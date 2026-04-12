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São 7 horas. As notícias com Vasco Maldonado Correia.

Bom dia. Estão abertas as urnas na Hungria. O primeiro-ministro Viktor Orbán parte atrás nas sondagens, depois de 16 anos no poder. Ao todo, são quase oito milhões de húngaros que são chamados às urnas nestas eleições legislativas. Várias sondagens independentes dão vitória ao partido Tisza, liderado pelo líder da oposição, o conservador Péter Magyar. Já as instituições mais próximas do poder preveem uma vitória do Fidesz, de Viktor Orbán, que procura ser eleito para um quinto mandato consecutivo. Terminou sem acordo a maratona de negociações de ontem à noite entre Irã e Estados Unidos, propostas ou mediadas pelo Paquistão. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, lidera a delegação norte-americana e anunciou que não foi possível chegar a qualquer entendimento para pôr fim de forma permanente à guerra no Médio Oriente. Lamenta que os iranianos tenham recusado aceitar os termos propostos pelos norte-americanos, mesmo que, de acordo com o número dois da Casa Branca, os Estados Unidos tenham sido bastante flexíveis.

"Tivemos várias discussões substanciais com os iranianos. Essa é a boa notícia. A má notícia é que não chegamos a um acordo. Penso que isso é muito mais má notícia para o Irã do que para os Estados Unidos da América. Regressamos assim aos Estados Unidos sem alcançar um acordo. Nós deixamos muito claro quais são as nossas linhas vermelhas, em que aspectos estamos dispostos a ir ao encontro das posições deles e em que aspectos não estamos dispostos a fazê-lo. Tornamos isso tão claro quanto possível e eles optaram por não aceitar os nossos termos."

J.D. Vance deu a entender que o principal ponto de bloqueio nestas negociações foi a recusa do Irão em abandonar o programa nuclear. O presidente norte-americano Donald Trump já tinha dito não estar preocupado com a possibilidade de não haver um acordo de saída destas negociações em Islamabad. Para Trump, uma coisa é certa: a vitória neste conflito já é dos Estados Unidos. No Vaticano, o Papa Leão XIV critica as demonstrações de força, pede um abrandar das hostilidades nos conflitos. Chega de guerra, é a mensagem do líder da Igreja Católica, que liderou uma vigília de oração pela paz na Basílica de São Pedro.

"Basta da idolatria do ego e do dinheiro. Basta de demonstrações de força, basta da guerra. A verdadeira força manifesta-se no serviço à vida. Todos nós beneficiamos com a paz, o indivíduo, todo o povo, a família."

Crítica do Papa Leão XIV perante milhares de fiéis. André Ventura defende que um consenso na lei laboral depende mais do governo do que do Chega. O presidente do partido mostra-se disponível para chegar a um consenso em matéria laboral, mas com algumas condições, pede ao executivo que pare de se vitimizar.

Conseguimos fechar antes de ser submetido ao Parlamento, um acordo que consiga fazer uma revisão da lei laboral, mas que ao mesmo tempo salvaguarde que o trabalho por turnos e o trabalho extraordinário é apropriadamente valorizado, que garanta que os despedimentos não serão a regra e não serão um novo normal em Portugal. Nem os empresários querem isso. Às vezes acho que o governo tem apenas a lógica de se querer vitimizar a todo o custo, de procurar uma iminente crise política. Em tudo temos visto isso. Vimos na nacionalidade, vimos agora no subsídio social de mobilidade e ainda ontem no Parlamento. Eu acho que os portugueses, francamente, o que querem é que o governo trabalhe, o que querem é que as coisas aconteçam e o que querem é que as mudanças ocorram na sua vida.

Aviso de André Ventura aos jornalistas à margem da inauguração da sede dos Chega na Maia, neste registo captado pela RTP. O presidente dos Chega fala ainda que o partido e o governo têm reuniões marcadas para a próxima semana para discutir o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. Por cá, e continuamos na atualidade nacional, morreu Diogo Ramada Curto, era diretor da Biblioteca Nacional, tinha 66 anos, era também historiador e professor catedrático no Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa. A ministra da Cultura, em nome do governo, já reagiu a esta notícia. Margarida Balseiro Lopes manifesta profundo pesar, elogia a dedicação e sentido de serviço público de Ramada Curto como diretor da Biblioteca Nacional. No desporto, pressionado pelo Sporting, o foco do Porto entra hoje em campo, quer cimentar a liderança do campeonato. Os Dragões defrontam o Estoril esta noite. O técnico Francesco Farioli não poupa nos elogios ao adversário, quer a equipa do Porto a entrar com o espírito certo.

