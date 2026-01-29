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De manhã tinha admitido a possibilidade. À tarde, a hipótese passou a certeza. António José Seguro cancelou o comício que estava previsto para esta noite em Almeirim, por causa do mau tempo no distrito de Santarém. Diz que não podia ser de outra forma.

É uma das zonas fustigadas e territórios que foram afetados e, portanto, era o mínimo que eu devia fazer.

Ontem Seguro visitou Leiria, mas foi sozinho, sem comunicação social e dado o número de áreas afetadas, planeia voltar a fazê-lo.

É normal que eu, mal termine, termino hoje a minha ação de campanha, que agora continuo ao telefone com dirigentes, com autarcas, saber o que é que acontece e quero ir ao terreno, mas vou sozinho.

O candidato não comenta se Marcelo Rebelo de Sousa devia visitar estas regiões.

Eu não vou aproveitar este momento para qualquer aproveitamento político.

Mas confrontado com a opção de André Ventura, que foi para Leiria com cobertura mediática, aproveita para deixar uma provocação.

É uma diferença entre si e André Ventura?

Não é a única.

Outra das regiões afetadas é Figueira da Foz. O autarca Santana Lopes lamentou que o governo, ao contrário de Seguro, não o tenha contactado. O candidato diz que se limitou a cumprir um dever.

Eu confirmo que falei com o doutor Pedro Santana Lopes. Eu cumpro o meu dever. Eu faço aquilo que considero que é o meu dever como cidadão e como candidato a presidente da República.

A campanha de António José Seguro, obrigada a mudar de planos por causa do mau tempo. O segundo dia oficial terminou com uma visita à ATEC em Palmela.