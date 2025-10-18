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Fica disponível também através de podcast o relatório de jogo, assinatura de Mário Cajica. Sporting 2 no final de uma hora e meia de futebol, ganha com um autogolo. Isto diz muito também daquilo que aconteceu na capital do móvel. O Sporting a seguir em frente na Taça de Portugal. Vamos repartir o jogo. Primeira parte, o Sporting até deu a ideia que não entrava bem. Deu ali o primeiro sinal, aqueles 10 minutos iniciais com uma série de erros do ponto de vista defensivo, já denotavam muita preocupação, nomeadamente, provavelmente, para o adepto do Sporting, que não estava agradado de todo com aquilo que aconteceu logo de início.

Sim, sem dúvida, e que culmina depois com o tal primeiro gol do Ronaldo Lumungo. É uma má entrada do Sporting no jogo. Aqueles primeiros 15, 20 minutos demonstram alguma apatia. A verdade é que não se sentiu um Sporting completamente concentrado. E isto até podemos estender para a totalidade da partida. Não se sentiu um Sporting com o chip competitivo no auge. E quando assim é, as coisas complicam. E eu acho que hoje, disse durante o jogo e mantenho, acho que é provavelmente a pior exibição do Sporting nesta temporada. A verdade é que há muita coisa que hoje não correu bem. Defensivamente, o Sporting revelou debilidades, muitos erros individuais, muita desconcentração, algumas unidades em sobrendimento, erros defensivos que não são admissíveis até para uma equipa como o Sporting e para aquilo que o Sporting já demonstrou com o Rui Borges. E por isso é que te digo que foi, de facto, uma exibição muito pobre da equipa do Sporting, isto sem tirar mérito ao Passos, que faz um bom jogo. E retomando também essa linha de raciocínio, de facto, é uma boa entrada do Passos, que cria ali e expõe algumas fragilidades defensivas do Sporting, algumas desconcentrações. O Sporting tem neste jogo, se calhar, e acaba por ser aqui a melhor notícia, uma boa capacidade reativa aos gols. Consegue reagir nos momentos em que sofre e essa é, se calhar, a boa notícia. Quando sofre o primeiro gol, marca quatro minutos depois o tal gol do Pote, e quando sofre o 2 x 1 logo ao abrir a segunda parte, também consegue, já com as alterações do Rui Borges, mas chegar a esse 2 x 2 do Ioannis. E acaba por ser essa, se calhar, em termos gerais, a melhor notícia, a capacidade que o Sporting teve para reagir bem aos gols sofridos. Agora, é muito pouco. Mesmo com o 2 x 2, o Sporting criou, lembro-me de uma situação, quase no fim, do Suárez. Também as alterações que o Rui Borges acabou por fazer no jogo não surtiram o efeito desejado, parece-me. O Trincão muito longe daquilo que pode dar. O Suárez está bem, o Geny Catamo agitou já no fim, mas quando já tinha muito espaço e quando o jogo já era diferente, principalmente no prolongamento. E foi um osso bem duro de roer este Paços de Ferreira para a equipa do Sporting. A verdade é essa. A equipa defendeu bem, não se submeteu ao bloco baixo, conseguiu surpreender o Sporting em alguns momentos, principalmente no corredor direito, onde dá a ideia de que aquele lado da linha defensiva entre o Eduardo Quaresma e o Ricardo Mangas, pura e simplesmente, não funcionou. E acaba por ser uma exibição meritória também do Paços de Ferreira, uma equipa que não tem vitórias na Segunda Liga, mas que hoje demonstrou que tem capacidade para fazer muito mais e sai deste jogo com essa boa notícia. Já o Sporting vem nesta sequência de jogos não é propriamente muito positiva. Aliás, falámos disso, o Sporting tem a vitória frente ao Estoril, uma exibição mais pobre também e que até foi criticada pelo próprio Rui Borges. E a verdade é que não foi um jogo extraordinário do Sporting, nem pouco mais ou menos, mas lá está, há uma diferença. A equipa não foi colocada em constante sobressalto do ponto de vista defensivo. Perde com o Nápolis, mas aí até faz um jogo interessante, mas perde o jogo. Perde pontos com o Braga já no fim, num jogo em que também brincou bastante com o fogo e acabou por perder pontos e o Rui Borges, e bem, criticou a equipa. Hoje, na minha opinião, faz de longe o pior jogo. Mesmo nas derrotas, o Sporting jogou melhor do que hoje. E eu acho que hoje pedia-se também, mesmo na análise ao Rui Borges, uma palavra mais dura, porque a equipa não jogou bem e pior do que não jogar bem. Eu acho que hoje o Sporting não revelou seriedade competitiva durante os 90 minutos. Foi uma equipa muito desligada, alguns jogadores pouco ligados ao jogo. Eu percebo que isto é um jogo de taça, tem as suas características e falámos também disso, e o Benfica também sofreu um pouquinho em alguns momentos ontem, apesar de não com estas dificuldades, mas esta quebra de rotinas, dos jogadores que vêm de seleções e tudo mais. Mas eu acho que hoje o Sporting não foi a máquina competitiva e profissional que evidenciou noutras partidas, em todas as outras partidas da temporada. Por isso, digo sem problema algum que pra mim foi a exibição mais fraca do Sporting na temporada.

Olha, para fechar, o melhor e o pior.

O melhor acaba por ser, e vou destacar aqui o Ioannidis do lado do Sporting, que agarrou bem a oportunidade, faz o gol, faz uma assistência, faz um belo jogo o Fotis Ioannidis, portanto, vou destacá-lo pela positiva. Pela negativa, vou dar aqui ao Eduardo Quaresma, que de facto foi um jogo muito pobre, muitas desatenções defensivas. O Eduardo Quaresma, já falámos muito dele e volto a dizer, é um jogador de fases, é um jogador que quando está bem, as coisas correm de facto muito bem, quando está mal, parece que vai mesmo ao fundo e hoje evidenciou isso. Dar uma nota também, que é mais um jogo que eu não fico completamente agradado em relação ao Morten Hjulmand, que continua a ser o jogador extraordinário que é. Acredito que também tenha revelado alguma fadiga, não o estou a colocar no patamar dos piores da equipa do Sporting, mas voltou a não estar ao nível que tem habituado a equipa do Sporting. E desculpa, Nuno, só mesmo pra fechar, que eu dei a nota positiva ao Fotis Ioannidis, mas também quero dar não só ao coletivo do Paços de Ferreira, como em particular, e pra mim, o homem do jogo, o Ronaldo Lumungo, que faz um belíssimo jogo, muito ativo, criou muitos desequilíbrios e na minha opinião, foi o melhor em campo.

Entrega então este relatório de jogo, a assinatura de Mário Cajica, fica também disponível através do podcast da Rádio Observador. Mário, então até a próxima. Um grande abraço pra ti.

Um abraço, Nuno. Obrigado.