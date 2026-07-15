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Temos conosco em direto agora neste jornal o presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas, Filinto Lima. Bom dia, muito obrigada.

Bom dia.

Acabamos de ouvir aqui duas versões: a Missão Escola Pública a dizer que há professores com indicação de que podem corrigir as provas nacionais até amanhã, o ministro a dizer que o prazo termina hoje. O que é que o presidente da Associação dos Diretores das Escolas sabe sobre isto?

O que nós sabemos é aquilo que ontem recebemos do Ministério da Educação, é que o prazo foi estendido para o dia de hoje e, portanto, espero que no dia de hoje os professores, de acordo com a comunicação do Ministério da Educação, tenham o trabalho efetuado. Trabalho que tem sido muito peculiar, trabalho que devia ser enaltecido pela tutela e não com discursos como ontem ouvimos do primeiro-ministro. Portanto, aguardamos que hoje, de facto, o trabalho termine, mas tem que deixar trabalhar os professores. A plataforma tem que estar a funcionar e que no dia 17, que é o prazo, que é o dia D, nós possamos afixar as pautas. Essa é a expectativa, temos que esperar.

Tem que esperar. A informação que tem, as plataformas estão, de facto, a funcionar e os professores estão a conseguir trabalhar?

Sim, as plataformas estão a funcionar. Acho que começaram a funcionar relativamente bem há cerca de uma semana esta parte, mas estiveram durante todo este tempo, eu diria também durante os últimos dias, quase sempre ou muitas vezes a claudicar. Ou seja, esta plataforma não tem sido amiga dos professores classificadores. Não tem sido amiga. É preciso fazer ajustes, tanto na plataforma como na digitalização, no mecanismo, que, na minha opinião, veio para ficar. Aliás, já se percebeu, agora foi confirmado pelo Ministro da Educação na vossa reportagem, que na segunda fase iremos ter o mesmo modelo de correção de classificação das provas. Agora, é preciso que este modelo não traga os constrangimentos que trouxe aos nossos professores classificadores até aos dias mais próximos. É preciso que funcione e é preciso que nos deixem trabalhar. É isso que nós queremos para cumprir o prazo que o ministro tanto quer, que é o dia 17 de julho. Ele quer e nós também queremos, com certeza, todos queremos afixar as pautas nesse dia.

Ontem ouvimos, e aliás, o Filinto Lima já fez uma referência indireta a isso, ontem à noite o primeiro-ministro dizer que houve resistência de alguns professores ou está a haver resistência de alguns professores, e isso está a contribuir também para um atraso no processo. Isto pode estar, de facto, a acontecer? Admite que isso possa estar a acontecer?

Não, não admito e essas afirmações caíram muito mal no seio das comunidades educativas. Os professores sentiram-se injustiçados com aquilo que ouviram. Eu acho que o Luís Montenegro devia agradecer aos professores, a todos os professores, aos diretores, às escolas, aos professores classificadores, pelo trabalho que tem sido feito, que muitas vezes tem enormes constrangimentos, resultante de quê? Resultante da digitalização, processo inovador, e resultante da plataforma. O problema não são os professores. O problema é, na verdade, e temos que admitir, e o que é que custa admitir? Nada. Temos que admitir que é a plataforma tem que ser aperfeiçoada e a digitalização também tem que ser aperfeiçoada. São duas situações que, de futuro, têm que ser resolvidas. Agora, as declarações do primeiro-ministro são mais águas para a fogueira, não resolvem o problema. Se resolvessem, eu até era capaz de concordar, mas não resolveram o problema. Acho que até podem ter incendiado os ânimos de muitos professores, sobretudo daqueles professores que são classificadores, que estão a ver vantagens nesta plataforma, é bom que se diga, mas não mereciam ouvir aquilo que ouviram ontem à noite ou hoje de manhã quando acordaram.

Filinto Lima, uma última questão. Vamos presumir que o calendário vai correr bem e sexta-feira teremos as provas afixadas. As escolas já receberam as indicações do ministério sobre a plataforma informática que vai permitir que depois os alunos tenham acesso às suas provas digitais?

Aquilo que nos foi dito pelo Ministro da Educação na passada segunda-feira é que a escola iria receber um guião, porque isso também é novidade, que eu acho que é positiva nesse sistema de classificação de exames, um guião durante esta semana. Presumo eu, amanhã, sexta-feira, iremos receber. O que nós queríamos é que este guião chegasse às escolas no mais curto espaço de tempo possível, porque irá haver uma ação da escola que comporta uma nova plataforma, que nós ainda desconhecemos. Dizem que é muito intuitiva, que é simples, mas exige-se aqui um trabalho humano dos secretariados de exame, das secretarias ou de alguém que o diretor coloque a fazer este trabalho, que é um pouco moroso, mas precisamos que esse guião chegue às escolas do nosso país no mais curto espaço de tempo possível.

E ainda não chegou. Filinto Lima, muito obrigada.

Ainda não chegou.

Ainda não chegou. Muito obrigada. Agradeço ao presidente da Associação dos Diretores das Escolas Públicas a dizer que espera que o calendário do Ministério da Educação se cumpra