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As notícias com Rui Casa Nova.

Dia de eleições presidenciais no Benfica. Os sócios são chamados hoje às urnas para eleger o próximo presidente encarnado, na eleição mais concorrida da história do clube. As urnas abrem daqui a pouco, às 08h30 da manhã, e fecham mais logo, às 22h. Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Mantegas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho são os seis candidatos que vão a jogo. Caso nenhum consiga a maioria dos votos, ou seja, mais de 50%, vai ser realizada uma segunda volta entre os dois mais votados. Já está marcada para 8 de novembro. Por isso, é preciso fazer contas e José Rafael Lopes, ao número mágico. 51% dos votos assegura uma eleição imediata à primeira volta. Nas eleições do Benfica, o caso ficaria logo resolvido, mas não é certo que nenhum deles o consiga. Vamos à contagem, a começar com o incumbente, Rui Costa.

Queremos um Benfica grandioso em todas as frentes, um clube moderno, único e vencedor.

Rui Costa é o atual presidente do Benfica, procura a reeleição. Aos 53 anos, tem passado como presidente, dirigente e antiga glória do clube encarnado. Rui Costa chegou à presidência do clube após a demissão de Luís Filipe Vieira. Agora, volta a apresentar-se ao sufrágio nas eleições mais concorridas de que há memória no clube. Quem também está de regresso é Luís Filipe Vieira, empresário com 76 anos.

Sou o único candidato que não tem riscos para os benfiquistas. Votar em mim não é um tiro no escuro.

Vieira foi o presidente do Benfica entre 2003 e 2021. É o mais titulado na história do clube, com destaque para 22 títulos no futebol masculino. Deixou o clube de forma precoce, devido às suspeitas de vários crimes na Operação Cartão Vermelho. Na corrida eleitoral, há um candidato que volta a apresentar-se ao sufrágio após ter falhado a eleição no passado. João Noronha Lopes encabeça a lista E.

Passei o último ano a preparar-me para isto. Estudei o clube, reuni com muitos clubes estrangeiros e, principalmente, tive a preocupação de reunir uma equipa.

Formado em Direito, perdeu as eleições para Vieira em 2020, onde alcançou 34% dos votos. Agora, pretende melhorar e vencer o ato eleitoral. No currículo, conta com uma passagem no clube como vice-presidente de Manuel Vilarinho. A lista B na corrida à presidência é encabeçada por Martim Mayer.

A nossa proposta é a única que explica como pôr o Benfica de novo no caminho das vitórias do futebol.

Gestor. Com 51 anos, é candidato pela primeira vez, Martim Mayer não tem ligações à gestão recente do clube. Gera empresas do ramo automóvel e da mobilidade desde 2012. Agora, pretende ser presidente do Benfica. A lista C conta com João Diogo Mantegas como líder.

Queremos devolver ao Benfica tudo aquilo que o Benfica nos deu. Fazemos com sentido de responsabilidade e com plena convicção de um amor profundo.

Aos 42 anos, o advogado é candidato pela primeira vez à direção do Benfica. João Diogo Mantegas é professor convidado na Liga Business School. Agora, pretende, também ele, ser o próximo presidente do Clube da Luz com a candidatura "O Benfica Vencerá". A lista de candidatos fecha com a candidatura de Cristóvão Carvalho.

Pensei um Benfica ambicioso, pensei um Benfica europeu.

O advogado de 53 anos é também candidato pela primeira vez. Fez carreira em Direito e tem como baluarte a gestão financeira do clube encarnado. O jornalista José Rafael Lopes, com o perfil dos candidatos à presidência do Benfica. Votam mais de 160 mil sócios nestas eleições presidenciais. Há 108 mesas espalhadas por Portugal e pelo mundo, sendo o Pavilhão da Luz o local com mais afluência. Também hoje é dia de jogo. O Benfica recebe o Arouca no Estádio da Luz às 20h30. A Rádio Observador tem preparado uma emissão especial para acompanhar as eleições no Benfica. Também o jogo é um assunto para seguir ao longo do dia com análise e reportagem em direto aqui na antena do Observador. Luís Montenegro acredita que a criação das urgências regionais vai ajudar a resolver a crise no Serviço Nacional de Saúde. A Ministra da Saúde anunciou a criação de um regime de urgências centralizadas. O objetivo é juntar dois ou mais serviços de urgências. Ana Paula Martins pretende avançar com medida já no início de 2026, na Península de Setúbal. Ora, o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, está confiante de que as urgências regionais vão ter um bom resultado.

