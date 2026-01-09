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São 9 horas.

Henrique Gouveia e Melo já está na rua neste sexto dia de campanha. Já lá vamos. Primeiro, a ministra da Saúde recusa demitir-se e afirma que só sai se o primeiro-ministro quiser.

Sendo que ontem o primeiro-ministro segurou a ministra da Saúde no Parlamento. Luís Montenegro afirmou que os problemas da saúde não se resolvem com demissões ou jogadas políticas. Depois destas declarações, a ministra revelou ao semanário Expresso que não pensa demitir-se, garante que não pediu, nem vai pedir para sair e remete essa eventual decisão para Luís Montenegro. Isto numa semana marcada pelo caso de três mortes por demoras no socorro do INEM. Marcelo Rebelo de Sousa também já veio exigir explicações sobre o que falhou.

E Carla, afinal, o anúncio da compra de ambulâncias pro INEM, feito pelo primeiro-ministro ontem, não é novo. Estas viaturas já estão previstas desde 2023.

E mais: não devem chegar antes do verão. Isto porque transformar os veículos comprados em ambulâncias ou em viaturas médicas demora entre três a seis meses. Ou seja, mesmo que o processo avance agora, estas novas ambulâncias não vêm a tempo de ajudar na atual época gripal, que tem pressionado, e muito, as urgências. É o que avança esta manhã o jornal Público, que acrescenta também que 2025 foi o ano em que as viaturas médicas do INEM estiveram mais tempo paradas por indisponibilidade. Foram mais de nove mil horas entre janeiro e novembro. Luís Montenegro referiu ontem que foram compradas 275 novas viaturas para o Instituto de Emergência Médica.

E agora sim, a campanha presidencial. Henrique Gouveia e Melo faz hoje campanha norte e visita, a esta hora, o mercado municipal de Viana do Castelo.

É o candidato a começar este sexto dia de campanha mais cedo. A iniciativa começou há pouco e está a ser acompanhada pela repórter Nadine Soares. Nadine, ontem à noite, Gouveia e Melo deixou críticas a Marques Mendes. Voltou a destacar que é um candidato sem ligações a partidos. Como é que se apresenta esta manhã perante os comerciantes e os bombos, que já ouvimos?

É verdade, está a ser acompanhado pela fanfarra de Viana do Castelo. Percorre agora o último corredor deste mercado de Viana do Castelo, para em cada banca para cumprimentar os comerciantes. Mostra-se interessado ao ouvir as suas histórias, as suas preocupações, mas, como dizias, Carla, a marcar aqui críticas ligeiras ao candidato, isto através de respostas já estudadas, quando, por exemplo, as pessoas lhe pedem melhores condições e que algo tem que ser feito, algo tem que mudar na presidência. Gouveia e Melo diz mesmo que responde algo sempre do gênero que realmente quem se está a apresentar contra ele não vai fazer essa mudança e por isso a apelar aqui ao voto direto a estes comerciantes. Também, por exemplo, aqueles que não estão convencidos com a sua candidatura ou ainda se mostram indecisos. Há outra também resposta estudada. Gouveia e Melo tem repetido durante várias ações de rua, quando lhe desejam, por exemplo, votos de sorte, dizem que vão pensar, desejam boa sorte. Gouveia e Melo responde sempre que não precisa de sorte, precisa dos portugueses. E, por isso, mais uma vez aqui a reforçar que os tempos pelos quais a maioria das pessoas o conhecem, ou seja, o processo de vacinação, porque a grande maioria das pessoas que se aproximam de Gouveia e Melo são grisalhas, são pessoas que lhe agradecem pelo facto de ter controlado as vacinas, ter gerido as vacinas na altura da pandemia de Covid-19, agradecem a Gouveia e Melo por esse processo. No entanto, com esta resposta, Gouveia e Melo quer aqui reforçar que o Covid já passou, a pandemia já lá está no passado e que agora precisa da ajuda destes comerciantes e das outras pessoas que vai apanhando na rua, nas outras ações, para conseguir chegar a uma eventual vitória. No entanto, Gouveia e Melo tem apostado muito neste tipo de ações de proximidade, de contato com a população, por isso mesmo, para se mostrar, reconhecer e mostrar uma faceta nova, perder aqui um pouco a postura de militar sempre disciplinado e aqui soltar-se e dar-se também a conhecer, a fazer várias perguntas aos vendedores, por exemplo, o que é que gostam mais de vender, quanto tempo é que vendem na feira. E começa assim muito cedo esta ação de campanha de Gouveia e Melo pelas 08:30 da manhã e já a seguir, outra do mesmo gênero também, um contato com a população no centro histórico, mas já em Guimarães.

A reportagem direto da Nadine Soares, em Viana do Castelo, no mercado, a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo.

