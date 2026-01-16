Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Num almoço de homenagem às mulheres, o ex-presidente social-democrata Manuela Ferreira Leite avisou ao que vinha.

A minha posição é um pouco enviesada, porque eu sou do PSD, mas além de ser do PSD, sou um bocado tifosi.

E o elogio maior foi para a mulher de Marques Mendes, Sofia.

Nunca vi nenhuma campanha, e já vi muitas, em que a mulher do candidato fosse tão presente, de tal forma que já me cheguei quase a comover.

Sofia Marques Mendes tem sido uma presença constante em toda a campanha, tem recebido elogios de todos os convidados, sempre ao lado do candidato, fica grande parte das vezes à conversa com as pessoas com quem Marques Mendes foi interagindo em passo mais apressado. Mas, para o candidato, também houve elogios.

Durante os tempos que coabitámos no governo, poucas pessoas tomavam decisões sem saber qual era a opinião do doutor Marques Mendes.

Manuela Ferreira Leite a vincar a capacidade de leitura política de Marques Mendes, que destacou vários exemplos femininos na vida: a mãe, várias professoras e, claro, a mulher, pelo que lhe acrescentou.

A noção de generosidade e de solidariedade. Eu já tinha alguns ensinamentos. A minha mulher foi decisiva na sua consolidação.

A poucas horas do fim da campanha, um pedido para acreditar, para lá dos números.

Exemplos de sondagens que falharam em eleições autárquicas recentes é o pão nosso de cada dia. Aquilo em que eu verdadeiramente acredito é nesta sondagem com cada português.

Luís Marques Mendes na Cervejaria Trindade, local emblemático de almoços socialistas, num evento dedicado às mulheres.