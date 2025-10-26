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9 horas. Edição das 9 com Rui Casa Nova e começamos com as eleições no Benfica. Estão apuradas a esta hora 70 das 108 mesas de voto. Rui Costa continua em primeiro, com larga vantagem sobre João Noronha Lopes.

As urnas fecharam há 11 horas e os votos continuam a ser contados neste momento. Ainda não há resultados finais e também não se sabe quando é que os candidatos vão reagir. Foi uma madrugada longa e preveem-se ainda muitas horas de contagem. Estão apurados, neste momento, os votos de 30 mil sócios, de um total de 85 mil. Vamos aos números. Neste momento, de acordo com dados oficiais do Benfica, estão a ser atualizados ao minuto. Rui Costa continua na frente com 44%. João Noronha Lopes segue em segundo, com 27%. É uma larga diferença entre os dois. Luís Filipe Vieira está em terceiro, com 14%, João Diogo Mantegas em quarto, com 10%, Martin Meyer com 2% e Cristóvão Carvalho em último, com apenas 0,27%. É o que indicam a esta hora os dados oficiais divulgados pelo Benfica. Estão a ser atualizados ao minuto no site oficial do clube. Neste momento, tudo ainda incerto. Não sabemos ainda se será ou não preciso uma segunda volta. Certo é que Rui Costa continua na frente.

E Rui, importa perceber as secções em que os candidatos estão a vencer. Também aqui Rui Costa leva vantagem ao conquistar as secções mais importantes.

Sim, o presidente e recandidato soma mais de 40 secções de voto a esta hora. Vence em locais como Aveiro, Barcelos, Bragança, Setúbal, Ilha do Porto, Luanda ou Toronto. João Noronha Lopes tem 11 secções de voto, de acordo com a última atualização. Soma vitórias, sobretudo no estrangeiro, em Berlim, Hamburgo, Barcelona, Madrid, Rio de Janeiro e São Paulo. Importa aqui perceber os dados dos pavilhões da Luz, onde houve maior afluência. Podem ser estes os votos que vão desbloquear esta eleição, sendo que aqui, João, há um pormenor importante que importa ressalvar. Há dois jogos das modalidades marcados para o início desta tarde, mas a contagem nos pavilhões continua, a contagem dos votos, por isso, provavelmente, estes jogos vão ter de ser desmarcados, não vão poder acontecer. Nos pavilhões, ainda a esta hora, continuam a ser contados os votos nestas eleições presidenciais no Benfica, eleições históricas, onde foi batido o recorde de afluência. Mais de 85 mil sócios foram às urnas votar.

Vai obrigar aqui a algumas alterações. E Rui, os candidatos avisam que é preciso esperar pelos resultados finais.

Sim, João Noronha Lopes falou aos jornalistas ao final da noite, depois do jogo do Benfica frente ao Arouca. O candidato garante que está confiante, mas avisa que é preciso esperar pelos resultados finais.

Estou muito otimista. Vamos aguardar serenamente pelos resultados. Vamos deixar que as coisas processem naturalmente e eu depois, na altura certa, terei todo o prazer em falar com os meus amigos.

Ficou ainda mais confiante, porque ontem mostrou-se muito confiante que venceria a primeira volta.

Estou confiante, mas agora vamos aguardar pelos resultados e falamos mais logo, está bem?

A equipa de João Noronha Lopes esteve a acompanhar a noite eleitoral num hotel em Lisboa, desmobilizou perto das 5h da manhã e a comunicação de João Noronha Lopes transmitiu aos jornalistas que será marcada uma conferência de imprensa para esta manhã para o candidato reagir aos resultados. Ainda não há hora indicativa para essa reação. Luís Filipe Vieira também falou aos jornalistas ao final da noite, disse que ainda vai demorar muitas horas até haver resultados finais nestas presidenciais.

Isto não é amanhã às 10h da manhã estar livre. Ninguém vai saber o resultado antes das 10h da manhã, por isto como está, não vai.

Mas continua tranquilo com a perspetiva de que poderá vir a angariar mais votos, a vencer estas eleições ou a passar à segunda volta?

Não sei quem é que vai ganhar, honestamente, eu não sei. Aliás, eu parti para isto com uma grande disponibilidade para, se as pessoas quisessem que eu continuasse, muitíssimo bem. Se não quiser, eu estou na mesma.

Só lá pras 10h da manhã, dizia Luís Filipe Vieira ao final da noite. Parece que o processo pode demorar ainda um pouco mais do que isso. Seguimos com mais reações. João Diogo Mantegas, candidato que a esta hora vai em quarto, mostra-se satisfeito pela campanha que fez, faz um bom balanço. Também diz que é preciso esperar pelos resultados finais para tirar mais conclusões.