Vamos jogar contra uma equipa que, se fizermos uma avaliação global da época, tem sido muito positiva, jogam um futebol muito ofensivo, são uma equipa que marca muitos golos, têm um dos melhores ataques da Liga, vai ser definitivamente um jogo complicado. Da nossa parte, temos de entrar em campo com o espírito certo e na nossa melhor forma.

A bola começa a rolar no Estoril às 20h30. Os Dragões têm de vencer para manter a distância para o Sporting, que já venceu esta jornada. Já lá vamos, porque ainda antes do Porto joga o Benfica, recebe o Nacional da Madeira na Luz, depois do empate na última jornada frente ao Casa Pia. José Mourinho antecipa um jogo difícil, destaca a competência do adversário nos jogos contra os grandes.

Para mim é uma boa equipa e se nos centrarmos nos resultados que eles fizeram com as equipas da parte de cima da tabela, mesmo não tendo feito muitos pontos

Penso que ganharam em Braga, mas tudo contra as equipes top foram todos jogos muito nivelados.

José Mourinho a desvalorizar a posição do Nacional da Madeira na tabela. Nacional que está em 15º lugar. Já o Benfica é terceiro classificado. Mourinho, nesta conferência de imprensa, reafirmou a vontade de continuar à frente dos destinos das Águias, e diz também que considera muito complicado as Águias ainda poderem chegar ao primeiro lugar, dada a distância para o líder Foco do Porto. O Benfica Nacional joga-se às 18h, no Estádio da Luz. Como lhe dizia, o Estoril Porto é para ouvir a partir das 20h30. Os dois jogos para acompanhar aqui na Rádio Observador. E como lhe dizia também, o Sporting já entrou em campo nesta jornada 29 da Liga, venceu o Estrela da Amadora por um a zero, depois de uma primeira parte sem gols e sem qualquer remate enquadrado à baliza. Só na segunda parte Daniel Bragança conseguiu dar descanso aos Leões e fez o único gol da partida. No final, Rui Borges admitiu que faltou inspiração, mas diz que o mais importante é o resultado.

Um jogo difícil, um jogo competitivo, uma equipe muito competitiva, uma equipe que estava a defender na primeira parte, defendiam 11 homens dentro da área. É difícil tomar decisões melhores. Uma primeira parte onde a nossa posse estava muito lenta, onde deixamos o Estrela, apesar de tudo, defender com 11 homens, é certo, à frente da área e dentro da área, mas onde estamos algo lentos e nos faltou, se calhar, essa inspiração. Acima de tudo, fizemos um jogo muito competitivo. Tínhamos que competir, sabíamos que era preciso competir contra uma equipe, em termos físicos e atléticos, difícil, num dia difícil, de vento, frio. Por isso, feliz por aquilo que o grupo foi dando ao longo do jogo, apesar de nos faltar essa inspiração.

Já do outro lado, o técnico João Nuno lamenta não ter conseguido qualquer ponto, mostra ainda assim orgulho da exibição da equipe do Estrela.

Só temos que tirar coisas boas. A jogar desta forma, tenho a certeza que vamos cumprir os nossos objetivos. Eu falei na antevisão que queria olhar para cada jogo a lutar pelos pontos e acho que foi isso que o Estrela fez. O jogo termina com dois remates do Sporting e dois ou três nossos, 10, nove em estatística, gols esperados. Já estivemos a analisar, acho que é dos jogos em que o Sporting teve menos oportunidades deste campeonato. Portanto, temos que olhar para várias coisas boas que fizemos aqui. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores.

Reações dos técnicos do Estrela da Amadora e do Sporting aqui aos microfones da Sport TV+. O Sporting está a dois pontos do líder Foco do Porto e com mais cinco que o Benfica. Estas distâncias são claro, à condição, porque os dois rivais do Sporting ainda não entraram em campo, mas também os Leões têm um jogo em atraso no campeonato. Na próxima jornada, há derby em Alvalade. Antes de fechar este jornal, deixo um alerta para quem vai na estrada ou quem vai seguir na estrada esta manhã, na frente Ribeirinha de Lisboa, Oeiras e Cascais, vai estar cortado ao trânsito entre as 9h e a 13h. São constrangimentos causados pela terceira edição do Dia Mundial da Atividade Física. As notícias estão de volta quando forem 7h30 da manhã.