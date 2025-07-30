Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Seis horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia! Seis da manhã, tempo de atualizar a informação. E começamos com uma notícia Observador: Luís Montenegro vai reunir-se hoje com o secretário-geral do PS. Os dois líderes já se reuniram, a pedido de Luís Montenegro, no início de junho, sobre os investimentos na defesa, mas José Luís Carneiro tinha dito antes disso que iria pedir uma audiência com o primeiro-ministro. Na altura, a intenção de Carneiro era poder iniciar o diálogo institucional em áreas de soberania, como a política externa e europeia, a defesa, também a segurança, a justiça e organização do Estado. Nas últimas semanas, o clima entre AD e PS tem estado mais tenso, sobretudo depois da viabilização de leis relativas à imigração, que foram feitas ao lado do Chega, o partido de André Ventura. Para já, hoje, há encontro entre Luís Montenegro e José Luís Carneiro. O movimento Vida Justa volta hoje à rua com uma manifestação em Lisboa. Em causa, a defesa de um plano de emergência nacional para a habitação, tendo sido já pedido uma reunião urgente com o governo. A convocatória para uma concentração junto à sede do Conselho de Ministros, por volta das 19h, faz-se contra a destruição de casas, os despejos e mentiras. O movimento que vai entregar ao governo a carta aberta "Parar os Despejos e Resolver a Situação da Habitação", uma carta que tem mais de 3200 subscrições individuais e cerca de 150 organizações apoiantes, exige soluções reais para a crise na habitação. O movimento pede também uma resposta para as mais de 90 famílias sem casa e mais de 60 crianças a viver na rua, nos bairros do Talude Militar, no Conselho de Loures, e também na Estrada Militar da Mina d'Água, no Conselho da Amadora, onde as autarquias ordenaram este mês a demolição de construções precárias. Olhamos agora para a atualidade internacional e para a situação na Rússia e noutros pontos do globo. A Guarda Costeira dos Estados Unidos ordena a todos os navios comerciais que evacuem os portos do Havaí. O capitão do porto de Honolulu, da Guarda Costeira dos Estados Unidos, ordenou a todos os navios comerciais que evacuassem os portos comerciais do Havaí. Estão também suspensos os voos devido ao alerta de tsunami. Por isso, os voos comerciais no Aeroporto Internacional de Hilo foram suspensos para apoiar as evacuações de emergência das áreas próximas. A Agência Meteorológica do Japão elevou também o nível de alerta de tsunami para três metros ao longo da costa do Pacífico do país, após um sismo de magnitude 8.7, que atingiu a península russa de Kamchatka. As autoridades japonesas emitiram também ordens de evacuação em vários pontos do norte, leste e centro do arquipélago. O epicentro do primeiro abalo na Rússia foi registado no mar a cerca de 130 km da costa, a uma profundidade de cerca de 18 km. Ainda sem o número certo, a imprensa estatal russa avança que há registro de vários feridos. Depois de duas réplicas sentidas, a costa russa foi também atingida por um tsunami com ondas de quatro metros. As Filipinas emitiram também um alerta de tsunami. O mesmo foi decretado nos Estados Unidos para a Califórnia, Oregon e Washington, através de uma publicação na rede social X. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu aos habitantes do Havaí, do Alasca e da costa do Pacífico dos Estados Unidos, que prestem atenção aos avisos relacionados com tsunamis. Na mesma linha, o governador da Califórnia apela a que sejam seguidas todas as indicações. E durante a noite, por cá, os bombeiros estiveram a combater os vários incêndios ativos em Portugal. Vamos agora ao ponto de situação, com a ajuda dos mais recentes dados do site oficial da Proteção Civil. Ainda com meios no terreno, há já dois incêndios em fase de resolução: o incêndio de Penamacor, em Castelo Branco, e o de Alcanede, no distrito de Santarém. A situação mais complicada continua a ser em Arouca. O incêndio continua ativo com mais de 700 operacionais no terreno, apoiados por 257 viaturas e a esta hora já com o auxílio de um meio aéreo. Falamos também dos incêndios ativos em Ponte da Barca e em Nisa, onde um carro ardeu por completo. São também dois incêndios que continuam a mobilizar meios para o terreno. E perante este cenário em Portugal, o Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil admite a possibilidade de o país ter de vir a ativar o mecanismo europeu de proteção civil. No briefing feito ontem à tarde, na sede, em Carnaxide, o comandante Mário Silvestre explica que a ajuda dos parceiros europeus pode vir a ser necessária caso os pontos de fogo se intensifiquem.

Por acaso, no fim da análise estratégica que estamos a fazer, e vai depender muito da maneira como o resto da tarde, o resto da noite evoluírem do ponto de vista destes incêndios, iremos fazer a ativação do mecanismo, como eu ontem.

Quanto ao cenário para os próximos dias, Mário Silvestre alerta que vão ser dias de muito trabalho. E com as temperaturas a manterem-se elevadas, quase todos os distritos do país continuam sob risco de incêndio e apenas Faro fica de fora dos territórios em alerta amarelo. É o que explica o meteorologista Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à Rádio Observador.

