 sobre o Desportivo de Chaves. O Benfica segue em frente na Taça de Portugal. Este sábado há mais jogos da Taça. O Futebol Clube do Porto joga com o Celoricense. É uma partida que está marcada para às 18h. Francesco Farioli admite que os Dragões têm toda a responsabilidade do jogo. Nesse sentido, o treinador do Futebol Clube do Porto deixa a garantia de que os Dragões vão entrar a carregar no acelerador.

Amanhã vamos com o tanque cheio, com os melhores jogadores para tentar ganhar o jogo. Depois, segue-se um bloco de jogos intensos. Vamos ter seis jogos, cinco fora de casa. Vai haver um período desafiante, mas para amanhã conto ter o apoio total dos adeptos.

Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com o Celoricense. O jogo está marcado para às 18h. Também o Sporting joga este sábado para a Taça de Portugal, enfrenta o Paços de Ferreira às 20h15. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 17h. Até já.