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A edição é do Miguel Gato, as notícias às 9:00, na Rádio Observador. Uma centena de personalidades de PSD e CDS assinam um manifesto a demonstrar apoio público a Henrique Gouveia e Melo. Dizem que é preciso um próximo presidente da República que conheça a geopolítica mundial.

E que seja também um europeísta convicto e que impulsione as reformas de que o regime português precisa. É o que se pode ler numa nota enviada às redações, o contexto internacional a somar à ameaça dos extremismos à democracia são preocupações particularmente importantes para estes subscritores. Falamos de nomes do PSD ligados ao Partido Social-Democrata, como Alberto João Jardim, Ângelo Correia, Fernando Negrão ou Paulo Mota Pinto, ou personalidades ligadas ao CDS, como Francisco Rodrigues dos Santos ou Laplane Guimarães. Na perspectiva destes apoiantes, Gouveia e Melo reúne as condições para ser o próximo chefe de Estado, também por ser capaz de rasgar novos horizontes.

E Miguel, as urnas abriram praticamente há uma hora. Hoje é dia de voto antecipado para as presidenciais.

São chamados às urnas cerca de 218 mil eleitores que se inscreveram para votar antecipadamente este domingo, um pouco por todo o país. Entre os eleitores que vão votar antecipadamente, está o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

E vamos à campanha. Luís Marques Mendes acredita que vai vencer a primeira volta das eleições presidenciais.

Disse-o ontem à noite, em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho, uma crença demonstrada pelo candidato apoiado pela AD, contada aqui pelo jornalista Miguel Viterbo Dias.

Nas festas de São Gonçalinho, em Aveiro, as ruas já estavam cheias, mas foram muitos os que quiseram cumprimentar e tirar uma fotografia com Luís Marques Mendes, que, galvanizado, elevou a fasquia.

A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18, veremos quem tem razão. É a minha convicção. Posso errar, posso acertar.

A convicção de Marques Mendes, depois de durante a manhã, em Viana do Castelo, ter deixado no ar que tinha números melhores do que as sondagens conhecidas até o momento, e sobre sondagens, avisa que quem lidera durante muito tempo pode cair num erro.

As sondagens em que uma pessoa está em alta influenciam negativamente. Aquelas em que uma pessoa está um pouco mais em baixa, essas mobilizam. Estar sempre em alta não é uma grande ideia, porque fomenta triunfalismo.

O candidato apoiado pela AD, que devido ao elevado número de pessoas passou à margem da Capela de São Gonçalinho, onde são atiradas as cavacas, ainda assim satisfeito com a forma como foi acolhido, Marques Mendes tinha já dedicado a tarde aos jovens, onde revelou estar de bem com a vida.

O que eu diria ao Marques Mendes jovem? Eu recomendaria que fizesse o mesmo, não me arrependo de nada do que fiz e fui sempre muito feliz. Uma coisa que eu sempre tive é que estou sempre de bem com a vida. Sempre de bem com a vida. Eu não estou propriamente assim zangado com ninguém.

E sabendo que há adversários que se movem melhor no mundo digital, admitiu que falha no TikTok, mas que a prioridade é outra.

Há alguns que são melhores do que eu a falar dos jovens no TikTok ou fazer números sobre os jovens no TikTok. É verdade. Mas verdadeiramente os problemas dos jovens não se vão resolver no TikTok, vão se resolver com experiência a partir da Presidência da República.

Luís Marques Mendes numa tarde rodeado de jovens e uma noite em que quis mostrar banho de multidão para na rua contrariar as sondagens.

O jornalista Miguel Viterbo Dias, que está a acompanhar a caravana de Luís Marques Mendes, que hoje passa por Ovar, Lamego e São João da Madeira.

E apesar dos apelos dos apoiantes, António José Seguro não se abutou nas críticas ao primeiro-ministro.

E insiste que não vai ser um presidente de fação. No comício que fez ontem à noite em Paredes, distrito do Porto, e perante sala cheia, Seguro falou do que o país espera do próximo presidente da República e quando um apoiante gritou para que substituísse o primeiro-ministro no cargo, o candidato do PS respondeu assim.

O presidente da República não é um presidente, ou pelo menos eu não serei, um presidente de fação, nem um presidente partidário. Não serei sequer um primeiro-ministro de sombra. Eu venho para ajudar a resolver os problemas dos portugueses. Depois, nas eleições, cada português decide como quer. Agora, nestas eleições presidenciais, eu quero ser o presidente de todas e de todos os portugueses.

Já a André Ventura, António José Seguro deixa uma promessa que pode também ser um aviso. Diz que chega de extremismos e garante que vai sempre combatê-los. António José Seguro está hoje em Matosinhos, Aveiro e Viana do Castelo.

