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Para oito horas. Jornal das 8, na Rádio Observador, a edição é do Rui Casanova e começamos com as eleições autárquicas. É dia de ir votar. As urnas abrem a esta hora em Portugal continental.

Depois do dia de reflexão, o dia das eleições. Mais de nove milhões de eleitores estão inscritos para votar. Este domingo vão ser eleitos os presidentes de 308 câmaras municipais, assembleias municipais e também mais de três mil assembleias de freguesia. Cada eleitor vai receber estes três boletins de voto e eleger os autarcas para os próximos quatro anos. O presidente da República falou ao início da noite, a partir de Belém, apelou ao voto e destaca a importância de ir hoje às urnas.

Durante 19 anos, governante e presidente da República Portuguesa, eu garanto-vos uma coisa: sem poder local forte, tudo o mais é como que um edifício sem alicerces, é como que uma árvore sem raízes, é como que um poder com menos poder ou mesmo sem poder nenhum de base essencial para a democracia.

Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração ao país ontem, ao início da noite, a partir de Belém, o chefe de Estado deixa ainda uma mensagem aos próximos autarcas: há que aproveitar os fundos europeus.

Os próximos quatro anos serão decisivos para o uso dos dinheiros de Bruxelas, desde logo do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Boa parte destes elevadíssimos recursos passará pelo poder local. Votar amanhã não é só votar naquelas e naqueles que de facto melhor conhecemos. É, ao mesmo tempo, votar para que apliquem milhões que não voltam mais.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, na terceira e última mensagem de apelo ao voto nas autárquicas, depois de o ter feito em 2017 e 2021. As urnas abrem a esta hora, oito da manhã, fecham mais logo, às 19h, hora de Portugal continental.

E a Rádio Observador vai acompanhar estas eleições autárquicas ao longo do dia em emissão especial. É um assunto que também vai estar em destaque no nosso site, em observador.pt. O furto de uma conduta no Aeroporto de Lisboa esteve na origem do derrame de milhares de litros de combustível que entraram no saneamento da cidade.

O incidente aconteceu no início deste mês e provocou um cheiro intenso saído das sarjetas. Foi sentido nas zonas de Chelas e do Beato, na zona oriental da cidade. Em causa esteve a perfuração de uma conduta de combustível durante uma obra no aeroporto de Lisboa e a consequente fuga de milhares de litros de combustível para o saneamento da cidade. A ANA Aeroportos adianta que em poucos minutos foram derramados 19 metros cúbicos de combustível. Ao Observador, fonte oficial da Proteção Civil confirma que não há registo de um incidente assim. No local estiveram bombeiros e PSP. Já a Procuradoria-Geral da República não adianta ao Observador se abriu inquérito a este incidente que aconteceu no dia 2 de outubro no Aeroporto de Lisboa.

Isto é um artigo em manchete a esta hora no site do Observador. E Rui, a última grande peregrinação de Fátima deste ano começa hoje.

Até segunda-feira são esperados milhares de fiéis que vão assinalar os 108 anos das aparições de 13 de outubro. A peregrinação é presidida pelo Arcebispo Dabare e são esperados até segunda-feira milhares de fiéis em Fátima para assinalar esta data.

Voltamos agora ao presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que está esclarecido sobre a polémica em torno da passagem dos aviões militares com destino a Israel e que fizeram escala na base das Lajes, nos Açores.

Aconteceu em abril, três aeronaves F-35 vendidas pelos Estados Unidos a Israel fizeram escala na base das Lajes sem conhecimento prévio do governo português. O Ministério dos Negócios Estrangeiros reconheceu uma falha de procedimento. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa diz que está esclarecido e defende que não há motivo para elevar o assunto a uma questão diplomática.

Eu acho que ou se tratava de aviões já israelitas e era preciso uma autorização específica para passarem, ou eram americanos e aí o deferimento está certo. Depois pode-se discutir como é que a administração americana apresentou a questão. Falou que era para dar aos israelitas ou não falou, disse só que era passagem ou que ia para Israel. Bom, eu acho que não vale a pena fazer disso uma questão diplomática.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa à RTP3, à margem do jogo de Portugal com a Irlanda, questionado sobre se vai pedir explicações ao governo, o chefe de Estado respondeu que não. Certo é que PS, PCP e Livre já anunciaram que vão chamar ao Parlamento o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e também o Ministro da Defesa, Nuno Melo, cuja demissão foi pedida pelo Bloco de Esquerda na sequência deste caso, uma demissão recusada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro.