Há um problema mais acentuado na região de Lisboa, na região da Península de Setúbal, também na região de Leiria, mas sobretudo na região de Lisboa e da Península de Setúbal, cuja resolução, a partir de agora, tem mecanismos que são, do ponto de vista do nosso edifício jurídico, mais adequados a poder dar uma resposta às pessoas, que é aquilo que interessa. E, nomeadamente, a possibilidade de haver urgências regionais com centros de excelência e de desempenho elevado é uma forma para nós podermos ultrapassar aquilo que tem sido o constrangimento de funcionamento de algumas urgências.

O Primeiro-Ministro, em declarações aos jornalistas ontem à noite, à margem do velório do antigo ministro da Justiça, Laborinho Lúcio, este regime de urgências regionais ainda vai ser negociado com os sindicatos médicos, que têm afirmado que estão contra a medida. Já o secretário-geral do PS acusa o governo de falhar completamente na saúde. Para José Luís Carneiro, a criação das urgências regionais é errada e mostra que o governo não está a conseguir resolver as falhas do SNS.

É o reconhecimento do falhanço do plano do governo de há um ano e meio. Há um ano e meio o governo apresentou um plano para a saúde. Falhou na sua totalidade, falhou a ministra, falharam os responsáveis que assumiram esses compromissos. Como se vê, nós quando propusemos ao governo uma proposta para a gestão da emergência hospitalar, tínhamos razão, porque o governo falhou e a prova que falhou é que já vai para o quarto presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas o mais grave é as consultas de cirurgia, nomeadamente oncológicas, estarem a aumentar.

Para além da criação das urgências regionais, José Luís Carneiro chama também a atenção para as sucessivas substituições na liderança do INEM. Declarações ontem à noite em Braga, à margem de uma sessão com militantes do PS para discutir o Orçamento do Estado para 2026. Destaque agora para a Lei da Nacionalidade. O Presidente da República vai esperar pela votação final para se pronunciar. Marcelo Rebelo de Sousa considera que falar sobre o assunto agora seria prematuro e vai esperar pela próxima terça-feira, dia em que está prevista a votação da Lei da Nacionalidade. São declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no primeiro dia da viagem aos Açores, depois de o ministro da Presidência apelar à responsabilidade dos maiores partidos para aprovarem a nova versão do diploma da nacionalidade, que considera tratar-se de uma das mais importantes leis do país. Este vai ser o tema do Explicador desta manhã. Aqui na Rádio Observador contamos com debate entre António Rodrigues, do PSD, Cristina Rodrigues, do Chega, e Pedro Delgado Alves, do PS, para ouvir depois do Jornal das 11. André Ventura afirma que eram precisos três Salazares para pôr Portugal na ordem. A referência foi feita numa entrevista na SIC Notícias esta noite, na sequência de uma pergunta sobre como o presidente do Chega pretende cumprir a promessa de instaurar a Quarta República. Ora André Ventura diz que é um democrata, ainda assim, invoca o tempo da ditadura.

Olha, eu vou usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão.

Quer responder à minha pergunta?

Deixe-me usar esta expressão. Eu sou um democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que, de facto, faz sentido. De facto, não era preciso um Salazar, eram precisos três Salazares, porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso três Salazares para pôr isto na ordem.

André Ventura volta assim a defender uma mudança de regime, também na Constituição. Declarações à SIC Notícias. Já sobre a candidatura presidencial, o presidente do Chega afirma que quer ganhar logo na primeira volta. Ponto final neste Jornal da 07h da Rádio Observador. Eu estou de regresso já a seguir para o Jornal das 08h.