Amanhã está o território todo em avisos. O único distrito que não terá aviso amanhã será o distrito de Faro. Todos os outros têm aviso amarelo, portanto, quente E em termos de perigo de incêndio rural, ele continua muito elevado a máximo em grande parte do território. Na verdade, ele está no nível máximo da escala, em praticamente todos os concelhos das regiões Norte e Centro, do Alto Alentejo e também do Algarve. E nas outras regiões está sempre em nível elevado a muito elevado.

Quanto às temperaturas, o IPMA não prevê alterações muito significativas face ao dia de ontem.

Dia bastante quente e com tempo muito seco, um pouco por todo o continente. Na verdade, não há alterações muito significativas. Poderá eventualmente haver em um ou outro local da faixa costeira da região Sul alguma nebulosidade. Já hoje houve na costa sul do Algarve. Amanhã poderá haver no litoral alentejano e mais um ou outro ponto, mas na maior parte dos casos não será relevante. Será um dia essencialmente de sol. As temperaturas mantêm-se muito elevadas. Existe uma tendência para uma pequena descida nessas tais regiões onde pode haver um aumento temporário de nebulosidade, mas essencialmente na faixa costeira a sul de Lisboa a temperatura máxima poderá descer um pouco, mas nas restantes regiões mantêm-se muito elevada e temos alguns locais até com temperaturas próximas dos 40 °C.

Temperaturas que só vão baixar entre sexta e sábado. Isto porque a partir de domingo uma nova massa de ar quente vinda do Norte de África vai atingir Portugal. Por isso estão novamente previstas máximas acima dos 40 °C no Alentejo e Vale do Tejo e muito perto disso nas zonas de Viseu, Braga ou Lisboa. Estarão também de volta as noites tropicais. O presidente da Liga dos Bombeiros discorda com a ministra da Administração Interna, que considera irrelevante contabilizar os meios aéreos. Em entrevista à CNN Portugal, António Nunes admite que não é o momento para fazer contas certas, mas sim para repensar a necessidade de meios aéreos para combater os incêndios.

Naturalmente que não é o momento de estar a contar se são 72 ou 73, mas é o momento de dizermos que sem meios aéreos de apoio aos bombeiros em incêndios desta dimensão e com este tempo de progressão, sem eles tudo era muito pior.

O presidente da Liga dos Bombeiros reitera que, apesar das dificuldades, a capacidade de resposta dos operacionais está ainda longe de estar esgotada. Ainda assim, diz que deve ser ativado o mecanismo europeu de proteção civil.

O dispositivo atual fica insuficiente no momento em que os 28 mil bombeiros voluntários estejam todos aplicados num teatro de operações. Somando a isso aquilo que são as forças de segurança e também as Forças Armadas, que são uma reserva da nação. Só nessa altura é que está esgotado. Estamos longe de esgotar toda a nossa capacidade. Porventura, se eu pudesse dar alguma sugestão, eu teria utilizado o mecanismo europeu e os acordos bilaterais com Marrocos e com Espanha para atuarem já.

Reforço de meios aéreos.

Reforço de meios aéreos.

São declarações do presidente da Liga dos Bombeiros, que prevê também que a situação permaneça complicada até ao final desta semana. O secretário-geral do PS enaltece a dedicação e o altruísmo dos bombeiros e da Proteção Civil. À margem da cerimónia de instalação do Conselho Estratégico do PS, que decorreu ontem na sede do partido, em Lisboa, José Luís Carneiro foi questionado pelos jornalistas sobre o difícil dia de combate aos incêndios e também sobre as declarações da ministra da Administração Interna sobre a utilização dos meios aéreos. O líder socialista recusou comentar a atuação do Governo e preferiu elogiar o trabalho das autoridades no combate aos incêndios.

Neste momento, apenas uma palavra de solidariedade para as forças, para os elementos da Proteção Civil, para os nossos bombeiros, que de forma generosa, altruísta, de forma dedicada, entregam as suas vidas à proteção de pessoas e bens.

José Luís Carneiro, na cerimónia de instalação do Conselho Estratégico do PS. E nessa mesma cerimónia ficou a saber-se que Augusto Santos Silva vai coordenar o Conselho Estratégico do PS. Este novo órgão socialista começa os trabalhos em setembro para criar propostas para 2026. O secretário-geral do PS rejeita que este conselho estratégico vá ser um governo-sombra.

Puderam ver que temos aqui personalidades para a constituição de vários governos, não foi para um. Se olharem para as personalidades, para a sua qualidade, para a sua experiência de vida académica, temos aqui, por exemplo, três personalidades que são reitores das mais importantes universidades portuguesas.

O novo órgão do PS conta com 94 elementos, muitos deles conhecidos da sociedade, tais como Fernando Medina, Eduardo Ferro Rodrigues e António Vitorino. Quarenta e cinco já ocuparam funções governativas e apenas um terço dos membros são mulheres. Ainda assim, Carneiro afirma que o grupo ainda não está fechado. A informação fica por aqui, mas regressa daqui a pouco, às 18h30, com a síntese.