E continuamos a falar do conflito no Médio Oriente. Milhares de palestinianos continuam a voltar a casa na Faixa de Gaza, mas, Rui, muitos só encontram escombros.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas perdura, mas também a destruição. As imagens mostram filas com milhares de civis a voltar a casa depois de terem sido deslocados por causa do conflito, mas muitos só encontram escombros e alertam que há falta de comida e água. A Al Jazeera dá mesmo conta de equipas no terreno a limpar os destroços, mas com os profissionais a avisar que este trabalho vai demorar meses ou até anos.

Entretanto, a libertação dos reféns israelitas mantidos em Gaza pelo Hamas deve acontecer amanhã de manhã.

A informação foi inicialmente avançada pela imprensa israelita, entretanto confirmada por um alto responsável do Hamas à agência France-Presse. Depois, Israel deve libertar cerca de dois mil palestinianos detidos. É o que indica os termos da primeira fase do acordo de cessar-fogo acordado esta semana entre Israel e o Hamas, mediado pelos Estados Unidos. O acordo só vai ser assinado formalmente amanhã. Também amanhã decorre no Egito uma cimeira sobre o conflito, que deverá ser copresidida por Donald Trump e que vai contar com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres. A confirmação chegou nas últimas horas.

O novo sistema europeu de controle de fronteiras para cidadãos fora da União Europeia entra hoje em funcionamento.

Os tradicionais carimbos nos passaportes são substituídos por um registro eletrônico com indicação da data, hora e posto de fronteira. A informação passa a ser partilhada em tempo real com todas as autoridades dos países Schengen e permite, por exemplo, detectar a ultrapassagem do período legal de estadia. Em Portugal, o novo modelo é implementado pelo sistema de segurança interna em articulação com a PSP, GNR, ANA Aeroportos, administrações portuárias e também a Autoridade Nacional de Aviação Civil.

E agora vamos ao desporto. Portugal teve de sofrer, mas venceu a Irlanda por 1 x 0 e fica assim mais perto de garantir a qualificação para o Mundial de 2026.

O único gol da partida foi marcado aos 90 mais um, por Rúben Neves, depois de um grande cruzamento de Trincão. Antes, Cristiano Ronaldo tinha desperdiçado um pênalti. Roberto Martínez saudou a vitória, mas admite que Portugal não esteve ao melhor nível no Estádio de Alvalade.

Faltou mais rapidez na bola, faltou utilizar a largura do campo para poder encontrar o espaço entre linhas. A Irlanda fechou muito bem o espaço. Estamos a falar de uma equipa que tinha 11 jogadores no último terço. Acho que já fizemos isso muito melhor, mas acontecem jogos que, sem o último passe virtuoso, sem a última decisão, faltou encontrar o gol mais cedo.

A análise à partida de Roberto Martínez à RTP confirmou ainda que Gonçalo Inácio foi substituído ao intervalo devido a lesão. Também declarações à RTP no final deste jogo, o autor do gol, Rúben Neves, recordou o amigo e colega Diogo Jota e sublinhou a importância deste triunfo para Portugal na caminhada para o Mundial 2026.

Foi um gol com a vontade do Diogo Jota, sem dúvida. Aquilo que ele nos levava para dentro de campo. Eu disse anteriormente que cada um de nós ia herdar um bocadinho do que era o Diogo Jota. Fizemos hoje com muita vontade, muita paixão, muito espírito de sacrifício e conseguimos os três pontos, que era o mais importante.

Ao minuto 21, o Estádio de Alvalade levantou-se para aplaudir Diogo Jota, que envergava a camisola número 21 e que é agora utilizada por Rúben Neves, amigo e colega, e que marcou o único gol da partida, o gol que deu a vitória à seleção nacional. Uma vitória importante. Portugal pode garantir o apuramento já na próxima jornada, caso vença na recepção à Hungria e a Arménia não ganhe na deslocação à Irlanda. Jogos que decorrem terça-feira. Portugal volta a jogar no Estádio de Alvalade, recebe a Hungria.

Este jogo, aliás, vai estar em análise no "E o Campeão É?" desta manhã, que hoje, por causa das eleições autárquicas, vai para o ar mais cedo. Começa logo depois da síntese das 08h30. Fica por aqui o jornal das 20, esteve a edição do Rui Casanova. Até já, Rui.

Até já.