Já André Ventura volta a prometer ser interventivo se chegar à presidência e reforça a vontade de ser diferente de Marcelo Rebelo de Sousa.

O candidato apoiado pelo Chega diz que é o único que defende uma presidência realmente ativa na guarda ontem à noite. Ventura disse mesmo que esta eleição gira apenas em torno de que tipo de presidência querem os portugueses, uma diferente de Marcelo Rebelo de Sousa.

Se as pessoas quiserem continuar o mesmo perfil de presidente da República, eu não vou ganhar. Parece-me evidente. Se quiserem o mesmo perfil que tivemos até agora, eu não vou ganhar. Não é esse o meu perfil. Se quiserem um perfil mais interventivo, mais de intervenção na condução do Estado do país, então aí é que eu posso vencer e aí é que essa mudança pode acontecer. Portanto, não temo, até acho o contrário. Eu acho que as pessoas neste momento, sobretudo depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, querem um presidente ativo, diferente, com energia, com espírito de mudança. Não é um bloqueio, mas é um presidente com energia, capaz de chamar o primeiro-ministro, chamá-lo à atenção, capaz de intervir.

André Ventura admite também que, apesar de estar confiante na vitória nestas eleições presidenciais, ainda não está a preparar a sucessão à liderança do Chega. Ventura vai estar hoje em Viseu e também em Aveiro.

Outro candidato presidencial, Henrique Gouveia Melo, recusa fazer pontes sobre pilares enterrados no lodo.

Foi precisamente essa a expressão utilizada pelo almirante numa ação de campanha ontem à noite em Penafiel. Henrique Gouveia e Melo, que deixa críticas aos candidatos do sistema, aos quais se prefere distanciar.

Falam em experiência, mas que experiência? Experiência de andar a negociar favores? Experiência de trocar lugares na administração pública? Os tais lugares que depois dizem quando falham: "Afinal não fui eu que o nomeei." Vamos trocar outra vez? É essa a experiência? Não, eu não vou construir nunca pontes sobre pilares que estão enterrados em lodo. Eu vou construir pontes sobre valores. E não venham com o mantra da estabilidade, porque o mantra da estabilidade é ter alguém que tem a cauda presa a N portas giratórias ou N interesses partidários e não vai ter a liberdade para ajudar verdadeiramente o sistema partidário.

Declarações de Henrique Gouveia e Melo, que este domingo está a norte do país, Boticas, Chaves e Ponte de Lima. Quanto aos restantes candidatos, Cotrim Figueiredo tem ações de campanha marcadas para Setúbal e Lisboa. António Filipe vai andar também pela capital portuguesa. Catarina Martins está em Coimbra e no Porto. Jorge Pinto também está em Coimbra e em Aveiro.

Na atualidade internacional, Donald Trump pondera atacar o Irão e, Miguel, diz que é como forma de responder aos abusos e à violência do regime sobre a população.

É uma hipótese levantada pela Casa Branca, isto segundo adianta o jornal The New York Times, numa altura em que no Irão morreram pelo menos 116 pessoas nos protestos dos últimos dias contra o regime iraniano. É o que avança a organização não governamental criada por exilados iranianos. De acordo com a agência de notícias dos ativistas pelos direitos humanos, com sede nos Estados Unidos, o número de detidos também aumentou para mais de 2,6 mil.

Na Venezuela, estarão a ser libertados os primeiros presos políticos do regime de Nicolás Maduro.

Ainda assim, poucos. As várias organizações não governamentais na Venezuela falam da libertação de entre 17 a 22 presos políticos desde quinta-feira, isto num universo de cerca de 800. Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina, Delcy Rodríguez, anunciou na quinta-feira a libertação de um número significativo de pessoas detidas, incluídos cidadãos venezuelanos e também estrangeiros. As autoridades não identificaram nem divulgaram o número de prisioneiros que estão a ser considerados para libertação nos últimos dias. As ONGs falam em cerca de duas dezenas.

A fechar, o desporto, até porque já é conhecido o campeão de inverno.

Exatamente, João. O Vitória Sport Clube bateu ontem à noite o Sporting Braga por 2 x 1 e conquistou pela primeira vez a Taça da Liga. É o terceiro título em toda a história do clube da cidade de Guimarães, que venceu na década de 80 a Supertaça, venceu também em 2013 a Taça de Portugal, na altura numa final frente ao Benfica, e venceu ontem à noite a Taça da Liga frente ao rival Sporting Clube Braga.

É desta forma que fechamos a edição das 19 com o Miguel Gato.