Se nós tivermos uma grande votação, que pode ser muita coisa, ou pode ser muito pouca coisa também, nós somos realmente os underdogs, nós somos aquilo que toda a gente está à espera de ver o que é que nós valemos. E até nós estamos à espera. Não consigo dizer mesmo o que é. E estou feliz, estou supercontente, estou ansioso para saber o resultado.

Foram as eleições mais concorridas de sempre, com 100 candidatos em jogo. Votaram mais de 85 mil sócios, como dizíamos há pouco, é um recorde mundial. Os votos continuam a esta hora a ser contados. Ainda não sabemos se vai ser ou não preciso ir para segunda volta. Caso seja preciso, essa segunda volta já está marcada para o dia 8 de novembro. Será entre os dois candidatos mais votados. 8 de novembro, daqui a duas semanas, numa altura em que os votos estão a ser contados. Rui Costa segue em frente, segue em primeiro, com uma larga vantagem sobre João Noronha Lopes a esta hora.

E foi um dia em cheio no Estádio da Luz. Em dia de eleições, o Benfica goleou o Arouca no Estádio da Luz, precisamente por 5x0. Subiu assim provisoriamente, Rui, ao segundo lugar no campeonato.

Partida a contar para a nona jornada da Liga, em dia de eleições, Pavlidis fez um hat-trick, também marcaram Otamendi e Ivanović, num jogo com três penáltis a favor dos encarnados. José Mourinho considera que o Benfica fez um bom jogo. O técnico das Águias destaca a ambição demonstrada pelos jogadores em campo.

Apertámos muito com eles, recuperámos bola, tivemos bola, jogámos sempre no campo adversário e como eu disse aos jogadores ao intervalo, eu olhava para o jogo e via os jogadores felizes de estar em campo. Estavam-se a sentir bem a jogar daquela maneira. Hoje, eu acho que qualquer jogador que estivesse em campo ia jogar bem.

Reação de José Mourinho no pós-jogo. Vasco Seabra, técnico do Arouca, considera que o resultado foi demasiado dilatado para o que o Arouca fez em campo.

O Benfica não nos dá um amasso tão grande assim pela expressão futebolística para vencer por 5x0, mas a verdade é que eu sinto que três penáltis e um gol de canto são muito penalizadores pra uma equipa que vem à Luz.

Hoje é a vez do Sporting entrar em campo nesta nona jornada da Liga. Os Leões jogam no terreno do Tondela. Se vencerem, podem igualar provisoriamente o líder do campeonato, Futebol Clube do Porto. Os Dragões só jogam amanhã na casa do Murarense.

A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se hoje, um dia depois de Mariana Mortágua anunciar que não se vai recandidatar à liderança do partido.

Esse anúncio foi feito ontem. Hoje a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se, vai servir esta reunião para fazer o balanço do resultado das eleições autárquicas, também perspetivar as presidenciais, sendo que esta saída de Mariana Mortágua certamente também será tema em cima da mesa. Ainda a coordenadora do Bloco de Esquerda enviou uma carta aos militantes a dar conta desta decisão. Em conferência de imprensa, diz que é uma decisão pessoal e que pode ser benéfico para o Bloco ter novas caras e vozes. O Bloco vai eleger o sucessor de Mariana Mortágua no final de novembro, na Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Essa reunião está marcada para os dias 29 e 30 de novembro.

E Rui, o nome de José Manuel Pureza é o primeiro a surgir como possível alternativa à Mariana Mortágua.

O antigo deputado e candidato à Câmara de Coimbra nas últimas autárquicas é uma das figuras mais respeitadas do partido. Também foi líder do grupo parlamentar e chegou a ser vice-presidente do Parlamento. O nome de José Manuel Pureza surgiu ainda ontem. Entretanto, numa nota enviada à Agência Lusa, José Manuel Pureza diz que está confiante de que vai ser possível encontrar uma solução que dê força ao Bloco, mas rejeita, para já, qualquer tipo de precipitação em relação ao futuro.

E este é um tema em destaque a esta hora no site do Observador. José Manuel Anes diz que ainda está no hospital a recuperar e agradece as mensagens de apoio. Isto depois de ter sido esfaqueado alegadamente pela filha.

É a primeira reação do criminalista, antigo presidente do OSCOT, depois de ter sido atacado alegadamente pela filha, numa publicação na rede social Facebook feita ontem à noite. José Manuel Anes diz que ainda está a recuperar, agradece o apoio que tem recebido. A filha é a principal suspeita do esfaqueamento do pai, terá confessado o ataque nas redes sociais. A mulher foi detida pela Polícia Judiciária, que está a investigar este caso.

Fica por aqui o Jornal das Nove. As notícias regressam às 21h30.