Há pouco falávamos nas críticas, precisamente, de Gouveia e Melo a Marques Mendes. Ora, o candidato apoiado pela AD repete que não é o candidato do governo.

Marques Mendes, que tem aparecido em quinto nas sondagens, insiste na ideia de total independência.

Eu vou fazer tudo em Portugal para que não tenhamos crises políticas. Defender isto não é ser o presidente do governo, é ser o presidente que cumpre a Constituição, é ser o presidente da normalidade constitucional.

Marques Mendes, ontem à noite em Torres Novas, onde contou com a presença da vice-presidente do PSD, Leonor Beleza.

Já António José Seguro esteve em Portalegre, onde voltou a defender um pacto pra saúde.

Perante a atual crise no SNS e perante as falhas no INEM, o candidato apoiado pelo PS insiste que a saúde é, para ele, uma prioridade.

Eu não estou a pedir aos partidos que eles abdiquem das suas opiniões e das suas posições ideológicas. O que lhes estou a pedir é um bocadinho de cada um pra se encontrar uma solução forte, uma solução eficiente para que os portugueses possam ter saúde a tempo e horas e que não lhes falhe o socorro e a emergência quando mais precisam.

António José Seguro afirma ainda que é o candidato contra a lama da política e contra os extremismos.

E destaque também para João Cotrim Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, anuncia que enviou uma carta ao primeiro-ministro, na qual se compromete a ajudar o governo a avançar com reformas.

Em três áreas que considera essenciais: reformas na saúde, na economia e na segurança social.

Enviei hoje uma carta ao senhor primeiro-ministro, carta essa que tornarei pública, em que me comprometo A ser um aliado do governo e a fornecer o respectivo respaldo político, se o governo optar decididamente e corajosamente por introduzir mudanças substantivas, reformas, se quiserem chamar assim.

Coutinho de Figueiredo, num jantar com apoiantes em Vila Nova de Gaia, sublinha que é preciso que o Presidente da República colabore com o governo. André Ventura foca as críticas na ministra da Saúde. António Filipe considera que Montenegro tem de ser, ele próprio, responsabilizado pela crise no SNS. Catarina Martins volta a falar no ataque dos Estados Unidos à Venezuela, afirma que a direita portuguesa é escandalosamente submissa aos interesses de Trump e Jorge Pinto, que tem aparecido em último nas sondagens, assume que está preparadíssimo para ter um mau resultado no dia 18 de janeiro. O candidato apoiado pelo LIVRE contou ontem com a presença do líder do partido, Rui Tavares, na campanha.

E já a seguir temos mais um direto à campanha, hoje com destaque para as caravanas de André Ventura, António José Seguro e Luís Marques Mendes. Donald Trump deve receber Maria Corina Machado na Casa Branca na próxima semana para discutirem a situação na Venezuela. O presidente dos Estados Unidos admite também partilhar com ela o Prêmio Nobel da Paz. Algo que seria uma grande honra, é assim que diz Donald Trump, depois de Maria Corina Machado ter afirmado nos últimos dias que está disponível para partilhar o prêmio com o presidente norte-americano por ter derrubado Nicolás Maduro. Trump gostou da ideia.

Penso que virá a Seguro na próxima semana. Ouvi dizer que me quer oferecer o Nobel da Paz. Seria uma grande honra e eu realmente acabei com oito guerras. Devia, na realidade, receber oito prêmios Nobel da Paz. Alguns dos conflitos já duravam há 30 anos.

Declarações de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, numa entrevista à Fox News. Trump anunciou ainda que o exército norte-americano vai realizar ataques terrestres contra os cartéis de droga, sem, no entanto, especificar quando ou o local exato.

São agora 9:08. Carla, que outras notícias estão em destaque antes da nova edição do Direto à Campanha?

Ainda a atualidade internacional, os protestos no Irã causaram até agora 34 mortos, uma informação avançada pela BBC. Há ainda registro de mais de dois mil detidos na sequência dos protestos violentos contra o regime. Protestos que começaram há duas semanas, já se espalharam por mais de 100 cidades no Irã. Donald Trump deixou já a ameaça de que os Estados Unidos poderão atingir fortemente o país se os protestos forem reprimidos. A guerra na Ucrânia e a situação na Venezuela vão ser temas em destaque no Conselho de Estado, que se reúne esta tarde no Palácio de Belém. A reunião foi convocada por Marcelo Rebelo de Sousa. Acontece em plena campanha para as presidenciais. Os candidatos Luís Marques Mendes e André Ventura, conselheiros de Estado, vão interromper as agendas para estar presentes. Olhos postos ainda no Parlamento, o pacote de habitação apresentado pelo governo é hoje discutido pelos deputados. Em cima da mesa estão medidas como o desagravamento fiscal para incentivar o arrendamento e a construção a preços moderados. Os deputados discutem também hoje na Assembleia da República várias propostas dos partidos sobre as propinas no ensino superior.