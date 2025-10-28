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A Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, puxou dos galões e lembrou que o país decidiu continuar com este governo. Isto para vincar a necessidade de manter a estabilidade e fazer um balanço positivo do mandato de Luís Montenegro.

Este orçamento é mais um passo seguro numa estratégia que tem dado resultados, porque há algo que é hoje inegável: Portugal está hoje melhor do que estava há um ano e meio.

O governo viabilizou este orçamento com a abstenção do PS, que não quis ser o álibi do primeiro-ministro.

Não será o PS que dará, neste orçamento, a este governo, uma desculpa para o seu falhanço.

Quem pôde, assim, votar contra sem pôr em causa a aprovação foi o Chega, com André Ventura a colar este documento ao Partido Socialista.

Este é um mau orçamento para Portugal. É um mau orçamento porque continua a fazer o mesmo que o Partido Socialista fez: tirar a uns e dar aos outros.

Mas também à direita surgem críticas de um orçamento comparado a um fruto.

Não a este orçamento toranja, laranja por fora, rosa por dentro.

Mariana Mortágua, da Iniciativa Liberal, com o Livre, a rejeitar o esvaziamento político do orçamento e a anunciar os cavaleiros do bem.

Já a partir de amanhã apresentaremos vários cavaleiros orçamentais. Cavaleiros do bem, porque são propostas que ajudam, por exemplo, os pais das crianças com câncer ou doença crônica a estarem mais tempo com as suas famílias, para que o IVA seja reduzido.

Isabel Mendes Lopes, do Livre, num debate em que o PCP apelou à mobilização da população em manifestações e em que Mariana Mortágua, do Bloco, criticou o PS por assinar esta política, que diz que é definida pelo Chega.