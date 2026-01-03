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Temos agora a possibilidade de falar também com Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal. Bem-vindo também a esta emissão especial. Como é que tem acompanhado tudo aquilo que se tem passado nas últimas horas na Venezuela?

Muito boa tarde. A Venezuela é um dos temas de política internacional que a Iniciativa Liberal mais tem acompanhado ao longo destes anos, seja na denúncia do regime de Nicolás Maduro, seja no apoio à oposição democrática e pacífica. E este pormenor do pacífica é muito importante. Aliás, esta forma como os venezuelanos têm protestado pacificamente foi uma das razões pelas quais Maria Corina Machado recebeu o Prémio Nobel da Paz. Portugal tem especiais preocupações e responsabilidades, sobretudo por causa da comunidade portuguesa residente, e neste momento todos os planos de atuação devem estar em prontidão, sobretudo diplomáticos e humanitários, e pelas primeiras declarações que já saíram das autoridades portuguesas, parece que isso está em cima da mesa, e ainda bem. Ainda é cedo para perceber como é que vai terminar toda esta situação política que se vive na Venezuela. A saída de cena de Nicolás Maduro poderá não ser suficiente para que a Venezuela possa regressar à normalidade democrática, mas que assim seja esse o caminho e que a vontade soberana do povo venezuelano, claramente demonstrada nas últimas eleições, seja alcançada. Penso que é o objetivo de qualquer democrata, seja venezuelano ou seja de qualquer outro país. Porque na Venezuela existe ou existia um regime ditatorial sem qualquer legitimidade democrática. E a legalidade da intervenção norte-americana é discutível em vários pontos do direito internacional e neste momento são necessárias explicações de quem operou esta ação. Nós vamos ter que abordar a conferência de imprensa e ouvir aquilo que os Estados Unidos vão dizer para explicar porque é que fizeram esta atuação. Fala-se muito sobre direito internacional, mas quem não cumpre o direito internacional começa por ser o regime de Nicolás Maduro. É um dos principais patrocinadores do terrorismo internacional, nomeadamente do Hezbollah e do Hamas, é um regime que mantém mais de mil presos políticos e que além de forças militares tem milícias populares que atuam contra o próprio povo. E tem-se falado muito de direito internacional e ainda hoje ouvi algumas declarações de alguns candidatos presidenciais, nomeadamente do almirante Covai Salgueiro, a comparar este acontecimento na Venezuela com a operação Z da Rússia na Ucrânia. E isso é no mínimo, preocupante. São situações incomparáveis, seja pelos regimes, seja pelo tipo de atuação invasora e objetivos territoriais. Aliás, a Rússia nem reconhece a existência da Ucrânia e, portanto, estar a comparar aquilo que acontece na Ucrânia neste momento com o que está a acontecer na Venezuela é no mínimo preocupante. Portanto, voltando a dizer, esperamos que aquilo que está a acontecer na Venezuela, e recordar uma coisa, já ao longo da antena da Rádio Observador tem estado a acompanhar, já várias pessoas disseram isto e recordaram, e bem, não só o momento em que a comunidade internacional, não só a União Europeia e muitos outros países democráticos, tinham reconhecido já no passado Guaidó como o líder legítimo da Venezuela, mas sobretudo perante aquilo que foram as últimas eleições na Venezuela, todos os países democráticos do mundo reconheceram que Edmundo González era o presidente legítimo. E portanto, é neste quadro do direito internacional que nós devemos analisar aquilo que está a acontecer. Há muitas dúvidas dentro do direito internacional. Há, por exemplo, a questão do direito de ingerência. É um conceito polémico, mas que existe no direito internacional. Portanto, volto a dizer, como já disse há pouco, ainda é cedo para sabermos como é que isto vai terminar. Aquilo que nós desejamos é que, pela vontade soberana do povo da Venezuela, a normalidade democrática possa regressar à Venezuela e isso possa permitir o progresso social e económico do povo da Venezuela.

Mas receia, Rodrigo Saraiva, que essa estabilidade política possa passar também por alguma guerra civil, algum conflito interno na Venezuela perante a situação em que estamos de tanta indefinição?

Até hoje não houve guerra civil. Ou seja, a vontade do povo da Venezuela, ao longo destes anos, tem sido demonstrada de quererem democracia e têm sido protestos pela via pacífica. Se não foram até hoje, por que é que iriam agora? Esta é a principal questão que se põe neste momento. Nós não acreditamos que esse seja o caminho. Aquilo que está a acontecer neste momento é também, sobretudo, uma ressalência daquilo que são o multilateralismo internacional. Porque ao termos umas Nações Unidas e um Conselho de Segurança bloqueados, isso é que permite que regimes como Nicolás Maduro tenham prosperado e a sua violência sobre o seu povo tenha prosperado. Este é que é o problema ao nível do direito internacional que todos deveríamos estar a falar.

Rodrigo Saraiva, muito obrigado por se ter juntado também a nós nesta emissão especial da Rádio Observador. Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal